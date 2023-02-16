"Завдяки вам": російський дитячий "омбудсмен" Львова-Бєлова подякувала Путіну за викрадену дитину з Маріуполя. ВIДЕО
Дитячий "омбудсмен" з Росії Марія Львова-Бєлова подякувала Путіну за "сина" з Маріуполя.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Марія Львова-Бєлова сказала під час наради у російського диктатора Володимира Путіна.
"Тепер я знаю, що таке бути мамою дитини з Донбасу. Складно, але ми одне одного точно любимо", - цинічно заявила посадовиця.
Нагадаємо, у жовтні 2022 року дитячий омбудсмен РФ Марія Львова-Бєлова повідомила, що "усиновила" хлопчика, якого російські окупанти незаконно вивезли з Маріуполя.
Топ коментарі
+27 Maksim Perepelitca
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+24 Serhiy Talatynnik
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+22 Саша Пончик
показати весь коментар16.02.2023 19:33
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Будь ласка, зачекайте...
бо людей там немає, все одно "нєзасєльонная тєріторія"
І чоловік, що з програміста став попом рпц фсб
***** повысило клоуна в звании...
то ще й до чужих лізуть і викрадають
Будь-який психіатр підтвердить, що садисти-викрадачі дітей зазвичай кажуть про "любов" до своїх жертв. Рашка - країна, де психопатія є нормою
Вонючая прогнившая страна, если только можно обозвать это страной. Банда - а миллионномм размере!!!!
Люди призываю вас - не будьте равнодушными!!!!!!