Держдума припинила дію в РФ Статуту Ради Європи, Конвенції про захист прав людини та основних свобод і ще 19 міжнародних договорів
Держдума РФ одноголосно ухвалила закон про припинення дії в країні Статуту Ради Європи, а також 20 міжнародних договорів, прийнятих у рамках цієї організації.
Про це пише Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.
Цей законопроєкт вніс президент Володимир Путін. Закон стосується Конвенції про захист прав людини та основних свобод, Конвенції про припинення тероризму та інших документів. Рішення ухвалене у зв'язку із припиненням членства РФ у Раді Європи з 16 березня.
У березні 2022 року Росія розпочала процес виходу з Ради Європи. Того ж дня Комітет міністрів організації схвалив резолюцію про виключення Росії з організації. Парламентська асамблея Ради Європи у жовтні 2022 року ухвалила резолюцію про визнання політичного режиму в РФ "терористичним".
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Кимирсенизация рашки идёт полным ходом! Идеи чучхе живут и побеждают! Автомобили на дровах - ближайшее будущее этой территории 404! А дальше - на лошадях!)))
А крепостное право - всего лишь вопрос времени. По сути, оно уже есть. Есть царь, есть бояре, значит пора появиться и крепостным.
Почитайте их классиков, пожалуйста, почитайте путешественников по этой территории, и будущее этой недостраны вы увидите во всей красе, ибо она из прошлого не выходила никогда!
Головною особливістю цієї паспортної системи було те, що паспорти запроваджувалися лише для тих мешканців міст, робітничих селищ, радгоспів та новобудов, які досягли 16-річного віку.
Більшість селян до 1974 не отримували цей документ, завдяки чому опинялися у становищі прикріплених до місця проживання. Самочинний виїзд карався https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84 штрафом у розмірі до 100 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8C рублів , повторне порушення встановлених правил тягло за собою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C кримінальну відповідальність (ст. 81-1 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81 Карного кодексу УСРР ) з позбавленням волі на строк до 3-х років.
Тобто реально сталінське "кріпосне право" було остаточно скасоване остаточно лише у 70 роки ХХ ст
Своїм тридцятирічним вибором Ви вибрали війну та кров.
Чи може Ви по іншому протрактуєте вислів!!..*** ..який народ...така і влада!!***
Обожечки!
Так теперка ж пітун безправним буде, бідолаха!
"Особлива трійка НКВС - орган позасудового винесення вироків в СРСР, що існував в 1937-1938 роках під час Великого терору."
После 16 марта еще желающие поработать в Мордовии останутся?
Мне кажется в этом столетии Бог наконец таки приберет это недогосударство...обрубит тупиковую ветвь человечества.
Частково це добре, що кацапня вже не соромиться демонструвати світу своє справжнє обличчя Шарікова.