Раді пропонують виключити Льовочкіна з комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки
Верховній Раді запропоновано відкликати народного депутата з групи "Платформа за життя та мир" Сергія Льовочкіна з парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки України.
На сайті ВР опубліковано відповідний проєкт постанови №9022 від 16 лютого про внесення змін до постанови Верховної Ради "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
У проєкті постанови, яку ініціювали нардепи переважно з фракції "Слуга народу", пропонується: "відкликати Льовочкіна Сергія Володимировича – народного депутата України, депутатська група "Платформа за життя та мир" – з персонального складу комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки".
Будь ласка, зачекайте...
шуфричі, льовочкіни, бойки,волошини, дубінскі, бужанскі, безуглі, татарови, ківалави, арахамії та інші адепти руSSкого міра, на жаль ЩЕ бігають по Києву та всій Україні..
Це треба бути або відбитим на всю голову, або бути лютим ворогом України щоб таке зробити!
п.с. До речі, а коли в останній раз їб#ло шуфричу били? Нєпорядок!
19.01.2017 . Война говорите? Патриоты говорите?
Утримався- ?
Не пройшло!!!!!
Не вистачило голосів......
Стефанчук-Зеленський працюють з опозажопники гнидами, прямо в ТУРБОРЕЖИМІ, за рік наважилися… Так жорстко і швидко, як і з деркачем!!!
Але ж уже рік повномасштабного вторгнення РФ, а ще й досі оце падло має доступ до військової таємниці? І що, аби те чмо Кива не втік, він також міг би на пряму стріми на Лубянку транслювати?
ганьба стефанчуку та й зеленскому - нет слов.
Вова Зеленський, а чому ти Вову путіну не включив у склад РНБО ?
далі буде...