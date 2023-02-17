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Німеччина (7091) допомога (7871) літак (2853) Макеєв Олексій (42)

Україна веде переговори про винищувачі для ЗСУ, але не з Німеччиною, - посол Макеєв

олексій,макеєв

Україна поки не просить у Німеччини літаки, а про підводні човни та кораблі немає й розмов.

Про це сказав посол України у Берліні Олексій Макеєв, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Він наголосив, що після схвалення передачі основних бойових танків Україна отримала майже весь спектр можливих систем озброєння. Йдеться про чотири елементи допомоги: це зенітні системи, артилерійські, бронетанкова техніка, а також навчання українських солдатів.

"Протиповітряна оборона передбачає не лише системи класу "земля-повітря", як німецька IRIS-T, а й ракети класу "повітря-повітря". Літаки, які перехоплюють російські крилаті ракети та збивають винищувачі. Ми зараз ведемо ці обговорення з країнами, які мають такі машини", – сказав Макеєв.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна ще не надсилала запит Німеччині щодо бойових літаків, - посол Макеєв

На уточнювальне питання, чи входить до списку цих країн Німеччина, посол відповів, що "на цей час – ні".

Також у Макеєва запитали, чи потрібні Україні підводні човни та бойові кораблі, до передачі яких Німеччину закликав експосол, заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник.

"Ні. Поки що немає і розмов про це", – відповів Макеєв.

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Топ коментарі
+7
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17.02.2023 00:04
+6
эта гнида мельник занимался подрывной диверсионной деятельностью на пользу параши -постоянно оскорбляя немецкий политикум и запрашивая неадекватную военную помощь вместо той которая реально была необходима
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17.02.2023 00:11
+6
ХВАТИТ ******* , КТО, ГДЕ И СКОЛЬКО вооружения передают Украине !!!!!!! ******* ******* - ХЕЙТЕРЫ !!!!!
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17.02.2023 00:31
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17.02.2023 00:04 Відповісти
Навіщо нам ПЧ?
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17.02.2023 00:04 Відповісти
Хоча б для замінування виходів з Новоросійська.
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17.02.2023 06:25 Відповісти
эта гнида мельник занимался подрывной диверсионной деятельностью на пользу параши -постоянно оскорбляя немецкий политикум и запрашивая неадекватную военную помощь вместо той которая реально была необходима
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17.02.2023 00:11 Відповісти
підводні човни та бойові кораблі
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17.02.2023 00:13 Відповісти
Не свисти, якби він їх постійно не соромив, ще й досі поставляли б каски і матраси.
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17.02.2023 06:50 Відповісти
поставляют не благодаря его подрывной диверсионной деятельностью на пользу параши -на него они плевать хотели а благодаря Штатам которые возглавили процес оказания помощи Украине

но тебе зэ-однодневке это не важно -главное чушь очередную написать


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Я читаю: 1

Реєстрація:17.01.2023
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17.02.2023 07:09 Відповісти
Це ти від великого розуму ті дати реєстрації приводиш?
Довожу до відома, це не дата реєстрації, а дата зняття річного бану за постійне нагадування хто за кого агітував у 2009 та 2019 роках.
Що стосчується тебе - явний ольгинець, що поширює різну туфту з під VPN за мівіну.
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17.02.2023 07:45 Відповісти
ХВАТИТ ******* , КТО, ГДЕ И СКОЛЬКО вооружения передают Украине !!!!!!! ******* ******* - ХЕЙТЕРЫ !!!!!
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17.02.2023 00:31 Відповісти
Нідерланди безкоштовно хочуть передати тільки запит потрібно подати, але ні, потрібно зоб на відкатах можна було заробити.
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17.02.2023 05:34 Відповісти
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17.02.2023 06:30 Відповісти
жизнь в который раз подтверждает, что ПОСОЛ бывает трех видов - пряный, чрезвычайный и полномочный и пошел на йух... интересно, а какой шмундель дает послам на йух трындеть о переговорах по вооружениям? неужели лично руководитель дипломатии зеленьськай или непонятно что кулёйба?
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17.02.2023 06:59 Відповісти
так там у кулеби пасть не закриваеться
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17.02.2023 07:01 Відповісти
Для успіхів дипломатії у Німеччині треба частіше обзивати її керівників ліверною ковбасою.
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17.02.2023 11:03 Відповісти
 
 