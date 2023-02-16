Українці розвалили СРСР, те саме буде й з Росією. Заходу треба до цього готуватися, - Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що перемога України у війні сприятиме розпаду Російської Федерації.
Про це повідомив Данілов в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Справа в тому, що вони (росіяни. - ред.) дуже погано знають історію. Я можу з упевненістю сказати, що саме українці розвалили Радянський Союз.
Мало хто розуміє, з чого все почалося, я можу нагадати. Коли 2 березня 1989 в СРСР вперше в історії у Воркуті відбулася перша стачка, в якій взяли участь 176 шахтарів, то я можу сказати, що 94 з них були українці. І коли їм почали погрожувати, на наступний день 58 українців спустилися в забій і не виходили до того часу, поки їхні всі вимоги не були виконані. Звідти почався процес, липневі страйки шахтарів, і через дуже короткий час луснув СРСР, який вважали монстром, якого не можна повалити.
Те саме буде відбуватися в Росії... Заходу треба до цього готуватися. Вони вважають, що Росія має лишитися в тих же межах. Це велика помилка. Ми її обов'язково розвалимо, і вона буде демонтована в тому вигляді, у якому вона є на сьогоднішній день. Буде складно. Але перемога буде за нами", - заявив Данілов.
Будь ласка, зачекайте...
По пункту 1 озвученному вами уточните по пунктам, какую пользу оно приносит. 1.., 2...,3.... и т.д.
Данілов, ти хоч і ветеринар, але ж історію хоч трохи вчи!
Рекомендую для "лікбезу" ппану Данілову:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB Новочеркаський розстріл
Для удобства дальнейшего дерибана
Горбатого просто в утиль списали
Примерно так все происходило
Так, что думайте, прежде чем писать, что его развалили не украинцы, а горбачевы и другие мрази. Причин много, слава Богу, что он избрал Украинцев, которые поставили жирную точку в истории ссср.
Не верьте троллям, которых здесь немеряно (под видом щирых украинцев).
А остальным
"Берите суверенитета сколько хотите"