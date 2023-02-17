У Сенаті США внесли на розгляд резолюцію щодо визання дій РФ в Україні геноцидом

Низка американських сенаторів повторно внесли на розгляд резолюцію, яка визнає дії Росії в Україні геноцидом проти народу України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Минув рік з початку жорстокої та невиправданої війни Путіна проти України, і стає абсолютно очевидним, що Росія здійснює геноцид", – заявив сенатор Джим Ріш. За його словами, він "бачив звірства на власні очі" під час поїздки в Україну в червні минулого року, і ледве не щодня до нього "надходять нові повідомлення про нелюдські дії російських солдатів проти невинного українського народу".

"Настав час уряду США назвати це тим, чим воно є, і співпрацювати з нашими союзниками, щоб провести розслідування та притягнути до відповідальності винних у цій жорстокості".

Також сенатори закликають Сполучені Штати разом із союзниками по НАТО та ЄС "підтримати уряд України, щоб запобігти подальшим актам російського геноциду проти українського народу".

"Ми повинні продовжувати робити все можливе, щоб підтримати український народ у боротьбі за своє виживання", – мовиться у заяві сенатора Ріша. За словами законодавця, ця резолюція, зокрема, "підтримує трибунали та міжнародні кримінальні розслідування для притягнення російських політичних лідерів і військового персоналу до відповідальності за агресивну війну, військові злочини, злочини проти людяності та геноцид".

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Резолюцію щодо визнання дій Росії геноцидом 7 грудня підтримав Комітет із питань міжнародних відносин Сенату США, і вона готова до винесення на голосування у Сенаті. Співавторами резолюції є сенатор-республіканець від штату Айдаго Джим Ріш та сенатор-демократ від штату Меріленд Бен Кардін. Крім них, резолюцію підтримали 14 інших сенаторів від обох партій. Вони внесли схожу резолюцію наприкінці грудня минулого року, і після початку роботи нового складу Сенату процедура передбачає повторне подання резолюцій.