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США і G7 готують масштабний пакет санкцій проти Росії на 24 лютого, - Нуланд
Сполучені Штати разом зі своїми партнерами по G7 готують новий масштабний пакет санкцій, який планується оголосити ближче до річниці жорстокого вторгнення РФ в Україну.
Про це сказала в четвер під час телефонного брифінгу заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Я думаю, ближче до 24 числа ви побачите новий великий пакет санкцій як з боку США, так і усіх наших партнерів по G7",- зауважила представниця Держдепу.
Топ коментарі
+17 Eques Patriam d0a70b9c
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+12 Mora Zfayfer
показати весь коментар16.02.2023 20:52
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Будь ласка, зачекайте...
Але й так дякуємо.
а десяток томогавків-ще краще
ну а сотня- за таке вріжу шмат сала розміром 2м*2 м
Спецслужбы стран НАТО готовят утилизировать Мавзолецных обезьян рюSSкего Вермахта...,по всему Миру...
Злые языки кажуть Зеля разбушевался что Фантомас во Франции...😁
Слава ЗСУ та генералу Залужному 💪✊🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱❤️🖤🔱💙💛🔱🥇🥇🥇🥇🥇
Потому 23 февраля - это скорее день защитника немецкой кайзеровской отчизны, чем советской или российской.......
Як казав Степан Андрійович Бандера... моцкалі..ви тупі Бурлаки з Волги та Дону..🦍🦍🦍
Язык у него остался- будет опять Ху*ла прославлять, т.к. больше уже ничего не будет.