США обговорюють із Євросоюзом і G7 подальшу долю заморожених активів Росії, - Нуланд
Сполучені Штати разом із партнерами по G7, а також з Європейським Союзом продовжують обговорення щодо подальших дій із замороженими активами РФ.
Про це повідомила в четвер під час онлайнбрифінгу заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми очікуємо, що продовжимо дискусії з нашими партнерами з G7, включно з усім Євросоюзом щодо заморожених активів", - зауважила представниця адміністрації США.
За її словами, серед союзників та партнерів існує переконання, що "Росія має заплатити за жахливі спустошення, які вона завдає Україні".
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Параша заплатить за кожну цеглину.
За кожну сльозіну.
«Форма» репарацій не мае суттєвого значення. Головне кінцевий результат.
Россія мае платити Україні.
Амен.