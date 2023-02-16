УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11336 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 155 56
Нуланд (175) ЗСУ (7197)

Після закінчення війни Україні потрібно мати армію, яка не допустить нового вторгнення Росії, - Нуланд

нуланд

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявляє, що після закінчення війни Україна повинна мати таку армію, яка не допустить повтору вторгнення Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За її словами, військова допомога прогресувала відповідно до потреб України на фронті.

"Деяке з цього обладнання потребує довгого навчання. І ми дивимось не лише на те, що Україна потребує вже зараз для боротьби, але ми також думаємо разом з українцями про українське військо майбутнього", – сказала заступниця держсекретаря.

"Коли ця війна закінчиться, українці потребують армії, яка буде здатною не допустити, щоб Росія знову прийшла. Україні потрібна складна протиповітряна оборона, їй потрібна буде набагато сильніша охорона кордонів, щоб впевнитись, що Росія не зможе знову напасти. Українцям потрібні кращі радари і системи раннього попередження.

Отже, ми думаємо про їхню боротьбу сьогодні. Але також ми думаємо про нашу непохитну відданість тому, аби впевнитись, що якщо бойові дії припиняться зараз, то щоб ми не бачили повторення. Щоб Путін не повторив, бо він вже вторгся в 2014-15 роках, а потім знову в 2022 році. Цей цикл може повторитися через шість місяців чи шість років. Це те, про що ми маємо думати додатково до нинішньої війни. І ми думаємо", – додала Нуланд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін продовжує вірити, що може перемогти в Україні, - Нуланд

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+35
Треба закінчити війну так щоб не було ***** росії!!!
показати весь коментар
16.02.2023 23:47
+32
Щоб мати таку армію потрібен Президент, а не блазень.
показати весь коментар
16.02.2023 23:48
+11
"Народ, який не бажає годувати свою армію, буде годувати чужу" (якось так, фразу приписують Наполеону)
показати весь коментар
16.02.2023 23:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Треба закінчити війну так щоб не було ***** росії!!!
показати весь коментар
16.02.2023 23:47 Відповісти
Пані Нуланд, як політик, щоб зараз не шокувати світову спільноту, сказала одне, а на увазі мала трішечки друге. Перекладаю з дипломатичної.
«Україна має мати таку армію, яка не допустить вторгнення Китаю до Зеленого Клину. Який по репараціях буде віддано Україні на 99-ь років в протекторальне керування».
показати весь коментар
17.02.2023 07:07 Відповісти
Якщо буде рашка, обстрілів з її території не уникнути.
показати весь коментар
17.02.2023 12:04 Відповісти
Щоб мати таку армію потрібен Президент, а не блазень.
показати весь коментар
16.02.2023 23:48 Відповісти
Не сци, коріечний кацап.

Украіна Переможе.
Армія генерала Залужного буде сильна та могутня.

А «влада» буде затверджена Народом України, якій дуже добре вміє «наводити лад».
Довеоено двома Майданами.
показати весь коментар
17.02.2023 04:12 Відповісти
Зебіл, чи що?((
показати весь коментар
17.02.2023 05:56 Відповісти
Ты то, обсос, каким боком к Народу Украины?
показати весь коментар
17.02.2023 06:05 Відповісти
Тобі з-за океану видніше.
показати весь коментар
17.02.2023 09:26 Відповісти
"Народ, який не бажає годувати свою армію, буде годувати чужу" (якось так, фразу приписують Наполеону)
показати весь коментар
16.02.2023 23:51 Відповісти
Неправильно, це неможливо. Що можливо, так це те, що Росію потрібно ізолювати і дати їй згнити. Тоді нема з ким воювати. І це високий обов'язок усього світу.
показати весь коментар
16.02.2023 23:51 Відповісти
Одно другому не мешает. Мордор может распадаться так, что внцтренняя война может снова задеть Украину. И мы обязаны быть к этому готовы.
показати весь коментар
17.02.2023 00:04 Відповісти
промова цієї американської "вумен" дає передчуття"Ми в НАТО по закінченні війни Україну брати не будемо."
показати весь коментар
16.02.2023 23:53 Відповісти
Наоборот. Мы - на восточном острие НАТО .
показати весь коментар
17.02.2023 00:00 Відповісти
Можна поіншому . Після закінчення війни арміям країн НАТО необхідно буде трохи підвищити і підняти свій рівень для відповідності рівню і сумісності з ЗСУ. .
Претендентам для співдружності з ЗСУ (яка вже дала копняка другій армії світу) наприклад бундесверу рекомендуємо спочатку потренуватись на третій армії світу , а ми в цей час по можливості протягом року поставимо бундесверу пятсот касок, чотирнадцять танків Оплот , два протикорабельних комплекса Нептун і довго будемо думати , чи передавати комплекс Грім-2 чи все-таки пообіцяти бундесверу , що ми передамо їм перспективний ядерний Грім-3.
показати весь коментар
17.02.2023 00:24 Відповісти
Самое главное , шо "Грiм-3" уже есть.
показати весь коментар
17.02.2023 07:31 Відповісти
Я теж так думаю. Взагалі Україна після війни опиниться в ідеальному штормі. Відбудовувати країну треба, утримувати величезну армію треба, платити військові пенсії купі людей треба, повертати величезні борги треба, повертати втрачене майно олігархам треба, годувати армії чиновників треба, і ще пів країни в нас пенсіонери а солідарна система банкрот. Ну і корупцію ніхто не відміняв. З кожної гривні "кращими українцями" буде взято свій корупційний відсоток.

Де взяти колосальні гроші на все це в мене навіть їдеї немає. Звичайно такі як Гетьманцев спробують піти перевіреним шляхом - просто підняти податки до небес. Але продуктивність України не наскільки висока, щоб власними силами заробити таку колосальну кількість грошей. Плюс кінські податки викличуть грандіозний відтік бізнесу та робочої сили за кордон.
показати весь коментар
17.02.2023 05:08 Відповісти
Щоб не було війни то кремлівський "карфаген, повинен бути ЗНИЩЕНИЙ. В іншому випадку і Європа буде підкорена. Продажні політики Європи допоможуть. Вони і мати рідну за бабло продадуть. І не ховайтесь за плечі українських вояків а беріться за справу і допомагайте здолати диявола не тільки демагогією а зброєю та військами. Кремлівська орда поряд а це НЕБЕЗПЕЧНО ДЛЯ ЖИТЕЛІВ ЄВРОПИ ТА І ВСЬОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СВІТУ.
показати весь коментар
16.02.2023 23:58 Відповісти
Ага красота ,а фінасувати таку армію хто буде?Потрібно в першу зробити так щоб рашка нічого не змогла випускати надійного і новітнього і довести це утворення до розвалу.
показати весь коментар
16.02.2023 23:59 Відповісти
Як хто фінансувати буде? Що за дивне питання? Звісно Німеччина з Францією
показати весь коментар
17.02.2023 01:13 Відповісти
а вони про це знають??
показати весь коментар
17.02.2023 07:02 Відповісти
Украіна буде вільною і демократичною краіною , тільки вступивши в НАТО !! 😠

Бо північний сусід наш є@анутий на всю голову!!
показати весь коментар
17.02.2023 00:14 Відповісти
Результатом войны должна быть деоккупация всей территории Украины, чтобы ********* от своей агрессии потерял больше чем достиг до 24.02.2022, вступление Украины в ЕС и НАТО. Тогда желание павтарить исчезнет из памяти кремлёвских шизофреников. А Украина укрепит фланг демократического мира, как и положено ей по духу. А в идеале конечно надо валить тоталитарный фашистский режим на роzzии.
показати весь коментар
17.02.2023 00:24 Відповісти
Пані Нуланд вірить в ЗСУ , вірить в нашу перемогу ! Дякуємо за підтримку !
показати весь коментар
17.02.2023 00:27 Відповісти
Нічого не зрозумів. На що натякає пані Нуланд? Що Україні потрібна армія спроможна стримувати армію Росії від навали на Європу? То ми такої не зможемо мати фізично. Різні ресурси. Мали б самі, не потребували б НАТО.
показати весь коментар
17.02.2023 00:32 Відповісти
після перемоги в кацапів не повинно бути армії !
показати весь коментар
17.02.2023 00:32 Відповісти
Після закінчення війни Україні потрібно в НАТО
показати весь коментар
17.02.2023 00:33 Відповісти
Держава яка в 28 разів менша за агресора (територіально) і яка має втричі менший ВВП на душу населення в порівнянні з агресором в теорії відстояти власну територію без зовнішньої допомоги не здатна. Для цього і створюються військові союзи і Україна повинна стати членом таких союзів. Без членства в НАТО ми програємо в майбутньому бо у нас просто немає достатніх ресурсів та ********* ВПК для створення армії яка здатна самостійно знищити такого агресора як *********. Можна звичайно сподіватись на чудо-партизанів але то таке. Утопія... Якщо кацапам вдасться зберегти федерацію і уникнути виплати репарацій то через якийсь час вони знову нападуть.
показати весь коментар
17.02.2023 00:57 Відповісти
вторгнення... так, якщо такі наддержави як росія далі у всіляких ООН будуть присутні щоб розповідати корисну їм ахінєю, то вони через рік зконструюють велетеньську повітряну кулю, може навіть дві, запхають туда триста додіков-піонєров, запустять що її занесе хз куда, а зіб'єш то вони в ваших ООН почнуть верещати що додікі-піонєри насправді були науковці і ви спеціально збили руськіх науковців
показати весь коментар
17.02.2023 01:12 Відповісти
Та чому ви всі говорите, що це утопія. Пані Нуланд не сказала, що Україна повинна самотужки створити таку армію. Згадаймо початок другої світової: всі армії країн Європи, що опинилися не на боці Гітлера не змогли його подолати, а деякі взагалі одразу лапки кверху показали.
Ось і все що потрібно знати про армії Європи - вони не хочуть воювати.
Так хто врешті решт дав Гітлеру відсіч? .... Так отож. І тепер та сама країна дає могутню відсіч на схід.
Міркую Європа та півсвіту вже вдруге вчать урок історії та нарешті роблять правильні висновки. Отже цілком розумно з боку Заходу створити та утримувати за його кошт армію в Україні, яка і буде надалі захищати Європу. Бо самотужки вони захистити себе не можуть.
показати весь коментар
17.02.2023 01:31 Відповісти
ти дуже погано знаєш історію ! першу відсіч Рейху дала Польща ! і якщо б не втрутився радянській союз то Вермахт був би розгромлений .
показати весь коментар
17.02.2023 01:41 Відповісти
О, повір історію я знаю краще ніж ти балів на 1000. І першу відсіч дала зовсім не Польща
показати весь коментар
17.02.2023 03:33 Відповісти
а ну розкажи свою версію історії ?
показати весь коментар
17.02.2023 11:14 Відповісти
Да ладно, історик. Візьми книжку, почитай уважно і зрозумієш, що два фашисти почали ділити світ. Але світу така фуйня не сподобалась. Єдине, що Європа і світ не добили других фашистів от і вся проблема
показати весь коментар
17.02.2023 05:15 Відповісти
от візьми і прочитай ! на момент коли вмішався совок у Рейха вже був дефіцит снарядів і авіабомб ! ти мабуть вивчав історію кпсс в малюнках ?
показати весь коментар
17.02.2023 11:12 Відповісти
На рахунок того що, якщо б не радянська армія, то Польща розгромила б Вермахт - ти повну несітницю говориш. Читай підручники. Не треба радянські, читай польські
показати весь коментар
17.02.2023 12:23 Відповісти
До того ж де в моєму пості ти бачиш хто перший, хто останній дав відсіч Гитлеру? Не треба перекручувати. Під вдсіччю маю на увазі ту, яка привела до перемоги, а не провальну спробу Польщі в 1939.
показати весь коментар
17.02.2023 12:27 Відповісти
провальність стала можливою після нападу совка . саме в твоїх дописах чітко просліджується думка що совок сам переміг Рейх . в радянських книжках не пишуть про спільний парад в Бресті Вермахта та Червоної Армії ...
показати весь коментар
17.02.2023 12:51 Відповісти
Якась зіпсована у Вас логіка пане. Вам говорять про те, що у Польщі не було жодного шансу проти армії, котра менш ніж за півроку окупувала усю Європу, Ви мені про те, що совок переміг Рейх. Та й ще і "тикаєте". Садиться пане, двійка Вам з уроку історії та з логіки і вміння вести дискусії- теж
показати весь коментар
17.02.2023 12:58 Відповісти
Це у кацапіа армію мають, а в Україні армія існує
показати весь коментар
17.02.2023 01:31 Відповісти
В общем они тоже уже понимают что будет очередная заморозка на 5-6 лет а потом снова по кругу. Про нато тоже придётся забыть. Можно помечтать что нам помогут создать супер армию с мстителями из комиксов Марвела, но все это чесание языком пока идёт война. Дальше пойдёт суровая реальность. Все расслабятся. Потом будет постепенное снятие санкций с рахи, торговля ... в общем проходили уже. Наше спасение это или исчезновение рахи как совка или нато. Остальное это просто перенос войны на несколько лет с очередной потерей куска территории и сотен тысяч жизней. Я других вариантов не вижу(
показати весь коментар
17.02.2023 01:56 Відповісти
Не видишь?
Ну, кто ж тебе доктор?! Это твоя проблема, москаль.

Иди, лечись.
Может уринотерапия и поможет…

А с Украиной все будет нормально.
Это будет сильная независимая страна с богатым и свободным народом.
показати весь коментар
17.02.2023 04:26 Відповісти
следствием вторжения являетсят тотальная корупции, а слабая армия является причины этого.
"осел, нагруженный золотом, возьмет любую крепость"
показати весь коментар
17.02.2023 06:03 Відповісти
Если Украина будет иметь в президентах воровитого, лживого и трусливого сморчка ВладимОбосанныча Боневтика и разных подонков типа "Слуга народа", то не будет иметь Армию, т.к. ВладимОбосаныч тогда не сможет строить дорого и воровать миллиарды, как он сам говорил год тому назад.
показати весь коментар
17.02.2023 06:11 Відповісти
показати весь коментар
17.02.2023 06:28 Відповісти
Рейган решил проблему СССР просто - нет СССР, нет проблем. Современные американские нудельманы и байдены несут всякую либерастическую околесицу. Но то таке. Поймут, когда их рашка раз пятнадцать окунет в дерьмо.
показати весь коментар
17.02.2023 06:36 Відповісти
совершенно правильно сказано... но... никогда больше отказник (огн же, курва, позорный шашлычный ухилянт) не может быть верховным главкомом и никогда президентом Украины не может быть не служивший в армии...
показати весь коментар
17.02.2023 07:02 Відповісти
тільки ядерна зброя -гарант спокою.. подивіться на корею-на карті плюнути немає де
показати весь коментар
17.02.2023 07:04 Відповісти
Гарантії безпеки - це військові бази збройних сил США на території України. Все інше це просто базікання...
показати весь коментар
17.02.2023 07:05 Відповісти
В Україні буде потужна армія лише у випадку коли її буде фінансувати і контролювати США, без варіантів...
показати весь коментар
17.02.2023 07:55 Відповісти
Зеля 2 роки ому відмовився від позаблокового союзництва з США. Маркарова тоді взагалі в непритомність падала від такої небезпеки до Бені.
показати весь коментар
17.02.2023 18:23 Відповісти
https://youtube.com/shorts/I-RwbfdzZXE?feature=share ...

Мадяр звернувся до Українців ✊💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦🥇🥇🥇
показати весь коментар
17.02.2023 08:11 Відповісти
Начеб то й розумна жінка, а таке каже. А за що ж дороги будувати?
показати весь коментар
17.02.2023 08:29 Відповісти
США нужен надсмотрщик над Россией. Но боюсь это обернется только бесконечной войной.
показати весь коментар
17.02.2023 08:45 Відповісти
показати весь коментар
17.02.2023 09:45 Відповісти
Делов то, разместите базы НАТО близ восточных границ Украины
показати весь коментар
17.02.2023 10:45 Відповісти
 
 