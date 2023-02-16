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МЗС вимагає від Financial Times розслідувати дезінформацію про нібито контрабанду зброї з України

ніколенко

Міністерство закордонних справ України вимагає від Financial Times провести редакційне розслідування щодо матеріалів, які мають ознаки дезінформації в інтересах Росії.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Як народжується дезінформація в поважних західних медіа

Матеріал Financial Times від 6 лютого 2023 року: Прем’єр-міністерка Молдови закликає до збільшення допомоги ЄС задля приборкання контрабанди зброї з України

На початку статті зазначається, що нині екс-прем’єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця розповіла Financial Times про те, що її країна "спостерігає збільшення" контрабанди зброї, людей та товарів із України на тлі війни. Автор нагадує, що Молдова не є членом Європейського Союзу, але межує із Румунією, яка є членом ЄС з 2007 року.

Далі автор одразу окреслює масштаб проблеми: "Незаконна контрабанда зброї, людей та товарів з України була основним побоюванням для країн ЄС після вторгнення Росії в лютому минулого року, що посилилося величезною кількістю зброї, поставленої в країну за останні 11 місяців, а також збільшенням кількості людей, які прагнуть виїхати".

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У відповідь, як йдеться в матеріалі, Брюссель створив "центр підтримки" в Молдові, намагаючись відстежувати та протидіяти спробам незаконної торгівлі. Ця ініціатива, за словами Гаврилиці, досягла "успішних зусиль в контексті припинення контрабанди зброї та людей".

А тепер дивимося на пряму цитату екс-глави молдовського уряду, яка подається в статті: "Ми не хочемо стати країною, де зростають загрози безпеці, або посилюється. . . торгівля людьми або контрабанда". Наталія Гаврилиця також каже, що Молдові потрібна підтримка ЄС, щоб "не дозволити мережі контрабанди розростися". Цілком легітимне бажання представниці країни, біля території якої йде війна. Але чи безпосередньо говорить молдовська екс-прем’єрка про факти контрабанди зброї чи її збільшення? Ні.

Цитати екс-прем’єр-міністерки Молдови не відповідають заголовку матеріалу Financial Times. Автор статті також не наводить жодних доказів контрабанди зброї. Ба більше, ми не отримували жодної підтвердженої інформації або конкретних фактів від молдовської сторони про поставки контрабандної зброї з України.

Цей матеріал Financial Times – чергова дезінформація. Її мета – дискредитувати міжнародну військову допомогу Україні. Росія інвестує численні ресурси, аби зараз завадити поставкам західної зброї нашій державі на тлі нового наступу російської армії. Очевидно, що стаття Financial Times мала посилити на Заході страх щодо того, що зброя, яка передається Україні, обернеться проти самих західних країн, потрапивши до рук кримінальних елементів.

Минулого року цей самий автор вже публікував схожу статтю, в якій також маніпулював темою нібито контрабанди зброї із України.

Вимагаємо від Financial Times негайно провести редакційне розслідування обставин появи матеріалів, які мають всі ознаки дезінформації в інтересах Росії", - заявив Ніколенко.

Автор: 
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Топ коментарі
+8
Поясниш, як ти знайшов зв'язок між контрабандою західної зброї в сусідню країну і завищеними цінами на закупівлю Їжі? Абишо.
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16.02.2023 20:30
+6
А вже виявлені докази цієї "контрабанди"? І саме зразків зброї, яка надається у рамках військової допомоги західними союзниками? Наприклад штурмові гвинтівки, гранатомети Бо на Заході є купа "короткострілу" так званого "цивільного" чи "поліцейського" зразка, які не мають стосунку до цієї допомоги, а потрапляють в Україну контрабандними шляхами, а потім тими ж контрабандистами переправляється до Молдови
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16.02.2023 20:43
+5
Нет, потому что Financial Times написал то, чего премьер Молдовы на самао деле не говорила.
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16.02.2023 20:51
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Поясниш, як ти знайшов зв'язок між контрабандою західної зброї в сусідню країну і завищеними цінами на закупівлю Їжі? Абишо.
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16.02.2023 20:30 Відповісти
Я вважаю, що перш ніж ляпати такі речі, треба тричі подумати головою, бо можна вистрілити собі в ногу, а то й в ту ж голову. Я зараз про важливість постачання цієї зброї Україні, якщо не дійшло, і пряму залежність цього постачання з подібними висерами. В цієї влади і так достатньо про#обів, за які її можна критикувати. Чи ти вважаєш, що їх мало, раз тобі доводиться використовувати кацапсячі вкиди?
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16.02.2023 20:49 Відповісти
А вже виявлені докази цієї "контрабанди"? І саме зразків зброї, яка надається у рамках військової допомоги західними союзниками? Наприклад штурмові гвинтівки, гранатомети Бо на Заході є купа "короткострілу" так званого "цивільного" чи "поліцейського" зразка, які не мають стосунку до цієї допомоги, а потрапляють в Україну контрабандними шляхами, а потім тими ж контрабандистами переправляється до Молдови
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16.02.2023 20:43 Відповісти
Ти гарантуєш, що ця зброя була саме предметом контрабанди, а не втрачена на полі бою?
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16.02.2023 20:51 Відповісти
РОзумієш - мене колись учили, що розслідування потрібно починать з встановлення "факту злочину" В даному випадку це "контрабанда" Тут встановлюється наявність самого факту незаконного переміщення забороненого предмета через державний кордон Потім переходить треба до оцінки "предмету контрабанди" - встановить його видову належність Потім треба переходить до його походження (Звідки він взявся у контрабандиста) Потім відслідковується ланцюжок руху контрабанди від контрабандиста до "вихідної точки" (потрапляння контрабанди на територію України чи щезання її з офіційного обліку на території України) Ти не довів навіть самого "факту контрабандних дій" а вже "махаєш шаблею"
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16.02.2023 21:04 Відповісти
А я мав комусь щось доводити? Ти статтю читав?

"На початку статті зазначається, що нині екс-прем'єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця розповіла Financial Times про те, що її країна "спостерігає збільшення" контрабанди зброї, людей та товарів із України на тлі війни". Джерело:

"Далі автор одразу окреслює масштаб проблеми: "Незаконна контрабанда зброї, людей та товарів з України була основним побоюванням для країн ЄС після вторгнення Росії в лютому минулого року, що посилилося величезною кількістю зброї, поставленої в країну за останні 11 місяців, а також збільшенням кількості людей, які прагнуть виїхати". Джерело:

Тут не чітко написано якої зброї, звідки і куди? Вибач, але не маю часу на цей вотебаутизм.
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16.02.2023 21:24 Відповісти
Тобто - тобі захотілося "потриндіть за жизнь"!
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16.02.2023 21:37 Відповісти
Схоже "потриндіть за жизнь" якраз захотілось тобі. Мене твої мемуари про де, хто і як тебе вчив не цікавлять от взагалі. Гарного вечора. Не нудьгуй.
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16.02.2023 21:48 Відповісти
Ясно! "перднув - і в кущі!"
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16.02.2023 22:10 Відповісти
А чому фейк? Тому що так сказали ті, хто був нещодавно пійманий на марадерстві ?

А ви певні, що у підсумку то буде фейк ,а не як з золотими яйцями
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16.02.2023 20:39 Відповісти
Нет, потому что Financial Times написал то, чего премьер Молдовы на самао деле не говорила.
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16.02.2023 20:51 Відповісти
Ага, заявив він, у себе на сторінці у фейсбуці на українській мові. Мабуть Financial Times її читає
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16.02.2023 20:28 Відповісти
На кого працюєш, зрадник? Він повинен був на Цензорі розмістити англійський текст? Ти ж його навіть не прочитаєш та знайдеш щось інше щоб оббагнючити...
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16.02.2023 20:43 Відповісти
На якому цензорі, розуміти написане вмієте?)

Цензор завжди приводить посилання на джерело, джерело у дописі -це сторінка на ФБ цього персонажу.

Мене вже давно дивує наше МЗС, яке робить грозні заяви в себе на ФБ українською, а не офіційно на сайту МЗС, або подібних местах.
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16.02.2023 20:51 Відповісти
Ви точно все перевірили і впевнені, що такої заяви в бік Financial Times від МЗС не існує?
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16.02.2023 20:54 Відповісти
https://mfa.gov.ua/, знайдіть Хоча б на українській)
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16.02.2023 21:00 Відповісти
Нічого там вони не розслідують, скажуть свобода слова і бла-бла-бла без доказів. газетенку доведеться подавати тільки в суд і хай в суді доводять контрабанду зброї з України в ракурсі що це держава Україна, а не якісь контрабандисти - фізичні особи.
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16.02.2023 20:46 Відповісти
молдавська шльондра захотіла премію в 20 тис кривавих євро від х!йла
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16.02.2023 20:52 Відповісти
Україні подати в суд на газету за наклеп і відсутність перевірки фактів
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16.02.2023 20:55 Відповісти
Ну зелене кодло це ще ті мразоти, але ж в них має бути хоча б примітивний інстинкт самозбереження, скоріше за все фейк, чи як там зараз модно казати іпсо і хоч нашої влади віри немає але ж такі гучні заяви мають мати під собою серйозне підгрунтя
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16.02.2023 21:00 Відповісти
екс-прем'єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця розповіла Financial Times про те, що її країна "спостерігає збільшення" контрабанди зброї, людей та товарів із України на тлі війни. Джерело:
Це слова Гаврилиці чи журналіста ?
 Тут три версії, або вона щось курить цікаве, або працює на кремль, або це правда.
АЛЕ ПРО КОНТРАБАНДУ ДОПОМОГИ США ВОЛАЛИ ПРЕДСТАВНИКИ УГОРЩИНИ І ПОРТУГАЛІЇ, це були штурмові гвинтівкі Colt


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16.02.2023 21:53 Відповісти
Вопрос - как редактор пропустил это гов-но?
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16.02.2023 23:04 Відповісти
Под оригинальной статьей полно комментов. Там вовсю работают рашистские тролии, нагнетая, что из-за коррупции 70% отсылаемого Украине оружя не доходит до фронта. И с ними спорят британцы. Где же наша хваленая киберполиция, почему не противодействует в комментариях на сайтах западных изданий?

https://www.ft.com/content/1ca19554-2b04-49f5-a862-c62c4c82840b#comments-anchor
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16.02.2023 23:48 Відповісти
 
 