Ракетний удар по Кропивницькому району: вражено ємності з нафтопродуктами, - ОВА
Під час нічного ракетного удару по Кропивницькому району Кіровоградщини ворог вразив ємності з нафтопродуктами.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.
"Пожежу, що виникла внаслідок ранкових ракетних ударів, локалізовано. Комісія огляне ушкодження житлових будівель навколо. В разі потреби - допоможемо з відновленням", - зазначив він.
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Эй, Юра, ты следи за базаром!
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/n3400182