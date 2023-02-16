Європарламент закликав міжнародну спільноту надати всі, без винятку, види озброєння для перемоги України у війні з РФ, - резолюція

Напередодні роковин від дня вторгнення Росії до незалежної України Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій заявив про свою солідарність з українським народом та підтримку країни до повної перемоги у цій війні, закликавши для цього міжнародне співтовариство постачати всі, без винятків, види озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідний документ проголосували в четвер у Страсбурзі в рамках пленарного засідання Європарламенту. "За" проголосували 444 депутати, проти - 26 і 37 утрималося з 507, які взяли участь у голосуванні.

"ЄП знову заявляє про свою непохитну солідарність із народом та керівництвом України та про свою підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах", - зазначено в резолюції.

У зв'язку з цим ЄП знову підтвердив незмінне "найрішучіше засудження незаконної, нічим не спровокованої і нічим не виправданої агресивної війни Росії проти України, так само як і причетність режиму Білорусі; вимагає, щоб Росія та її маріонеткові сили припинили всі військові дії, зокрема напади на житлові райони та громадянську інфраструктуру, і щоб Росія вивела всі збройні сили, маріонеткові сили та військову техніку з усієї міжнародно визнаної території України, припинила примусову депортацію українських мирних мешканців та звільнила всіх затриманих українців", - вимагають депутати ЄП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуги народу" підписали декларацію з групою Європарламенту, що стане лобістом України у ЄС, - Арахамія

ЄП віддає шану мужньому народу України, лауреатам Сахаровської премії 2023 року за свободу думки, які захищають свою країну, а також захищають свободу, демократію, верховенство права та європейські цінності від жорстокого режиму, який "прагне підірвати нашу демократію та послабити і розділити наш Союз".

Європарламентарі висловили глибоке співчуття сім'ям та близьким мужніх захисників, які віддали свої життя на захист України, та закликав до постійної та посиленої підтримки з боку ЄС та його держав-членів для лікування та реабілітації поранених захисників України.

"ЄП вважає, що результат війни та позиція міжнародної спільноти відіграватимуть вирішальну роль у майбутніх діях інших авторитарних режимів, які уважно спостерігають за перебігом війни, наголошує, що головною метою України є перемога у війні проти Росії, яка розуміється як її здатність витіснити всі сили Росії, її ставлеників і союзників з міжнародно визнаної території України, вважає, що ця мета може бути досягнута лише за рахунок безперервних, стійких і неухильно зростаючих поставок до України всіх без винятку видів озброєнь", - зазначено в резолюції.

ЄП також зажадав від Росії "назавжди припинити порушувати чи загрожувати суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України та інших сусідніх країн".

Читайте: Європарламент ухвалив резолюцію із закликом до Грузії звільнити Саакашвілі

"Російська агресія не обмежується Україною, оскільки вона згубно впливає на безпеку та економіку всіх країн Східного партнерства ЄС, зокрема республіки Молдова", - зазначили депутати ЄП.