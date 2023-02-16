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Новини Війна
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Зеленський (22416)

Пріоритет на найближчий час - тримати ситуацію на фронті й готуватися до ескалації, - Зеленський

зеленський

Головним завданням для військових на фронті є тримати ситуацію і бути готовими до ескалації з боку ворога.

Про це у відеозверненні сказав президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Провів сьогодні чергове засідання Ставки, і в ньому взяли участь усі командувачі оперативних напрямків. Детально заслухали про ситуацію за кожним із напрямків і перспективи – теж за кожним з оперативних напрямків", - повідомив президент.

"Постачання зброї, постачання боєприпасів, підготовка наших військових. Плани й можливості ворога. Потенціал української відповіді. Тримати ситуацію на фронті й готуватися до будь-яких ескалаційних кроків ворога – це пріоритет на найближчий час. Просуватись у подальшому звільненні нашої землі – це пріоритет, який ретельно готуємо" , – зазначив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російський наступ вже розпочався, - Зеленський

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Топ коментарі
+27
Вже бачили як ти готувався.
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16.02.2023 22:56
+14
де ділось 49 внедорожників тахо список наїздників в студію
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16.02.2023 22:56
+14
травень 2022? Я підозрюю, що олександрович дужк сумував і досі сумує про те, що на шляху війська РФ виникло ЗСУ на чолі із Залужним.
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16.02.2023 23:14
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Ага, і якусь дорогу незабудь розмінувати!
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16.02.2023 22:51 Відповісти
Летом-наступление осенью
Осенью наступление зимой
Зимой наступление весной
Держать ситуацию.Приехали.
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16.02.2023 22:56 Відповісти
А весною саджати будемо.
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16.02.2023 22:58 Відповісти
де ділось 49 внедорожників тахо список наїздників в студію
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16.02.2023 22:56 Відповісти
Вже бачили як ти готувався.
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16.02.2023 22:56 Відповісти
травень 2022? Я підозрюю, що олександрович дужк сумував і досі сумує про те, що на шляху війська РФ виникло ЗСУ на чолі із Залужним.
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16.02.2023 23:14 Відповісти
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16.02.2023 23:21 Відповісти
и записываться в батальон "Юзик"....
https://twitter.com/i/status/1625948437110788138
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16.02.2023 22:59 Відповісти
пятидесятий наїздник кирюша тимошенко - бувший опгешник
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16.02.2023 22:59 Відповісти
Невесело.
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16.02.2023 23:04 Відповісти
Кароче, хлопці, ви поки тримайтеся за ситуацію на фронті...
А ми вам зара нарішаємо ескалацію.
Тіко не розумію, там сирсь реально натупляє ЗСУ за орків в центрі прйняття рішень, чи то ІПСО? іменна реклама на г+г бородатої бабусі, відверто лякає...
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16.02.2023 23:25 Відповісти
Цікаво, а на нього до ЄСПЧ колективний позов українці подати можуть? Чисто теоретично..
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16.02.2023 23:39 Відповісти
Вовочка уже клизму по 170 принял?
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17.02.2023 00:05 Відповісти
очередной видосик в лужу, зато млять с 95 квартала получила сполна бабла на свою ********** Дом
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17.02.2023 00:14 Відповісти
Приоретет в ближайшее время,чтобы ты и все то криминальное проросийское кодло в ОПисчезли с карты Украина.Вы твари как могильный камень на шее Украины
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17.02.2023 00:52 Відповісти
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17.02.2023 01:48 Відповісти
Ясно що поки Зеля ескалаціі з боку України не буде ! Якщо ми одержим перемогу то він помилково може підписаи капітуляцію.
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17.02.2023 08:23 Відповісти
 
 