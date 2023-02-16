Парламент Словаччини визнав російський режим терористичним, а РФ - спонсором тероризму

Національна рада Словацької Республіки вкотре засудила російську агресію в Україні та висловила підтримку незалежності, суверенітету і територіальній цілісності України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Словацькі депутати в ухваленій у четвер резолюції засудили широкомасштабні напади Росії на цивільних осіб, цивільні об'єкти та ключову енергетичну структуру. Резолюція також називає нинішній російський режим терористичним, а Росію - державою-спонсором тероризму.

Депутати також засудили прямі і непрямі погрози Росії застосувати ядерну зброю. У резолюції висловлено невизнання проведення та результатів референдумів у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях України, з наголосом, що ці території залишаються частиною України.

Парламент також висловив підтримку зусиллям зі створення спеціального трибуналу для переслідування злочинів агресії та підтримку переслідування злочинів проти людяності та воєнних злочинів.

Водночас документ засуджує гібридну війну, яку Росія веде і на території Словаччини. Резолюція закликає правоохоронні органи, розвідувальні служби та інші компетентні органи не недооцінювати загрозу, а вжити ефективних заходів проти неї з метою підтримки безпеки і демократії в Словаччині.

"За" проголосували 78 законодавців, більшість фракції OĽaNO та вся фракція SaS. Деякі члени фракції "Ми - сім'я" утрималися. 12 депутатів були проти, семеро не голосували і загалом 23 утрималися.

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