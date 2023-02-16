США обговорюють із Євросоюзом і G7 подальшу долю заморожених активів Росії, - Нуланд

Сполучені Штати разом із партнерами по G7, а також з Європейським Союзом продовжують обговорення щодо подальших дій із замороженими активами РФ.

Про це повідомила в четвер під час онлайнбрифінгу заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми очікуємо, що продовжимо дискусії з нашими партнерами з G7, включно з усім Євросоюзом щодо заморожених активів", - зауважила представниця адміністрації США.

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За її словами, серед союзників та партнерів існує переконання, що "Росія має заплатити за жахливі спустошення, які вона завдає Україні".