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"Завдяки вам": російський дитячий "омбудсмен" Львова-Бєлова подякувала Путіну за викрадену дитину з Маріуполя. ВIДЕО

Дитячий "омбудсмен" з Росії Марія Львова-Бєлова подякувала Путіну за "сина" з Маріуполя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Марія Львова-Бєлова сказала під час наради у російського диктатора  Володимира Путіна.

"Тепер я знаю, що таке бути мамою дитини з Донбасу. Складно, але ми одне одного точно любимо", - цинічно заявила посадовиця.

Також читайте: МЗС України ініціювало кримінальну справу проти дитячого омбудсмена РФ Львової-Бєлової за незаконне всиновлення дитини з Маріуполя

Нагадаємо, у жовтні 2022 року дитячий омбудсмен РФ Марія Львова-Бєлова повідомила, що "усиновила" хлопчика, якого російські окупанти незаконно вивезли з Маріуполя.

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Топ коментарі
+27
Бажаю тобі щоб та дитина , коли виросте , тебе прибила кувалдою по башці ,, свиноматка кацапська .!!
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16.02.2023 19:42
+24
**** тупая щоб ти здохла в таких муках щоб волала поскоріше до кобзона!
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16.02.2023 19:34
+22
Ипанутая курва. Все ваши преступления вылезут боком. ху.ло сдохнет и вы все следом за ним.
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16.02.2023 19:33
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Вкусный ребенок, касаба?
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16.02.2023 19:31 Відповісти
Де он-лайн реєстр викрадених та депортованих дітей і дорослих?
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16.02.2023 21:10 Відповісти
Ипанутая курва. Все ваши преступления вылезут боком. ху.ло сдохнет и вы все следом за ним.
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16.02.2023 19:33 Відповісти
**** тупая щоб ти здохла в таких муках щоб волала поскоріше до кобзона!
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16.02.2023 19:34 Відповісти
**** нацистська
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16.02.2023 19:35 Відповісти
*******.
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16.02.2023 19:39 Відповісти
Бажаю тобі щоб та дитина , коли виросте , тебе прибила кувалдою по башці ,, свиноматка кацапська .!!
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16.02.2023 19:42 Відповісти
рашка це та країна, якій не жалко "подарувати" термоядерну бомбу

бо людей там немає, все одно "нєзасєльонная тєріторія"
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16.02.2023 19:42 Відповісти
Надеюсь её ******** подохнут от рака
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16.02.2023 19:43 Відповісти
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16.02.2023 19:47 Відповісти
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16.02.2023 19:52 Відповісти
всьо потому что вместо обжигающих яйца холодных вод скрепной Ладоги мальчика ласкали теплые воды озера Комо
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16.02.2023 20:04 Відповісти
Я ж казав що це любитель прутнів прямо як його папаня, блондіночка.
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16.02.2023 22:39 Відповісти
А чого кацапського ''підкидька'' не всиновила? Слабоо?!!
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16.02.2023 19:57 Відповісти
Гугл каже, що в неї 22 дитини 5 власних, решта - всиновлені та під опікою.
І чоловік, що з програміста став попом рпц фсб
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16.02.2023 20:43 Відповісти
Ах ти ж *********!
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16.02.2023 19:58 Відповісти
Просто тварини і виродки.
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16.02.2023 20:01 Відповісти
звучит как вроде бы взяла собачку из приюта....днище. и ребенка ведь переделают под себя ущербных
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16.02.2023 20:03 Відповісти

***** повысило клоуна в звании...
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16.02.2023 20:05 Відповісти
Кожна викрадена кацапськими мерзенними покидьками з України дитина має бути повернена додому...
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16.02.2023 20:09 Відповісти
ці під@ри своїм дітям не можуть нормального життя забезчити,
то ще й до чужих лізуть і викрадають
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16.02.2023 20:19 Відповісти
"Тепер я знаю, що таке бути мамою дитини з Донбасу. Складно, але ми одне одного точно любимо"

Будь-який психіатр підтвердить, що садисти-викрадачі дітей зазвичай кажуть про "любов" до своїх жертв. Рашка - країна, де психопатія є нормою
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16.02.2023 20:28 Відповісти
Тут явне зловживання своїми посадовими обов'язками крім звичайного викрадення іноземної дитини. Подати потвору по всіх можливих міжнародних інстанціях, а Україні порушити кримінал.
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16.02.2023 21:17 Відповісти
Не пишу обычно на росиянском, то тут надо. Подлые жалкие людишки воруют украинских людей и этим хвастаются. Цынизм, которому нет предела!!!!!
Вонючая прогнившая страна, если только можно обозвать это страной. Банда - а миллионномм размере!!!!
Люди призываю вас - не будьте равнодушными!!!!!!
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17.02.2023 10:02 Відповісти
А омбудсов в тюрьму садят?
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17.02.2023 20:42 Відповісти
 
 