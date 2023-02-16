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Байден (2855) візит (1492) США (20990) Шольц Олаф (1078)

Шольц на початку березня відвідає США та обговорить із Байденом підтримку України, - Білий дім

байден,шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц 3 березня зустрінеться із президентом США Джо Байденом під час візиту до Вашингтона.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Білого дому.

"На річницю жорстокого вторгнення Росії в Україну лідери обговорять наші поточні зусилля щодо підтримки України, покладання на Росію плати за її агресію та зміцнення трансатлантичної безпеки", - йдеться в повідомленні.

Також Байден та Шольц розглянуть подальше співробітництво з низки питань регіональної та глобальної безпеки. 

"Зокрема роботу над спільними викликами, які створює Китай, і нашу співпрацю в Індійсько-Тихоокеанському регіоні", - додали у Білому домі.

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А в Польшу не может подтянуться ?
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16.02.2023 17:30 Відповісти
Западло......
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16.02.2023 17:54 Відповісти
Неее…
Шольц в Польшу не ногой.
Он Польшу в «упор не видит».
Зачем ему новые лидеры в Европе - Польша, Украина…?

Не барское это дело…»Великой Германии» опускаться до уровня какой то Польши.

Он на прямую едет прямо в Белый Дом.
К большому Дяде Сэму…

А потом всем будет рассказывать-
мы все согласовали с сша…
не давите на нас…
наши действия одобрены самим Презедентом США!

Мы знаем что мы делаем.
Танков дадим, но пипеткой…
Самолетов не дадим…. Дальнобойных ракет у нас самих мало,И тд…

Шольц и Ко. продолжает играть свою игру, которую начала его начальница А Меркель. «Путин ферштейн»…

Но поскольку это сейчас не в тренде, то на словах они «борцы с рф».
А на деле- постоянная оглядка на Кремль.

Своя игра фрау Ребинтроп-Меркель строилась на «стратегическом союзе « Германия- РФ. Где дешовые ресурсы РФ помогали развивать экономику Германии и занимать ей ведущую роль в Европе и мире.

Естественно такое развитие событий « не нравится» Англии и другим странам, включая и США.

И вот сейчас Шольц будет уверять Байдена в своей преданности, рисуя «активную роль « и «большие планы « Германии в поддержке Украины.

Надеюсь он не забудет ему сообщить, что Германия «уже исправилась» и будет платить свои 2% в НАТО, чего она не делала десятилетиями , прячась под военным зонтиком США.

Такова , к сожалению, реальность «немецкой политики»- Дойчланд, Дойчланд юбер аллес…
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16.02.2023 18:14 Відповісти
Нічого про Україну без України? З цією продажною злодюжною камарільєю ніхто розмовляти вже не хоче. Навіть на візит Байдена до Польщі паяца не запросили...
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17.02.2023 06:20 Відповісти
 
 