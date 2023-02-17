Україна веде переговори про винищувачі для ЗСУ, але не з Німеччиною, - посол Макеєв

Україна поки не просить у Німеччини літаки, а про підводні човни та кораблі немає й розмов.

Про це сказав посол України у Берліні Олексій Макеєв, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Він наголосив, що після схвалення передачі основних бойових танків Україна отримала майже весь спектр можливих систем озброєння. Йдеться про чотири елементи допомоги: це зенітні системи, артилерійські, бронетанкова техніка, а також навчання українських солдатів.

"Протиповітряна оборона передбачає не лише системи класу "земля-повітря", як німецька IRIS-T, а й ракети класу "повітря-повітря". Літаки, які перехоплюють російські крилаті ракети та збивають винищувачі. Ми зараз ведемо ці обговорення з країнами, які мають такі машини", – сказав Макеєв.

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На уточнювальне питання, чи входить до списку цих країн Німеччина, посол відповів, що "на цей час – ні".

Також у Макеєва запитали, чи потрібні Україні підводні човни та бойові кораблі, до передачі яких Німеччину закликав експосол, заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник.

"Ні. Поки що немає і розмов про це", – відповів Макеєв.