У Бундесвері розраховують, що німецькі Leopard та Marder доставлять в Україну в березні

Танки та бронетранспортери, обіцяні Німеччиною, мають прибути до України вже у березні 2023 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на твіттер генерального інспектора Бундесвера Еберхарда Цорна.

"Я припускаю, що наші Leopard та Marder будуть використовуватися в Україні в березні", - написав він.

Цорн також зауважив, що Україні нададуть не лише техніку, а й комплекти запасних частин та необхідних боєприпасів.

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"Якщо ми вирішимо поставити систему озброєння, то ми також зробимо її стійкою", - наголосив він.