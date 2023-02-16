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Євросоюз не вводитиме заходів проти російської атомної енергетики в рамках десятого пакета санкцій, - Politico

санкции

За даними видання Politico, Єврокомісія не включатиме до нового санкційного пакета обмеження проти російської атомної галузі та її представників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що Угорщина протягом тривалого часу виступала проти санкцій щодо російської атомної галузі та була готова застосувати право вето. В результаті ЄС відмовився від цієї ідеї. Потім у Брюсселі розглядали можливість запровадження санкцій проти окремих представників "Росатому" та низки інших компаній, але, зрештою, було ухвалено рішення не робити і цього.

Побоювання стосовно санкцій проти атомної галузі були не лише у Будапешта. Так, раніше цього тижня представники уряду Франції також зазначили на необхідності діяти з обережністю щодо санкцій проти російської атомної галузі, оскільки "багато АЕС використовують російське ядерне паливо".

Раніше Politico з посиланням на джерела повідомляло, що Євросоюз збирається включити в новий пакет санкцій чотири російські банки, включно з Альфа-банком, а також запровадити заборону на постачання до Росії низки товарів. Загалом до списку санкцій планують включити 130 фізичних та юридичних осіб, зокрема військових, журналістів державних ЗМІ, а також компанії та фізособи в інших країнах, пов'язані з російською військовою галуззю або з групою "Вагнер".

Крім цього, ЄС хоче запровадити заборону на імпорт із Росії каучуку та бітуму. Також Брюссель хоче заборонити роботу громадян РФ у правлінні компаній, які обслуговують найважливішу інфраструктуру, наприклад електромережі, а також у компаніях-постачальниках газу.

Також дивіться: Введені санкції проти 200 росіян, пов’язаних із сферою атомної енергетики, - Зеленський. ВIДЕО

Крім того, експортні обмеження можуть торкнутися постачання з ЄС до РФ вантажівок та інших важких транспортних засобів, будівельної техніки та інших машин, що використовуються в будівельному секторі. Також влада ЄС планує додаткові заборони на експорт у Росію електронних компонентів, які можна використовувати при виробництві зброї.

Крім того, у Брюсселі мають намір внести до чорних списків судноплавну компанію, що базується в Дубаї, яку підозрюють у допомозі Росії в обході чинних санкцій. Але джерела уточнили, що під час дискусій із боку середземноморських країн надходили заперечення проти цього заходу.

Раніше в ЄС повідомляли, що планують наприкінці лютого запровадити черговий, десятий за рахунком пакет санкцій щодо Росії. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що згідно із задумом, до десятого пакета санкцій мають, серед іншого, увійти заборони на постачання до Росії "товарів, альтернативу яким практично неможливо знайти". Вона додала, що йтиметься про товари, які, за оцінками ЄС, потрібні російському ВПК.

Читайте: Єврокомісія представила 10-й пакет санкцій проти РФ: заборона експорту на 11 млрд євро і санкції проти пропагандистів

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Топ коментарі
+6
Все просто - фашистська мадярщина на підсосі у росатому. Тому ЄС і НАТО треба думати, як позбутися цих мадярських виродків, які гальмують розвиток країн заходу.
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16.02.2023 20:45
+4
Праильна, а на халєри ті санкції, вони ж атомним тероризмом не займаються, ведуть себе чемно, шо то за іздіватєльства....Плять, ну шо оце в лісі робиться...Іпать-дрімать
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16.02.2023 20:42
+3
та че уж там - свои же люди... в одних универах общагу делили....
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16.02.2023 20:40
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не удивительно...((
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16.02.2023 20:37 Відповісти
та че уж там - свои же люди... в одних универах общагу делили....
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16.02.2023 20:40 Відповісти
Праильна, а на халєри ті санкції, вони ж атомним тероризмом не займаються, ведуть себе чемно, шо то за іздіватєльства....Плять, ну шо оце в лісі робиться...Іпать-дрімать
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16.02.2023 20:42 Відповісти
знов дрищуть під себе...
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16.02.2023 20:45 Відповісти
Все просто - фашистська мадярщина на підсосі у росатому. Тому ЄС і НАТО треба думати, як позбутися цих мадярських виродків, які гальмують розвиток країн заходу.
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16.02.2023 20:45 Відповісти
Зеленский навестил Орбана 09.02.23.
А ЕС должен думать.
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16.02.2023 20:49 Відповісти
ти ****** знову тут ?Цензор, ау!)



Реєстрація: 05 лютого 2023

Заходив: 14 лютого 2023 в 07:37

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16.02.2023 20:52 Відповісти
Зеля підбадьорював Орбана.
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16.02.2023 20:52 Відповісти
Да Вы на то фото посмотрите - у Зе был вид, что он в течение секунды врежет Орбану в челюсть. Кстати, Орбан был перепуганным.
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16.02.2023 20:59 Відповісти
"Угорщина не пропустить це, оскільки їхня атомна станція належить "Росатому", і вони кажуть, що вона виробляє 50 відсотків енергопостачання країни. Але санкції проти окремих осіб (крім генерального директора) не повинні впливати на енергетичну безпеку"(с)
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16.02.2023 20:46 Відповісти
Санкции должны наносить урон врагу,а не себе,иначе Путин с них смеяться будет и ещё попросит.
Пока все санкции работают отлично.
Лучше ввести их Турции,что бы этикетки не переклеивали.
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16.02.2023 20:48 Відповісти
Тепер я знаю хто головний у ЕС і це не німці)
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16.02.2023 20:50 Відповісти
Євросоюз не вводитиме заходів проти російської атомної енергетики ,що є доказом підтримки євросоюзом роашистської окупаційної влади куйла.
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16.02.2023 20:56 Відповісти
Все що стосується 'атому' викликає в Европі переляк. Як вони ще АЕС експлуатують такі 'переляки'?
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16.02.2023 20:59 Відповісти
мадяри це ложка лайна в медовій бочці ЄС .
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16.02.2023 21:02 Відповісти
газ нічому не навчив..... які ж вони тупі... все що з касабів-все від лукавого
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16.02.2023 21:03 Відповісти
Страны НАТО и ЕС не принимают дерьмовых решений за последние лет 30..., поскольку Германия и СССР дохлый были союзниками с 1922 года...,договор братский в итальянском городке Раппала был заключён по факту на 50 лет...
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16.02.2023 21:16 Відповісти
Это то, о чем не сказала Нуланд? Интересно, какие еще "мощные" санкции будут...
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16.02.2023 21:21 Відповісти
Начнем с того что в Сссре дохлом турбины для электростанций не производились по факту Никогда...все это оборудование для СССР поставляла гитлеровская Германия с 1935 года...
Отсюда вывод..Сралин был тупой дебил пролетариата не способный создать даже телегу Батьки Махно б ...
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16.02.2023 21:25 Відповісти
Угорщина не дозволяє і...решта,хоч головою об стінку бийтися.Нормальненькі такі правила в ЄС. Як вони взагалі там якісь рішення приймають? Он Швеція теж лобом у ердоганівську стіну вперлася.Не дозволяє,бачите,турецький пуп землі...Треба там вже щось змінювати,бо з такими "друзями" будемо "спотикатись" в Євросоюзі на кожному кроці.
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16.02.2023 21:46 Відповісти
Хтось ще вірить у великого і могутнього Орбана, на якого зовсім немає важелів впливу? У будь-якому незрозумілому випадку треба валили все на Орбана.
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16.02.2023 21:57 Відповісти
Думаю теракти будуть в Білорусі , а точніше на єдині атомні станції.
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16.02.2023 23:47 Відповісти
Это ввглядит так. Вы там воюйте себе на здоровье, а мы будем террористам и их пятой колонне помогать.
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17.02.2023 04:09 Відповісти
Цинічні покидьки
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17.02.2023 07:24 Відповісти
 
 