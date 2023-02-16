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Данілов (1259) росія (63574) СРСР (346)

Українці розвалили СРСР, те саме буде й з Росією. Заходу треба до цього готуватися, - Данілов

данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що перемога України у війні сприятиме розпаду Російської Федерації.

Про це повідомив Данілов в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Справа в тому, що вони (росіяни. - ред.) дуже погано знають історію. Я можу з упевненістю сказати, що саме українці розвалили Радянський Союз.

Мало хто розуміє, з чого все почалося, я можу нагадати. Коли 2 березня 1989 в СРСР вперше в історії у Воркуті відбулася перша стачка, в якій взяли участь 176 шахтарів, то я можу сказати, що 94 з них були українці. І коли їм почали погрожувати, на наступний день 58 українців спустилися в забій і не виходили до того часу, поки їхні всі вимоги не були виконані. Звідти почався процес, липневі страйки шахтарів, і через дуже короткий час луснув СРСР, який вважали монстром, якого не можна повалити.

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Те саме буде відбуватися в Росії... Заходу треба до цього готуватися. Вони вважають, що Росія має лишитися в тих же межах. Це велика помилка. Ми її обов'язково розвалимо, і вона буде демонтована в тому вигляді, у якому вона є на сьогоднішній день. Буде складно. Але перемога буде за нами", - заявив Данілов.

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Топ коментарі
+20
От дурне. Той СРСР розвалили не українці, а росіяни. Саме вони першими з нього вийшли 12 червня 1990 року.
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16.02.2023 18:29
+20
От дурник! Українці не розвалювали СРСР. СРСР розвалила соціально-економічна політика комуністичної партії яка призвела до "холодної війни" і "залізної завіси" і санкцій за агресію в Афганістані. Він фактично повторює тези кацапських пропагандистів...
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16.02.2023 18:33
+13
сынка своевго привези с америки, чучело
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16.02.2023 18:24
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сынка своевго привези с америки, чучело
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16.02.2023 18:24 Відповісти
не привезе - призвати можуть!
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16.02.2023 18:28 Відповісти
Вы романы не пишите, фантастические?
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16.02.2023 18:34 Відповісти
...я люблю такі речі...тонко...з натяком..
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16.02.2023 18:38 Відповісти
Тільки но хотів сказати, що я б почитав якійсь фантастичний роман автора Данілова. Може навіть і надрукуе. Кожний виступ зараз - це назва глави. Наприклад, "українці розвалили СРСР" - і пійшло поїхало про шахтарів. Шо там ще було? Доречі Доктор Зло вже є. Протагоніст теж.
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16.02.2023 19:45 Відповісти
Глава РНБО за ДВА года до войны НИЧЕГО не сделал для УКРЕПЛЕНИЯ обороны , разминировали Юг Украины и фактически сдали ОГРОМНЕЙЩИЕ территории ... ... Как его только земля носит ?? ( мое личное мнение )
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16.02.2023 19:10 Відповісти
він правду каже... але розвал совєтів почався тоді, коли вони почали давитися українськими повстаннями по всій території цієї недоімперії... Українці дійсно розвалили цього монстра... багато хто з вас не знає, але росіяни вбили в цих повстаннях мільйони українців... і про ці повстання вже ніхто не здогадається, тому що всі документи по цих подіях давно знищені, і копії ніхто не робив... а мені прабабця розповідала, як повставали села де по 100 чоловік, а де лише по 5 чоловік... їх всіх перебили, але це дало поштовх іншим українцям боротися... і росіяни з молоком своїх матерів всмоктали, що українці їх недоімперію знищать...
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16.02.2023 19:19 Відповісти
В чём молодец? Обоснуйте. По пунктами. 1..2...3...
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16.02.2023 18:35 Відповісти
не получится - зарегистрирован 12.03* 0 подписчиков))) Данилов, ты, старина))
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16.02.2023 18:55 Відповісти
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16.02.2023 19:24 Відповісти
И ЭТО ВСЁ, ЧТО ВЫ СМОГЛИ ВСПОМНИТЬ!?
По пункту 1 озвученному вами уточните по пунктам, какую пользу оно приносит. 1.., 2...,3.... и т.д.
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17.02.2023 10:18 Відповісти
Не уважаемый, опишите этот "факт" поподробнее. По пунктам - 1..., 2...., 3.... и т.д.
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17.02.2023 10:33 Відповісти
Пане Данілов, як би Вам це культурно сказати?... Давайте "не будемо ділити шкуру не вбитого..." самі знаєте кого. І патякати про це теж не будемо.
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16.02.2023 18:28 Відповісти
Вася, як погода в Ольгіно сьогодні?
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16.02.2023 18:33 Відповісти
совок развалил мишка меченый и шобло - доперестраивался...
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16.02.2023 18:28 Відповісти
Совок розвалився іщене народившись. Нічого, Русь цю недоімперію "моськовію - роССію" породила, вона її і вбє.
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16.02.2023 18:34 Відповісти
це єдине , за шо мішкє можна подякувати
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16.02.2023 18:34 Відповісти
вітірінар, зараз не на часі пздіти, хоча ні на що інше ти не здатний.
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16.02.2023 18:28 Відповісти
Поки разів 10 не дрисне - спати не лягає....
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16.02.2023 18:29 Відповісти
От дурне. Той СРСР розвалили не українці, а росіяни. Саме вони першими з нього вийшли 12 червня 1990 року.
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16.02.2023 18:29 Відповісти
Хто б його заткнув. Для початку треба самим не зникнути як держава, відвоювати свої території
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16.02.2023 18:32 Відповісти
та хто його ЗАТКНЕ! Воно ж РНБО, як БОГ.....
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16.02.2023 18:41 Відповісти
Єрундой болтает !
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16.02.2023 18:32 Відповісти
"Коли 2 березня 1989 в СРСР вперше в історії у Воркуті відбулася перша стачка" Джерело:

Данілов, ти хоч і ветеринар, але ж історію хоч трохи вчи!
Рекомендую для "лікбезу" ппану Данілову:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB Новочеркаський розстріл
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16.02.2023 18:32 Відповісти
Новочеркаськ, до речі, це історично українські землі, тому це саме люди з українською кров'ю й повстали
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16.02.2023 20:16 Відповісти
Землі так, але після всіх голодоморів (починаючи з 30-х років) українців там було катма! Якщо на 1925 рік українців там було десь 80%, то вже на початку Другої світової може 25% і було, якщо не менше. А потім, в 46-47 роках ще одне "розкулачування". І після того там було мо 10-15% українців на увесь регіон або й менше...
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16.02.2023 20:50 Відповісти
Глубина "познаний" истории этого ветеринара в чёрном просто наводит изумление! особенно о роли украинцев в развале Совка. Оказывается не "мудрое" руководство КПСС, со своей плановой экономикой и прочими первомаями, а именно мы развалили тот гадюшник. Безусловно, роль своим актом о независимости мы сыграли, но это скорее был гвоздь, последний, в крышку гроба СССР. Сейчас мертвец пытается вылезти из могилы, и тут конечно, наша роль в том, что мы его загоним обратно в яму и забьём ему осиновый кол в его кровавую глотку, непереоцинима.
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16.02.2023 18:33 Відповісти
Все правильно, до букви. Ніііііт, треба щось вигадати, потім перднути, при цьому скорчити хльобало з опущеними очками, як у прохвессссора-шапкокрада
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16.02.2023 19:27 Відповісти
Osinij kol
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16.02.2023 23:18 Відповісти
От дурник! Українці не розвалювали СРСР. СРСР розвалила соціально-економічна політика комуністичної партії яка призвела до "холодної війни" і "залізної завіси" і санкцій за агресію в Афганістані. Він фактично повторює тези кацапських пропагандистів...
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16.02.2023 18:33 Відповісти
Yes?
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16.02.2023 23:20 Відповісти
До розвалу срср приклали сили всі народи і багато країн і причин : США і саудіти уронили ціну на нафту /бюджет срср на 17 % залежав від експорту углеводородів. а мордор зараз на 59 %/, війна в Афганістані, катастрофа на ЧАЕС, повстання в Казахстані, безпорядки в Фергані, війна в Карабаху. супротив в країнах Балтії на відокремлення + дефіцит товарів і продуктів, інфляція, крах ідеології і т.інше.
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16.02.2023 18:34 Відповісти
пачалося...тобі зайнятися нєхером? плять, проблем вагон і ще трошки, а воно мичить про історичні парадігми..Хлопці під Бахмутом 10 місяців, без замін...валєт
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16.02.2023 18:34 Відповісти
геополітик на всі лади...шо тут скажеж..мішки важкувато..
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16.02.2023 18:34 Відповісти
Говорит он, а стыдно мне. Парадокс.
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16.02.2023 18:37 Відповісти
Молодець Данілов!
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16.02.2023 18:38 Відповісти
Кравчук Шушкевич и Ельцин совок разделили

Для удобства дальнейшего дерибана
Горбатого просто в утиль списали

Примерно так все происходило
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16.02.2023 18:39 Відповісти
Всі четверо вже в могилах. Причому Кравчук, Шушкевич і Горбачов 2022 року
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16.02.2023 18:57 Відповісти
чекають на кучму
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16.02.2023 20:26 Відповісти
Чому він вирішив, що захід не готується? 1) Екстренне прийняття прикордонних з РФ Швеції і Фінляндії це не лише про їхню безпеку а перш за все про доступ до кордонів. 2) Передача Україні у дуже великих кількостях MRAP (для патрулювання територій). 3) Виснаження збройних запасів РФ (нажаль, шляхом війни з Україною).
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16.02.2023 18:44 Відповісти
Пастор на цій посаді реально займався обороною держави, а цей тільки пиз#оболить цілими днями. Гнати в шию таких керівників...😡
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16.02.2023 18:44 Відповісти
Ссср , как доказывает опыт с. кореи, мог существовать бесконечно долго. Со стерильной, идеологической доминантой, типа чучхе. Украинцы могли еще не раз заняться самопожиранием в прямом и переносном значении, дожидаясь "путина" при власти.
Так, что думайте, прежде чем писать, что его развалили не украинцы, а горбачевы и другие мрази. Причин много, слава Богу, что он избрал Украинцев, которые поставили жирную точку в истории ссср.
Не верьте троллям, которых здесь немеряно (под видом щирых украинцев).
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16.02.2023 18:52 Відповісти
От так народжуються міфи, це поки пройшло мало часу і більшість пам'ятає 80-90 роки, через 25-30 років такі ствердження будуть в підручниках. Чомусь згадує про стачку у Воркуті і не згадує про референдум в березні 1991 р
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16.02.2023 18:54 Відповісти
12 июня 1990 раша (РСФСР) сама вышла из Совка

А остальным

"Берите суверенитета сколько хотите"
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16.02.2023 19:00 Відповісти
Тем не менее российские пропагандисты настаивают что вышла из состава СССР первой Украина, напрочь забывая всю последовательность провозглашений выхода республик.
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16.02.2023 20:38 Відповісти
Треба взяти до уваги, пану цьому, окрім усього іншого, що срср, в часи перед розпадом, в порівнянні з росією теперішнього зразка, то досить демократичний режим був) рівень шовінізму, нацизму, расизму, фашизму, дебілвзму, і інших клізм зараз у них такий, що гітлер, то просто першачок. Відповідно внутрішні процеси не призведуть до їх розпаду. Там немає навіть українців, які влаштують протести всередині і які, на його думку, то запорука успіху, для початку розпаду росії.
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16.02.2023 18:54 Відповісти
развалился, а сколько там осталось украинцев на тот момент, никто об этом не подумал.
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16.02.2023 18:58 Відповісти
Совок розвалили Штати низькою ціною на нафту
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16.02.2023 19:03 Відповісти
Якби ви 'гандураси зелені'' не закатували всю зброю в асфальт то і перемогти кацапню було би легше(не факт що знаючи що Україна добре озброєна *уйло поліз би). І через оті ''піпеточні'' поставки зброї ''заходом'' нам буде нереально справитися з мордором. Особливо на тлі 'переговорних настроїв'' Европи
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16.02.2023 19:04 Відповісти
ну якшо Данілов сказав то так і буде
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16.02.2023 19:13 Відповісти
СССР развалил ГКЧП. А крушить тюрьму народов начали страны Балтии - Литва, Латвия и Эстония. Было бы смешно держаться за политический труп Горбачева и продолжать играть в СССР когда он даже расиянам стал не нужен
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16.02.2023 19:24 Відповісти
Yes
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16.02.2023 23:24 Відповісти
А цей все свистить. Там Лука Мудіщєв погрожує відповіддю. У таких випадках Пастор швиденько робив заяву про провокації, які готуються у *********. А цей своїх сховав, а інші йому не цікаві.
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16.02.2023 19:28 Відповісти
Фуфло то все. В 1917 році москалі знищили московську імперію, розстрілявши всю царську сім'ю. Потім прийшли й знищили УНР, вбивши мільйон українців. В 1991 влаштували бунт і знищили СССР. Українцями там не пахло. Тепер вони знову прийшли знищувати українців і Україну!
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16.02.2023 19:45 Відповісти
Kģb
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16.02.2023 23:25 Відповісти
На всіх важливих посадах сидять хронічні ідіоти або злодюги!
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16.02.2023 19:57 Відповісти
Дурне і тупе як і вся зелена шобла! Українці срср не розвалювали. Україна вийшла з СРСР майже остання. Боже, Боже, за що це Україні? Тупий і ще тупіший.
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16.02.2023 20:18 Відповісти
ганс хрістіан дебілов чайник і дюймовочка
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16.02.2023 20:28 Відповісти
Легко быть стратегом,глядя на бой со стороны.И когда ты и твои близкие в полной .безопасности.яВот такая у нас героическая ОПа
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16.02.2023 21:21 Відповісти
пук у воду
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16.02.2023 21:30 Відповісти
Як така обмежена і неосвічена людина може представляти владу в Україні? Схоже, що в ті бурхливі роки цей ветеринар взагалі був осторонь змін, не чув ані прот Товариство Української Мови, яке переросло в Народний Рух з В.Чорноволом, ані про "шестидесятників" і в Україні, і в Росії і в інших республіках бувшого совка, про "Саюдіс", не дивився по телевізору, як мільйони людей, революційний 1-й зїїзд народних депутатів СРСР 1989 р., де республіки Балтії з самого початку порушили звичний комуняцький порядок і заявили про свою незалежність від совка, як за пару років зросла свідомість людей і не вдався заколот 1991 р., після чого СРСР формально розвалився, але на жаль совок ще довго лишався в ментальності людей... Це були цікаві роки пробудження людей від довгої сплячки, і так примітивно пояснювати історичні процеси - повне невігластво.
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16.02.2023 21:53 Відповісти
Формально среди уничтожившей сасер троицы был один украинец. Однако фактически назвать его украинцем нельзя, бо как известно, у камунистов нет национальности. Но одно доброе дело в своей жизни Макарыч сделал, не отнять.
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16.02.2023 23:40 Відповісти
 
 