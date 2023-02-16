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Главу фінансового управління Міноборони РФ Янкіну знайшли мертвою у Санкт-Петербурзі, одна з версій - самогубство, - росЗМІ

янкіна

У Санкт-Петербурзі знайшли мертвою начальницю управління фінансового забезпечення Міністерства оборони по Західному військовому округу Марину Янкіну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське видання Фонтанка.

У правоохоронні органи про тіло жінки під вікнами будинку на вулиці Замшина повідомили 15 лютого близько восьмої ранку.

За попередньою інформацією, 58-річна Марина Янкіна жила у цьому будинку. За однією з версій, її смерть може бути самогубством.

У пресслужбі ЗВО виданню підтвердили, що жінка була їхньою співробітницею, проте по решту коментарів відправили до слідчих органів.

До ЗВО Марина Янкіна працювала у Федеральній податковій службі, а також обіймала посаду заступника голови комітету майнових відносин Санкт-Петербурга.

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Топ коментарі
+31
начальниця управління фінансового забезпечення Міністерства оборони? податківка?... - та да, виключно самогубство...
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16.02.2023 14:36
+21
Вкрала, не поділилась, запропонували самій вистрибнути з вікна.
Що за новина, не розумію. В її кріслі вже сидить інша істота, процес йде далі.
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16.02.2023 14:36
+17
Нет это какой-то флешмоб. вчера писали про срочника который повесился, сегодня эта шаромыга.
Кто следующий?
И когда очередь до ***** дойдёт?
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16.02.2023 14:38
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Нет это какой-то флешмоб. вчера писали про срочника который повесился, сегодня эта шаромыга.
Кто следующий?
И когда очередь до ***** дойдёт?
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16.02.2023 14:38 Відповісти
Вкрала, не поділилась, запропонували самій вистрибнути з вікна.
Що за новина, не розумію. В її кріслі вже сидить інша істота, процес йде далі.
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16.02.2023 14:36 Відповісти
рашиська заразна хвороба випадання із вікон
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16.02.2023 15:08 Відповісти
та нє, скоріш саме через неї відбувалися всі фінансові оборудки - от і "самовбилася", щоб не знали які саме і кому
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16.02.2023 15:14 Відповісти
Ага. Звірі. Інша справа у нас - пожурили за яйця по 17 і пробачили.
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16.02.2023 15:23 Відповісти
Не вона ділилась, а їй відстьобували. Організували все генерали, на чолі з головним. Вона мала свій процент. А тепер "самовбилась", бо забагато знала. Мабуть, конкуренти почали копати, той же пригожин може розкручувати тему розкрадання, щоб виперти попередніх, і поставити своїх. У мене на роботі головбухів уже кілька змінилось, бо вчасно йшли. А цю тітку, мабуть, так просто не відпускали, бо воєнка.
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16.02.2023 15:46 Відповісти
СЛИШКОМ МНОГО знала ..... ....
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16.02.2023 15:47 Відповісти
начальниця управління фінансового забезпечення Міністерства оборони? податківка?... - та да, виключно самогубство...
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16.02.2023 14:36 Відповісти
Ти знову "нализався"?!!!
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16.02.2023 14:40 Відповісти
Ти, після того як протверезієш, свої коментарі читать пробував? Чи ти з стану сп"яніння і не виходиш, а до компа добираєшся у "хвилини просвітління"?
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16.02.2023 14:56 Відповісти
нуну ш шо, ти сам бик здоровий мені тут говориш... мені незрозуміло, чо не кричиш шоб я ""взяв носки та йшов в нацгвардію"?
може просто ти сам бик та сам не хочеш туди йти?
а може ви просто ... скажімо, тупий говорунець, котрий тілько пілікать може, та й те, коли обжерся спиртного, бо інакше - чо ви за мною ганяєшся - га?

ви смішний, ви дотепний, ви ....
а кстаті, єслі воєнком, то я такот сказав:
слиш, ну опше не смерди, я тя поважаю, але смішно як тебе люди бачать - все обсераєшся, може вже досить, мужик?
і так - чо ти на на армії то - ииии(кушає лапті, то єсть, єсть лаптєвуху зі щєй і етого.. ну там шо ви фошізм протів сталіна імєлі, вот, ... а вот, носкі - вот ето там вкусно... ілі что там ето то? ой мл....яяя, ето в рукав надо совать или как ... или ...)
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16.02.2023 16:35 Відповісти
Іди проспися! А то тільки сам себе ганьбиш!
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16.02.2023 16:36 Відповісти
ну ясно, а ше тете - чо ти не йдеш служить?
бо за мнов бігають вже, а я втікаю з вигуками - А ось хай Агрохімія служить як антиколорадос і ви, Холодний Яб.
я нахер не хочу шоб моїм достатньо паршивим життям розп. сраний тупий ... ідар-воєнком, так як і ти , думаю, теж, неж не хотів би шо = - 1 - висилає тебе напр. до ППО, звідки тебе висилають до "да нах он тут, нуевонах" і потім тебе присилають.., ну там типу з ізвінєніями..
Ну, чо? ти тільки тут круто .....пишеш, я поважаю, ну а просто служити - то тобі - ой, нога ось болить та інше... і опше, пусть воюють "болєє молодиє", ну шо не так?
а я просто реально нафіг не люблю нашу країну.
ну в принципі правду сказав.
якось так. любив, але пройшло це. патріотизм цей.
так як би пройшло у цих, арабів їхнє "олахобар", ну ясно шо якщо Вінницю будуть бомбити, то... ой!!!!!!!!!
(вдфває штани)
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16.02.2023 17:34 Відповісти
Йди проспися!
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16.02.2023 17:43 Відповісти
так ти може і козліна совкова, дарма я тебе витягував тут..... сорі., ти видно шо .... да нє, алле пішов ви на три путіна
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16.02.2023 17:43 Відповісти
А що мені там робить? Ти там валяєшся п"яний, постійно!
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16.02.2023 17:45 Відповісти
не знаю, вот ти здоровий бик, а я від воєнкома "скриваюсь"(просто воювати не хо-хо, бо всі би боялись як візьму і вдарю то)
то ти блін, сидите тут та ...здите, дядя. толку від вас хіба у сортирі, проше пробачення у вашої дружини. чо ви взагалі живете? я то хоч мужик, а ви? Ех ви...
добре хоч вже ракети там не літають над вашим домогоспом., бо хо рахувати ви би міг їх, а так..., ви просто писун на цензорі, причому навіть не найбільш жовчний, от навіть ""за вєру" з вами, сер, не поспілкуєшсі, бо = блаблабла, - типу "я сі вчив на Москві на охфіцера"
та пофіг шо ти сі вчив-сі, ти себе поводиш типу як Ейнштейн - типу - Сиш, ану суда, батя буть гаварить, Ик, - ну так людям це не дуже подобається.
я просто сказав, ну чо зразу ображатись?
ладно, як совєтуєш, я йду спати шолі, і так нєхєр всюди дєлати.
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16.02.2023 22:39 Відповісти
Саме так "кінчали життя самогубством" фінансисти та "тиловики" російської армії під кінець 2 Чеченської війни (колишній однокурсник розказував - він пройшов обидві Чеченські війни)
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16.02.2023 14:39 Відповісти
Стріляються випадають з вікон ССО однако.
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16.02.2023 15:59 Відповісти
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16.02.2023 14:37 Відповісти
Прибрали
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16.02.2023 14:37 Відповісти
нє, "зачістілі"
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16.02.2023 15:09 Відповісти
Бісссссс!!!!!!
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16.02.2023 14:37 Відповісти
Вона знайшла свою долю. Багато інших, щоб слідувати. Слава Україні!
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16.02.2023 14:38 Відповісти
рашен стандарт, скоро массово почнуть випадати з вікон, таке вже було перед розпадом срср.
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16.02.2023 14:38 Відповісти
просто говори - "совок", бо це гівно навіть по абревіатурі - виглядає типу як ...... ну он як ця, "кндр" - при тому шо там від демократії є тупо розмір концитабору(одного з .... не одного)
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16.02.2023 14:41 Відповісти
А у нас крадуть далі, бо як сказав найвеличніший, у нас демократія.
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16.02.2023 14:42 Відповісти
У нас все коррупционеры разъехались по заграница. Вы что не слышали величайшего?
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16.02.2023 14:43 Відповісти
Уже даже сами слуги .
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16.02.2023 14:51 Відповісти
У нас принято порешать. А в России если ты проиграл, то тебя убьют или посадят в тюрьму.
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16.02.2023 15:32 Відповісти
Резнік порішав, а Чечетов у капцях від"ємно полетів, Семенючка з двустволки самовбилась. Можна продовжувати.
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16.02.2023 16:25 Відповісти
Чечетова убили потому что паника была, но в целом у нас можно порешать. В России для чиновников стресс побольше. Сожрут и все.
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16.02.2023 19:49 Відповісти
от біда..., а навіщо це нам? нехай там всі дохнуть..., хто хоче
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16.02.2023 14:43 Відповісти
Пані Ганка,це щоб деякі,хто не прослідкував за вагою курячих яєць і не перевірив ціну на них знав,що можливий і такий кінець.Думаю в наших фінансистів з МО є що розказати...
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16.02.2023 15:13 Відповісти
Та якось пофіг і до наших проблем нікого стосунку.
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16.02.2023 14:43 Відповісти
ОГО! Как далеко залетают украинские дроны!
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16.02.2023 14:47 Відповісти
та ***** , пусть убивают ( самоубиваются ) друг друга , нам от этого только польза.
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16.02.2023 14:47 Відповісти
вышла на край балкона, водопадом полюбоваться, край оледенел от брызг, поскользулась на сосуле, упала. жаль рядом никакого крупного мчс-ника не оказалось, который бы кинулся за ней. и сия пучина поглотила бы ещё и его в один момент ))
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16.02.2023 14:49 Відповісти
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16.02.2023 14:49 Відповісти
Несколько паРашкинских генералов вздохнули с облегчением...
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16.02.2023 14:51 Відповісти
Чи надовго ?
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16.02.2023 15:36 Відповісти
якщо не два постріли в голову - це не самогубство!
Контрольний завжди у них роблять!
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16.02.2023 14:56 Відповісти
Translator

Ну что той жизни, не надо бояться смерти - Симонян)))
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16.02.2023 14:57 Відповісти
Резинкова ,новость для тебя!
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16.02.2023 14:58 Відповісти
По ходу купувала яйця для армії по 18 дерев'яних...
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16.02.2023 15:01 Відповісти
Приговор - Самоубиство был приведен в исполнение!
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16.02.2023 15:07 Відповісти
Вкрала занадто дофіга.
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16.02.2023 15:07 Відповісти
Отсвятовалентили!
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16.02.2023 15:10 Відповісти
А листочек с желаниями хоть оставила ?
Ну, там - поездка на Валдай, дом в Сочи, часы "Луч"......
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16.02.2023 15:25 Відповісти
Забули на московії ***** пророцтво Галіча А. ….
https://www.youtube.com/watch?v=jwR6ICL4kmE

Промовчали…. І отримали!!
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16.02.2023 15:48 Відповісти
Idjot tshistilishe. Uzhe vtoroi god, kak minimum.
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16.02.2023 16:06 Відповісти
Приехали правоохранительные органы - а там финансовые валяются
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16.02.2023 16:15 Відповісти
Три рази самовбилася. Потім приштовхали кацапську "скору неміц", і п'яні фельдшери добили своїм перегаром та некерованими руками.
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16.02.2023 16:38 Відповісти
Что же произошло ? 😃
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16.02.2023 19:42 Відповісти
мабуть скоро таких «самогубств» буде більше,
як кажуть американці

so many dumb ways to die
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16.02.2023 20:34 Відповісти
 
 