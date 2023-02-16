Європарламент закликав міжнародну спільноту надати всі, без винятку, види озброєння для перемоги України у війні з РФ, - резолюція
Напередодні роковин від дня вторгнення Росії до незалежної України Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій заявив про свою солідарність з українським народом та підтримку країни до повної перемоги у цій війні, закликавши для цього міжнародне співтовариство постачати всі, без винятків, види озброєння.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Відповідний документ проголосували в четвер у Страсбурзі в рамках пленарного засідання Європарламенту. "За" проголосували 444 депутати, проти - 26 і 37 утрималося з 507, які взяли участь у голосуванні.
"ЄП знову заявляє про свою непохитну солідарність із народом та керівництвом України та про свою підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах", - зазначено в резолюції.
У зв'язку з цим ЄП знову підтвердив незмінне "найрішучіше засудження незаконної, нічим не спровокованої і нічим не виправданої агресивної війни Росії проти України, так само як і причетність режиму Білорусі; вимагає, щоб Росія та її маріонеткові сили припинили всі військові дії, зокрема напади на житлові райони та громадянську інфраструктуру, і щоб Росія вивела всі збройні сили, маріонеткові сили та військову техніку з усієї міжнародно визнаної території України, припинила примусову депортацію українських мирних мешканців та звільнила всіх затриманих українців", - вимагають депутати ЄП.
ЄП віддає шану мужньому народу України, лауреатам Сахаровської премії 2023 року за свободу думки, які захищають свою країну, а також захищають свободу, демократію, верховенство права та європейські цінності від жорстокого режиму, який "прагне підірвати нашу демократію та послабити і розділити наш Союз".
Європарламентарі висловили глибоке співчуття сім'ям та близьким мужніх захисників, які віддали свої життя на захист України, та закликав до постійної та посиленої підтримки з боку ЄС та його держав-членів для лікування та реабілітації поранених захисників України.
"ЄП вважає, що результат війни та позиція міжнародної спільноти відіграватимуть вирішальну роль у майбутніх діях інших авторитарних режимів, які уважно спостерігають за перебігом війни, наголошує, що головною метою України є перемога у війні проти Росії, яка розуміється як її здатність витіснити всі сили Росії, її ставлеників і союзників з міжнародно визнаної території України, вважає, що ця мета може бути досягнута лише за рахунок безперервних, стійких і неухильно зростаючих поставок до України всіх без винятку видів озброєнь", - зазначено в резолюції.
ЄП також зажадав від Росії "назавжди припинити порушувати чи загрожувати суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України та інших сусідніх країн".
"Російська агресія не обмежується Україною, оскільки вона згубно впливає на безпеку та економіку всіх країн Східного партнерства ЄС, зокрема республіки Молдова", - зазначили депутати ЄП.
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В інституційній системі ЄС Європейський Парламент виконує такі основні функції: законодавчу, бюджетну та контролюючу.
Линия обороны / Антиколорадос
https://defence-line.org/2023/02/vokrug-ramshtajn-9-chast-1/ Вокруг Рамштайн №9 (Часть 1)
Вчера мы подробно писали о том, как стартовал саммит стран-доноров Украины и обещали вернуться к этой теме в виде подведения итогов и они оказались несколько неожиданными, в хорошем смысле этого слова. Неожиданность эта проистекает из небольшого куска вчерашних рассуждений о самолетах, например. Скорее всего, это же касается а тех самых ракет для Хаймарс, которые имеют существенно больший радиус действия. Мы полагаем, что и один, и другой вид вооружений, связаны именно с масштабными наступательными действиями. Оно и понятно, ведь если смотреть на то, что мы имеем прямо сейчас, то набор наличных инструментов позволяет довольно успешно держать оборону даже в условиях мобилизации всех ресурсов противника для наступления.
А то, что это выглядит именно так, следует из сообщений самых разных источников. Так, министр обороны Великобритании Уоллес, позавчера сказал о том, что федерация стянула для войны в Украине 97% своей армии. Такие данные предоставила ему британская разведка. Есть и другие подтверждения этого вывода. Просто вспомним о том, как задолго до широкомасштабного вторжения, противник перебрасывал свои войска из восточных военных округов.
В Сети была масса фото и видео свидетельств того, что оттуда на Запад перебрасываются не просто танки или БМП, например, а комплекты техники для мотострелковой или механизированной бригады. В одном эшелоне могли идти таки, БТР, БМП, пушки и так далее. То есть, зная техническое оснащение батальона, полка или бригады, можно было увидеть, что идут именно такие комплекты. А потом мы увидели, что в начале вторжения было множество подразделений из Тувы, Бурятии и дальнего востока. Ну и прямо дней десять назад, в третий раз наши военные деклассифицировали бригаду морской пехоты тихоокеанского флота, с базированием в городе Владивосток.
Именно по этой бригаде можно увидеть то, как все это выглядело. Она была в составе оккупационных войск с первого дня широкомасштабного вторжения и была в хлам разбита на северном фронте. Этот самый хлам наступает, когда подразделение теряет свыше четверти своего личного состава и техники. Но поскольку именно морская пехота является высокомобильной и легкой пехотой, штурмового плана, то у нее тяжелой техники почти нет, а уничтожение легкой брони, никто всерьез не считал. Поэтому состояние этой бригады легко соотносить с потерями личного состава. И в первой фазе вторжения, бригада потеряла до половины личного состава убитыми и раненными.
Второй раз, примерно такой же разгром, бригада пережила во время харьковского наступления ВСУ и вот сейчас, разгром оказался еще более тяжелым, когда наши порвали бригаду просто в лоскуты. Не исключено, что как только ВСУ получают данные о том, что на данном участке фронта действуют тихоокеанские морпехи, они применяют какую-то особую тактику, рассчитанную на бестолковых лаптей, чтобы оптовое их уничтожение было наиболее полным. И в этот раз все случилось как у старика, который в третий раз закинул свой невод. В этот раз улов был эпичным. Мало того, что огромное количество морских пехотинцев, ушедших далеко от моря, сделали плодородным грунтом, так еще и в обменный фонд их набилось столько, что уже в плену из них можно сформировать если не бригаду, то уж полк - точно.
И в общем это показывает, что там вообще происходит с войсками противника. После первого разгрома бригада, как и остальные части, сильно потрепанные на Севере Украины, были выведены на территорию федерацию, где ее докомплектовали контрактниками. То есть, кадровый состав был серьезно выбит и докомплект пошел уже за счет «не профильных активов» И в конце концов, численность личного состава была восстановлена, но суть подразделения осталась прежней - легкая, штурмовая пехота.
В данном случае легкость и мобильность - такое себе преимущество. Когда речь идет о захвате прибрежной полосы, острова или какого-то морского порта, то скорее всего, легкость будет положительным фактором, но там, куда бросили бригаду, нет прибрежной полосы, портов и чего-то подобного. И в таком случае, отсутствие тяжелой брони, скорее минус, поскольку мобильность тут особо не будет востребована. Но есть важный момент.
Все легкие и высокомобильные, вернее - десантно-штурмовые подразделения, должны компенсировать отсутствие тяжелого железа, особо высокой подготовкой личного состава. Оно и понятно, поскольку он должен решать короткие, но жесткие задачи, опираясь на то, что можно унести в руках или на легкой технике, которую можно быстро перебросить по морю или воздуху. Если такой подготовки нет, они будут просто смертниками. И вся история ВДВ и морской пехоты совка, а теперь и федерации, как раз и говорит о том, что никаких Викторий эти подразделения, в своем активе не имеют.
Все десантные операции Второй Мировой, которые проводили красные армейцы, будь-то воздушные или морские, неизменно заканчивались громким фиаско. Пожалуй, самым позорным эпизодом ВДВ был воздушный десант, выброшенный на правый берег Днепра в 1943 году. Мало того, что десантирование было выполнено бестолково, но и сами бойцы не смогли показать боевые качества, превосходящие немецкую пехоту, в зоне десантирования. Бойцы Вермахта быстро и без рефлексии уничтожили весь десант и никакого плацдарма десантники не то, что удержать не смогли, они его даже не захватили.
Эта традиция осталась до наших дней. Очевидно, что подготовка морпехов оказалась недостаточной, потому они и понесли столь высокие потери. Ну а после докомплектации, количество бойцов, которые имели хоть какую-то штурмовую подготовку, уменьшилось почти наполовину. Поэтому второй разгром уже на Востоке, прошел буднично и никто даже не акцентировался на том, что морпехов опять порвали как баян на свадьбе. А вот под Угледаром, в пропагандистских целях, противник сам акцентировал внимание на этих морпехах.
Оно и понятно, ведь после пригожинских зэков им хотелось показать, что мол сейчас вы увидите, как работают профи. Ну и показали. После двух докомплектов, от штурмовых навыков не осталось вообще ничего, а ВСУ их раздолбали по классике и что-то мне подсказывает, что именно этот разгром пойдет в учебники по боевому искусству военных ВУЗов мира. Бригада станет знаменитой именно за счет своих эпичных разгромов, а не побед.
Но об этом мы подробно вспомнили потому, что это была самая восточная бригада, переброшенная противником в Украину, для начальной фазы вторжения. А наблюдатели писали о том, что Сибирь и Дальний Восток, практически полностью лишился военных, поскольку всех перебросили для войны в Украине. Если китайцы сейчас решились бы отжать эти территории, то скорее всего им даже армия не понадобилась. Достаточно было просто ввести свою полицию и на том все бы закончилось, поскольку оборонять этот кусок суши, федерастам нечем. Кстати, такое может случиться в любой момент.
И вот теперь стало известно то том, что противник стянул свои войска, которые стояли в Сирии, Абхазии и других местах и недавно, буквально в течение недели, военное ведомство Норвегии сообщило о том, что на сопредельной территории федерации, практически полностью опустели военные городки и по их подсчетам, на месте осталось менее пятой части того личного состава, который обычно находился в местах постоянной дислокации. Ранее об уменьшении численности войск федерации у своей границы, сообщали финны. А это значит, что слова Бена Уоллеса о том, что почти вся боеспособная армия противника уже так или иначе, задействована в войне против Украины, говорит о многом и в частности о том, что американские партнеры уговорили наш Генштаб сдвинуть время начала собственного наступления.
Проще говоря, путинская армия сейчас рвет жилы для того, чтобы всеми своими силами перехватить общую инициативу в боевых действиях и как можно заметить, это ему не удается. Подготовленных резервов противник практически не имеет и и все, что у него есть - уже завязано в наступательной операции. Даже то, что еще не введено в бой, находится вблизи линии фронта и как мы знаем - несет потери, поскольку выжигание в стиле «ПТУ в Макеевке» показывает, что даже не вступившие в бой подразделения, могут быть уничтожены под корень, находясь в резерве. С этой точки зрения Уоллес наверное прав.
Ну а наши войска работают силами и средствами, которые выделены для ведения оборонительной операции. Для наступления формируется другой сегмент ВСУ, о котором не принято говорить вообще. Ну а кроме того, просто возьмем открытые источники и прикинем, сколько наших военных, прямо сейчас, проходят подготовку за рубежом. И насколько можно понять, вернутся в Украину они уже с той техникой и оружием, владению которыми они обучаются в этот момент. Очевидно, что вернутся они тогда, когда будет нужно для осуществления конкретного плана боевых действий.
Тут следует заметить, что Изюмская наступательная операция оказалась для врага сюрпризом и хотя он предполагал, что ВСУ могут перейти в контрнаступление, но масштабы сил и средств, задействованных для выполнения такого рода операции, вскрыть не смогли и потому ее масштаб стал для них открытием. Но насколько можно понять, наши военные сами не ожидали, что смогут продвинуться так далеко и были вынуждены остановиться просто потому, что ресурсов для дальнейшего движения просто не хватило. И это при том, что на сватовском направлении противник банально бежал в сторону Луганска и будь силы и средства, туда можно было зайти на плечах бегущего противника.
Отсюда следует, что более масштабное наступление, а именно о нем ведут речь наши американские партнеры, требует гораздо большей группировки войск не только для того, чтобы опрокинуть фронт противника, но и чтобы не остановиться вынужденно, как это случилось под Сватово. Только для успеха такого наступления, нужно несколько обязательных условий, два из которых - очевидны.
Первое - противник должен выдохнуться в своем наступлении. Это не значит, что у него вообще не должно остаться сил, но опытные военные обязаны вычислять момент, когда наступательный импульс иссяк. Это указывает на то, что в данный момент он значительно исчерпал свои ресурсы, а личный состав, который участвовал в наступлении - сильно измотан и ему нужно время для восстановления. Именно этот момент и нужно уловить для начала уже своего наступления.
Но как мы помним, залогом его успешности, является отсутствие у противника точных знаний о том, какими силами и средствами мы располагаем и куда их выдвигаем, для нанесения главного удара. И более того, для него должна оставаться интрига в том плане, как далеко способны пройти наши войска. А это значит, что до определенного момента, он должен либо иметь минимум информации, по этим позициям, либо иметь искаженную, деформированную информацию. И это - задача для всех, кто принимает участие в этих мероприятиях.
И тут мы снова ссылаемся на вчерашний материал, где писали о самолетах. В самом деле все, что прямо связано с материальной частью, которая нужна для обеспечения наступления, должно быть покрыто мраком тайны и переплетено узлами специально подготовленной информации. Например - самолеты. Мы не сможем их скрыть от противника, если получим в нужном количестве, а пока - не сможем и защитить их, если они будут просто стоять. А если не будут стоять, то что им остается делать? И тут оказывается, что их действия прямо связаны с наступательными действиями.
Сейчас, в оборонительных боях их нет смысла использовать и неизбежно - терять. Они нужны как ложка к обеду и потому, если только мы их получим, и они зайдут в Украину, тут же будет включен таймер обратного отсчета, когда нам надо наступать. То есть, наличие самолетов станет прямым указанием того, что мы переходим в наступление. В таком случае, надо не дать противнику успеть перевести свою военную машину в режим обороны. То есть, он уже будет видеть, что сейчас его начнут рвать, но сделать уже ничего не успеет, как это было под Изюмом.
То же самое и с дальнобойными ракетами. Да, нам надо сравнять с землей военную базу в Севасе и обрушить крымский мост, но представим, что мы все это сделали в октябре прошлого года и не перешли в наступление. Что дальше? Противник что-то подлатает, что-то восстановит и получится, что мы напрасно израсходовали боеприпасы и утратили эффект сюрприза. Ведь противник сейчас не может себе представить, как именно мы будем действовать западными танками, самолетами или дальнобойными ракетами, а наше дело - показать это один раз но так, чтобы он кувырками летел к своей границе или в братскую могилу.
Если этот алгоритм выглядит правдоподобным, то он предполагает, что все необходимое должно быть готово к тому, чтобы войти на нашу территорию прямо накануне наступления, а раз так, то этот самый момент входа, должен быть скрытым от противника. Отсюда следует, что не должно быть определенности в вопросе о количестве и времени поставки тех или иных систем вооружений. Ведь у нас есть Ермак, и не только он, которые обязательно дадут утечку, а пока оно все стоит в Польше или Румынии и двинется в последний момент, кроты физически не смогут это слить. А когда оно пойдет, то из слив утратит ценность, поскольку противник и так все это увидит с помощью спутников или чего-то еще, но уже будет поздно.
И вот этот Рамштайн показал, что мы подходим к моменту, когда начинается реальная подготовка к наступательной операции, поскольку все говорят о том, что Украине дают все, что нужно для ее успеха, но уже нет никакой конкретики.
Все ограничивается общими определениями и фразами, без конкретики. Это говорит о многом и в частности о том, что пошел режим информационного прикрытия всех мероприятий. Если до этого каждый Рамштайн сигнализировал прутину о том, что Запад готов к любой эскалации и что каждый раз, когда из москвы чертят красные линии, Запад их демонстративно их пересекал, показывая, что это уже не работает, то сейчас - все изменилось. Демонстративная часть Рамштайна полностью отключена полностью.
Ну а нам надо помнить, что наши военные умеют готовить операции тихо настолько, что даже Ермаки не в курсе происходящего. Плюс к тому, те самые американские военные инспекторы, направленные в Украину Конгрессом США, остаются в Украине до окончания войны. А по слухам, джентльмены имеют самые широкие полномочия, в том числе посылать Ермаков вслед за русским военным кораблем. Кроме того, они являют собой линию прямой коммуникации наших военных с Пентагоном, Конгрессом и Белым домом, который прямо сейчас готовит пакет помощи Украине на сумму в 10 миллиардов долларов.
В общем, подводя итоги этого раунда Рамштайна, можно сделать два вывода. Первый - нам дают все, что нам нужно для наступление. Второй - уже открыто не уточняется состав этого «всего», что мы получим для наступления. И это - хорошо, поскольку теперь это говорит об окончании жестов в сторону прутина и демонстраций ему каких-то действий. Все, игры кончились и представления - тоже, теперь идут чисто военные мероприятия.