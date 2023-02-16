Шольц на початку березня відвідає США та обговорить із Байденом підтримку України, - Білий дім
Канцлер ФРН Олаф Шольц 3 березня зустрінеться із президентом США Джо Байденом під час візиту до Вашингтона.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Білого дому.
"На річницю жорстокого вторгнення Росії в Україну лідери обговорять наші поточні зусилля щодо підтримки України, покладання на Росію плати за її агресію та зміцнення трансатлантичної безпеки", - йдеться в повідомленні.
Також Байден та Шольц розглянуть подальше співробітництво з низки питань регіональної та глобальної безпеки.
"Зокрема роботу над спільними викликами, які створює Китай, і нашу співпрацю в Індійсько-Тихоокеанському регіоні", - додали у Білому домі.
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Шольц в Польшу не ногой.
Он Польшу в «упор не видит».
Зачем ему новые лидеры в Европе - Польша, Украина…?
Не барское это дело…»Великой Германии» опускаться до уровня какой то Польши.
Он на прямую едет прямо в Белый Дом.
К большому Дяде Сэму…
А потом всем будет рассказывать-
мы все согласовали с сша…
не давите на нас…
наши действия одобрены самим Презедентом США!
Мы знаем что мы делаем.
Танков дадим, но пипеткой…
Самолетов не дадим…. Дальнобойных ракет у нас самих мало,И тд…
Шольц и Ко. продолжает играть свою игру, которую начала его начальница А Меркель. «Путин ферштейн»…
Но поскольку это сейчас не в тренде, то на словах они «борцы с рф».
А на деле- постоянная оглядка на Кремль.
Своя игра фрау Ребинтроп-Меркель строилась на «стратегическом союзе « Германия- РФ. Где дешовые ресурсы РФ помогали развивать экономику Германии и занимать ей ведущую роль в Европе и мире.
Естественно такое развитие событий « не нравится» Англии и другим странам, включая и США.
И вот сейчас Шольц будет уверять Байдена в своей преданности, рисуя «активную роль « и «большие планы « Германии в поддержке Украины.
Надеюсь он не забудет ему сообщить, что Германия «уже исправилась» и будет платить свои 2% в НАТО, чего она не делала десятилетиями , прячась под военным зонтиком США.
Такова , к сожалению, реальность «немецкой политики»- Дойчланд, Дойчланд юбер аллес…