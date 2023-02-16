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У Латвії дозволили передавати конфісковані у п’яних водіїв авто на потреби української армії

латвія

Сейм Латвії у четвер в остаточному читанні ухвалив поправки до закону про підтримку цивільного населення України, які передбачають можливість безоплатного передання транспортних засобів, які належать державі, у власність уряду України.

"Наразі ми можемо реалізувати конфісковані у п'яних водіїв транспортні засоби, продавши їх, здавши на переробку або розібравши на запчастини, проте ми бачимо, що в нинішніх умовах вони були б корисною підтримкою для народу України", - заявив агентству LETA голова Комісії з оборони, внутрішніх справ і запобігання корупції Раймонд Бергманіс, який що відповідає за просування законопроєкту в Сеймі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Рішення про передачу транспортних засобів, що належать державі, в кожному конкретному випадку ухвалюватиме уряд згідно з положенням про порядок безоплатного передання державного рухомого майна у власність іноземних урядів і міжнародних організацій.

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Процес передачі транспортних засобів планується організувати через організацію, яка співпрацює з урядом України та отримала конкретні запити про допомогу, йдеться в анотації до закону.

Коаліція у Сеймі Латвії раніше досягла домовленості про те, що автомобілі, конфісковані у п'яних водіїв, можуть бути передані для потреб української армії.

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Топ коментарі
+22
Круто!

А якщо ще й прийняти до уваги, який контингент в Латвії має звичку бухати за кермом, то взагалі цікаво получається!
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16.02.2023 22:03
+10
В Латвії будуть конфісковувати автомобілі та посилати Українській армії , а в Україні державні діячі крадуть в Українського війська . Круто
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16.02.2023 22:36
+9
ДЯКУЕМ
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16.02.2023 22:05
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Круто!

А якщо ще й прийняти до уваги, який контингент в Латвії має звичку бухати за кермом, то взагалі цікаво получається!
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16.02.2023 22:03 Відповісти
Та я коли був у Латвії, то прифігєл - у Ризі нєгражданє прямо в підворотнях чекушки з горла бухають...
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16.02.2023 22:15 Відповісти
Бухать из горла и латыши научились. Но это обычно в публике не делает.
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16.02.2023 23:34 Відповісти
а куда саме? у верховну зраду?? чи начальнічкам? підозрюю що вони через тиждень всі на авторинку стоятимуть
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16.02.2023 22:04 Відповісти
ДЯКУЕМ
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16.02.2023 22:05 Відповісти
місцеві кацапи 😳
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16.02.2023 22:15 Відповісти
А тепер вгадайте- хто у Латвії любить "амнепох*юяєду" покататись п'яним?
Зуб даю - відсотків 90 цих машин будуть з номерами п*дерації...))
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16.02.2023 22:16 Відповісти
А вот не угадали. У нас хватает своих ценителей ехать под градусом. И большинство даже не попадается из-за нехватки патрулей дорожной полиции на сельской местности.
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16.02.2023 23:37 Відповісти
а тут наоборот = чем больше миллиардов украл , тем выше должность и огромная медалька ....
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16.02.2023 22:19 Відповісти
Медальки дают не столько тем кто украл, а тем кто хорошо служил и/или поделился. Вот Арахамия сделал дело и медальку получил.
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16.02.2023 22:29 Відповісти
Буде смішно, коли ці автомобілі будуть вилучаться у "бійців "монакського" батальйону! Їх , за кордоном, багато по "окопах" сидить і воює з "супостатом" - "водовкою"
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16.02.2023 22:19 Відповісти
Тільки не ''у власність уряду України'' , а зразу в ЗСУ! Бо на тих авто будуть їздити різні ''ти-мошонки''!
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16.02.2023 22:23 Відповісти
В Латвії будуть конфісковувати автомобілі та посилати Українській армії , а в Україні державні діячі крадуть в Українського війська . Круто
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16.02.2023 22:36 Відповісти
Діванами крадуть , не чамаданами
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16.02.2023 23:50 Відповісти
россииииияяяя! дедываивалиииии! фашистыыыы! - последнее, что смог произнести очередной латвийский поставщик автомобильной техники для ВСУ.
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16.02.2023 22:37 Відповісти
OK
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16.02.2023 23:04 Відповісти
Ну, бухарики, то таке.
В Латвії знайшли притулок маса кацапських злодюг.
Для прикладу - засновник Однокласників зареєстрував типу конкурента алібаби, доставляє товари з Китаю.
При цьому порушує всі свої обіцянки, доставляє не якісний товар та користується коштами покупців, як особистим кредитом.
Таких прикладів достатньо.
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16.02.2023 23:09 Відповісти
Да, есть такая новость. Лучше так чем просто продать перекупам.
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16.02.2023 23:38 Відповісти
Весь цивилізований світ допомагає Ті ж країни Балтії , маленькі там теж кожна копієчка на рахунку Вони дещо останнє віддали , але упирі які при владі теж останнє тільки здирають , безбожно Чим далі в глиб тим страшніше .
І ця війна вигідна кацапу і українському чинуші . Чинушу в армію не беруть в нього бронь , а руки липкі . Греби пока вода мутна. Та побільше .
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16.02.2023 23:48 Відповісти


На болотах опять слышны стон и вой. 😭
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17.02.2023 04:16 Відповісти
Першим цей закон повинен був з'явитися в Україні,у нас бухають і нюхають за кермом постійно.
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18.02.2023 10:53 Відповісти
Латвії велика подяка.Але радості від цього в мене немає.Всі автівки,які передасть латвійський уряд,будуть роздеребанені владною злодійською шушерою.От і все!
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08.03.2023 21:28 Відповісти
 
 