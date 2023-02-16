УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11707 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 962 15
Волинь (837) Луцьк (410) вирок (1022) Офіс Генпрокурора (3157)

Жителя Волині, який "зливав" інформацію про військові об’єкти окупантам, засуджено до 14 років за ґратами, - Офіс Генпрокурора

огп

Чоловік передавав представнику головного управління генштабу збройних сил РФ відомості про військові об’єкти на Волині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Доведено, що завербований російськими спецслужбами колишній військовослужбовець, з березня 2019 по березень 2020 року надавав іноземній державі допомогу у проведенні підривної діяльності проти України.  Він збирав та передавав представнику головного управління генштабу збройних сил РФ відомості про військові об’єкти на Волині.

Ворога особливо цікавили дані про військовий аеродром у Луцьку, місця розміщення споруд та техніки, озброєння, забезпеченість навігаційними засобами, відомості про військовослужбовців, які проходять військову службу, функціонування пропускного режиму, наявність недоліків у системі охорони та оборони. Ще одним із завдань засудженого було створення агентурної мережі із проросійськи налаштованих громадян. Чоловіка затримали під час спроби перетину ним державного кордону України для зустрічі з куратором", - йдеться в повідомленні.

Суд визнав місцевого жителя винним у державній зраді та призначив йому покарання у виді 14 років позбавлення волі із конфіскацією майна (ч.1 ст. 111 ККУ).

Також читайте: Голові Балаклійського суду Харківщини, який співпрацював з окупантами, оголосили про підозру у держзраді

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
Ни фото, ни фамилий, ни уже давно перезревшего госреестра лиц осуждённых за преступления против государства с последующими пожизненными санкциями, полная анонимность, и вкладов в том числе...
показати весь коментар
16.02.2023 14:05
+7
шкода, що не вбили.
показати весь коментар
16.02.2023 14:10
+6
А в прокуратуре могут побеспокоиться и упрятать за решетку того кто разводил войска с 19 года, того кто убивал (но так и не смог), экономику, армию, мову и веру. Ну пусть не на 14 лет на нарах, а лет 7 под нарами. Можете? Я знаю можете. Ведь весна уже не за горами и Зелень сажать надо.
показати весь коментар
16.02.2023 15:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ни фото, ни фамилий, ни уже давно перезревшего госреестра лиц осуждённых за преступления против государства с последующими пожизненными санкциями, полная анонимность, и вкладов в том числе...
показати весь коментар
16.02.2023 14:05 Відповісти
обміняють
показати весь коментар
16.02.2023 14:07 Відповісти
а волонтеры наши..., жизнями рискуют...., "подарки" нам везут! как вам?
https://twitter.com/i/status/1626160425564790786
показати весь коментар
16.02.2023 14:10 Відповісти
шкода, що не вбили.
показати весь коментар
16.02.2023 14:10 Відповісти
Треба щоб він загинув при спробі втечі
показати весь коментар
16.02.2023 14:11 Відповісти
Нагорода таки знайшла свого "героя"!
показати весь коментар
16.02.2023 14:14 Відповісти
Ідея непогана, але краще йому попрацювати на відбудові нашої Країни.
показати весь коментар
16.02.2023 14:16 Відповісти
Військовий...??? Колишній....???
А чому його СБУ ще під час проходження служби не "вирахувули"??? Контра не працювала....
показати весь коментар
16.02.2023 14:12 Відповісти
Слабка та держава, яка не може знищувати ворогів.
показати весь коментар
16.02.2023 14:38 Відповісти
Мало! По-справедливості треба було розстріляти і все...
показати весь коментар
16.02.2023 14:59 Відповісти
А в прокуратуре могут побеспокоиться и упрятать за решетку того кто разводил войска с 19 года, того кто убивал (но так и не смог), экономику, армию, мову и веру. Ну пусть не на 14 лет на нарах, а лет 7 под нарами. Можете? Я знаю можете. Ведь весна уже не за горами и Зелень сажать надо.
показати весь коментар
16.02.2023 15:20 Відповісти
Наскільки я розумію - це районний суд? І тут не сказано, що вирок вже вступив в законну силу!
Отже - будуть ще апеляціі, касаціі, і не факт, що він дійсно буде сидіти… з нашими суддями!
показати весь коментар
16.02.2023 15:34 Відповісти
показати весь коментар
16.02.2023 16:25 Відповісти
Вся ця байда охфісу генпрокурвора буде муйньою допоки не буде злочинець-зрадник засвічений з його персональними даними. Чи вже рік війни а їм сракатим мордам це сказати не на часі. До речі був в Луцьку затриманий в березні за підозрою в наведенні кацапоракет такий собі падлюка - скрипаль на поганяло "сметанін". Можливо мова про нього?
показати весь коментар
16.02.2023 19:59 Відповісти
І нам 14 років це лайно годувати??? 🥺
показати весь коментар
16.02.2023 20:15 Відповісти
 
 