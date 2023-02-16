УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11194 відвідувача онлайн
Новини Війна
4 923 15
Пентагон (1378) росія (63574) Остін Ллойд (509)

Росія продовжує вводити велику кількість військ на театр воєнних дій, але зазнає великих втрат, - Пентагон

остін

Глава Пентагону Ллойд Остін прокоментував, чи можна вважати дії Росії на полі бою початком нового наступу на Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується того, чи почала Росія свій наступ. Те, що ми бачимо, як ви чули від мене раніше, Росія продовжує вводити велику кількість військ на театр воєнних дій. Ці війська погано оснащені й погано треновані, і через це вони несуть багато втрат", - зауважив Остін.

За його словами, у Пентагоні очікують, що такий розвиток ситуації триватиме й далі.

"Ми також бачили, як вони (росіяни – ред.) посилюють артилерійський вогонь у районі Бахмута", - додав міністр оборони США. У цьому контексті він зазначив, що Бахмут, за оцінками американської сторони, залишатиметься зоною запеклих боїв упродовж певного часу.

Крім того, глава Пентагону підкреслив, що США, а також союзники й партнери "були дуже вражені тим, що побачили з боку українських сил". Він запевнив, що міжнародна коаліція робитиме все можливе, щоби забезпечити Україну озброєнням для досягнення успіху.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Результат війни в Україні важливий для безпеки Європи і для глобальної безпеки, – глава Пентагону Остін

Міністр оборони США також звернув увагу на те, як зміцнився Північноатлантичний альянс на тлі війни, розв’язаної Кремлем. "Путін думав, що може розділити НАТО, але своєю агресією він досяг зовсім протилежного. Альянс НАТО зараз об’єднаний і сильніший, ніж я коли-небудь бачив", - наголосив Остін.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+14
Мяса у кацапья хватает а Украине надо хорошие современные мясорубки.
показати весь коментар
16.02.2023 19:15
+7
показати весь коментар
16.02.2023 19:17
+5
ага, масорубки гатлинга- например.
показати весь коментар
16.02.2023 19:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мяса у кацапья хватает а Украине надо хорошие современные мясорубки.
показати весь коментар
16.02.2023 19:15 Відповісти
ага, масорубки гатлинга- например.
показати весь коментар
16.02.2023 19:18 Відповісти
кассетные снаряды например
показати весь коментар
16.02.2023 19:21 Відповісти
так глянешь видео с коптера как пехоту подавляют, так и кажеться, не хватает мины с воздушным подрывом, что бы осколком всех в решето
показати весь коментар
16.02.2023 19:26 Відповісти
rus - ni, peace - da
показати весь коментар
16.02.2023 19:16 Відповісти
показати весь коментар
16.02.2023 19:17 Відповісти
именно так!
показати весь коментар
16.02.2023 19:19 Відповісти
А колись таке буде
показати весь коментар
16.02.2023 19:22 Відповісти
Я нічого не розумію.То ми переможемо,то Мілі каже,що не переможемо,то ми тримаемось,то не тримаемось.Хто розуміе,як наши хлопци,переможуть?
показати весь коментар
16.02.2023 19:21 Відповісти
В мене вже від них голова болить, заспокоїв себе думкою, що вони просто знущаються з кацапів таким чином. Все.
показати весь коментар
16.02.2023 19:23 Відповісти
Міллі не каже, що не переможемо. Міллі каже, що розгромити москалів буде дуже складно. ! Але це можливо
показати весь коментар
16.02.2023 19:52 Відповісти
Росія продовжує вводити велику кількість військ на театр воєнних дій

Театрали, мля...
показати весь коментар
16.02.2023 19:24 Відповісти
чим більше вводять - тим більше і виводять.. в коробках та пакетах...
показати весь коментар
16.02.2023 22:07 Відповісти
Кацапи думають нас залякати своєю кількістю, але їм не зрозуміти, що українці інші, вони зрозуміли свою помилку дружби зі своїми найбільшими, найлютішими ворогами за весь час існування цих країн, а також розуміють, що припинення боротьби - це їх знищення і вічні канцтабори. А тому українці, ті що на фронті, ніколи більше не повірять в доброту і порядеість кацапа. А щоб жити, як живуть в Європі і США нам всього-навсього потрібно знищити кацапів, бо вни нам жити не дадуть.
показати весь коментар
16.02.2023 19:33 Відповісти
цілий блок туевої хучі країн який був спеціально створений щоб толпою протистояти рашці дивиться як одна Україна дає за щоку русні, а вони щей снаряди не встигають підносити... ви там уже якось пошвидше... техніка потрібна була ще на "позавчора", несемо втрати із-за вашої нерішучості, ссикуни чортові!
показати весь коментар
16.02.2023 22:06 Відповісти
 
 