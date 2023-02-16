Українці розвалили СРСР, те саме буде й з Росією. Заходу треба до цього готуватися, - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що перемога України у війні сприятиме розпаду Російської Федерації.

Про це повідомив Данілов в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Справа в тому, що вони (росіяни. - ред.) дуже погано знають історію. Я можу з упевненістю сказати, що саме українці розвалили Радянський Союз.

Мало хто розуміє, з чого все почалося, я можу нагадати. Коли 2 березня 1989 в СРСР вперше в історії у Воркуті відбулася перша стачка, в якій взяли участь 176 шахтарів, то я можу сказати, що 94 з них були українці. І коли їм почали погрожувати, на наступний день 58 українців спустилися в забій і не виходили до того часу, поки їхні всі вимоги не були виконані. Звідти почався процес, липневі страйки шахтарів, і через дуже короткий час луснув СРСР, який вважали монстром, якого не можна повалити.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Медведчук запропонував Путіну "план Б", хочуть зробити "корейський варіант" для України, - Данілов

Те саме буде відбуватися в Росії... Заходу треба до цього готуватися. Вони вважають, що Росія має лишитися в тих же межах. Це велика помилка. Ми її обов'язково розвалимо, і вона буде демонтована в тому вигляді, у якому вона є на сьогоднішній день. Буде складно. Але перемога буде за нами", - заявив Данілов.