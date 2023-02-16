Після закінчення війни Україні потрібно мати армію, яка не допустить нового вторгнення Росії, - Нуланд
Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявляє, що після закінчення війни Україна повинна мати таку армію, яка не допустить повтору вторгнення Росії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
За її словами, військова допомога прогресувала відповідно до потреб України на фронті.
"Деяке з цього обладнання потребує довгого навчання. І ми дивимось не лише на те, що Україна потребує вже зараз для боротьби, але ми також думаємо разом з українцями про українське військо майбутнього", – сказала заступниця держсекретаря.
"Коли ця війна закінчиться, українці потребують армії, яка буде здатною не допустити, щоб Росія знову прийшла. Україні потрібна складна протиповітряна оборона, їй потрібна буде набагато сильніша охорона кордонів, щоб впевнитись, що Росія не зможе знову напасти. Українцям потрібні кращі радари і системи раннього попередження.
Отже, ми думаємо про їхню боротьбу сьогодні. Але також ми думаємо про нашу непохитну відданість тому, аби впевнитись, що якщо бойові дії припиняться зараз, то щоб ми не бачили повторення. Щоб Путін не повторив, бо він вже вторгся в 2014-15 роках, а потім знову в 2022 році. Цей цикл може повторитися через шість місяців чи шість років. Це те, про що ми маємо думати додатково до нинішньої війни. І ми думаємо", – додала Нуланд.
Будь ласка, зачекайте...
«Україна має мати таку армію, яка не допустить вторгнення Китаю до Зеленого Клину. Який по репараціях буде віддано Україні на 99-ь років в протекторальне керування».
Украіна Переможе.
Армія генерала Залужного буде сильна та могутня.
А «влада» буде затверджена Народом України, якій дуже добре вміє «наводити лад».
Довеоено двома Майданами.
Претендентам для співдружності з ЗСУ (яка вже дала копняка другій армії світу) наприклад бундесверу рекомендуємо спочатку потренуватись на третій армії світу , а ми в цей час по можливості протягом року поставимо бундесверу пятсот касок, чотирнадцять танків Оплот , два протикорабельних комплекса Нептун і довго будемо думати , чи передавати комплекс Грім-2 чи все-таки пообіцяти бундесверу , що ми передамо їм перспективний ядерний Грім-3.
Де взяти колосальні гроші на все це в мене навіть їдеї немає. Звичайно такі як Гетьманцев спробують піти перевіреним шляхом - просто підняти податки до небес. Але продуктивність України не наскільки висока, щоб власними силами заробити таку колосальну кількість грошей. Плюс кінські податки викличуть грандіозний відтік бізнесу та робочої сили за кордон.
Бо північний сусід наш є@анутий на всю голову!!
Ось і все що потрібно знати про армії Європи - вони не хочуть воювати.
Так хто врешті решт дав Гітлеру відсіч? .... Так отож. І тепер та сама країна дає могутню відсіч на схід.
Міркую Європа та півсвіту вже вдруге вчать урок історії та нарешті роблять правильні висновки. Отже цілком розумно з боку Заходу створити та утримувати за його кошт армію в Україні, яка і буде надалі захищати Європу. Бо самотужки вони захистити себе не можуть.
Ну, кто ж тебе доктор?! Это твоя проблема, москаль.
Иди, лечись.
Может уринотерапия и поможет…
А с Украиной все будет нормально.
Это будет сильная независимая страна с богатым и свободным народом.
"осел, нагруженный золотом, возьмет любую крепость"
Мадяр звернувся до Українців ✊💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦🥇🥇🥇