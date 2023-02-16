Заява про шлюб, обмін водійського та витяг про несудимість: У "Дії" з’явиться 6 нових сервісів

Мінцифри анонсувало шість нових сервісів, які незабаром з’являться в мобільному застосунку "Дія". Серед них – заява про шлюб, розмитнення автівки та обмін водійського посвідчення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Зараз у роботі десятки нових сервісів, які поступово будуть у застосунку. Частина з них проходить бета-тестування. Наша команда доопрацьовує всі деталі й уже найближчим часом послугами зможуть скористатися мільйони українців", – зазначив Федоров.

Заява про шлюб: Серед анонсованих сервісів – можливість подати заяву про шлюб безпосередньо в мобільному застосунку. Отримання послуги триватиме до 15 хвилин. Це з урахуванням часу на вибір формату церемонії, місця, часу й інших деталей. Хтось один із партнерів може заповнити заяву в Дії, а інший – підписати її електронним підписом. Тож без вашої згоди подати заяву на шлюб точно не вийде.

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Заміна посвідчення водія. Для всіх, хто користується тимчасовим посвідченням водія, хто втратив, пошкодив чи змінив прізвище в документі, буде доступна заміна посвідчення водія. Послуга працювала в застосунку з 2021 року, але через повномасштабне вторгнення в цілях безпеки деякі реєстри не працювали.

Як пояснив міністр, послугу удосконалять: замінити права можна було не лише з ID-карткою, а й із закордонним паспортом чи посвідкою на постійне або тимчасове проживання для іноземців. Також важливе оновлення — отримати права можна у форматі digital first. Тобто користуватися лише цифровим аналогом без пластикового посвідчення.

Скасування належного користувача. Восени в застосунок повернули шеринг авто. Цією послугою вже скористалися понад 87 тисяч разів. Наразі міністерство працює над тим, щоб у додатку була можливість скасувати належного користувача. Це зможе зробити як власник авто, так й ініціювати сам належний користувач.

Витяг про несудимість. Також міністр зазначив, зщо нині тестують один із найпопулярніших документів серед українців — витяг про несудимість. Щорічно його отримують близько мільйона людей. Він необхідний при оформленні на роботу, усиновленні дитини чи в інших життєвих ситуаціях.

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Судові рішення. Зараз тестуєють судові рішення в "Дії". Не потрібно буде ходити до суду, щоб дізнатися рішення судової справи. Отримати відповідний документ зможете в кілька кліків. До того ж він підписаний електронним підписом судді й має таку саму юридичну силу, що й паперовий документ.

Розмитнення авто. Розрахунок митного збору відбуватиметься за новою системою, яка повністю виключить людський фактор. У "Дії" потрібно буде ввести всього три характеристики: рік виготовлення авто, тип двигуна, його об'єм або потужність. Далі система автоматично розрахує вартість розмитнення. На відміну від чинної зараз формули, вартість авто не враховуватиметься. Тож цим не зможуть зловживати ні митники, ні люди. Це заощадить кошти й час тисячам українців, а українську митницю зробить антикорупційною та прозорою.

"Паралельно команда працює над десятками нових послуг, зокрема — перереєстрацією авто в "Дії", електронним нотаріатом, сервісами для юридичних осіб, документами про освіту в застосунку, перезапуском реєстрації місця проживання. Стежте за оновленнями в застосунку й долучайтеся до бета-тесту сервісів через наш чатбот", - закликав очільник міністерства.