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Новини Війна
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НАТО (6207) Столтенберг Єнс (1595)

Столтенберг розповів, що спав у ніч на 24 лютого, хоча знав про плани РФ: "Близько четвертої години мені повідомили, що вторгнення почалося"

столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів, що пішов спати напередодні 24 лютого 2022 року, добре знаючи, що за кілька годин розпочнеться російське вторгнення в Україну.

Цим він поділився в інтерв’ю агентству AFP, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Я пішов спати. Але це була дуже коротка ніч, тому що я знав, що в якийсь момент, протягом декількох годин, хтось мене розбудить - і саме це сталося", - поділився генсек НАТО.

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"Близько четвертої години мені зателефонував начальник мого штабу і коротко повідомив, що вони почали, тобто вторгнення почалося. Це не було несподіванкою, тому що ми знали (що Росія вторгнеться. - Ред.)", - додав Столтенберг.

Хоча багато хто у світі до останнього сподівався, що Москва не ризикне піти на повномасштабний наступ, у генерального секретаря НАТО не було сумнівів, що Путін готовий до дій.

"Можна бути шокованим жорстокістю війни. Але не можна бути здивованим, тому що це було дійсно те, що було передбачено за кілька місяців до вторгнення", - пояснив він.

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Топ коментарі
+23
А для того, щоб ми знали, що вторгнення кацапні було для всих відомо. Тільки наші зелі і ермаки не знали..
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16.02.2023 19:02
+21
24 лютого будять «Блазня» ще досвіта:

- Вставай, президент! Війна почалася!

- О! Наши пришли! Как Вы быстро добрались!

- Наші, «наші»! Це я - Залужний!

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16.02.2023 18:51
+16
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16.02.2023 18:54
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До чого ця інформація???
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16.02.2023 18:47 Відповісти
...мабуть про те, шо він "геройськи" дав команду передати 50 тон дізельки, щоб не чіпали з проханнями
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16.02.2023 18:55 Відповісти
а що залишалось робити Столтенбергу, яко "гарант" України у цей час:

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16.02.2023 19:46 Відповісти
Ви ж наповал б"єте цим питанням, це жорстоко!
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16.02.2023 19:47 Відповісти
А де своя дизелька в дорогах?
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16.02.2023 21:17 Відповісти
А для того, щоб ми знали, що вторгнення кацапні було для всих відомо. Тільки наші зелі і ермаки не знали..
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16.02.2023 19:02 Відповісти
А что не так, мы ведь к шашлыкам готовились?
Я после выборов президента Зе, на следующий день чувствовал, что это всё, но не понимал что.
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16.02.2023 19:17 Відповісти
Для того что Столтенберг мог спокойно спать. А мог ли спокойно спать зеледент, которого предупредили заранее. Не надо забывать что этот клоун еще и верховный главнокомандующий.
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16.02.2023 19:02 Відповісти
До того,что весь мир знал.
А Зе.даже подсчитал какие убытки они ему нанесли: отпугивая инвесторов"
Вроде 5 Миллиардов было.
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16.02.2023 19:23 Відповісти
Добре йому, мабуть не їсть на ніч сирі херсонські помідори
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16.02.2023 18:49 Відповісти
Ну и я спал, круто да.
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16.02.2023 18:51 Відповісти
Тут є один нюанс: ви не Столтенберг )
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16.02.2023 20:12 Відповісти
24 лютого будять «Блазня» ще досвіта:

- Вставай, президент! Війна почалася!

- О! Наши пришли! Как Вы быстро добрались!

- Наші, «наші»! Це я - Залужний!

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16.02.2023 18:51 Відповісти
примерно так и было , этого квартальщика поймали уже на западной , вместе с ,, компанией ,, , и вернули в Киев под ,, присмотром ,, , а 26 он уже блеял по тв - мы все здесь , и тд ,, ............они бежали как крысы в разные стороны ,
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16.02.2023 19:17 Відповісти
То они шли в наступление на Мацкву,но с дороги сбились.
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16.02.2023 20:03 Відповісти
Яку значимість несе це признаніє ?

Мені наприклад хочеться спати кожного разу коли столтенберг відкриває рота
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16.02.2023 18:52 Відповісти
Маячня сивої кобили.
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16.02.2023 18:55 Відповісти
Значимость, придурок? Вася, ты тупой? Зелю предупреждали о нападенни и он все проспал или прокурил. У нас Верховный Главнокомандующий Столтенберг? Вася, не пались своей придурочностью...
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16.02.2023 19:09 Відповісти
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16.02.2023 18:54 Відповісти
З ним усе зрозуміло. Давно.
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16.02.2023 18:56 Відповісти
агент "Артист"
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16.02.2023 19:48 Відповісти
Та в нього там час інший
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16.02.2023 18:55 Відповісти
Інформація не повна.Виспався?Гарні сни бачив?"Важлива" інфа від генсека НАТО.
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16.02.2023 18:57 Відповісти
Простите, а какое НАТО вы хотели видеть? Может это вам приснилось не то НАТО, которое есть на самом деле? Но тогда это проблемы тех, кто хочет видеть только хорошие сны.
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16.02.2023 19:08 Відповісти
А вам ...як спалось?
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16.02.2023 18:59 Відповісти
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16.02.2023 18:59 Відповісти
15 февраля, Владимир Зеленский в своем новом видеообращении к украинцам заявил, что некие враги через средства массовой информации сеют среди украинцев панику и отпугивают инвесторов из страны. Он не конкретизировал, что это за враги, но из контекста понятно, что речь о западных медиа
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16.02.2023 19:37 Відповісти
він 24- го проснувся і пішов пити каву
а я проснувся - а танки Z біля дому!
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16.02.2023 18:59 Відповісти
Надеюсь, хотя бы Столтенбергу не снились при этом шашлычки на майские?
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16.02.2023 19:01 Відповісти
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16.02.2023 19:03 Відповісти
- І оце, таваришу плакурор, прокинулася я опівночі та вийшла на двір посцяти. Значить, сидю я, сцю та й думаю собі... Нє, товаришу плакурор! Чекайте! Точно, я ще не сцяла, а тіко думала: оце зара я вийду на двір, посцю..... (с)
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16.02.2023 19:05 Відповісти
"- хто це там сцыт під вікном як корова???
-а, це ти, доню. ну пісяй, пісяй!" (С)
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16.02.2023 19:10 Відповісти
Ви і дали спите пробудитесь коли на ваші голови падатимуть ракети РФ або Китаю...
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16.02.2023 19:06 Відповісти
дивина...блазень теж спав
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16.02.2023 19:07 Відповісти
а я 23 го в 23.30 поехал, заправился. а то мало ли как вдруг утром буржуи отреагируют ) и начал мониторить переодически цензор. по первой новости о нападении, написал в вайбер, бывшему уже, киевскому знакомому, с которым накануне гыркався, по поводу того, шо как бы не оказалось, шо киев защищать некому будет, а он мну уверял, что никто не нападёт, а если и нападёт, то он будет в первых рядах киевских защитников. так он в 04.20 уже паковал чемоданы, а уже вечером был в 300 км от киева, почти в географическом центре страны. на дальних оборонных рубежах.
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16.02.2023 19:08 Відповісти
ну а ты то чего не стартанул в Киев? заправился же даже? я вот тебя тут ждал, а ты вона как
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16.02.2023 19:12 Відповісти
)) а шоб ти нєрвнічав, аж до сьогодні.
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16.02.2023 19:14 Відповісти
Більшість чекала шашликів
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16.02.2023 19:18 Відповісти
Все всё знали. Лишь Зеленский, Гетманцев и Абдрестович продолжали вешать лапшу...
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16.02.2023 19:19 Відповісти
Одеса-Сатира@uanews3

Московія вирішила вдарити по НАТО.
США - 5 км, країни Балтії - через паркан.
Москалі не шукають легких шляхів. Пішли через Україну...
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16.02.2023 19:24 Відповісти
надо же! какое совпадение! Резников по 17 тоже спал. и ему тоже сообщали о нападении.
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16.02.2023 19:27 Відповісти
"Между тем очевидно, что главные сеятели паники - это западные СМИ, которые как раз в последние дни и назначают даты "вторжения". Вместе с тем Россия методично опровергает планы нападения на Украину"
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16.02.2023 19:33 Відповісти
Я тоже спал. Снилось, что жарю шашлыки.
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16.02.2023 19:42 Відповісти
«Ми знали»: глава НАТО згадує про вторгнення паРашії в Україну

Видано:16.02.2023

Брюссель (AFP) - Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг каже, що він ліг спати напередодні 24 лютого 2022 року, добре знаючи, яка бійня буде розв'язана протягом кількох годин.

Місяці попереджень глави західного військового альянсу перетворилися на впевненість, що росіянський диктатор путін цього дня розпочне тотальний напад на Україну.

«Я ліг спати. Але це була дуже коротка ніч, тому що я знав, що на якомусь етапі, протягом декількох годин, хтось збирався розбудити мене - і це саме те, що сталося», - сказав він в інтерв'ю AFP тиждень тому, напередоднi першої річниці вторгнення.

«Близько четвертої години мені зателефонував мій начальник штабу, і він просто коротко сказав мені, що вони почалися, тобто вторгнення почалося. Не дивно, тому що ми знали».

У той час як багато хто в усьому світі до кінця сподівався, що vосква не ризикне повномасштабним нападом, для генерального секретаря НАТО не було жодних сумнівів у тому, що пуйло готове діяти.

«Можна бути шокованим жорстокістю війни. Але не можна дивуватися, тому що це дійсно було те, що було передбачено за кілька місяців до вторгнення», - сказав він.
Повноцінне вторгнення

Зараз, після року війни, яка коштувала десятків тисяч життів і підірвала безпеку Європи, Столтенберг попередив, що НАТО має бути готове до нової ери протистояння з дикою росією, яке може тривати довго.

«узурпатор путін хоче іншої Європи, хоче Європи, де він може контролювати сусідів, де він може вирішувати, що можуть робити країни», - сказав Столтенберг.

«Нам потрібно бути готовими до довготривалих перспектив, це може тривати багато, багато, багато, багато років».

Війна москви проти прозахідного сусіда занурила Європу в найнебезпечнішу кризу з часів Другої світової війни та підштовхнула союзників по НАТО до найбільшої реконструкції їх оборони з моменту розпаду радянського союзу.

Глава норвезького очолюваного США альянсу сказав, що він обережно прогнозує, як довго триватиме відновлене протистояння між росією та Заходом, оскільки зміни можуть статися раптово.

«Ми бачили падіння Берлінської стіни або ми бачили 11 вересня», - сказав він.

НАТО, за його словами, «завжди розглядатиме, де є можливості знову потрапити в ситуацію, де є місце для кращих відносин, але з нинішньою поведінкою росіянського режиму, режиму в москві, немає можливості».

Члени НАТО не направили свої сили в Україну, і деякі західні чиновники побоюються, що прямий військовий конфлікт може перерости в ядерну війну між Заходом і росією.

Але після того, як увійшли російські танки, на східному фланзі альянсу було розгорнуто десятки тисяч солдатів НАТО, а ряд європейських союзників збільшили витрати на оборону.

Члени НАТО, очолювані Сполученими Штатами, також відправили в Україну зброю на десятки мільярдів доларів, щоб допомогти їй дати відсіч росії.

Для багатьох це допомогло Альянсу, заснованому після Другої світової війни для протистояння радянському союзу, знову зосередитися після катастрофічного виведення з Афганістану в 2021 році.

Але Столтенберг наполягав, що вторгнення «насправді не сильно змінило НАТО, тому що ми повинні пам'ятати, що війна почалася не в лютому 2022 року. Війна почалася в 2014 році, коли росія вперше незаконно анексувала Крим.

«Те, що ми побачили з моменту повноцінного вторгнення минулого року, - це цінність об'єднання Північної Америки та Європи, важливість того, що ми зробили за останні роки, щоб більше інвестувати в оборону, підвищення готовності», - сказав він.

«Це довело актуальність і важливість НАТО».

Колишній норвезький прем'єр-міністр відкинув звинувачення, що НАТО могло б зробити більше для запобігання повному вторгненню росії, швидше озброївши Україну після Криму або наблизивши її до захисного щита альянсу.
«Чорне і біле, правильно і неправильно»

«Це війна за вибором диктатора путіна, є лише один відповідальний, це путін і ті, хто приймає рішенняна москві», - сказав він.

«Ми можемо аналізувати, ми можемо обговорювати, ми всі можемо розглядати різні рішення, але це жодним чином не знімає відповідальності путіна за цю війну».

Він додав: «Іноді в історії все чорно-біле. Іноді це дійсно правильно і неправильно».

Після року боїв, під час яких обидві сторони стверджували, що вбили десятки тисяч своїх ворогів, НАТО попереджає про відновлення російського наступу, оскільки москва перекидає більше солдатів на лінію фронту, намагаючись компенсувати попередні невдачі.

Але Столтенберг сказав, що члени альянсу з 30 країн як і раніше віддані тому, щоб Україна зрештою перемогла.

«Ми там, щоб переконатися, що Україна виграє цю війну, і забезпечити їх зброєю, ************ та підтримкою, яка їм потрібна», - сказав він.

«Якщо пуйло переможе в Україні, це буде трагедія для українців. Але це буде також небезпечно для всіх нас, тому що тоді послання йому та іншим авторитарним лідерам полягає в тому, що коли вони застосовують військову силу, вони можуть досягти своїх цілей. "

© 2023 AFP
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16.02.2023 19:45 Відповісти
Прямо Зеленский. Випадково в дитинстві не грав в самодіяльності?
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16.02.2023 20:14 Відповісти
Тут взагалі якось все дивно: Зеля й Ко перед вторгненням, типу ні сном ні духом, СБУ за добу до вторгнення вже палило документи на подвір"ях, джавеліни й нлави під замком на складах, авіація за годину до першого удару здійнялась у повітря, тому вони не змогли знищити її. Якось все половинчато. Тобто, якісь структури й підрозділи знали й були напоготові, деякі - ні. Дуже багато незрозумілого.
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16.02.2023 20:21 Відповісти
Клоун теж кріпко спав, поки покійний Монастирський його не розбудив. Теж все знав. Але щось пішло не так, як домовилися в Омані да і патріоти, військові стали на заваді плану здати країну.
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16.02.2023 20:30 Відповісти
Здивував! І наше керівництво спало , хтось бачив у сні шашлики в травні, хтось орден Андрія Первозванного і фото з Путіним за підтримку +крісло гауляйтера.
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16.02.2023 22:24 Відповісти
 
 