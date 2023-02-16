Після закінчення війни Україні потрібно мати армію, яка не допустить нового вторгнення Росії, - Нуланд

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявляє, що після закінчення війни Україна повинна мати таку армію, яка не допустить повтору вторгнення Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За її словами, військова допомога прогресувала відповідно до потреб України на фронті.

"Деяке з цього обладнання потребує довгого навчання. І ми дивимось не лише на те, що Україна потребує вже зараз для боротьби, але ми також думаємо разом з українцями про українське військо майбутнього", – сказала заступниця держсекретаря.

"Коли ця війна закінчиться, українці потребують армії, яка буде здатною не допустити, щоб Росія знову прийшла. Україні потрібна складна протиповітряна оборона, їй потрібна буде набагато сильніша охорона кордонів, щоб впевнитись, що Росія не зможе знову напасти. Українцям потрібні кращі радари і системи раннього попередження.

Отже, ми думаємо про їхню боротьбу сьогодні. Але також ми думаємо про нашу непохитну відданість тому, аби впевнитись, що якщо бойові дії припиняться зараз, то щоб ми не бачили повторення. Щоб Путін не повторив, бо він вже вторгся в 2014-15 роках, а потім знову в 2022 році. Цей цикл може повторитися через шість місяців чи шість років. Це те, про що ми маємо думати додатково до нинішньої війни. І ми думаємо", – додала Нуланд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін продовжує вірити, що може перемогти в Україні, - Нуланд