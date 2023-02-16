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Німеччина (7091) танк (2006) БТР (266)

У Бундесвері розраховують, що німецькі Leopard та Marder доставлять в Україну в березні

леопард,leopard

Танки та бронетранспортери, обіцяні Німеччиною, мають прибути до України вже у березні 2023 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на твіттер генерального інспектора Бундесвера Еберхарда Цорна.

"Я припускаю, що наші Leopard та Marder будуть використовуватися в Україні в березні", - написав він.

Цорн також зауважив, що Україні нададуть не лише техніку, а й комплекти запасних частин та необхідних боєприпасів.

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"Якщо ми вирішимо поставити систему озброєння, то ми також зробимо її стійкою", - наголосив він.

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16.02.2023 16:24 Відповісти
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16.02.2023 16:33 Відповісти
Поспішають таки! )))

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16.02.2023 17:55 Відповісти
 
 