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Прем’єр Японії Кісіда запросив Зеленського 24 лютого взяти участь в онлайн-саміті G7, - ЗМІ

кісіда

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда запросив президента України Володимира Зеленського взяти участь у саміті Групи семи в режимі онлайн 24 лютого.

Про це повідомляє японське агентство Kyodo із посиланням на джерело в японському уряді, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Очікується, що під час зустрічі лідери G7 підтвердять свою єдність у боротьбі з агресією Росії проти України.

Лідери G7 також обміняються думками про те, як стабілізувати світові енергетичні ринки, які похитнулися після вторгнення Росії в Україну минулого року, коли ціни на нафту і природний газ стрімко зросли в усьому світі, повідомило джерело.

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У травні відбудеться саміт G7 у Хіросімі. Це буде перший саміт G7, який прийматиме Кісіда.

Попередній саміт відбувся 24 лютого 2022 року, на якому лідери країн домовилися про запровадження економічних санкцій проти Росії.

Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаяші заявив у четвер, що запросить свого українського колегу Дмитра Кулебу на особисту зустріч на рівні міністрів країн G7, яка відбудеться в суботу в Мюнхені в рамках триденної Мюнхенської безпекової конференції.

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Пан Кісіда,не принижуй себе. Він не глас народу взагалі.
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16.02.2023 22:35 Відповісти
Наверное хочет чтоб добавили курилы в мирный договор Украины и россии(как Молдавия и Грузия).
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16.02.2023 22:42 Відповісти
Это будет не мирный договор, а Акт о капитуляции.
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16.02.2023 23:01 Відповісти
По факту - G8.
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16.02.2023 23:11 Відповісти
 
 