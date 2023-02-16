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Бабин Яр (160) Ізраїль (1609) Кулеба Дмитро (3604) Буча (530) воєнні злочини (1801)

Кулеба порівняв злочини у Бучі та Бабиному Яру: Сутність зла однакова. Воно має бути знищене силою коаліції

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Скоєні в різні часи різними режимами злочини в Бучі та Бабиному Яру свідчать про те, що зло має бути знищене силою зброї, санкцій та коаліції на підтримку миру і проти війни.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільному з ізраїльським колегою брифінгу в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Глава української дипломатії відзначив, що міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен є першим ізраїльським урядовцем та представником країн Близького Сходу, який відвідує Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії.

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"Це також один з його перших візитів після призначення на посаду, і, я думаю, що вже в цьому є знак тієї уваги, яку особисто Елі й також новий уряд Ізраїлю приділяє Україні", - зазначив Кулеба.

На його думку, важливо також, що Елі Коен відвідав сьогодні місця жахливих злочинів - Бучу та Бабин Яр.

"Це були різні часи, різні режими, різні злочинці. Але сутність зла, ненависть за національною ознакою однакова. Ці місця трагічної пам'яті свідчать, що зло має бути знищене силою - силою зброї, силою санкцій, силою коаліції на підтримку миру і проти війни", - наголосив міністр.

Кулеба зазначив, що мав відверту розмову з ізраїльським колегою, більшу частину переговорів вони провели у режимі тет-а-тет. Він подякував своєму співрозмовнику за щирість та відвертість.

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"Я порушив питання Формули миру Президента Зеленського. Ми ведемо переговори з низкою країн про те, щоб вони долучилися до її реалізації. Ми знаємо, і Ізраїль знає дуже добре, навіть краще за нас, тому що бореться за себе десятиліттями, що справжній мир може існувати тільки в умовах, коли ти є достатньо сильним, щоб бути здатний цей мир захистити. Це був лейтмотив розмови, і ми з Елі дуже добре одне одного розуміємо в цьому питанні", - запевнив глава української дипломатії.

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16.02.2023 17:44 Відповісти
"В Киевской области по программе президента "Большая стройка" провели текущий средний ремонт трассы общего пользования местного значения О101110 Иванков - Радомышль, которая ведет к Чернобыльской зоне. На ремонт трассы из областного бюджета выделили 16 млн грн. По словам глава Киевской ОГА Василия Володина, власть стремится раскрыть туристический потенциал Чернобыля." https://www.rbc.ua/rus/news/kievskoy-oblasti-vosstanovili-dorogu-chernobyl-1621924163.html
Вот по этой дороге кацапские "туристы" и приехали в Бучу как к себе домой.
Но потом для них что-то пошло не так. Но виноваты фошизды в Бабьем Яру.
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16.02.2023 17:46 Відповісти
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16.02.2023 17:47 Відповісти
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16.02.2023 18:02 Відповісти
Уверен что между теми кто принимали проект ремонта, кое кто действительно хотели раскрутить туризм в Зону (двойной доход всё таки). Но что то пошло не так.
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16.02.2023 18:18 Відповісти
Кто-то хотел туризм, а кто-то БТРы Ху*ла. А ещё кто-то эти хотелки объединил.
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16.02.2023 19:04 Відповісти
А чому Кулеба не бажає порівняти Бучу і наприклад, Харків часів голодомору 1932-1933 років? Не вчать свою історію? Там також кацапи знищували всіх пядряд українців, а самі жирували, а після знищення завезли кацапів, яким видали допомогу і забрані речі у знищених.
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16.02.2023 19:39 Відповісти
кулеба -ти африкою займайся..
і взагалі-ти свою пасть хоч колись закриваешьЯ? кожен божий день 10-15 речей кулеби -коли мід працюватиме??
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16.02.2023 21:47 Відповісти
 
 