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США і G7 готують масштабний пакет санкцій проти Росії на 24 лютого, - Нуланд

нуланд,вікторія

Сполучені Штати разом зі своїми партнерами по G7 готують новий масштабний пакет санкцій, який планується оголосити ближче до річниці жорстокого вторгнення РФ в Україну.

Про це сказала в четвер під час телефонного брифінгу заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я думаю, ближче до 24 числа ви побачите новий великий пакет санкцій як з боку США, так і усіх наших партнерів по G7",- зауважила представниця Держдепу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посли ЄС не змогли домовитися про десятий пакет санкцій проти Росії, - Politico

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Топ коментарі
+17
Найкращі та єдині ефективні санкції це удари ракетами та удари дронами камікадзе.

Але й так дякуємо.
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16.02.2023 20:13
+14
Ще десятьом олігархам заборонять в'їзд?
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16.02.2023 20:14
+12
пуйло та всi *********-рашисти не собаки, вони свинособаки.

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16.02.2023 20:52
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Дякую тьотя Нуланд за гарну новину на ніч
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16.02.2023 20:08 Відповісти
Найкращі та єдині ефективні санкції це удари ракетами та удари дронами камікадзе.

Але й так дякуємо.
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16.02.2023 20:13 Відповісти
Ще десятьом олігархам заборонять в'їзд?
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16.02.2023 20:14 Відповісти
Прильот
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16.02.2023 20:18 Відповісти
Уже как-то стремно благодарить, чтобы потом не разочароваться. Лучше подожду когда подготовят и примут.
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16.02.2023 20:16 Відповісти
санкціі-це добре
а десяток томогавків-ще краще
ну а сотня- за таке вріжу шмат сала розміром 2м*2 м
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16.02.2023 20:17 Відповісти
Пишуть, що можуть заборонити імпорт з Росії гречки. Якщо правда, то це дійсно велика санкція.
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16.02.2023 20:17 Відповісти
Накінець-то...санкції проти собаки пуйла
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16.02.2023 20:17 Відповісти
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16.02.2023 20:19 Відповісти
пуйло та всi *********-рашисти не собаки, вони свинособаки.

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16.02.2023 20:52 Відповісти
акт появи росіянина..
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16.02.2023 20:56 Відповісти
саме так.

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16.02.2023 20:57 Відповісти
https://youtu.be/0FILyR4yq2U ...

Спецслужбы стран НАТО готовят утилизировать Мавзолецных обезьян рюSSкего Вермахта...,по всему Миру...
Злые языки кажуть Зеля разбушевался что Фантомас во Франции...😁
Слава ЗСУ та генералу Залужному 💪✊🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱❤️🖤🔱💙💛🔱🥇🥇🥇🥇🥇
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16.02.2023 20:26 Відповісти
Словакия несколько недель не пропускает на границе с Украиной немецкие гаубицы для ремонта - СМИ.
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16.02.2023 20:30 Відповісти
Кстати 23 февраля сакральная дата... Распад рабZeянкой Вампирии сЦаря Николашки Кровавого ...,а 1 марта 1917 года.. фуфел подписал бомагу .типа отрекся от Престола той Дохлятины💀👽🦍👹👺так и не вставшей с КАЛен....🦍
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16.02.2023 20:33 Відповісти
...... Еще несколько десятилетий назад историки упорно спорили вокруг того, что же произошло 23 февраля 1918 года. Теперь уже не спорят. В большевистской прессе тех дней они так и не нашли ни одной ссылки на разгром немцев, который якобы произошел 23-го. Напротив, 25 февраля большевики включили гудки в самом Петрограде, чтобы разбудить город и ускорить запись добровольцев в Красную армию, ожидая наступления немцев на столицу. 26 февраля Ленин сообщил соратникам, что столица переносится в Москву. В то же время известно: 23 и 24 февраля - это дни, безусловной" капитуляции Советской России перед кайзерской Германией.
Потому 23 февраля - это скорее день защитника немецкой кайзеровской отчизны, чем советской или российской.......
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17.02.2023 06:23 Відповісти
ви досі не можете відключити РФ від SWIFT та SEPA... бо тоді постраждають ваші компанії з яких лише 9% залишили РФ, а інші залишились працюють і справно сплачують податки фінансуючи вбивство українців, а нам різну херню розказуєте про санкції
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16.02.2023 20:36 Відповісти
Ну здрасте, а ескалация? А стурбованість?
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16.02.2023 20:39 Відповісти
Ета торгівля. Ета другоє.
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16.02.2023 22:45 Відповісти
на це можна дивитсь і з іншої сторони. як казав дон-дон 75% бюджету йде на розпил. Тобто гроші за ресурси йдуть в офшори. Решта витрачається на закупівлю санкціоники. Що ще більше вганяє в борги. поки звісно борги перед собою але "кубшика(фонд)" не вічна. А такі країни як Китай чи Індія як купляли так і будуть. І тут головне щоб мокші гроші витрачали на усіляку хер...ю а не на ракети.
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17.02.2023 09:56 Відповісти
Кацапи відповідають на ваші санкції черговою ракетною атакою!
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16.02.2023 20:51 Відповісти
американські погрози вони такі страшні, і результат ,що з першого разу і з десятого результат один і той же -в Україні війна і гинуть українці.
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16.02.2023 20:53 Відповісти
Сподіваюсь вони реально вплинуть на фінансове становище мордору,а не тільки на зеків вагнера і якийсь завод по виробництву сосисок.
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16.02.2023 20:55 Відповісти
Коли багато піни, то мало діла.
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16.02.2023 21:02 Відповісти
Бывший министр финансов рабZeи Михаил Задорнов обосрал и обосцал рабZeю по полному тарифу...не спасет уже ни Эльвира ********** ни Антон Силуанов...💀👽👹
Як казав Степан Андрійович Бандера... моцкалі..ви тупі Бурлаки з Волги та Дону..🦍🦍🦍
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16.02.2023 21:04 Відповісти
Нужны санкции против ввоза в парашу западных протезов. Пусть Домогаров так танцует:
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16.02.2023 21:10 Відповісти
можливо Костомаров?
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17.02.2023 01:58 Відповісти
Точно, только без части костей, ручек и ножек.
Язык у него остался- будет опять Ху*ла прославлять, т.к. больше уже ничего не будет.
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17.02.2023 08:38 Відповісти
Эмбарго на матрёшки и балалайки?
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16.02.2023 21:36 Відповісти
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16.02.2023 22:14 Відповісти
Вже чули про унітази.
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16.02.2023 22:25 Відповісти
Якби такі автогіганти як Mersedes Benz, BMW, i Vag підшли з ринку росії і відповідно не було б ні авто ні запчастин, війна б дуже швидко закінчилась
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17.02.2023 09:06 Відповісти
 
 