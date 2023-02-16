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Нова ера протистояння Росії і Заходу може тривати багато років і закінчитись раптово, - Столтенберг

столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив, що Альянс має бути готовим до нової ери протистояння з Росією, яка може тривати довго.

Про це він розповів у інтерв’ю агентству AFP, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Президент Путін хоче іншу Європу, хоче Європу, де він може контролювати сусідів, де він може вирішувати, що країни можуть робити. Нам потрібно бути готовими до довгого шляху, це може тривати багато, багато, багато, багато років", - сказав Столтенберг.

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Він підкреслив, що не береться прогнозувати, як довго триватиме нове протистояння між Росією і Заходом, тому що зміни можуть настати раптово, як це вже відбувалося в історії. "Ми бачили падіння Берлінської стіни, або ми бачили 11 вересня", - сказав він.

НАТО, за його словами, "завжди шукатиме можливості знову опинитися в ситуації, коли є простір для кращих відносин, але за нинішньої поведінки російського режиму, режиму в Москві, це неможливо".

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Топ коментарі
+11
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16.02.2023 19:26
+10
А що це змінить? На його місце прийде такий саиий.
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16.02.2023 19:30
+8
Украина поставит точку в этом противостояние. Главное не жуйте сопли.
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16.02.2023 19:27
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16.02.2023 19:26 Відповісти
Украина поставит точку в этом противостояние. Главное не жуйте сопли.
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16.02.2023 19:27 Відповісти
Пуйлу 70 років,воно "багато,багато,багато років"(С) не проживе по любому.Здохне бункерна моль скоро
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16.02.2023 19:27 Відповісти
А що це змінить? На його місце прийде такий саиий.
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16.02.2023 19:30 Відповісти
Человек, когда-то копировавший Владимира Владимировича в "Камеди-Клаб", уже постарел А Владимир Владимирович - нет!
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16.02.2023 19:48 Відповісти
По версії Буданова їх там багато, коли всі здохнуть хз.
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16.02.2023 19:31 Відповісти
"Нова ера протистояння Росії і Заходу може тривати багато років і закінчитись раптово"
"Нова ера протистояння Росії і Заходу - вона ніколи не закінчувалась, тількі призупинялась, брехня
може тривати багато років - рф цього не витримає, брехня, а якщо ще й допомогти "не витримати"...
і закінчитись раптово" - едине, що схоже на правду, приклад - раптова куля в скроню
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16.02.2023 19:28 Відповісти
yak i luba smert' - pryhodyt' raptovo
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16.02.2023 19:29 Відповісти
Можу посперечатися зі Столтенбергом: та немає тої нової ери,немає! Ера нажаль все та ж - це ера цивілізаційного протистояння між інтенсивним та екстенсивним шляхами розвитку! Між якісними та кількісними змінами. Причому в кацапів кількість така,що ніколи не приведе до зміни якості!
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16.02.2023 19:34 Відповісти
Лишите фашистов доходов от продажи природных ресурсов и мельница войны остановится.
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16.02.2023 19:43 Відповісти
При чому - дуже швидко .
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16.02.2023 19:46 Відповісти
при живом индии с китаем, это невозможно....
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16.02.2023 22:46 Відповісти
Эти ребята ещё и примут участие в разделывании тушки.
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16.02.2023 23:52 Відповісти
Много лет...Сравнили обглоданую кость с совком. Вы главное захотите и скоро это бандитское ОПГ рассыпется.
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16.02.2023 19:48 Відповісти
Розповідає про протистояння на багато років і в той же час ************ Україну до переговорів. Ніби Европу влаштовує багаторічне протистояння.
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16.02.2023 19:52 Відповісти
Вони сцяться ядерної зброї. До того ж їм не вигідний розпад рашки, бо величезні території поглине Китай. Ви собі уявляєте що це буде за монстр?
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16.02.2023 20:09 Відповісти
Чего только не боятся западные политики. Главное подольше ничего не делать и чесать языком.
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16.02.2023 20:31 Відповісти
ну то ви можете один на одного довго перепуджено озиратись, в цей час будуть помирати українці, або ви можете врешті почати надавати нам, українцям, ту зброю - котра потрібна була пів року назад
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16.02.2023 20:09 Відповісти
як би це не було прикро визнавати, але зброю і самим потрібно виготовляти. А ту, що неможливо виготовити - викупити; а не так от "дайте нам зброю безповоротно".
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16.02.2023 20:13 Відповісти
ні, саме "дайте нам зброю безповоротно" , Україна будапештський меморандум не порушувала
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16.02.2023 20:48 Відповісти
Не ображайтесь але українці омусь думають що їм всі винні але не визнають і не роблять висновки зі своїх помилок...
В Україні має бути своя армія...історія нічому не вчить українців....вже 300 років по колу (((
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17.02.2023 04:47 Відповісти
Ех... Як хочеться, щоб раптово, і завтра!
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16.02.2023 20:13 Відповісти
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал агентству Франс пресс, как он узнал о начале российского полномасштабного вторжения в Украину. В интервью, посвященном первой годовщине с начала войны, генсек признался, что в ночь на 24 февраля он прекрасно понимал, что может произойти утром.
"Я пошел спать. Но ночь была очень короткой, потому что я знал, что на каком-то этапе, вероятно, в течение нескольких часов, меня кто-то разбудит. Ровно так и случилось. Около четырех утра мне позвонил начальник моей канцелярии и коротко рассказал, что они начали. То есть вторжение началось. Ничего неожиданного в этом не было, потому что нам было это известно", - продолжает генсек НАТО.
По его словам, о намерении Москвы в НАТО знали за несколько месяцев до 24 февраля.
Столтенберг также предсказал новую эру противостояния России и Запада. "Нам нужно быть готовыми к тому, что все это затянется очень надолго и может продолжаться многие, очень многие годы", - сказал он.

https://www.bbc.com/russian/live/news-64355909 Інфа ВВС в онлайн-стрічці "Война в Украине" від 16/02 в 19:33
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16.02.2023 20:19 Відповісти
росію може змінити тільки тотальна нищівна поразка, яка повністю позбавить російську владу імперських амбіцій
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16.02.2023 20:50 Відповісти
Yes
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16.02.2023 23:15 Відповісти
***, там уся країна *******, а вони надіються, дибіли 🤦🤦🤦
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17.02.2023 06:20 Відповісти
 
 