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Новини Санкції проти Росії
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США обговорюють із Євросоюзом і G7 подальшу долю заморожених активів Росії, - Нуланд

деньги,доллар

Сполучені Штати разом із партнерами по G7, а також з Європейським Союзом продовжують обговорення щодо подальших дій із замороженими активами РФ.

Про це повідомила в четвер під час онлайнбрифінгу заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми очікуємо, що продовжимо дискусії з нашими партнерами з G7, включно з усім Євросоюзом щодо заморожених активів", - зауважила представниця адміністрації США.

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За її словами, серед союзників та партнерів існує переконання, що "Росія має заплатити за жахливі спустошення, які вона завдає Україні".

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АSLAN @antiputler_news https://twitter.com/antiputler_news/status/1626335451182161921 2 мин
Ого. В Латвии конфискованные за пьяное вождение авто будут передавать на нужды Украины Решение о передаче транспортных средств в каждом конкретном случае будет приниматься Кабинетом министров.
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16.02.2023 23:43 Відповісти
Якщо щось передавати, то тілтки під контролем! Зеленим піндересиам нічого не довіряти, бо у них он гуманітарка навіть потягами до рук липне!!
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16.02.2023 23:54 Відповісти
Для начала можно конфисковать проценты с этих активов ( активы заморожены, но процент капает и немалый) и направить на покупку F-16. ... И тут у экспертов по красным линиям начинается истерика.
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17.02.2023 00:17 Відповісти
Усе буде добре.

Параша заплатить за кожну цеглину.
За кожну сльозіну.

«Форма» репарацій не мае суттєвого значення. Головне кінцевий результат.

Россія мае платити Україні.
Амен.
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17.02.2023 04:34 Відповісти
 
 