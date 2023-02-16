У Латвії дозволили передавати конфісковані у п’яних водіїв авто на потреби української армії
Сейм Латвії у четвер в остаточному читанні ухвалив поправки до закону про підтримку цивільного населення України, які передбачають можливість безоплатного передання транспортних засобів, які належать державі, у власність уряду України.
"Наразі ми можемо реалізувати конфісковані у п'яних водіїв транспортні засоби, продавши їх, здавши на переробку або розібравши на запчастини, проте ми бачимо, що в нинішніх умовах вони були б корисною підтримкою для народу України", - заявив агентству LETA голова Комісії з оборони, внутрішніх справ і запобігання корупції Раймонд Бергманіс, який що відповідає за просування законопроєкту в Сеймі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Рішення про передачу транспортних засобів, що належать державі, в кожному конкретному випадку ухвалюватиме уряд згідно з положенням про порядок безоплатного передання державного рухомого майна у власність іноземних урядів і міжнародних організацій.
Процес передачі транспортних засобів планується організувати через організацію, яка співпрацює з урядом України та отримала конкретні запити про допомогу, йдеться в анотації до закону.
Коаліція у Сеймі Латвії раніше досягла домовленості про те, що автомобілі, конфісковані у п'яних водіїв, можуть бути передані для потреб української армії.
Будь ласка, зачекайте...
А якщо ще й прийняти до уваги, який контингент в Латвії має звичку бухати за кермом, то взагалі цікаво получається!
Зуб даю - відсотків 90 цих машин будуть з номерами п*дерації...))
В Латвії знайшли притулок маса кацапських злодюг.
Для прикладу - засновник Однокласників зареєстрував типу конкурента алібаби, доставляє товари з Китаю.
При цьому порушує всі свої обіцянки, доставляє не якісний товар та користується коштами покупців, як особистим кредитом.
Таких прикладів достатньо.
І ця війна вигідна кацапу і українському чинуші . Чинушу в армію не беруть в нього бронь , а руки липкі . Греби пока вода мутна. Та побільше .
На болотах опять слышны стон и вой. 😭