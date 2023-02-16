Разом із Україною закликаємо покласти край іранському терору, - глава МЗС Ізраїлю Коен
Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен наголосив, що Іран становить загрозу не тільки для України, а й для безпеки всієї Європи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми разом з нашими українськими друзями закликаємо покласти край іранському терору, і ми працюватимемо разом на всіх рівнях та на кожній міжнародній платформі, щоб забезпечити безпеку нашого регіону", - зазначив міністр.
Коен засудив руйнівну діяльність Ірану проти України та наголосив, що Іран становить загрозу для всієї Європи.
"Ми всі повинні відправити чіткий меседж, що терористична діяльність Ірану має бути зупинена", - наголосив він.
Топ коментарі
+13 Виктор Пилецкий 1bab9257
показати весь коментар16.02.2023 17:34
+8 arye z.
показати весь коментар16.02.2023 16:44
+5 Tommy Lee
показати весь коментар16.02.2023 16:44
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Будь ласка, зачекайте...
Холодно, небось?
Чем греешься, Бояркой или Огуречным?
Что ты подразумеваешь под "мы"?
"МЫ" - это коллектив вашей скотофермы?
Много чести.
Вам отвечу.
Позиция Израиля относительно поставок вооружения Украине отличается от позиции Европы и стран Балтии тем, что само существование Израиля основывается на его тотальном военном преимуществе перед арабскими, а теперь еще и иранскими соседями. Вот вы пишите, что "Прибалтика" поставила очень многое Украине. Если бы Израиль пропорционально этому тоже отдал все свое вооружение, то о нем уже можно было бы забыть. Просто бы уничтожили на следующий день.
З.Ы.
Потрудитесь объяснить, почему вы, житель Эстонии с явно нерусским именем применяете название "Прибалтика"?
Ваша "Эстония" часом, не в Лахте находится?
"добре слово та кольт" ?
Адже нас тероризує не Іран, а лише кацапія іранською зброєю.
Включили мозг, Прибалтика, допустим, сейчас стоит на первом месте по помощи Украине на душу населения, израильтяне - почти на последнем месте,
Прибалтика поставила Украине очень много вооружения, боеприпасов и т.д.
Что касается "одной планки" - не нужно передергивать. Спор ведь не поповоду равного отношения, а о том, что вы оправдываете критику союзника за недостаточную, по вашему меннию, помощь. И вот это я считаю работой на врага.
"..а о том, что вы оправдываете критику союзника за недостаточную, по вашему меннию, помощь."
А "по вашему меннию", помощь достаточная для такой богатой страны как Израиль?
.."И вот это я считаю работой на врага."
Что именно? Враг и так отлично знает какую помощь оказывает помощь Украине и очень доволен этим, то есть всё получается с точностью да наоборот..
ПрибалтикаБалтія ЗакавказьеПівденний Кавказ Русская равнинаСхідноєвропейська рівнина
на мінутку:
Країни https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-%3Cspan_class=%22wikidata_cite_citetype_Q8513%22_data-entity-id=%22Q1194038%22%3EGEOnet_Names_Server%3Cspan_class=%22wef_low_priority_links%22%3E%3C/span%3E%3C/span%3E%3Cdiv_style=%22display:none%22%3E%5B%5Bd:Track:Q1194038%5D%5D%3C/div%3E-1 [1] , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Russia.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-%3Cspan_class=%22wikidata_cite_citetype_Q8513%22_data-entity-id=%22Q1194038%22%3EGEOnet_Names_Server%3Cspan_class=%22wef_low_priority_links%22%3E_%E2%80%94_2018.%3C/span%3E%3C/span%3E%3Cdiv_style=%22display:none%22%3E%5B%5Bd:Track:Q1194038%5D%5D%3C/div%3E-2 [2] , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Latvia.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%8F Латвія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Estonia.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F Естонія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Belarus.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C Білорусь , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Poland.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польща , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Lithuania.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0 Литва , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Romania.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F Румунія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Moldova.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Молдова і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Kazakhstan.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Казахстан
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f0/Europe_landforms_East_European_Lowlands.svg/280px-Europe_landforms_East_European_Lowlands.svg.png
Прибалтийские страны, хотя суть там и там - одинаковая, хотя слово Прибалтика - короче.
"..и только в кацапской - "Прибалтика," - потому что это русский язык, и мы общаемся здесь на русском языке, "Балтійські країни" называть, что-ли?
Как насчет "на Украине" - это для тебя тоже нормально? И кстати, чей Крым?
Или, может, слова "Скандинавия" нет? У кого-то одно слово уже решает - собеседник на стороне Украины или на стороне фашистской России.. ) Честно, это дурь какая-то..
Я говорю: "Прибалтика, допустим, сейчас стоит на первом месте по помощи Украине на душу населения, израильтяне - почти на последнем месте, а "Друг познается в беде", один отдает последнюю рубашку, а другой - ограничивается "полотенцем для рук," хотя мог бы очень много чем помочь," а он мне - "чей Крым.." )
Назови как хочешь, или"Балтийские страны" или "Прибалтика" - от этого помощь Украине от Израиля не изменится - это точно! )
Вы здесь 100% подразумевали Украину, потому что ей нужна помощь, а не мне лично..
Деньги дали нищему, нуждающемуся в помощи, а не тому кто это видит и описывает всё это, это понятно? И не надо выкручиваться, поздно, "слово- не воробей.. )
"Вы со своей логикой напоминаете нищего, который плюет в спину прохожему, давшему ему, по его мнению, слишком мало денег."
Деньги дали нищему, нуждающемуся в помощи, то есть, по твоей логике тут - Украине, а не тому кто это видит и описывает всё это.
"Найди в нем слово "Украина".
По твоим понятиям и логике "Украина" здесь - "нищий", получивший от Израиля (богатея) мало денег. А так оно и есть, Израиль представляет мало помощи, типа, "хватит с вас и того что мы вам даем, и не "вякайте тут," а могли бы спокойно дать гораздо больше находящемуся в страшной беде, как это делают другие страны, тем более что Израиль - довольно богатая страна. Ан нет..
А "друг познается в беде", один отдает последнюю рубашку, а другой - ограничивается "полотенцем для рук," хотя мог очень много чем помочь - и этим всё сказано..
И где здесь " мягкое проталкивание рашистских нарративов?"
вот кто настоящий друг Украины, а "друг познается в беде"..
Израиль поставил за это время два полевых (не военных!) госпиталя (("не военных" потому "чтобы не быть завязанным в этом конфликте"), когда около 60-ти стран поставляют Украине вооружение, боеприпасы и т.д. А Израиль проосто с..сыт реакции Россию из-за её близких отношений с Ираном, не хотят с ней ругаться, "Своя рубашка ближе к телу", как говорится..
Когда бугай избивает соседа дубиной - дай ему тоже дубину для обороны - ан нет, ему дают платочек чтобы он смог стереть кровь со своего лица.
А дать ему одну дубину для обороны из десяти имеющихся - нет! Ни в коем случае! Самому пригодится! И будьте довольны тем что тебе дают - платочком! Вот неблагодарные какие..
"Нефиг юлить и выкручиваться, и так всё ясно.
Израиль поставил за это время два полевых (не военных!) госпиталя (("не военных" потому "чтобы не быть завязанным в этом конфликте"), когда около 60-ти стран поставляют Украине вооружение, боеприпасы и т.д. А Израиль проосто с..сыт реакции Россию из-за её близких отношений с Ираном, не хотят с ней ругаться, "Своя рубашка ближе к телу", как говорится..
Когда бугай избивает соседа дубиной - дай ему тоже дубину для обороны - ан нет, ему дают платочек чтобы он смог стереть кровь со своего лица.
А дать ему одну дубину для обороны из десяти у него имеющихся - нет! Ни в коем случае! Самому пригодится! И будьте довольны тем что тебе дают - платочком! Вот неблагодарные какие.."
После требования больше оружия Украине - спрашивают: "Чем Крым?" ))
Ты в порядке?
Правильно, если считать что посылается Украине - аптечки, бронежилеты, воду, когда она сейчас остро нуждается в первую очередь в вооружении и боеприпасах чтобы бить врага. А этого добра там хватает и обороноспособность страны никак не пострадает если около ~10% вооружения передать Украине, это будет ей огромной помощью, и Украина ведь не просит танки Меркава и самолеты F-35..
А Кремль только поддерживает такую помощь, и ещё подмигивает.. )
Наверху украинской власти всё это понимают прекрасно и потому любыми путями хотят прийти к сотрудничеству с Израилем. Хоть гласно, хоть негласно, хоть в сфере военной, хоть гуманитарной. Еще один союзник никогда и никому не помешал
А внизу, среди, простого народа, слово "Израиль" вызывает отторжение на физическом уровне(читай комментарии выше). Но с этим уже трудно что-либо сделать. Такова ментальность.
Израиль страна со здоровой экономикой, здоровым обществом и здоровым отношением людей к самим себе и к другим людям
Ну так давайте, помогите чем можете другим людям, оказавшимся в страшной беде, разрушены десятки тысяч домов, погибло очень много людей - а вы раскидываетесь здесь лозунгами, мол, "какие мы хорошие"..
Если бы Израиль активно помогал Украине как другие страны - и вопросов бы не было.
"Но с этим уже трудно что-либо сделать"
...
Так все же, почему на 33-м году существования стран Балтии - "Прибалтика"?
Возвращайся сам к своим баранам. В чём вопрос? Тебе не нравится слово Прибалтика? А почему? Все его сейчас используют, как и Baltic States, погугли, я тебе говорил.
И почему здесь нужно обсуждать то что тебе лично не нравится? Может, ты предложишь другое слово? А "Скандинавия", видимо, тоже звучит плохо для скандинавских стран..)
Или, может, ты просто ударился головой об угол стола - и в этом вся причина? )
Речь идет не о моем личном отношении, а об вполне официально принятом в мире названии - "Страны Балтии".
"Прибалтика" - советский новояз, продукт советской имперской пропаганды, который страны Балтии отряхнули со своих ног и слышать больше не желают. Более того, это оскорбительно.
Сегодня называть Латвию, Литву и Эстонию "Прибалтикой" все равно, что называть Украину Малороссия, а Татарстан Татарией.
Опять фигня, во-первых - это не бранное слово, во-вторых - это слово "словесно" объединяет три независимые республики, хоть "Страны Балтии", хоть "Прибалтика," хотя это слово короче, и самим жителям этих стран - пофиг, главное - что они свободные и независимые, Ведь всякие там поговорки и пословицы сталинских времён сейчас никто не запрещает и не переименовывает..)
.."все равно, что называть Украину Малороссия, а Татарстан Татарией."
Опять фигня какая-то, раньше Прибалтийские страны назывались: Эстонская ССР, ЛатвийскаяССР, ЛитовскаяССР, сейчас - Эстония, Эстонская Республика, Латвия, Литва.
Никто сейчас Эстонию не называет Эстонской ССР.
По-моему, у кого-то от слова Прибалтика получился "заворот мозгов".. )
І скоріше всього озброєння нам не дадуть просто через те що там складна ситуація і їм також необхідне озброєння... у них йде до прямого протистояння з Іраном
Але можна просити складові зброї і виготовляти її самотужки ті ж стугни призупинили виробництво через брак складових, можна замовити модернізацію наших літаків і ще багато чого .... технологію тих же шахідів... і виготовити самим
сам Шахід це копія Ізраїльского дрона
Кроме того, Израиль принимает на лечение военнослужащих из Украины.
Во Львовской области в марте-апреле работал полевой госпиталь «Блестящая звезда». Медицинский персонал, который добровольно приехал из разных больниц Израиля, предоставлял медицинскую помощь переселенцам и раненым защитникам. За время работы госпиталя была оказана помощь больше 6 тысячам пациентов, сделано почти 60 операций.
В мае и июле Израиль передал Украине несколько партий помощи для экстренных и гражданских органов: 3,5 тысяч шлемов, 2 тысячи бронежилетов, тысяча противогазов, костюмы для разминирования, генераторы и системы для фильтрации и очистки воздуха.
Несколько раз Израиль оказывал Украине продовольственную помощь: в общей сложности, было направлено больше 100 тысяч продуктовых наборов и больше 200 тысяч бутылей питьевой воды.
При этом, по информации СМИ, Израиль предоставил Украине разведывательные данные, полезные для борьбы с иранскими дронами-камикадзе.
слово Pagan на эстонском обозначает "чёрт, бес, дьявол," это как раз и видно, по твоему комменту..)
Когда последний раз атаковали Израиль танками, самолетами, крылатыми, баллистическими ракетами, бомбил полутонными бомбами израильские города и атаковали стотысячной армией? Сколько за последний год было повреждено, уничтожено домов и какое количество гражданского населения пострадало от этого?
За 30 лет в Израиле не было уничтожено столько городов и сёл, домов и не погибло столько гражданского населения сколько за полгода в Украине.
"..когда его обстреливали арабские террористы?" Чем, "ракетами", изготовленными из водосточныз труб?
А какую помощь нужно было оказать Израилю, бронежилетами, или поставлять воду на передовую?
И враг что, все эти 30 лет атакует танками, самолетами, каждый день обстреливает крылатыми, баллистическими ракетами, бомбит полутонными бомбами израильские города?
Если всё это было бы так - естесственно, остальной мир сразу пришел бы на помощь Израилю и помогал бы чем мог Израилю, и не только водой и бронежилетами..
Так сколько городов и сёл было уничтожено за эти 30 лет? Сколько пострадало гражданского населения? Сравнимо ли это с Украиной?
"В в Украине на данный момент сейчас находится около 330 тысяч российских военных,"
вооруженных до зубов, сравнимо ли это с арабскими террористами?
А эту "воду" израильтяне доставляют на передовую?
-"И еще раз, специально для тебя, зациклившемся на воде: Израиль поставлял БРОНЕЖИЛЕТЫ.."
Ещё раз: Украине сейчас в первую очередь не хватает оружия и боеприпасов. Бронежилетов хватает.
Сколько оружия и боеприпасов в качестве помощи Израиль поставил Украине дя того чтобы совместно бить врага?
Военная помощь других стран очень помогает в борьбе с врагом. Как пока повлияла "невоенная" помощь Израиля в уничтожение врага? Пока никак.
Если бы все страны помогали Украине как Израиль, то уже весной Украина была бы захвачена врагом, слава Богу что это не так..
А куди тікають наші і кацапські крадії з награбованим - у країну, яка своїх не видає. Рабінович і золота менора, донька Лаврова, зам.міністра оборони раши тому свідки.
А, якщо завтра Пригожин теж на іст.батьківщину захоче і купить собі "квиток" - приймете?