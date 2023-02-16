Ракетний удар по Кропивницькому району: вражено ємності з нафтопродуктами, - ОВА

Під час нічного ракетного удару по Кропивницькому району Кіровоградщини ворог вразив ємності з нафтопродуктами.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.

"Пожежу, що виникла внаслідок ранкових ракетних ударів, локалізовано. Комісія огляне ушкодження житлових будівель навколо. В разі потреби - допоможемо з відновленням", - зазначив він.

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