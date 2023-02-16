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Заява про шлюб, обмін водійського та витяг про несудимість: У "Дії" з’явиться 6 нових сервісів

дія

Мінцифри анонсувало шість нових сервісів, які незабаром з’являться в мобільному застосунку "Дія". Серед них – заява про шлюб, розмитнення автівки та обмін водійського посвідчення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Зараз у роботі десятки нових сервісів, які поступово будуть у застосунку. Частина з них проходить бета-тестування. Наша команда доопрацьовує всі деталі й уже найближчим часом послугами зможуть скористатися мільйони українців", – зазначив Федоров.

Заява про шлюб: Серед анонсованих сервісів – можливість подати заяву про шлюб безпосередньо в мобільному застосунку.  Отримання послуги триватиме до 15 хвилин. Це з урахуванням часу на вибір формату церемонії, місця, часу й інших деталей. Хтось один із партнерів може заповнити заяву в Дії, а інший – підписати її електронним підписом. Тож без вашої згоди подати заяву на шлюб точно не вийде.

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Заміна посвідчення водія. Для всіх, хто користується тимчасовим посвідченням водія, хто втратив, пошкодив чи змінив прізвище в документі, буде доступна заміна посвідчення водія. Послуга працювала в застосунку з 2021 року, але через повномасштабне вторгнення в цілях безпеки деякі реєстри не працювали.

Як пояснив міністр, послугу удосконалять: замінити права можна було не лише з ID-карткою, а й із закордонним паспортом чи посвідкою на постійне або тимчасове проживання для іноземців. Також важливе оновлення — отримати права можна у форматі digital first. Тобто користуватися лише цифровим аналогом без пластикового посвідчення.

Скасування належного користувача. Восени в застосунок повернули шеринг авто. Цією послугою вже скористалися понад 87 тисяч разів. Наразі міністерство працює над тим, щоб у додатку була можливість скасувати належного користувача. Це зможе зробити як власник авто, так й ініціювати сам належний користувач.

Витяг про несудимість. Також міністр зазначив, зщо нині тестують один із найпопулярніших документів серед українців — витяг про несудимість. Щорічно його отримують близько мільйона людей. Він необхідний при оформленні на роботу, усиновленні дитини чи в інших життєвих ситуаціях.

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Судові рішення. Зараз тестуєють судові рішення в "Дії". Не потрібно буде ходити до суду, щоб дізнатися рішення судової справи. Отримати відповідний документ зможете в кілька кліків. До того ж він підписаний електронним підписом судді й має таку саму юридичну силу, що й паперовий документ. 

Розмитнення авто. Розрахунок митного збору відбуватиметься за новою системою, яка повністю виключить людський фактор. У "Дії" потрібно буде ввести всього три характеристики: рік виготовлення авто, тип двигуна, його об'єм або потужність. Далі система автоматично розрахує вартість розмитнення. На відміну від чинної зараз формули, вартість авто не враховуватиметься. Тож цим не зможуть зловживати ні митники, ні люди. Це заощадить кошти й час тисячам українців, а українську митницю зробить антикорупційною та прозорою.

"Паралельно команда працює над десятками нових послуг, зокрема — перереєстрацією авто в "Дії", електронним нотаріатом, сервісами для юридичних осіб, документами про освіту в застосунку, перезапуском реєстрації місця проживання. Стежте за оновленнями в застосунку й долучайтеся до бета-тесту сервісів через наш чатбот", - закликав очільник міністерства.

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Топ коментарі
+9
нельзя - сервера лягут.....
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16.02.2023 15:34
+8
Прив'язують народ до "Дії" чим тільки можуть. На фініші буде "Проголосувати за найвідоснішоло лідора Зеленского" на черговий термін.
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16.02.2023 15:53
+7
А можна, щоб у Дії скарги подавати на неправомірні дії чиновників...????
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16.02.2023 15:31
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Херня це все, поки що. Бо сервісами Дії можуть скористатися тільки ті, в кого є Дія Підпис. А Дія підпис є лиш в тих, в кого є біометричні документи. ID картка, або біометричний загранпаспорт. Це не є більшість українців.
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16.02.2023 15:31 Відповісти
Я Вам скажу більше. В мене стоїть та Дія. Те що є - мені непотрібне. Але, на одну позицію з пенсійного додатку посилає на Дію, а Дія на банк. Після підтвердження банком ще одна аутентифікація морди обличчя..от тут я застрягла..не працює))

Брюсь уявити скільки бабла в діджиталізацію закопано..
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16.02.2023 15:41 Відповісти
А можна, щоб у Дії скарги подавати на неправомірні дії чиновників...????
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16.02.2023 15:31 Відповісти
нельзя - сервера лягут.....
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16.02.2023 15:34 Відповісти
а я так надіявся! дістали бюрократи....
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16.02.2023 15:37 Відповісти
нi, вони звiсно можуть таке зробити...., але це буде скарга в пустоту......
iptables -P INPUT DROP
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16.02.2023 15:47 Відповісти
Такої функції не буде ніколи..

В Києві зі скаргами трохи ліпше, можна на портал 1551 поскаржиться на все, крім депутатів, міністерства і преза
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16.02.2023 15:44 Відповісти
Прив'язують народ до "Дії" чим тільки можуть. На фініші буде "Проголосувати за найвідоснішоло лідора Зеленского" на черговий термін.
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16.02.2023 15:53 Відповісти
Дурницю не ліпи
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16.02.2023 17:56 Відповісти
Молодці.
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16.02.2023 15:57 Відповісти
Ага. А получить и прологнгировать ключ ецп в Днепре это настоящий цирк. Делал 1.5 года назад. Это просто хохма. Электронная только заявка. А потом п%зд%й на своих двух и забирай, доставки нет. Я две недели пытался дозвонится по номерам - никто не бпал трубку. Пришлось уже в Киев по министерствам писать на почту. А здание в Днепре у них во дворах и вход только по коду. Короче цирк и чудо "диджитализации". В городе миллионике пришлось потратить 1.5 месяца чтобы сделать и забрать ключ.
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16.02.2023 16:02 Відповісти
А Приват 24, Укрсиббанк та інші не пробували?
Навіщо кудись ходити, я в Приват, не виходячи з дому згенерував підпис. Працює.
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16.02.2023 16:37 Відповісти
які інші?

це державні банки, я клієнтем недержавного банку, то що тепер?
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16.02.2023 16:39 Відповісти
і взагалі, що ви мелете ... цей підпис видається на захищенному носії (флешці) ... не знаю що ви там згенерували )
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16.02.2023 16:41 Відповісти
Много лет получаю и продлеваю ключи ЕЦП без посещения налоговой. Все в онлайн генерируется и работает. Учите материальную часть ....
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16.02.2023 16:44 Відповісти
какая налоговая ?) ... он выдается в госслужбах и акредитованых частных конторах .... и только на флешке ...
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16.02.2023 16:45 Відповісти
ЕЦП бывают обычные BankID (для простых граждан) и усиленные (для некоторых категорий чиновников, руководителей предприятий, нотариусов и т.д) . Обычные можно оформить в любом банке, усиленные в ДФС, органах юстиции или специальных АЦСК. Если вы придете туда лично, вам тоже запишут ключ на флешку, а если вам надо продлить существующий ключ, то как минимум в ДФС, при желании, он продлевается онлайн....
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16.02.2023 17:01 Відповісти
Дія одне з найкращого що зроблено.треба швидше усе туди перевести.ну адептам сивочолого гетьмана як завжди все не те...до речі-думаю що якщо був би він-тікав би що аж гай шумів би...
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16.02.2023 16:52 Відповісти
 
 