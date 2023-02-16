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Ізраїль готовий надати Україні систему попередження про повітряну загрозу, - глава МЗС Коен

коен,зеленський

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен зустрівся у Києві із президентом України Володимиром Зеленським і пообіцяв надати Україні систему попередження про повітряну загрозу цивільному населенню.

Про це пише Українська правда, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що Коен зустрівся в четвер із Зеленським під час візиту до Києва - першого візиту ізраїльського чиновника в Україну з початку російського вторгнення майже рік тому - і пообіцяв, що Ізраїль надасть Україні систему попередження про повітряну загрозу цивільному населенню через 3-6 місяців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ізраїль допомагатиме Україні з розробленням системи оповіщення про атаки

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Топ коментарі
+10
Краще би стстему знищення ворожих ракет.
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16.02.2023 20:31
+9
Вони ще кілька місяців назад обіцяли надати якусь ''розумну'' систему. Хоча навіщо? В нас та що є працює добре. Для чого шило-на мило міняти?
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16.02.2023 20:30
+9
В Україні вже є така система, Кім з Миколаєва.
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16.02.2023 21:12
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Вони ще кілька місяців назад обіцяли надати якусь ''розумну'' систему. Хоча навіщо? В нас та що є працює добре. Для чого шило-на мило міняти?
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16.02.2023 20:30 Відповісти
Там може бути щось цікаве під таким прапором
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16.02.2023 20:51 Відповісти
Ти ідіот? Ізраїльска система про одна з найкращих у світі! Нам точно є чого у них повчитися!
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16.02.2023 22:01 Відповісти
вона на 100% амеріканська. і признаена під кустарне гівно палестини. проти нормальних ракет воно неефективне взагалі.
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16.02.2023 22:41 Відповісти
Наскільки зрозіміло із статті-"Ізраїль надасть Україні систему попередження про повітряну загрозу цивільному населенню через 3-6 місяців" мова їде не про якісь засоби радіотехнічної розвідки, а умовно кажучи просто систему оповіщення для населення. Хіба можуть писати про одне, а в дійсності буде щось корисне.
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16.02.2023 23:10 Відповісти
Звідки такі відомості? Вона на 100% ізраїльська. Це суто ізраїльська технологія, яку створювали на протязi 15 років. А Україні дають безкоштовно.
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17.02.2023 06:45 Відповісти
З чого це ти взяв?
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17.02.2023 13:09 Відповісти
дурню, хоч почитай щось стосовно ізраїлької ПРО, не ганьбись
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17.02.2023 13:46 Відповісти
Краще би стстему знищення ворожих ракет.
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16.02.2023 20:31 Відповісти
один еврей казав--помовч..Бог зробив язик в положенні лежачи
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16.02.2023 20:34 Відповісти
сегодня в кинотеатре Жовтень какой-то филм израильский по кинофестивалю, так они установили металлорамки и шоу с віворачиванием сумок на вхоже. не удивлюсь, если *розумна система* уже на крыше кинотеатра установлена...и , заметьте, владельцы кошерных паспортов централизованно первыми в ужасе покидали Украину сразу же после 24 февраля, несмотря на закрытие границ и авиасообщения. Подол наконец-то был свободен, жаль что такой ценой войны.ну а теперь снова шолом вам
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16.02.2023 20:39 Відповісти
Може ще хтось хоче розповісти про "в Україні немає антисемітизму".
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16.02.2023 23:06 Відповісти
В Україні нема українофобів, так само як і в Ізраілі?
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17.02.2023 01:27 Відповісти
в як нас в ізраілі *******... і ще а за що ми повинні вас любити..і ще ізраіль лиже сраку путіну..
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17.02.2023 10:00 Відповісти
Тобі поставили завдання внести в Україну національний розбрат? Досить примітивна робота, тобі грошей не дадуть.
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16.02.2023 23:15 Відповісти
Розкрився, подонок.
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17.02.2023 06:46 Відповісти
передать оружие против российско-иранских террористов вера не позволяет?
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16.02.2023 20:40 Відповісти
Дадуть так багато, всього, що нічого буде взять! Але треба дякувать!
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16.02.2023 20:41 Відповісти
через рік війни , не надто ви поспішали !
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16.02.2023 20:59 Відповісти
нахера система попередження, якщо не дають системи знищення того,про що буде попередження???Гешефт на крові українського народу
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16.02.2023 21:00 Відповісти
Максим у вас мислення, як у скрєпного антисеміта та недолуги. Коли Іран б'є по Ізраїлю , це чий гешефт?
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16.02.2023 22:30 Відповісти
Зразу видно,що в Тебе в мозгах "белка со свистком"Ти де дурню,щось в тому ,що я дописав знайшов, згадку про те,що Іран десь там щось б'є в Ізраїлі ?В чому ізраїльська логіка ,якщо дають систему попередження.але не дають системи знищення .котрі мають???
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16.02.2023 23:00 Відповісти
Не треба істерік. Що насправді передадуть, дізнаємося згодом. Це не телешоу.
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16.02.2023 23:16 Відповісти
якщо дізнаємося згодом.то істерика і телешоу ось це-"Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен зустрівся у Києві із президентом України Володимиром Зеленським і пообіцяв надати Україні систему попередження про повітряну загрозу цивільному населенню. "
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16.02.2023 23:45 Відповісти
Белка всюди бачить антисемітизм. Навіть якщо не свистять.
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17.02.2023 01:31 Відповісти
Я извиняюсь, не уловил, в каком месте "гешефт"? Они что, продают эту систему Украине?
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16.02.2023 23:27 Відповісти
слышь "белка",а где Ты видела,что бы они что то без денег помогли???
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16.02.2023 23:47 Відповісти
У тебе навіть прізвища немає, а все намагаєшся в'якати
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17.02.2023 06:48 Відповісти
стули пельку і не в'якай"іменний"-https://www.dw.com/uk/izrail-ne-dozvolyv-postachaty-ukraini-rakety-spike-axios/a-61937976,,,ось ще- https://breakingdefense.com/2022/02/to-placate-russia-israel-told-baltics-states-it-would-block-weapon-transfers-to-ukraine-sources/...%D0%BE%D1%81%D1%8C https://breakingdefense.com/2022/02/to-placate-russia-israel-told-baltics-states-it-would-block-weapon-transfers-to-ukraine-sources/...ось і це -https://www.unian.ua/politics/izrail-otkazalsya-davat-ukraine-oruzhie-chto-govoryat-v-kieve-12016791.html
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17.02.2023 10:26 Відповісти
А система оповещения будет кошерная или нет? А то ,как титульные жители Украины будут ею пользоваться !
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16.02.2023 21:02 Відповісти
Це той випадок, коли "попереджений" НЕ ОЗНАЧАЄ "озброєний"...
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16.02.2023 21:08 Відповісти
В Україні вже є така система, Кім з Миколаєва.
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16.02.2023 21:12 Відповісти
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16.02.2023 21:14 Відповісти
Ну і хай починає налагоджуватись співробітництво. Починається все з маленького. У України і Ізраїля схожа доля.
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16.02.2023 21:26 Відповісти
Не схожа. Ізраіль доїть Україну а не навпаки
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16.02.2023 21:55 Відповісти
Ну і де факти доїння ?
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16.02.2023 22:35 Відповісти
P.S. Може разгром іранських заводів чи надання Україні медичної і гуманітарної допомоги ?
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16.02.2023 22:36 Відповісти
Litva Ukraine radari teper zakupajet proizvodstva Izraelia.Mozet daze v etom mesiace oni Ukraine pojavitsia.Na dani moment uze pocti 8 sobrali
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16.02.2023 22:43 Відповісти
Litva radari takogo tipa peredast Ukraine,kak oni budet peremecatsia eto uze vojenix delo.Ix mozno ispolzyvat po raznomu
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16.02.2023 22:47 Відповісти
1 mln evro odin radar stojit .primerno pereaast vam na 2 goroda tipa razmera Vilniusa.Oni fiksirujet vsio gradi ili skazem minomiotni obstrel,droni i liubyje raketi
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16.02.2023 22:56 Відповісти
У тебе макс ратиці кацапськи стирчать йди у напрямку російського корабеля
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16.02.2023 22:35 Відповісти
Спасибі. Як Іран нападе ми також надамо допомогу. Сирени в нас хороші.
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16.02.2023 21:47 Відповісти
На Ізраїль напали відразу після створення держави. І з тих пір - постійні атаки. Чим, розкажіть, Україна допомогла Ізраїлю? Нє, ну радянський генштаб планував атаки проти Ізраїля - це було; навчали терористів - це було; шпигували проти Ізраїля - було, а от чим допомогли? Може на лікування поранених брали? Може надсилали медикамети чи лікарів? Чи може українці, як нині ізраїлтяни тоннами за свої гроші надсилають усіляку допомогу? Чи волонтери з України воювали на стороні Ізраїля? Нє, чекайте, мабуть таки дипломатична підтримка, так? Ну, коли 8 тищ ракет випускають по Ізраїлю, ми ж не мовчмо, так же?
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16.02.2023 23:11 Відповісти
Ага...А тепер Ізраїль , не зважаючи на спільні погляди світопорядку з ордою, вирішив допомогти.
Чи, може, тут щось інше?
Але ми дуже вдячні.
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17.02.2023 07:17 Відповісти
Открою Вам секрет - наша страна это представительство Вашей страны. И да, Вы много нам помогаете. Мы благодарны народу Израиля.
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17.02.2023 11:26 Відповісти
То напевне якісь суперрадари з інформаційною системою і штучним інтелектом, просто так по мирному гарно назвали. Наша "інтелектуальна" ппо ще на рівні 5 року розвитку дитини
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16.02.2023 21:57 Відповісти
"Патріоти" заступають на чергування.
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16.02.2023 22:12 Відповісти
Ця система буде кричати "віу-віу-віу, громадяни, віу-віу-віу" але якось краще? Вау, до американської допомоги, яка фіксує взліт носіїв ракет і відстежує їхній рух, теж пригодиться.
Через 3-6 місяців? Класно, як раз десь узгодять країни Заходу нам передати літаки.
Дякую всім країнам, які допомагають Україні, а Ізраїлю бажаю не узалежнювати свою економіку і політику від російськомовних корупціонерів.
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16.02.2023 23:43 Відповісти
Давайте спершу приймемо , що Ізраіль НІКОЛИ не говорить те, що він може зробити(і робить). А по-друге, вже те, що вони ЩОСЬ роблять - великий плюс. І хватить шукати шкварки, де їх не має. І повинні бути вдячні всім, хто приймає участь у знищенні цієї ракової пухлини на тілі Землі- московії
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17.02.2023 06:04 Відповісти
А з чого складається ця система хтось знає?
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17.02.2023 09:22 Відповісти
З умовних сигналів: якщо раввин біжить із синагоги, що аж пейси завертаються - отже, в радіусі 30 кілометрів скоро щось прилетиь
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17.02.2023 18:54 Відповісти
ну ми точно переможемо..ізраіль завжди тулиться до переможця а потім буде казати що то все тіки з іх помощью.
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17.02.2023 10:05 Відповісти
Поки що Ізраіль допомагав тільки росії(наприклад БПЛА)
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17.02.2023 10:18 Відповісти
Пообещать жениться и жениться - два совершенно разных дела !
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17.02.2023 13:30 Відповісти
 
 