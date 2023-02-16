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Велика Британія (5334) візит (1492) Зеленський (22416)

Лідер британських лейбористів Стармер відвідав Київ: зустрівся із Зеленським та побував у Бучі й Ірпені. ФОТО

стармер

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Києві з лідером Лейбористської партії та Офіційної опозиції Великої Британії Кіром Стармером.

Про це глава Української держави повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Один із наших пріоритетів сьогодні – подальше посилення підтримки України з боку наших партнерів і союзників, серед яких одне з ключових місць посідає Велика Британія. Тому візит лідера Лейбористської партії та Офіційної опозиції Великої Британії Кіра Стармера є дуже важливим", – зазначив Зеленський.

Він поінформував, що під час зустрічі обговорювалася ситуація на передовій та можливий розвиток подій у найближчі місяці, питання санкцій та конфіскації російських активів, їх спрямування на відбудову Української держави, а також створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії проти України.

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"Необхідно забезпечити справедливість. Українці, які втратили своїх рідних, чекають на це", – наголосив президент.

Лідер британських лейбористів Стармер відвідав Київ: зустрівся із Зеленським та побував у Бучі й Ірпені 01

Як повідомило видання Rolitico. Кір Стармер побував у Бучі та Ірпені. Після неанонсованої поїздки до Києва, яка відбулася 16 лютого, член Лейбористської партії Кір Стармер присягнув, що Україна завжди матиме "непохитну підтримку" його партії.

Перед зустріччю з українським президентом Стармер побував у Бучі — місці масових вбивств мирних жителів — і у зруйнованому російськими бомбардуванням Ірпені. Він зустрівся з експертами з прав людини та реконструкції.

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"Неможливо дивитися на наслідки звірств, які я бачив сьогодні вранці. Фотографії мирних жителів на околицях Києва із зав'язаними очима та руками, пов'язаними за спиною. У Гаазі має бути правосуддя", – сказав він британській телекомпанії ITV.

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Топ коментарі
+10
Щось "незапланованих" чи "неафішованих" візитів побільшало. Як на мене, тут всього два варіанти: або влада десь знов обіср@лася і їй вправляють мізки, або готується щось масштабне, що може дуже несподобатись рашистським московитам. Сподіваюсь на друге.
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16.02.2023 21:50
+7
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16.02.2023 22:00
+5
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16.02.2023 21:55
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Зезедент великий майстер розвішувати спагетті на вуха лохам.
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16.02.2023 21:48 Відповісти
Добрий жарт )
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16.02.2023 21:51 Відповісти
Щось "незапланованих" чи "неафішованих" візитів побільшало. Як на мене, тут всього два варіанти: або влада десь знов обіср@лася і їй вправляють мізки, або готується щось масштабне, що може дуже несподобатись рашистським московитам. Сподіваюсь на друге.
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16.02.2023 21:50 Відповісти
скоріше - варіант А ((.
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16.02.2023 21:53 Відповісти
То може про це запитаємо у Миколи Вересня?
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16.02.2023 22:02 Відповісти
ясно, шо це він якесь шоу там мабуть веде, глянув в вікі, ну там - шо він тільки не вів, канкрєтно откуда хз )))
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16.02.2023 22:19 Відповісти
Та Коля, то ще той уксус...таке чеше другий раз - хоч стій, хоч падай...така собі візитна картка ТВ нульових
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16.02.2023 22:36 Відповісти
І перше і друге.
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16.02.2023 21:59 Відповісти
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16.02.2023 21:55 Відповісти
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16.02.2023 22:00 Відповісти
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16.02.2023 22:17 Відповісти
Похоже в Украине не принято делать background check при найме на работу...
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16.02.2023 22:59 Відповісти
О, вот с этим я бы особо дружбы не водил: лейбористы испокон веку работали на НКВД-КГБ-ФСБ.
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16.02.2023 22:11 Відповісти
 
 