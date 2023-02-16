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СБУ (12507) священник (155) УПЦ МП (1197) Донецька область (7557) колабораціонізм (1120) псевдореферендум (187)

7 років за ґратами проведе священник УПЦ МП, який закликав мешканців Донеччини підтримати псевдореферендум, - СБУ

священник

Настоятель однієї з парафій УПЦ (МП) Лиманської громади Донецької області добровільно співпрацював з російськими окупантами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Під час тимчасової окупації району він публічно виправдовував збройну агресію рф і закликав місцевих жителів підтримати загарбників. Крім того, він агітував парафіян взяти участь у псевдореферендумі та "проголосувати" за "приєднання" регіону до росії. Також пропонував людям "обрати" нового "голову" селища Ярова, який мав діяти у складі місцевої окупаційної адміністрації.

Свою підривну діяльність зловмисник погоджував з представниками командування військових угруповань рф", - йдеться в повідомленні.

СБУ затримала священника у ході стабілізаційних заходів після звільнення району.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Йому призначено покарання – 7 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком 12 років з конфіскацією майна.

"СБУ робить все, аби жоден зрадник України та колаборант не уникнув відповідальності. Окрему увагу приділяємо тим, хто прикриваючись рясою, працює на ворога. Підкреслюю - наявність ряси і кадила не є обтяжуючою обставиною, але вони також жодним чином не звільняють зрадників від законного покарання. Тож вирок суду - ще один чіткий сигнал усім колаборантам", - наголосив глава СБУ Василь Малюк.

Читайте: Під час обміну полоненими Росії передали священника УПЦ МП, - ГУР

Автор: 
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Топ коментарі
+11
ПО Одесской области пройдитесь , вы ахереете сколько попов топили и продолжают за паРашу призывать втихоря.
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16.02.2023 15:37
+11
- Куме! Новину чули? Московського попа впіймали за передачею розвідданих у Росію!

- Та чув! Головне - щоб йому побільше дали! Треба ж комусь кацапів у наших тюрмах перед смертю сповідувать...

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16.02.2023 15:40
+4
не втихаря...даже на похоронах погибших воинов ВСУ...
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16.02.2023 15:41
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16.02.2023 15:36 Відповісти
Опа, опа, зелёная ограда
На зоне трахнули попа
Так ему и надо !
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16.02.2023 15:37 Відповісти
ПО Одесской области пройдитесь , вы ахереете сколько попов топили и продолжают за паРашу призывать втихоря.
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16.02.2023 15:37 Відповісти
не втихаря...даже на похоронах погибших воинов ВСУ...
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16.02.2023 15:41 Відповісти
Він не пробував втекти - дорого його утримувати за наш кошт....?????
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16.02.2023 15:38 Відповісти
- Куме! Новину чули? Московського попа впіймали за передачею розвідданих у Росію!

- Та чув! Головне - щоб йому побільше дали! Треба ж комусь кацапів у наших тюрмах перед смертю сповідувать...

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16.02.2023 15:40 Відповісти
там "чеченські дони" чекають....
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16.02.2023 15:48 Відповісти
Нинішній патріарх Російської православної церкви (РПЦ) в миру - Володимир Михайлович Гундяєв, був у 1970-ті роки представником московського патріархату при Всесвітній раді церков у Женеві - і працював на колишню радянську службу зовнішньої розвідки КДБ під псевдонімом "Михайлов". Про це написали Tages-Anzeiger (Sonntags Zeitung) та Le Matin Dimanche Бернгард Оденаль та Сільван Бессон, вивчивши документи поліції з федерального архіву Швейцарії.
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16.02.2023 15:44 Відповісти
поміняють і дадуть нову парафію
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16.02.2023 15:47 Відповісти
після чеченських дон - дон не дадуть.... ТАБУ
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16.02.2023 15:49 Відповісти
Попа кацапського під шконкою бачили? Він ще і кукарекати може.
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16.02.2023 15:54 Відповісти
Феесбешних попів потрібно всіх без винятку садити з конфіскацією.
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16.02.2023 15:56 Відповісти
На зону паскуду і щоб щоранку вставав з відчуттям, що його трахнув ешелон з металоломом.
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16.02.2023 15:57 Відповісти
Це мабуть перша така справа буде
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16.02.2023 16:04 Відповісти
московитская секта раскольников сергианской ереси - раССеянская "православная" церковь не имеет НИКАКОГО отношения к православию, соборной и апостольской церкви. Возомнили из себя самими православными из всех православных, возвеличались и возгордились сами в себе. Господь гордым противится и отвергает тех кто благословляет и проповедует то, что и Он не проповедовал и не благословлял...
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16.02.2023 16:09 Відповісти
Радує сленг від СБУ - "ряса і кадило"
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16.02.2023 16:13 Відповісти
население предателей тоже нужно всех судить
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16.02.2023 16:18 Відповісти
УПЦ- московський патріархат сьогоднішня влада не заборонить бо це їх мільйонні виборці. Чхали вони на Україні, їм потрібно триматися влади, бо скільки натворили, що без булави - шлях тільки на кічу.
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16.02.2023 17:46 Відповісти
він там і дня не просидить - бо соціяльно блізкій зє!льоним уйобкам
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16.02.2023 20:07 Відповісти
 
 