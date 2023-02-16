Главу фінансового управління Міноборони РФ Янкіну знайшли мертвою у Санкт-Петербурзі, одна з версій - самогубство, - росЗМІ
У Санкт-Петербурзі знайшли мертвою начальницю управління фінансового забезпечення Міністерства оборони по Західному військовому округу Марину Янкіну.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське видання Фонтанка.
У правоохоронні органи про тіло жінки під вікнами будинку на вулиці Замшина повідомили 15 лютого близько восьмої ранку.
За попередньою інформацією, 58-річна Марина Янкіна жила у цьому будинку. За однією з версій, її смерть може бути самогубством.
У пресслужбі ЗВО виданню підтвердили, що жінка була їхньою співробітницею, проте по решту коментарів відправили до слідчих органів.
До ЗВО Марина Янкіна працювала у Федеральній податковій службі, а також обіймала посаду заступника голови комітету майнових відносин Санкт-Петербурга.
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Кто следующий?
И когда очередь до ***** дойдёт?
Що за новина, не розумію. В її кріслі вже сидить інша істота, процес йде далі.
може просто ти сам бик та сам не хочеш туди йти?
а може ви просто ... скажімо, тупий говорунець, котрий тілько пілікать може, та й те, коли обжерся спиртного, бо інакше - чо ви за мною ганяєшся - га?
ви смішний, ви дотепний, ви ....
а кстаті, єслі воєнком, то я такот сказав:
слиш, ну опше не смерди, я тя поважаю, але смішно як тебе люди бачать - все обсераєшся, може вже досить, мужик?
і так - чо ти на на армії то - ииии(кушає лапті, то єсть, єсть лаптєвуху зі щєй і етого.. ну там шо ви фошізм протів сталіна імєлі, вот, ... а вот, носкі - вот ето там вкусно... ілі что там ето то? ой мл....яяя, ето в рукав надо совать или как ... или ...)
бо за мнов бігають вже, а я втікаю з вигуками - А ось хай Агрохімія служить як антиколорадос і ви, Холодний Яб.
я нахер не хочу шоб моїм достатньо паршивим життям розп. сраний тупий ... ідар-воєнком, так як і ти , думаю, теж, неж не хотів би шо = - 1 - висилає тебе напр. до ППО, звідки тебе висилають до "да нах он тут, нуевонах" і потім тебе присилають.., ну там типу з ізвінєніями..
Ну, чо? ти тільки тут круто .....пишеш, я поважаю, ну а просто служити - то тобі - ой, нога ось болить та інше... і опше, пусть воюють "болєє молодиє", ну шо не так?
а я просто реально нафіг не люблю нашу країну.
ну в принципі правду сказав.
якось так. любив, але пройшло це. патріотизм цей.
так як би пройшло у цих, арабів їхнє "олахобар", ну ясно шо якщо Вінницю будуть бомбити, то... ой!!!!!!!!!
(вдфває штани)
то ти блін, сидите тут та ...здите, дядя. толку від вас хіба у сортирі, проше пробачення у вашої дружини. чо ви взагалі живете? я то хоч мужик, а ви? Ех ви...
добре хоч вже ракети там не літають над вашим домогоспом., бо хо рахувати ви би міг їх, а так..., ви просто писун на цензорі, причому навіть не найбільш жовчний, от навіть ""за вєру" з вами, сер, не поспілкуєшсі, бо = блаблабла, - типу "я сі вчив на Москві на охфіцера"
та пофіг шо ти сі вчив-сі, ти себе поводиш типу як Ейнштейн - типу - Сиш, ану суда, батя буть гаварить, Ик, - ну так людям це не дуже подобається.
я просто сказав, ну чо зразу ображатись?
ладно, як совєтуєш, я йду спати шолі, і так нєхєр всюди дєлати.
Контрольний завжди у них роблять!
Ну что той жизни, не надо бояться смерти - Симонян)))
Ну, там - поездка на Валдай, дом в Сочи, часы "Луч"......
https://www.youtube.com/watch?v=jwR6ICL4kmE
Промовчали…. І отримали!!
як кажуть американці
so many dumb ways to die