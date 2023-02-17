Лідера Bellingcat Грозєва не пустили на премію BAFTA в Лондоні: "Загроза громадській безпеці"

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Лідер міжнародної групи розслідувачів Bellingcat Христо Грозєв розповів, що поліція Великої Британії заборонила йому та його родині бути присутніми 19 лютого на церемонії премії BAFTA в Лондоні.

Про це він повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Оголошена причина: ми "є загрозою громадській безпеці", - написав Грозєв.

Він додав, що усвідомлює необхідність гарантування безпеки. Але не розуміє, "яким чином мій син чи дочка-підліток становлять небезпеку для суспільства".

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"Але подібні моменти показують дедалі більшу небезпеку для незалежних журналістів у всьому світі. Ці небезпеки походять не тільки від кровожерливих диктаторів, а й від того, що голоси журналістів заглушаються, а не посилюються цивілізованим світом, якому вони намагаються служити", - нарікає він.

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Реакції поліції чи влади Лондона щодо цього на момент виходу публікації немає.

Напередодні видання Financial Times повідомило, що російські спецслужби відкрили полювання на Грозєва. Через це, за даними ЗМІ, він був змушений залишити Австрію, в якій постійно живе.