Нова ера протистояння Росії і Заходу може тривати багато років і закінчитись раптово, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив, що Альянс має бути готовим до нової ери протистояння з Росією, яка може тривати довго.
Про це він розповів у інтерв’ю агентству AFP, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Президент Путін хоче іншу Європу, хоче Європу, де він може контролювати сусідів, де він може вирішувати, що країни можуть робити. Нам потрібно бути готовими до довгого шляху, це може тривати багато, багато, багато, багато років", - сказав Столтенберг.
Він підкреслив, що не береться прогнозувати, як довго триватиме нове протистояння між Росією і Заходом, тому що зміни можуть настати раптово, як це вже відбувалося в історії. "Ми бачили падіння Берлінської стіни, або ми бачили 11 вересня", - сказав він.
НАТО, за його словами, "завжди шукатиме можливості знову опинитися в ситуації, коли є простір для кращих відносин, але за нинішньої поведінки російського режиму, режиму в Москві, це неможливо".
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"Нова ера протистояння Росії і Заходу - вона ніколи не закінчувалась, тількі призупинялась, брехня
може тривати багато років - рф цього не витримає, брехня, а якщо ще й допомогти "не витримати"...
і закінчитись раптово" - едине, що схоже на правду, приклад - раптова куля в скроню
В Україні має бути своя армія...історія нічому не вчить українців....вже 300 років по колу (((
"Я пошел спать. Но ночь была очень короткой, потому что я знал, что на каком-то этапе, вероятно, в течение нескольких часов, меня кто-то разбудит. Ровно так и случилось. Около четырех утра мне позвонил начальник моей канцелярии и коротко рассказал, что они начали. То есть вторжение началось. Ничего неожиданного в этом не было, потому что нам было это известно", - продолжает генсек НАТО.
По его словам, о намерении Москвы в НАТО знали за несколько месяцев до 24 февраля.
Столтенберг также предсказал новую эру противостояния России и Запада. "Нам нужно быть готовыми к тому, что все это затянется очень надолго и может продолжаться многие, очень многие годы", - сказал он.
https://www.bbc.com/russian/live/news-64355909 Інфа ВВС в онлайн-стрічці "Война в Украине" від 16/02 в 19:33