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геноцид (307) США (20990) Сенат США (573)

У Сенаті США внесли на розгляд резолюцію щодо визання дій РФ в Україні геноцидом

сенат

Низка американських сенаторів повторно внесли на розгляд резолюцію, яка визнає дії Росії в Україні геноцидом проти народу України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Минув рік з початку жорстокої та невиправданої війни Путіна проти України, і стає абсолютно очевидним, що Росія здійснює геноцид", – заявив сенатор Джим Ріш. За його словами, він "бачив звірства на власні очі" під час поїздки в Україну в червні минулого року, і ледве не щодня до нього "надходять нові повідомлення про нелюдські дії російських солдатів проти невинного українського народу".

"Настав час уряду США назвати це тим, чим воно є, і співпрацювати з нашими союзниками, щоб провести розслідування та притягнути до відповідальності винних у цій жорстокості".

Також сенатори закликають Сполучені Штати разом із союзниками по НАТО та ЄС "підтримати уряд України, щоб запобігти подальшим актам російського геноциду проти українського народу".

"Ми повинні продовжувати робити все можливе, щоб підтримати український народ у боротьбі за своє виживання", – мовиться у заяві сенатора Ріша. За словами законодавця, ця резолюція, зокрема, "підтримує трибунали та міжнародні кримінальні розслідування для притягнення російських політичних лідерів і військового персоналу до відповідальності за агресивну війну, військові злочини, злочини проти людяності та геноцид".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США і G7 готують масштабний пакет санкцій проти Росії на 24 лютого, - Нуланд

Резолюцію щодо визнання дій Росії геноцидом 7 грудня підтримав Комітет із питань міжнародних відносин Сенату США, і вона готова до винесення на голосування у Сенаті. Співавторами резолюції є сенатор-республіканець від штату Айдаго Джим Ріш та сенатор-демократ від штату Меріленд Бен Кардін. Крім них, резолюцію підтримали 14 інших сенаторів від обох партій. Вони внесли схожу резолюцію наприкінці грудня минулого року, і після початку роботи нового складу Сенату процедура передбачає повторне подання резолюцій.

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Топ коментарі
+6
давно пора
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17.02.2023 01:46
+6
він таким був і є з 25 жовтня (7 листопада) 1917 року !!! саме червоні комуно-нацисти, що прийшли до влади на мацковії, в наслідок дежперевороту, окупували в 1918-22 рр. УНР інші країни Каавказу і Середньої Азії назваши це цинічно "граждансткая вайна", між 1 та 2 Світовими війними тільки в Україні організували 2 Голодомори-геноциди єтнічних українців, потім разм з гітлером 2 світову, а ще були гулаги, сиібри, соловки, трійки нквд, тощо ...











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17.02.2023 04:34
+3
Чудова новина.

Ху&лу не відмитися!
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17.02.2023 01:42
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Чудова новина.

Ху&лу не відмитися!
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17.02.2023 01:42 Відповісти
Є краща пропозиція, пане сенатор!
Дати України стільки зброї, насамперед тих грьобаних "суперскладних" Абрамсів, на яких їздять єгіптяни (!!!), щоб загеноцидити самих рашистів 👿
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17.02.2023 06:54 Відповісти
давно пора
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17.02.2023 01:46 Відповісти
А толку. Лучше бы санкциями гайки закрутили бы ещё туже. Но там бабки, а тут резолюции
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17.02.2023 02:45 Відповісти
Росія здійснює геноцид проти українського народу під виглядом вимушеного захисту росії
від українських нацистів. Пропагандисти закликають знищувати українців, щоб про такий
народ і згадки не було. Фашизм 21 століття. https://youtu.be/lePd8GqcPmU
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17.02.2023 03:00 Відповісти
Це не просто фашизм-це чухонсько-мордовський комуно-фашистський нацизм.
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17.02.2023 03:18 Відповісти
він таким був і є з 25 жовтня (7 листопада) 1917 року !!! саме червоні комуно-нацисти, що прийшли до влади на мацковії, в наслідок дежперевороту, окупували в 1918-22 рр. УНР інші країни Каавказу і Середньої Азії назваши це цинічно "граждансткая вайна", між 1 та 2 Світовими війними тільки в Україні організували 2 Голодомори-геноциди єтнічних українців, потім разм з гітлером 2 світову, а ще були гулаги, сиібри, соловки, трійки нквд, тощо ...











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17.02.2023 04:34 Відповісти
Ніколи не чув про цих виконавців голодомору. Одні євреї? Це до слів коня лаврова?
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17.02.2023 11:27 Відповісти
ТАК ВЖЕ БУВ ГЕНОЦИД ВІД НИХ 75 РОКІВ ТОМУ !!!??? А США ДОПОМОГЛИ ЗАБРАТИ В УКРАЇНІ ЯДЕРНУ ЗБРОЮ !!!
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17.02.2023 04:30 Відповісти
ТРЕБА УКРАЇНЦЯМ ЗІ ВСЬОГО СВІТУ РОБИТИ НОВУ ЗБРОЮ МАСОВОГО УРАЖЕННЯ !!!
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17.02.2023 04:32 Відповісти
 
 