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Держдума (732) права (90) росія (63574) Рада Європи (450)

Держдума припинила дію в РФ Статуту Ради Європи, Конвенції про захист прав людини та основних свобод і ще 19 міжнародних договорів

рф,держдума

Держдума РФ одноголосно ухвалила закон про припинення дії в країні Статуту Ради Європи, а також 20 міжнародних договорів, прийнятих у рамках цієї організації.

Про це пише Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

Цей законопроєкт вніс президент Володимир Путін. Закон стосується Конвенції про захист прав людини та основних свобод, Конвенції про припинення тероризму та інших документів. Рішення ухвалене у зв'язку із припиненням членства РФ у Раді Європи з 16 березня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Держдума та Рада Федерації РФ збирають засідання для "інтеграції" окупованих українських територій

У березні 2022 року Росія розпочала процес виходу з Ради Європи. Того ж дня Комітет міністрів організації схвалив резолюцію про виключення Росії з організації. Парламентська асамблея Ради Європи у жовтні 2022 року ухвалила резолюцію про визнання політичного режиму в РФ "терористичним".

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Топ коментарі
+44
Ну і заразом скасуйте відміну "крєпостного права" у 1861-му, щоб два рази не вставать.
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16.02.2023 17:07
+26
Всі в печери, ура!
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16.02.2023 17:06
+24
Осторожно, епанарий закрывается. Следующая станция- ГУЛАГ.
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16.02.2023 17:25
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Всі в печери, ура!
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16.02.2023 17:06 Відповісти
Будут жить по завета великого чучхе! Ура!
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16.02.2023 17:31 Відповісти
Po zavetam *****! Ura! Mi podebili!
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16.02.2023 18:00 Відповісти
Всё прекрасно в этом сообщении!
Кимирсенизация рашки идёт полным ходом! Идеи чучхе живут и побеждают! Автомобили на дровах - ближайшее будущее этой территории 404! А дальше - на лошадях!)))
А крепостное право - всего лишь вопрос времени. По сути, оно уже есть. Есть царь, есть бояре, значит пора появиться и крепостным.
Почитайте их классиков, пожалуйста, почитайте путешественников по этой территории, и будущее этой недостраны вы увидите во всей красе, ибо она из прошлого не выходила никогда!
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16.02.2023 17:47 Відповісти
ну что кацапы , поздравляю вас , вы бесправные животные для всего мира , теперь можно СПОКОЙНО ******* русьню по всему миру , можно в рабы брать , кацапов просто превратили в беззащитное стадо баранов ПО ЗАКОНУ , ЗАВЕРНИТЕ МНЕ ДЕСЯТОК этих бесполезных , я найду пользу для них.
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16.02.2023 18:32 Відповісти
Добро пожаловать в рабовладельческий строй
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16.02.2023 21:23 Відповісти
Ну і заразом скасуйте відміну "крєпостного права" у 1861-му, щоб два рази не вставать.
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16.02.2023 17:07 Відповісти
То скасування було, швидше за все, лише формальністю на папірці. Бо нічого з того часу докорінно не змінилося, насправді.
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16.02.2023 17:10 Відповісти
Принаймні совецкі селяни отримали паспорти аж у 1976р. Тому так, формальність.
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16.02.2023 17:19 Відповісти
Не плутай Скасовувать треба не Указ 1861 року а повертать Постанову https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 ЦВК та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9D%D0%9A_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 РНК СРСР від 27 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/1932 1932 «Про встановлення єдиної паспортної системи по Союзу РСР і обов'язкової прописки паспортів»

Головною особливістю цієї паспортної системи було те, що паспорти запроваджувалися лише для тих мешканців міст, робітничих селищ, радгоспів та новобудов, які досягли 16-річного віку.

Більшість селян до 1974 не отримували цей документ, завдяки чому опинялися у становищі прикріплених до місця проживання. Самочинний виїзд карався https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84 штрафом у розмірі до 100 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8C рублів , повторне порушення встановлених правил тягло за собою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C кримінальну відповідальність (ст. 81-1 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81 Карного кодексу УСРР ) з позбавленням волі на строк до 3-х років.
Тобто реально сталінське "кріпосне право" було остаточно скасоване остаточно лише у 70 роки ХХ ст
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16.02.2023 17:18 Відповісти
Та навіщо усе це городити? Одразу строєм до рабовласницького устрою!
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16.02.2023 17:26 Відповісти
Я це знаю, бо мої бабуся та дідусь в селі на Київщині отримали паспорти у 1974-му. Але про кріпосне право знає більше людей, ніж про сталінське рабство, тому таке формулювання зрозуміло більшості (навіть тим, хто історію прогулював).
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16.02.2023 17:31 Відповісти
Баба розказувала, що в сусідньому селі хлопчина-старшокласник написав листа Сталіну, у якому спитався, чим стан селян у радянському селі відрізняється від кріпосного права Забрали Назад він уже не повернувся
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16.02.2023 17:36 Відповісти
... колись гостював у своєї покійної бабусі..яка померла у 1968 році у Малинському районі Житомирської області. Чи в 1965...чи 66 році у селі НЕ БУЛО ЕЛЕКТРИКИ... !!! Пам*ятаю керосинову лампу та бідон...з яким мене посилали купляти керосин на дорогу..що проходила за селом. І солодкі пряники по 9 коп. кілограм. Всі хати були з соом*яними дахами.... ВСІ!!! Світло провели у 1967 році і був один телевізор малесенький на все село... Сорокарічна тітка вигядала як бабуся... бо лягала в першому часу ночі..а вставала о четвертій ранку..бо корів треба доїти та виганяти...і на буряки йти. І пенсія її у 1975 році аж в ТРИНАДЦЯТЬ!!! рублів! Оце була паскудна радянська влада І дай Бог..щоб смердячі кацапи повернулися в свій радянський союз ..як вони того бажають.
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16.02.2023 18:14 Відповісти
Про Вапнярську ШМАС чув? (Я там учився) Якщо вийти через територію учбової аеродромної стоянки на поле і трохи по ньому пройти, то там у яру невелике село є Як воно називається - не пам"ятаю На підсобному господарстві у ШМАС працювала жіночка з того села Так казала, що в те село електрику провели в ознаменування 50-ліття створення СРСР!!!
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16.02.2023 18:32 Відповісти
.. у мене навіть сумнівів нема...)))
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16.02.2023 18:43 Відповісти
А зараз пенсія багатьох ветеранів труда 2300 грн - тобто 23 радянских карбованця
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16.02.2023 19:08 Відповісти
..нудьгуєте за СРСР? А хто Вам доХтур? У 91 замість Черновола Ви вибрали перефарбованого комуняку Кравчука... Щоб щось не вийшло! Потім Кучму... Трохи просвітліло у мозку... Ющенко... Відзначилися на Януковича... Горе і війна ..і просвітління з Порохом!! І тут 73 відсотки ідіотів...і вишенька на тортику.. Зеленський!!! То що Ви ще хочете? Чекали ..що вони Вам 23000 будуть платити? Вірили...скавчали.. сподівалися..І НІЧОГО НЕ РОБИЛИ!!! То й не нийте за 23 карбованці!
Своїм тридцятирічним вибором Ви вибрали війну та кров.
Чи може Ви по іншому протрактуєте вислів!!..*** ..який народ...така і влада!!***
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16.02.2023 19:46 Відповісти
Нудьгувати за СРСР нема защо. Що з 1991 Україна прямувала не кращим шляхом - то жаль. Але війна - це спочатку наслідок вибору 2010 (Януковича) - коли Україна все глибше ставала колонію РФ. Після, дійсно, тимчасового просвітлення з Порошенком - стрімке падіння з вибором у владу Зеленського… Надіймося на стале просвітлення та на Перемогу!
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16.02.2023 21:26 Відповісти
... Ви праві стовідсотково... І я сподіваюсь..що Перемога не буде тимчасовим просвітенням. Але все менше надії..що зелена паскуда понесе покарання за те...що воно зробило з Україною. НарІд так і не розуміє його винуватості ... І це може привести до неочікуваних потрясінь вже після війни. Але.будемо живі.. НЕ ПОМРЕМО!
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16.02.2023 22:09 Відповісти
Більшості селян він і досі не потрібен. Нещодавно особисто став свідком драми у одному з територіальних відділів міграційки. Начальниця відділу кілька хвилин просто квадратними очима дивилася на дядька за 60, в якого досі був радянський паспорт. Потім той дядько, звичайно, вислухав і за «30 років» і за «документ неіснуючої держави». Як він досі жив із цією ганчіркою - біс його зна, але факт є факт.
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16.02.2023 17:37 Відповісти
І я ще років п"ять тому таке бачив!
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16.02.2023 17:42 Відповісти
Ну так історія ж по спіралі, виходить в минулому році у них був апогей...а зараз всьо - зворотній відлік - і так до печер
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16.02.2023 17:51 Відповісти
Уверен ООН это молча проглотит.....
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16.02.2023 17:08 Відповісти
Держдума припинила дію в РФ Статуту Ради Європи, Конвенції про захист прав людини

Обожечки!
Так теперка ж пітун безправним буде, бідолаха!
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16.02.2023 17:10 Відповісти
Все вірно все як має бути-бо навіщо рабам права та свободи взагалі...
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16.02.2023 17:11 Відповісти
Единогласное самопосылание на@@й.. "И пошли они, солнцем палимые..." за кораблем.
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16.02.2023 17:11 Відповісти
Замуровали б відразу кордони
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16.02.2023 17:13 Відповісти
А ти вже встигло від повістки здриснути, убоге?
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16.02.2023 17:44 Відповісти
Що, Ростику, складно стало тікати від мобілізації? Чи занадто дорого? )
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16.02.2023 17:47 Відповісти
Все вірно. Навіщо в свинарнику якійсь конвенції?
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16.02.2023 17:15 Відповісти
Это не чего не меняет .Скот как был скотом так и останется.
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16.02.2023 17:16 Відповісти
Это для тех в Европе, кто еще хочет "нормализации".
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16.02.2023 17:18 Відповісти
холопы сцаря теперь, уже официально - никто, говно, вода в канаве, пыль на дороге..
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16.02.2023 17:20 Відповісти
кацапи, не хочете, грюкнувши дверима, піти з ООН?..
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16.02.2023 17:22 Відповісти
.. не за горами..)))...
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16.02.2023 18:17 Відповісти
Наконец то. А то кочервряжились - мы особенные у нас лишняя хромосома. без нас все пропадут.... Назад в болота и пещеры. Вернулись в статус водяных и кикимор. Как там классик - во глубине сибирских руд храните долгое терпенье. И теперь ни один паршивый интеллигент московского разлива вякать не будет. ООН еще покиньте, заждались .....
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16.02.2023 17:22 Відповісти
спереди трудодни и "закон о трёх ягодках боярышника" ))
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16.02.2023 17:24 Відповісти
Осторожно, епанарий закрывается. Следующая станция- ГУЛАГ.
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16.02.2023 17:25 Відповісти
На очереди - введение трудодней, выселение за 101 км, возрождение вытрезвителей и ЛТП, создание колхозов и совхозов, пиво только членам профсоюза .....
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16.02.2023 17:27 Відповісти
А далі введення трійок ФСБ та смертної кари через розстріл. Історія циклічна.

"Особлива трійка НКВС - орган позасудового винесення вироків в СРСР, що існував в 1937-1938 роках під час Великого терору."
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16.02.2023 17:44 Відповісти
За неповний рік, близько мільйона людей було засуджено. Приблизно половина -до розстрілу. Інші до відбування покарання в "концлагєрє". Так і було написано на офіційних бланках вироків. Члени "тоєк", теж були знищені практично одразу, після припинення їх діяльності. "За нарушеніє соціалістічєской законності"
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16.02.2023 19:42 Відповісти
Тепер раБсіян можна ******* та мочити по всьому світу! Шо там ООН та емнесті-інтернейшнл?
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16.02.2023 17:30 Відповісти
Иностранцы, велком в Мордовию, страну экстрима, где не работают права человека. Обжаловать неправомочность решения негде.

После 16 марта еще желающие поработать в Мордовии останутся?
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16.02.2023 17:32 Відповісти
Це когось здивувало?!
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16.02.2023 17:32 Відповісти
Так, тепер росія відмовилась офіційно забезпечувати своїйм громадянам, право на життя, свободу волі, честь і гідність, свободу віросповідання. Проте це не повернення до СРСР чи до царських часів - це буде щось схоже на режим Пол Пота, але з ********* засобами для контролю і знищення.
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16.02.2023 17:37 Відповісти
То може пора вже ООН скасувати, для початку, членство росісі в Совбезі? А як не зрозуміють натяку, то скасувати і саме членство.
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16.02.2023 17:39 Відповісти
Хто б сумнівався.
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16.02.2023 17:41 Відповісти
Це вже починаються перші ознаки усвідомлення поразки від України. В подальшому треба очікувати на збільшення напруги і дурості в діях фашистської Росії.
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16.02.2023 17:43 Відповісти
Тобто у Європі росіяни автоматично перестають мати будь які права та свободи...Україна це Європа?
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16.02.2023 17:44 Відповісти
Тепер міжнародне право на рашен-рейх не розповсюджується і з руснею можна творити все що завгодно.
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16.02.2023 17:45 Відповісти
быдло должно находится в стойле и по велению царя сдохнуть...
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16.02.2023 17:46 Відповісти
А що, на росії колинебудь діяли закони людської цивілізації?
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16.02.2023 17:49 Відповісти
Це логічно - там нема людей, там холопи...
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16.02.2023 17:50 Відповісти
І правильно - не треба кацапів балувати цінностями цивлізованої Європи. Доречі, Гундос, котрий агент Міхайлов вже давно попережав холопів про ці "покращення".
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16.02.2023 17:52 Відповісти
Готовится к союзу с Суданом, Зимбабве , Сев Кореей и Ираном.
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16.02.2023 17:56 Відповісти
Кацапи відмовляються від прав людини. Дійсно - ну навіщо права людини тварюкам?
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16.02.2023 18:02 Відповісти
мокши Скоро по новому будут заселять на остров Валаам, своих утырков. Теперь можно
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16.02.2023 18:09 Відповісти
а хіба на Расєї є люди.? Тільки істоти
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16.02.2023 18:11 Відповісти
Интересно как скоро отменят мараторий на смертную казнь?А там сразу начнётся...орки с животной радостью будут катать по мильену доносов в день,на соседа,начальника,брата свата школьного учителя.
Мне кажется в этом столетии Бог наконец таки приберет это недогосударство...обрубит тупиковую ветвь человечества.
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16.02.2023 18:13 Відповісти
Вони вже давно де факто припинили дію цих договорів, і з тієї пори права людини та її основні свободи і Росія - це абсолютно несумісні речі. Тож цивілізований світ вимушений припинити існування цієї території дикості як держави та крок за кроком йти до її повної ізоляції і тому починає визнавати російський режим террористичним і виклуючати Росію з Радбезу ООН
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16.02.2023 18:13 Відповісти
І що тепер з українськими полоненими?
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16.02.2023 18:17 Відповісти
Дехфицит не загорами уря тавагищи!!!)))
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16.02.2023 18:23 Відповісти
Дійсно цікаво, на якому історичному етапі зупиниться кацапський марафон у минуле.

Частково це добре, що кацапня вже не соромиться демонструвати світу своє справжнє обличчя Шарікова.
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16.02.2023 18:23 Відповісти
строители Комвонизма.......верной дорогой.....правда до ГААГИ а там кождому сроителю по отдельной камере.......
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16.02.2023 20:11 Відповісти
Зачем кацапам Свобода. Они выбрали рабство и ГУЛАГ.
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16.02.2023 20:25 Відповісти
СССР 2
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16.02.2023 21:40 Відповісти
 
 