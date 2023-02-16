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Зеленський (22416) кіно (954) культура (427) фестиваль (135)

Зеленський на "Berlinale": Культура може бути поза політикою, але не тоді, коли це – політика агресії

берлінале

Президент України Володимир Зеленський 16 лютого за допомогою відеозв’язку виступив на відкритті 73-го Берлінського міжнародного кінофестивалю.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Культура і кіно можуть бути поза політикою. Але тільки не тоді, коли це політика агресії. Не тоді, коли це політика масових злочинів, вбивств, терору, прагнення знищити інші країни та інші народи. Коли це політика тотальної війни. Тобто – політика нинішньої Росії", - сказав Зеленський.

За його словами, "за таких обставин і в такі часи – мистецтво не може бути нейтральним. Не може бути "поза". Культура в такі часи робить вибір. Вибирає сторону. І у різний спосіб говорить своє слово, чим бореться та протидіє злу. Або – не помічає і мовчить, чим фактично йому допомагає".

"У боротьбі людства з будь-яким злом завжди звучить два голоси. Це і пропаганда. На якийсь час пропаганда здатна заглушити правду. Але не здатна перемогти остаточно. Якщо мистецтво не припиняє боротьбу і не мовчить. Знає, що стояти осторонь – значить бути поруч зі злом", - зазначив він.

Він високо оцінив те, що "на нинішній фестиваль не допущені інституції та персони, які підтримують Кремль, та фільми, зняті за підтримки Росії".

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"Ми цінуємо це і вдячні за це. Це справді важливо. Це не формальність, це важливий символ. Ми вдячні за підтримку України, увагу до України, солідарність з Україною. Доказ тому – офіційний значок для учасників та гостей Берлінале – Золотий Ведмідь, який став цього року синьо-жовтим", - зауважив Зеленський.

"Зараз між нами тисячі кілометрів. Але ми – пліч-о-пліч. Ми говоримо різними мовами, але між нами панує повне розуміння. Нас поділяє лише віртуальний кордон. Але між нами немає стіни", - заявив президент.

Він назвав Україну "фортецею вільного світу". "Фортеця, що стоїть майже рік. Фортеця, що захищає себе, Європу і світ. Фортеця, яка не може впасти. Фортеця, яка обов'язково вистоїть. І переможе", - сказав він.

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Топ коментарі
+11
Це він про свої постійні номери, де висміював та принижував все українське?
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16.02.2023 22:30
+8
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16.02.2023 22:40
+7
"Свати" його культура.
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16.02.2023 22:40
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Це він про свої постійні номери, де висміював та принижував все українське?
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16.02.2023 22:30 Відповісти
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16.02.2023 22:40 Відповісти
сильно похудел...(
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16.02.2023 23:21 Відповісти
"Какая разніца на каком язикє говоріть"
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16.02.2023 22:47 Відповісти
нам це чмо по 8 чи 17 вже давно пох
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16.02.2023 22:33 Відповісти
Простите, а кому всем? 8+17 это не вся Украина, а маленькая, маленькая ее часть.
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16.02.2023 22:36 Відповісти
всім! 73%
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16.02.2023 22:37 Відповісти
ти взвгалі звідки? живеш тут? чуєш сирени та прильоти?тож заткнись брате ухилянте...
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16.02.2023 22:44 Відповісти
И это мне говорят люди, которые боятся повесток и в живую, и в "Діє", и даже в Вайбере перепутали суд с военкоматом. Так кто из нас ухилянт?
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16.02.2023 22:51 Відповісти
ти, мої дані є в військоматі з 2011, а де ти падло і де твої данні?і вивчи сову бо палишся.



Реєстрація: 20 листопада 2022

Заходив: 14 лютого 2023 в 18:45

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Я читаю: 0
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16.02.2023 22:54 Відповісти
Выпей валерьянки и все пройдет)
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16.02.2023 22:58 Відповісти
Нічого не буває - поза політикою . Пора це вже врешті визнати і перестати плавати десь - в рожевих хмаринках .
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16.02.2023 22:38 Відповісти
"Свати" його культура.
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16.02.2023 22:40 Відповісти
Може хтось підкаже цьому "діячеві", що війна почалася ще в 2014 році. Чи він в своїй голові закінчив "ту" війну?
Цитата: "У моєму мозку я закінчив війну!": Зеленський зробив дивну заяву у Мюнхені".
Цитата: "Він назвав Україну "фортецею вільного світу". "Фортеця, що стоїть майже рік. Фортеця, що захищає себе, Європу і світ. Фортеця, яка не може впасти. Фортеця, яка обов'язково вистоїть. І переможе", - сказав він."
Джерело:
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16.02.2023 22:41 Відповісти
Постає питання- яке вещество в тому мізку?
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17.02.2023 12:34 Відповісти
Що воно верзе? Хто допустив до мікрофону?! Знов в ОП санітари байдикують?.
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16.02.2023 22:55 Відповісти
Культура не може бути поза політикою. Ніколи не була і бути не може
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16.02.2023 23:23 Відповісти
Ось відома фраза, по которій можна судити про віддаленість культури від політики: "Теперь, когда я слышу слово "культура", моя рука тянется к пистолету".
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17.02.2023 12:46 Відповісти
И верхом этой культуры является,квартал 95 со своим низкопробным ,третьеразрядным юмором,он к какой категории относится поза политики? Или нет
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17.02.2023 01:04 Відповісти
 
 