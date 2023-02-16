Разом із Україною закликаємо покласти край іранському терору, - глава МЗС Ізраїлю Коен

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен наголосив, що Іран становить загрозу не тільки для України, а й для безпеки всієї Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми разом з нашими українськими друзями закликаємо покласти край іранському терору, і ми працюватимемо разом на всіх рівнях та на кожній міжнародній платформі, щоб забезпечити безпеку нашого регіону", - зазначив міністр.

Коен засудив руйнівну діяльність Ірану проти України та наголосив, що Іран становить загрозу для всієї Європи.

"Ми всі повинні відправити чіткий меседж, що терористична діяльність Ірану має бути зупинена", - наголосив він.

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