Пріоритет на найближчий час - тримати ситуацію на фронті й готуватися до ескалації, - Зеленський
Головним завданням для військових на фронті є тримати ситуацію і бути готовими до ескалації з боку ворога.
Про це у відеозверненні сказав президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Провів сьогодні чергове засідання Ставки, і в ньому взяли участь усі командувачі оперативних напрямків. Детально заслухали про ситуацію за кожним із напрямків і перспективи – теж за кожним з оперативних напрямків", - повідомив президент.
"Постачання зброї, постачання боєприпасів, підготовка наших військових. Плани й можливості ворога. Потенціал української відповіді. Тримати ситуацію на фронті й готуватися до будь-яких ескалаційних кроків ворога – це пріоритет на найближчий час. Просуватись у подальшому звільненні нашої землі – це пріоритет, який ретельно готуємо" , – зазначив Зеленський.
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Осенью наступление зимой
Зимой наступление весной
Держать ситуацию.Приехали.
https://twitter.com/i/status/1625948437110788138
А ми вам зара нарішаємо ескалацію.
Тіко не розумію, там сирсь реально натупляє ЗСУ за орків в центрі прйняття рішень, чи то ІПСО? іменна реклама на г+г бородатої бабусі, відверто лякає...