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ВР (14814) Льовочкін (158)

Раді пропонують виключити Льовочкіна з комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки

левочкин,левочкина,левочкины

Верховній Раді запропоновано відкликати народного депутата з групи "Платформа за життя та мир" Сергія Льовочкіна з парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки України.

На сайті ВР опубліковано відповідний проєкт постанови №9022 від 16 лютого про внесення змін до постанови Верховної Ради "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

У проєкті постанови, яку ініціювали нардепи переважно з фракції "Слуга народу", пропонується: "відкликати Льовочкіна Сергія Володимировича – народного депутата України, депутатська група "Платформа за життя та мир" – з персонального складу комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Льовочкін про наміри виключити його з оборонного комітету ВР: Ініціатива Безуглої - безглузда

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Топ коментарі
+24
На..ра?! Поставте його начальником ГУР. Клоунада риг в комітеті нац безпеки і розвідки ПЗДЦ
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16.02.2023 20:56
+17
*** ще медведчука б повернули і включили до комітету нац безпеки
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16.02.2023 20:57
+17
Лютий треш! Прокацапський недобитий ригоанал сидить в комітеті нацбезпеки!
Це треба бути або відбитим на всю голову, або бути лютим ворогом України щоб таке зробити!
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16.02.2023 21:03
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цирк на дроті. у цого сімьї вже давно паспорти резидентів Кіпру та Франції, можливо і Греції. але досі допомогають голосувати в зраді, тому й не чіпають поки що. те ж саме з жулею, влащенком та Ко.
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16.02.2023 20:55 Відповісти
Виключити льовочкіна разом з ОП-ою.
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16.02.2023 22:01 Відповісти
На..ра?! Поставте його начальником ГУР. Клоунада риг в комітеті нац безпеки і розвідки ПЗДЦ
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16.02.2023 20:56 Відповісти
5-колона в Україні ...це НАЙСТРАШНІША зброя рашистів....

шуфричі, льовочкіни, бойки,волошини, дубінскі, бужанскі, безуглі, татарови, ківалави, арахамії та інші адепти руSSкого міра, на жаль ЩЕ бігають по Києву та всій Україні..
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16.02.2023 21:48 Відповісти
*** ще медведчука б повернули і включили до комітету нац безпеки
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16.02.2023 20:57 Відповісти
а кто же тогда фсбшникам доносы строчить будет?
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16.02.2023 20:58 Відповісти
Не турбуйтеся, тих хто "строчить доноси" ще дуууже багато. При чому в усіх вертикалях влади.
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16.02.2023 21:03 Відповісти
да ти шо а яника з кровосісем ще в совет оборони не вибрали
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16.02.2023 20:58 Відповісти
Подселите его сожителем к гогилашвили и буданову!
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16.02.2023 20:59 Відповісти
они его порвут?
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16.02.2023 21:03 Відповісти
Анус порвут?
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16.02.2023 21:04 Відповісти
Нє прашло і полгода
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16.02.2023 21:01 Відповісти
Лютий треш! Прокацапський недобитий ригоанал сидить в комітеті нацбезпеки!
Це треба бути або відбитим на всю голову, або бути лютим ворогом України щоб таке зробити!
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16.02.2023 21:03 Відповісти
Це для рівноваги з оточенням пу
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16.02.2023 21:53 Відповісти
Пропоную вельми рівноцінну заміну льовочкіну -- шуфрича!
п.с. До речі, а коли в останній раз їб#ло шуфричу били? Нєпорядок!
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16.02.2023 22:24 Відповісти
комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки України, в склад якого входять лёвочкини - це взагалі оксюморон.
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16.02.2023 21:04 Відповісти
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко (фракция БПП) считает неоправданным исключение народного депутата Сергея Левочкина из комитета национальной безопасности и обороны, поскольку это будет неоднозначно воспринято в мире. Источник:
19.01.2017 . Война говорите? Патриоты говорите?
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16.02.2023 21:07 Відповісти
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16.02.2023 21:34 Відповісти
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16.02.2023 21:38 Відповісти
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16.02.2023 22:24 Відповісти
Мать его за ногу.Год войны а пропуская опезежная сволочь все ещё в комитете национальной безопасности.Если слуги урода держат эту тварь в Раде вывод напрашивается только один-они подобны ему
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16.02.2023 21:08 Відповісти
а лучше - между ног!
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16.02.2023 21:13 Відповісти
зачем исключать... гоните через этого ******* дезинформацию.. а... забыл... будланову-гогилашвили не просто не до этого, он просто ничего в этом не понимает... правильно, что американцы на него болт с обратной резьбой забили...
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16.02.2023 21:10 Відповісти
Хто - ЗА?
Утримався- ?
Не пройшло!!!!!
Не вистачило голосів......
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16.02.2023 21:12 Відповісти
Ця вистава з Льовочкіним нагадує анекдоти з Штірліцем і Мюлєром.
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16.02.2023 21:12 Відповісти
Просто заради мого спокою - медведчука в тому комітеті немає? шуфрич може там, нє?
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16.02.2023 21:12 Відповісти
Та як так можна? Вони ж свої! Шуфрич Незвизданий, та решта. Майже зе-патріоти! Голосувати за Зе хто потім буде?
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16.02.2023 21:15 Відповісти
Чи не зарано таким особам, може, якийсь ще рік - другий розказувати цей договорняк!! Рахамія хоч якусь копієчку накалядує, для харчевання дітей голодних чи в офшор…
Стефанчук-Зеленський працюють з опозажопники гнидами, прямо в ТУРБОРЕЖИМІ, за рік наважилися… Так жорстко і швидко, як і з деркачем!!!
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16.02.2023 21:24 Відповісти
Я розумію, що Україна - це правова держава. Тому і намагаємося робити все за процедурою (правовий режим військового стану, судові рішення стосовно колаборантів, Женевська конвенція відповідно до військовополонених).
Але ж уже рік повномасштабного вторгнення РФ, а ще й досі оце падло має доступ до військової таємниці? І що, аби те чмо Кива не втік, він також міг би на пряму стріми на Лубянку транслювати?
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16.02.2023 21:30 Відповісти
******** зрада с опзжопниками - героями Украіни.
ганьба стефанчуку та й зеленскому - нет слов.
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16.02.2023 21:33 Відповісти
Раді пропонують виключити Льовочкіна з комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Джерело:

Вова Зеленський, а чому ти Вову путіну не включив у склад РНБО ?

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16.02.2023 21:36 Відповісти
Тому, що піаніст йому ще в очко не заглянув; не зовсім довіряє.
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16.02.2023 22:15 Відповісти
О сколько нам открытий чудных! (С)
далі буде...
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16.02.2023 21:49 Відповісти
...готовит предводитель слуг
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16.02.2023 23:52 Відповісти
Поки зелена шмаркля не отримає смачного копняка від Вашінгтонського обкому, то й не зачухається.
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16.02.2023 22:13 Відповісти
Насміхаються над нами
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16.02.2023 22:20 Відповісти
Не дивуюсь, чому у нас війна
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16.02.2023 23:50 Відповісти
Через рік війни...щоб тягти волинку , й на своїх Трухіних піаритись не доводилось
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17.02.2023 00:45 Відповісти
Це попередження. Бо не віддає добровільно зеленим обленерго.
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17.02.2023 05:30 Відповісти
 
 