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Парламент Словаччини визнав російський режим терористичним, а РФ - спонсором тероризму

путін,санкції

Національна рада Словацької Республіки вкотре засудила російську агресію в Україні та висловила підтримку незалежності, суверенітету і територіальній цілісності України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Словацькі депутати в ухваленій у четвер резолюції засудили широкомасштабні напади Росії на цивільних осіб, цивільні об'єкти та ключову енергетичну структуру. Резолюція також називає нинішній російський режим терористичним, а Росію - державою-спонсором тероризму.

Депутати також засудили прямі і непрямі погрози Росії застосувати ядерну зброю. У резолюції висловлено невизнання проведення та результатів референдумів у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях України, з наголосом, що ці території залишаються частиною України.

Парламент також висловив підтримку зусиллям зі створення спеціального трибуналу для переслідування злочинів агресії та підтримку переслідування злочинів проти людяності та воєнних злочинів.

Водночас документ засуджує гібридну війну, яку Росія веде і на території Словаччини. Резолюція закликає правоохоронні органи, розвідувальні служби та інші компетентні органи не недооцінювати загрозу, а вжити ефективних заходів проти неї з метою підтримки безпеки і демократії в Словаччині.

"За" проголосували 78 законодавців, більшість фракції OĽaNO та вся фракція SaS. Деякі члени фракції "Ми - сім'я" утрималися. 12 депутатів були проти, семеро не голосували і загалом 23 утрималися.

Читайте: Словаччина зробить усе можливе, щоб передати Україні свої винищувачі МіГ-29, – прем’єр Геґер

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Топ коментарі
+24
Парламенту Словаччини-респект...
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16.02.2023 15:23
+19
Думаю більше шансів на літаки від словаків, ніж що ти перестанеш спілкуватися мовою окупанта.
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16.02.2023 15:27
+16
Дякуємо, друзі.
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16.02.2023 15:30
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ага, спасибо, аза самолеты, сидя за нашими спинами, вы сколько миллиардов хотите?
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16.02.2023 15:17 Відповісти
Думаю більше шансів на літаки від словаків, ніж що ти перестанеш спілкуватися мовою окупанта.
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16.02.2023 15:27 Відповісти
прикол в тому, що це ще й мова більшості захисників, але сидячи на дивані ти про то не вкурсі, тому автоматично йди х%Р
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16.02.2023 16:38 Відповісти
Прикол в тому, що виправдовуватися за свій кацапізм, прикриваючись захисниками, - чмошно.
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16.02.2023 17:05 Відповісти
прикол в тому, що якщо ти пов'яZZуєшь якусь мову с кацапізмом, то тоді 80% ЗСУ - це кацапи, то твоїй тупій логіці ... угу, саме так, тебе схопили за худу шию
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16.02.2023 17:10 Відповісти
Ще раз: російська мова того, хто захищає країну, і російська мова того, хто лежить на дивані, - це не одне і те ж.

З перших за мову ніхто не питає, там інші приіритети.
Другі виправдовують свою лінь (або ненависть до української мови), сцикливо беручи собі в підписку тих, хто сидить в окопі, хоча останні їм згоди на це не давали.

А твій наїзд на словаків, які чи не в першій п'ятірці тих по наданні нам зброї, якщо рахувати по відношенню до ВВП країни, - ще "краще" тебе характеризує.

А брехня про 80% - це вже просто за межею.
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16.02.2023 18:30 Відповісти
Прикол в тому, що ти переживав за словаків, а сам перевів стрілки на наших захисників, і сховався за їхніми спинами перший.
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16.02.2023 18:02 Відповісти
Іди поспи москалю, і все пройде.
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16.02.2023 16:35 Відповісти
Парламенту Словаччини-респект...
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16.02.2023 15:23 Відповісти
Дякуємо, друзі.
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16.02.2023 15:30 Відповісти
На московії ***** усе без змін…
https://www.youtube.com/watch?v=B2DSnOX71RE
Історія продовжилася!!
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16.02.2023 15:44 Відповісти
це гарна новина
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16.02.2023 17:09 Відповісти
Дякуемо
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16.02.2023 17:40 Відповісти
Славаки молодцы.
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16.02.2023 19:58 Відповісти
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17.02.2023 14:07 Відповісти
 
 