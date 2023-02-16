Держдума припинила дію в РФ Статуту Ради Європи, Конвенції про захист прав людини та основних свобод і ще 19 міжнародних договорів

Держдума РФ одноголосно ухвалила закон про припинення дії в країні Статуту Ради Європи, а також 20 міжнародних договорів, прийнятих у рамках цієї організації.

Про це пише Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

Цей законопроєкт вніс президент Володимир Путін. Закон стосується Конвенції про захист прав людини та основних свобод, Конвенції про припинення тероризму та інших документів. Рішення ухвалене у зв'язку із припиненням членства РФ у Раді Європи з 16 березня.

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У березні 2022 року Росія розпочала процес виходу з Ради Європи. Того ж дня Комітет міністрів організації схвалив резолюцію про виключення Росії з організації. Парламентська асамблея Ради Європи у жовтні 2022 року ухвалила резолюцію про визнання політичного режиму в РФ "терористичним".