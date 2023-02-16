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Зараз ЗСУ для переваги над військами РФ на полі бою потрібні міномети та гранатомети, - Ігор Луценко

міномет

Підрозділам України для переваги над військами РФ на полі бою зараз потрібні міномети та гранатомети.

Про це в своєму блозі на kyivpost, написав воїн й активіст Ігор Луценко, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз піхотним підрозділам України для переваги над силами РФ на полі бою потрібне простіше озброєння. Йдеться про міномети калібру 60 мм і більше, гранатомети – автоматичні та ручні – калібру 30 мм та 40 мм, станкові протитанкові гранатомети, термобаричні гранатомети тощо. Це порівняно просте й не настільки потужне озброєння, як літаки чи танки, яке переважно обговорюють політики та журналісти, але саме воно дозволяє піхоті отримати перевагу над ворогом. З плином часу стає зрозумілим, що майже все на фронті залежить від відповідності критично важливим вимогам", - заявив він.

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"Противник розуміє якісну перевагу західної зброї. Вони відповідно змінили тактику, щоб якнайшвидше зближатися з українськими підрозділами, використовуючи свою перевагу в живій силі. Це нагадує Другу світову війну із застосуванням прийомів "Талібану" та ІДІЛу. БМП, БТР і навіть танки працюють як "громадський транспорт", що допомагає піхоті дістатися до укріплень ЗСУ під час штурму. Але останнім часом Кремль кидає своїх солдатів у бій навіть без бронетехніки, наприклад, як у Бахмуті. Стріляти зі 155-мм, 152-мм чи 120-мм артилерії – це все одно, що намагатися вдарити кувалдою по скріпках. Витрачати потужні снаряди здебільшого на "гарматне м'ясо" противника тактично недоцільно. Тут мають працювати міномети, яких ЗСУ сьогодні не вистачає. Вони "зустрічатимуть" росіян прицільним вогнем на відстані від 2 до 5 кілометрів", - пояснив Луценко.

"Якщо російські війська підійдуть ближче, в хід підуть автоматичні гранатомети – зброя, доцільна для застосування саме в лісистих місцинах, як-от у Бахмуті. Росіяни риють окопи в лісосмугах, бо це єдиний шанс вижити. Але при попаданні в дерева гранати вибухають і вражають осколками тих, хто ховається в окопах. Проте автоматичних гранатометів бракує навіть елітним бригадам ЗСУ, не кажучи вже про військові частини, що боронять Бахмут", - додав воїн.

"Це те, що потрібно ЗСУ, аби отримати перевагу в піхотних боях. Не йдеться про високотехнологічну зброю. У світі – достатня кількість такого озброєння, і все це можна швидко доставити в Україну, так само швидко навчитись його застосовувати, зокрема під час боїв на передовій. Не йдеться також про більш сучасне і дороге озброєння, як-от броньовані автомобілі для перевезення боєприпасів, дистанційно керовані кулеметні та гранатометні системи, системи дистанційного розмінування та міни всіх типів, системи відеоспостереження, дрони малої дальності, стійкі до впливу засобів радіоелектронної боротьби тощо. Достатній запас мінометів і гранатометів може істотно змінити хід подій – це недорого і швидко. Саме піхота – з обох сторін – несе на собі основний тягар війни", - резюмував Луценко.

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Топ коментарі
+17
Ладно самолеты, высокоточные снаряды и дальнобойная артиллерия. Но не наладить в стране производство минометов это уже за гранью
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16.02.2023 18:08
+12
То само собою і це стратегічне питання.
«Незалежно від Рамштайну австрійський аналітик Том Купер нагальні потреби ЗСУ «ось прям зараз» описав так:

а) комунікаційна система, вільна від впливу олігархів;

b) артилерія;

c) ********** до неї;

d) важке піхотне озброєння, міномети і автоматичні гранатомети з величезним запасом *********** саме для них;

е) ще більше систем ППО.»
З ним згодні ще кілька аналітиків про ці нагальні тактичні потреби.
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16.02.2023 17:56
+12
Точно. Живую силу косят минометы, пулеметы и бк с дронами.
А твоя дальнобойная арта выносит склады, что тоже неплохо, но на месте не хватает именно минометов и пулеметов. Подствольников и вогов к ним. Это из самого элементарного.
Очень хочешь "спросить за базар"?!
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16.02.2023 18:01
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Луценко не военный спец но абсолютно прав. Против пехоты нет ничего лучше чем мортира то есть миномет. На западе их как ..овна и мин и снарядов десятки миллионов - только попросить и завалят минометами.
Но вот заявку на минометы МО составить не сумеет - грамоте не обучены, только тырить все подряд.
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16.02.2023 18:47 Відповісти
3.14здить нужно меньше было тогда, когда ЛУЦЕНКО сидел в мягком кресле....
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16.02.2023 20:43 Відповісти
Перед тим як "крякати" нехай Луценко відчитається - скільки знищив окупантів....
И що робив для ЗСУ коли був народнообраним....
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16.02.2023 18:48 Відповісти
Їх є багато, просто Югі Картавому не дають по з перепою не туди стріляне
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16.02.2023 18:51 Відповісти
Это Игорь, просто фамилии одинаковые.
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16.02.2023 18:59 Відповісти
Тоді вибачаюсь
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16.02.2023 19:01 Відповісти
Взагалі то схоже на саботаж, бо то Луценко пише, що банально немає БК, то немає мін та гранатометів. Походу хтось допомагає кацапам захопити Бахмут, і цей хтось - у ланці постачання боєзапасу. Ну чогось мені не віриться, що цього немає на складах.
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16.02.2023 19:24 Відповісти
С логистикой все в порядке? Нет. Там может быть все, что угодно.
Может на это все таки есть объективные причины, а не саботаж?
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16.02.2023 19:36 Відповісти
Йди спати! ПРОХФЕССОР,,,,,
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16.02.2023 20:25 Відповісти
Які ще причини, це ж найгарячіша крапка на зараз, а не забута дірка десь.
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16.02.2023 21:41 Відповісти
И пулемёты тоже..
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16.02.2023 19:52 Відповісти
21 рік. Яйценосний міністр замовив у боронпрома аж цілих 80 мінометів на все ЗСУ. Бо то ж не яйця - у диванчик не покладеш. На фронті не вистачає всього - стрілецької зброї, кулеметів, агс, мінометів, птрк..... б/к до всього. І зелена барига, по словам пацюка, залишитись міністром. Для чого? Шоб ще більше наших беззбройних злопців полягло із за цих тварюк.
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16.02.2023 20:05 Відповісти
Минометов разных калибров,как простейших средств ведения огня, ВСУ должны иметь в избытке..А оно вот как выходит..А что об этом думает МО и ко ? Или как всегда..?
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16.02.2023 20:25 Відповісти
для Вас луценко - експерт???? Де воно було до сьогодні????
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16.02.2023 20:52 Відповісти
Но не на Банковой же..После недавнего просмотра видео как наши воины ведут огонь из подствольных гранатометов на предельную дальность упирая приклады АК в грунт,есть основания верить Луценко о нехватке минометов в передовых подразделениях ВСУ
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16.02.2023 20:59 Відповісти
відео Мадяра подивіться- там інше!
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16.02.2023 21:03 Відповісти
не вистачає БПЛА, і ударних в тому числі!
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16.02.2023 21:05 Відповісти
Луценко озвучив причину, очевидну для розумних людей ще кілька місяців тому.
і щойно з`являеться новина від нього про критичну нестачу мінометів/АГС/кулеметів тощо, як одразу ж винирюэ якесь серло-бот, і починаэ серти під кожен камент - аби тільки закидати г1вном й Iгора, й ту незручну правду, яку він доносить. Бо ж очевидно, що незабезпечення ЗСУ елементарною, базовою піхотною зброэю - це э відвертий неприкритий саботаж. Передусім профільного міністерства, та "команди", що його очолюэ. Просто "комусь" вигідно покласти під тим же таки Бахмутом якнайбільше наших хлопців, дискредитувати ЗСУ, а потім, трохи згодом, сказати: "ми нічого вже зробити не можемо - нада дагаварівацца (пасэрэдінэ)".

п.с. Громадо, прошу, баньте тих кончених серунів.
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16.02.2023 21:30 Відповісти
УкрОборонПром скільки коштує українцям? До речі теж питання і про МО?
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16.02.2023 22:29 Відповісти
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