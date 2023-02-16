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Ізраїль готовий надати Україні систему попередження про повітряну загрозу, - глава МЗС Коен
Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен зустрівся у Києві із президентом України Володимиром Зеленським і пообіцяв надати Україні систему попередження про повітряну загрозу цивільному населенню.
Про це пише Українська правда, передає Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що Коен зустрівся в четвер із Зеленським під час візиту до Києва - першого візиту ізраїльського чиновника в Україну з початку російського вторгнення майже рік тому - і пообіцяв, що Ізраїль надасть Україні систему попередження про повітряну загрозу цивільному населенню через 3-6 місяців.
Топ коментарі
+10 Ольга Мартынюк 0cacf01b
показати весь коментар16.02.2023 20:31
+9 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар16.02.2023 20:30
+9 Владимир Москаленко e44244f4
показати весь коментар16.02.2023 21:12
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Будь ласка, зачекайте...
Чи, може, тут щось інше?
Але ми дуже вдячні.
Через 3-6 місяців? Класно, як раз десь узгодять країни Заходу нам передати літаки.
Дякую всім країнам, які допомагають Україні, а Ізраїлю бажаю не узалежнювати свою економіку і політику від російськомовних корупціонерів.