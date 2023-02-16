"Завдяки вам": російський дитячий "омбудсмен" Львова-Бєлова подякувала Путіну за викрадену дитину з Маріуполя. ВIДЕО

Дитячий "омбудсмен" з Росії Марія Львова-Бєлова подякувала Путіну за "сина" з Маріуполя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Марія Львова-Бєлова сказала під час наради у російського диктатора Володимира Путіна.

"Тепер я знаю, що таке бути мамою дитини з Донбасу. Складно, але ми одне одного точно любимо", - цинічно заявила посадовиця.

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Нагадаємо, у жовтні 2022 року дитячий омбудсмен РФ Марія Львова-Бєлова повідомила, що "усиновила" хлопчика, якого російські окупанти незаконно вивезли з Маріуполя.