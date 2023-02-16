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Резніков про результати візиту до Брюсселя: Зміцнюється "броньований кулак", який за кілька місяців зможе вирішувати завдання відповідно до задуму Залужного

резніков

Результати роботу української делегації у Брюсселі оптимістичні.

Про це міністр оборони Олексій Резніков написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Завершилася дводенна робота української делегації у Брюсселі

Результати оптимістичні.

- Загрози з неба отримають кращу відсіч.

- Військо буде краще забезпечене боєприпасами.

- Більше наших воїнів отримають якісну підготовку.

Головне – зміцнюється "броньований кулак", який за кілька місяців зможе вирішувати завдання відповідно до задуму Головнокомандувача Збройних Сил України та Генерального штабу.

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Сьогодні обговорювали з партнерами практичні аспекти "танкової коаліції". Зроблено кілька важливих кроків.

Я дякую усім партнерам за допомогу Україні. Особливо Сполученим Штатам і персонально моєму другу та великому другу України міністру оборони США Ллойду Остіну ІІІ – за лідерство у форматі "Рамштайн".

Також щиро вдячний Генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу за послідовну підтримку нашої держави на рівні Північноатлантичного альянсу.

Вдячній українській делегації та Місії України при НАТО за командну роботу.

Повертаємося додому. Нас чекає багато справ.

Наближуємо перемогу невпинно", - розповів Резніков.

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Топ коментарі
+24
Ты, милок, должен подписывать не договора, а протоколы следователя. И молить прощения у солдат за зимнюю форму, экипировку и снижение выплат. Особенно перед раненными.
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16.02.2023 21:10
+17
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16.02.2023 21:17
+14
"мой президент меня оставил"... наверное, это правильно, что министр обороны в Украине гражданское лицо... оно ссыкливое и не застрелится... о вот военному, если он имел честь, надо было застрелиться за тот бардак, который он допустил...
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16.02.2023 21:07
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мені здаеться тільки яйця зміцнюються і очко навіть не жим-жим
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16.02.2023 21:05 Відповісти
пропукав?? зелебобік
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16.02.2023 21:17 Відповісти
тебе відправлю а там видно буде.. горбатого як ти могила виправить
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16.02.2023 21:33 Відповісти
це москалику адапотваний.. сиди висидишь курчат бидлятко маленьке
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16.02.2023 21:41 Відповісти
Укрепитель, твою дивизию ...

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16.02.2023 21:07 Відповісти
зескот завжди такий тупий, чи тільки 7 днів на тиждень?
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16.02.2023 21:17 Відповісти
Ага. Слава великому Боневтику за войну, разруху, миллионы беженцев и сотни тысяч жертв. Зато не Петро.
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16.02.2023 21:17 Відповісти
Ну не всем же со зверями в десны сосаться в оккупированной Горловке в 2014.
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16.02.2023 21:28 Відповісти
Угу, у зескота память как у их руснявых братух - хватает минут на 5, не больше. Шо, и "шуточку" про "синьор голодомор" ты тоже забыло?
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16.02.2023 21:31 Відповісти
Держи по теме, зескот...Если на Боневтика надеть шерстяные трусы, а к твоему языку привязать эбонитовую палочку, вы сможете продавать электроэнергию в ЕС.
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16.02.2023 21:35 Відповісти
Ну давай шось поновее...расскажи, шо мычало гнусавое, когда его полгода предупреждали о неминуемом вторжении твоих руснявых братух. Или тоже забыло? А оно в Мюнхене очень конкретно выразилось, за несколько дняй до вторжения.
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16.02.2023 21:39 Відповісти
Татышо....А вот державный телемарафон на каком языке? Или на Наивеличайшего тебе хвостa поднимать нельзя - пайки лишат?
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16.02.2023 21:46 Відповісти
Угу. Откуда ж тебе знать. Тебе за знание не платят.
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16.02.2023 21:50 Відповісти
макс, по всем маркам это саня разошёлся, не думаеш? холодно, пляж сегодня не убраный )))
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16.02.2023 21:56 Відповісти
Ну, я ж не подоляк, шоб тебе нравиться.
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16.02.2023 21:47 Відповісти
Заметь, это ты настрочило, а не кто-то другой.
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16.02.2023 22:05 Відповісти
Да. Зеля успел загнать страну в пропасть и угробить сотни тысяч ее граждан, а миллионы выгнать со своих домов. А вам, дебилам, лишь бы не Петро. Здыхать будешь с этим лозунгом.
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16.02.2023 21:31 Відповісти
В уголовном кодексе есть понятие "ненадлежащее выполнение своих .... обязанностей, повлекшее .... жертв ...". Но не напрягайтесь, вам, дебилам это не дойдёт.
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16.02.2023 21:42 Відповісти
Радует, шо на подоляка/дерьмака работают дебилы.
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16.02.2023 21:48 Відповісти
У Дерьмка в ширинке поищи.
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16.02.2023 21:57 Відповісти
Какал зеленого марафона, на который он выделил миллиарды из бюджета. Язык вещания, тебе хаму, увидеть мешает врожденное скудоумие или что-то сильнее?
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16.02.2023 21:57 Відповісти
А на каком языке Боневтик всю жизнь развлекало русню по саунах за срублики?скажате?
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16.02.2023 21:56 Відповісти
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16.02.2023 22:07 Відповісти
Та шо вы к попугаю пытаетесь достучаться ... В лучшем случае он повторит вашу или чью-то мысль...
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16.02.2023 22:05 Відповісти
Так он выполняет, не идеально но как может.
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16.02.2023 21:54 Відповісти
"мой президент меня оставил"... наверное, это правильно, что министр обороны в Украине гражданское лицо... оно ссыкливое и не застрелится... о вот военному, если он имел честь, надо было застрелиться за тот бардак, который он допустил...
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16.02.2023 21:07 Відповісти
Он не просто допустил. Он не мог не знать. Он сделал это сознательно или выполнил команду сверху.
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16.02.2023 21:11 Відповісти
А это настоящие военные. Взгляд - огонь, испепелит

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16.02.2023 21:26 Відповісти
по, перше, як там шопінг - є новий клетчатий піджак? зараз велюр в фаворі...
по -друге, чому зраджуете шашличнику боневтіку? Зміцнюється "броньований кулак", який за кілька місяців зможе вирішувати завдання відповідно до задуму Залужного Джерело:
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16.02.2023 21:08 Відповісти
Таку моську можна тільки на яйцях від"їсти, і то якщо не по 17
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16.02.2023 21:09 Відповісти
Отож, треба ще «залізний кула»,, щоб тримати їх за яйця подалі від корита.
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16.02.2023 22:03 Відповісти
Ты, милок, должен подписывать не договора, а протоколы следователя. И молить прощения у солдат за зимнюю форму, экипировку и снижение выплат. Особенно перед раненными.
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16.02.2023 21:10 Відповісти
Цьому тільки галантереєю торгувати.
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16.02.2023 21:11 Відповісти
Може усе ж таки розпочати зі зв'язку, оптики (нічної), дронів, кулеметів, мінометів 60мм, 82мм, 120мм та мін до них? А вже потім - "літаки летять, будем всіх бамбіть!"...?
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16.02.2023 21:11 Відповісти
на что ж харчиваться после таких растрат?
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16.02.2023 21:14 Відповісти
Та на цьому теж можна щось добре з'яєчнічать.
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16.02.2023 21:18 Відповісти
Так можно, але для цього більше мізків вже треба, на технологічних виробах яєчнічать. Єрмак і величайший лідор на це, мабуть вже не здатні. Яйця і телемарафон це ,мабуть, їх стеля)
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16.02.2023 22:08 Відповісти
Зе.-Шоумэн.Ему нужна картинка,фото на фоне клёвые танчиков и самолётиков
Никуда он с ними не собирается
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16.02.2023 21:22 Відповісти
Які дрони? Рєзніков же чітко всім сказав, що йому не потрібні якісь там ваші "весільні дрони"! ********** що забули? Ці зелупаки чекають щоб все улягло і так кожного разу до наступного зашквару! Вони живуть тільки одним гаслом - "буду співать навіть Гімн України, але не безкоштовно - все для мого карману!"
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16.02.2023 21:26 Відповісти
Тут аріфметика проста. Оце все : зі зв'язку, оптики (нічної), дронів, кулеметів, мінометів 60мм, 82мм, 120мм та мін до них- це самим придеться купляти, або виробляти. Як би невдобно Захід про такі "дрібниці" просить. Хоча вони наразі мають вирішальне значення. А якщо їм самим витрачатися, то на велику відбудову і телемарафон не вистачить...
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16.02.2023 21:55 Відповісти
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16.02.2023 21:17 Відповісти
Оманський зрадник.
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16.02.2023 21:21 Відповісти
хіба тільки танки. А ще "Мрію" не врятували. І саме цікаве. Бойвий корабельфрегат "Сагайдачний" розброїли і втопили, а крейсер "Україна" залишився на плаву. Його не втопили. Як стояв так і стоїть. Чому це так?
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16.02.2023 21:38 Відповісти
Бо тільки коробка в того крейсера, що там цінного?
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16.02.2023 21:57 Відповісти
Ти на заводі працюєш Якщо ні стули пельку, опудало
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16.02.2023 23:11 Відповісти
Рота закрой цуценя , я тебе не ображав) Вже ці заводи довели до банкрутства такі, як ти
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16.02.2023 23:18 Відповісти
Худобо! Ти образив себе сам. Надалі. Спочатку вмикай мозок, якщо він є, а потім вже пиши.. Але у зеленої отари все навпаки
п.с. мої вітаннп подоляці
Ким пообещал затопить "Украину". Чтобы недостроенный крейсер русские не взяли на замену затопленному (ВИДЕО)
18:2615.04.2022
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17.02.2023 05:36 Відповісти
З яких пір Ким став великим експертом в планах русні? ВІн шо у розвідці працює? По-друге, поки що немає ніяких шансів в рашистів захопити Ніколаєв в найближчий час. Немає про шо розмовляти.
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17.02.2023 14:26 Відповісти
І чим же я сам себе образив? Приведи підтвердження, або ти балабол.)
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17.02.2023 14:27 Відповісти
Тому що як дурень виправдовуєш безглузді рішення зелених йолопаів. Коли расіянці намагалися висадити десант прямо біля заводу, де затопили Сагайдачного, його арта здатна була знищіти ці "пташків" але його розброїли і затопили. Що це як не зрада.
Щоб остаточно зрозумів., поцікався чим займався ВМФ при обороні Одеси, Севастополя, Ленінграда... Сталін вбивця і покидьок але не надавав наказу топиви бойові кораблі
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19.02.2023 17:56 Відповісти
Похоже шо той кулак они у себя в жопе держат и он там надолго.
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16.02.2023 21:20 Відповісти
Нам никто ничего не должен. Помощь наших союзников - это их добровольное участие.
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16.02.2023 21:23 Відповісти
Різников, суши сухарі зараза!!!
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16.02.2023 21:25 Відповісти
що воно верзе??? Орки вже почали свій наступ. Хіба про те щр буде через кілька місяців час базікати? Наразі головне зупити ворога...
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16.02.2023 21:31 Відповісти
"дурак, дурак, а яйця з броньований кулак"
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16.02.2023 21:35 Відповісти
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16.02.2023 21:44 Відповісти
Кто бы яичнику объяснил, шо на его месте сидеть - и не отсвечивать. Если уж так не ймется , можно тихо , десь в закутку, сидеть и галунить яйца(до Пасхи... тю, до шашлыков).
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16.02.2023 22:13 Відповісти
Це добре,що Залужного, а не зе. Бо настоящий Генерал це не кіношний наполеон.
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16.02.2023 22:29 Відповісти
власти танки добывают, а "патриоты" серут усердно с утра до ночи, без перекуров и выходных! мрази!
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16.02.2023 22:31 Відповісти
танки добывают своим ежечасным подвигом Воины ЗСУ, а зевласть привела войну в Украину и теперь хайпиться и наживается на ней, за спиной Героев-защитников..
земафия во главе с бенями-дермаками-арахнидами ещё ответит за свои "подвиги"
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17.02.2023 05:14 Відповісти
"хватит паразитировать на "подвиге"!" -попробуйте сказать об этом Найвэлычнившевому и его банде
- мгновенно станете "врагом зенарода" и личным врагом Зе, а заодно и врагом "политики неначаси" потому, что собственных достижений у зевлады тупо НЕТ, никаких
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17.02.2023 07:36 Відповісти
ваш диагноз был понятен ещё с первого коммента, а теперь окончательно потверждён - или выздоравливайте или бросайте ЭТУ работу, ну, или прогрессируйте, пока жлобы-дебилы-аниматоры рулят
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17.02.2023 08:21 Відповісти
Новонароджений відробляє. Методичку уважно вивчив.
Що зебломарафон , що твої коменти , однакова хрень.
Хай живуть вори та корупціонери. Мразі
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16.02.2023 22:50 Відповісти
Валерій Прозапас:
Голосніше всіх кричать про недостатність західної зброї ті, хто рівно рік тому називав вимогу збільшити витрати на оборону "політичним популізмом".

Тепер їм винні НАТО і Байден - поки ті самі дєятєлі знову загоняють кошти в "дорожній фонд", одночасно скорочуючі витрати на виплати військовим.

Як зручно парні устроілісь, крути собі на "єдиному" побєдобєсіє і про "недостатню допомогу", витрачай на це та на "експертів" мільярди, щоб народ любіл, поки путін розкручує свою мобілізацію.
..............
Рік тому їх попереджали чим це закінчиться - не чули.
Не дійшло і за рік після повномаштабного нападу.
А потім дивуються тому, що бачать.

СпинозаВР:
Якщо ви не вірите в сталеві яйця месії та провидця у владі, то скажіть мені, які ж тоді яйця потрібно було мати, щоб затопити флагман морського флоту країни, спалити флагман повітряного флоту, закрити нахєр всі ракетні та артилерійські програми і не попередити населення про вторгнення?...
Хіба ж Боневтік не герой?
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16.02.2023 23:09 Відповісти
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17.02.2023 00:06 Відповісти
 
 