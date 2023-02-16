Резніков про результати візиту до Брюсселя: Зміцнюється "броньований кулак", який за кілька місяців зможе вирішувати завдання відповідно до задуму Залужного
Результати роботу української делегації у Брюсселі оптимістичні.
Про це міністр оборони Олексій Резніков написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Завершилася дводенна робота української делегації у Брюсселі
Результати оптимістичні.
- Загрози з неба отримають кращу відсіч.
- Військо буде краще забезпечене боєприпасами.
- Більше наших воїнів отримають якісну підготовку.
Головне – зміцнюється "броньований кулак", який за кілька місяців зможе вирішувати завдання відповідно до задуму Головнокомандувача Збройних Сил України та Генерального штабу.
Сьогодні обговорювали з партнерами практичні аспекти "танкової коаліції". Зроблено кілька важливих кроків.
Я дякую усім партнерам за допомогу Україні. Особливо Сполученим Штатам і персонально моєму другу та великому другу України міністру оборони США Ллойду Остіну ІІІ – за лідерство у форматі "Рамштайн".
Також щиро вдячний Генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу за послідовну підтримку нашої держави на рівні Північноатлантичного альянсу.
Вдячній українській делегації та Місії України при НАТО за командну роботу.
Повертаємося додому. Нас чекає багато справ.
Наближуємо перемогу невпинно", - розповів Резніков.
Будь ласка, зачекайте...
по -друге, чому зраджуете шашличнику боневтіку? Зміцнюється "броньований кулак", який за кілька місяців зможе вирішувати завдання відповідно до задуму Залужного Джерело:
Никуда он с ними не собирается
п.с. мої вітаннп подоляці
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18:2615.04.2022
Щоб остаточно зрозумів., поцікався чим займався ВМФ при обороні Одеси, Севастополя, Ленінграда... Сталін вбивця і покидьок але не надавав наказу топиви бойові кораблі
до Пасхи... тю, до шашлыков).
земафия во главе с бенями-дермаками-арахнидами ещё ответит за свои "подвиги"
- мгновенно станете "врагом зенарода" и личным врагом Зе, а заодно и врагом "политики неначаси" потому, что собственных достижений у зевлады тупо НЕТ, никаких
Що зебломарафон , що твої коменти , однакова хрень.
Хай живуть вори та корупціонери. Мразі
Голосніше всіх кричать про недостатність західної зброї ті, хто рівно рік тому називав вимогу збільшити витрати на оборону "політичним популізмом".
Тепер їм винні НАТО і Байден - поки ті самі дєятєлі знову загоняють кошти в "дорожній фонд", одночасно скорочуючі витрати на виплати військовим.
Як зручно парні устроілісь, крути собі на "єдиному" побєдобєсіє і про "недостатню допомогу", витрачай на це та на "експертів" мільярди, щоб народ любіл, поки путін розкручує свою мобілізацію.
..............
Рік тому їх попереджали чим це закінчиться - не чули.
Не дійшло і за рік після повномаштабного нападу.
А потім дивуються тому, що бачать.
СпинозаВР:
Якщо ви не вірите в сталеві яйця месії та провидця у владі, то скажіть мені, які ж тоді яйця потрібно було мати, щоб затопити флагман морського флоту країни, спалити флагман повітряного флоту, закрити нахєр всі ракетні та артилерійські програми і не попередити населення про вторгнення?...
Хіба ж Боневтік не герой?