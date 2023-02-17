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Новини
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Лідера Bellingcat Грозєва не пустили на премію BAFTA в Лондоні: "Загроза громадській безпеці"

христо,грозєв
Фото: Гордон

Лідер міжнародної групи розслідувачів Bellingcat Христо Грозєв розповів, що поліція Великої Британії заборонила йому та його родині бути присутніми 19 лютого на церемонії премії BAFTA в Лондоні.

Про це він повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Оголошена причина: ми "є загрозою громадській безпеці", - написав Грозєв.

Він додав, що усвідомлює необхідність гарантування безпеки. Але не розуміє, "яким чином мій син чи дочка-підліток становлять небезпеку для суспільства".

Читайте: Росія оголосила розслідувача Bellingcat Христо Грозєва в розшук

"Але подібні моменти показують дедалі більшу небезпеку для незалежних журналістів у всьому світі. Ці небезпеки походять не тільки від кровожерливих диктаторів, а й від того, що голоси журналістів заглушаються, а не посилюються цивілізованим світом, якому вони намагаються служити", - нарікає він.

Також читайте: МЗС Болгарії викликало російського посла через відкриття в РФ кримінальної справи проти Грозєва

Реакції поліції чи влади Лондона щодо цього на момент виходу публікації немає.

Напередодні видання Financial Times повідомило, що російські спецслужби відкрили полювання на Грозєва. Через це, за даними ЗМІ, він був змушений залишити Австрію, в якій постійно живе.

Автор: 

Велика Британія (5602) Лондон (400) премія (385) Христо Грозєв (61)


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Топ коментарі
+15
Це свідчення що поліція не впевнена у власній професійній спроможності
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17.02.2023 12:40
+14
А хтось може дать гарантію про наявність у діяльності кацапів логіки? Коли вони підривали будинки в Росії - вони не знали, що там будуть гинуть діти?
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17.02.2023 12:39
+12
Може поліція мала на увазі, що не від нього, а ЧЕРЕЗ нього створюється небезпека для інших? Дивна новина якась
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17.02.2023 12:39
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17.02.2023 12:37 Відповісти
А хтось може дать гарантію про наявність у діяльності кацапів логіки? Коли вони підривали будинки в Росії - вони не знали, що там будуть гинуть діти?
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17.02.2023 12:39 Відповісти
випалити напалмом усю }{уйсосію!
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17.02.2023 12:54 Відповісти
Починай!
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17.02.2023 12:55 Відповісти
Може поліція мала на увазі, що не від нього, а ЧЕРЕЗ нього створюється небезпека для інших? Дивна новина якась
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17.02.2023 12:39 Відповісти
Так і є. Але це таке собі заспокійливе для Христо та його родини. І дуже погана реклама для спецслужб Британії.
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17.02.2023 13:11 Відповісти
Интересно что же в Англии подозревают?
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17.02.2023 12:40 Відповісти
Що його пристуність на громадському заході може поставити під загрозу життя інших людей, якщо на нього вчинять замах.
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17.02.2023 13:53 Відповісти
А то что в Англии обучают украинских военных никого под загрозу не ставит? Как то не очень внятная причина.
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17.02.2023 14:15 Відповісти
А "украинские военные" перебувають у публічних місцях з великою кількість цивільних людей?
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17.02.2023 14:46 Відповісти
А в вашей версии их подземным ходом из Киева в подвалы Тауэра переправили и там и держат?фото из аэропорта фейк?. Ну ладно, а как же Скрипали их выгнали из Англии наверно, они ж поопасней Грозева.
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17.02.2023 16:02 Відповісти
"Я упала с самосвала
Тормозила головой!"
Порівняв - керівника організації, що своїми інформаційними контрдиверсійними діями Кремль "на вуха ставить", і кілька десятків солдат Та його діяльність можна навіть не з дивізією, а з армійським корпусом порівнять!
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17.02.2023 16:17 Відповісти
Ого как я реклама! Всьо убедили, ето такой ценный и отчаянный кадр, шо вся Англия о нем заботится, а он бесстрашный не приемлет таких забот. Напомните шо он там контрдеверсировал? Я что то помню только как с Лукашевичем они на перегонки озвучивали впереди официального следствия очевидное и рекламой анального бутерброда.
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17.02.2023 17:06 Відповісти
"Если у тебя есть фонтан - заткни его... Дай отдохнуть и фонтану... " (Козьма Прутков)
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17.02.2023 17:17 Відповісти
Я тоже на это надеюсь. ТО ЩО.
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18.02.2023 08:55 Відповісти
Це свідчення що поліція не впевнена у власній професійній спроможності
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17.02.2023 12:40 Відповісти
відносно подібних фігур жодна поліція не може бути впевнена. москальні і куплених ними в Європі повно.
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17.02.2023 12:47 Відповісти
нажаль, саме так.
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17.02.2023 20:53 Відповісти
На Грозєва полюють кацапи і можуть постраждати люди, які поряд з ним. Я правильно зрозумів посил англійських копів? Тобто замість піклуватись про безпеку людей європейські ( нагадаю, що Грозєв вже вимушено покинув Австрію, тому роблю висновок за всю Європу ) копи відгороджують суспільство від потенційних жертв терористів, типу виставляють мішені для кілерів в чисте поле і забираються геть щоб не заважати. Стид і позор. Як же обісреться вся Європа, якщо Україна ( не доведи Господи ) пропустить орду. Тоді дійсно - три дні і кацапи гвалтують європейок на пляжах Ламаншу.
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17.02.2023 12:52 Відповісти
"Ні ума, ні фантазії!" Ти мені нагадуєш одного телепня, який критикував дії тілоохоронців політика: "Вместа таво, чтобы вытащить аружие и перебить нападающих, эти придурки сваими телами прикрыли ахраняемаго и стали вывадить его с места нападения! Идиоты!!!"
Грозєва не пустили в Лондон саме з тих самих міркувань - не буде "цілі" - не буде приводу до нападу Не буде нападу - не постраждають сторонні люди, що її оточують!
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17.02.2023 13:03 Відповісти
Дійсно. нема чого фантазувати - навіщо заважати сафарі, нехай вбивці ганяють свої жертви по всій Європі як зайців. Хіба то обов'язок правоохоронців робити життя людей безпечним?
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17.02.2023 14:38 Відповісти
От вони це якраз і роблять - зменшують ризики можливих терактів Але це - не для твоїх мізків Ти все одно цього не зрозумієш - "розумова обмеженість" - вроджена риса
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17.02.2023 14:49 Відповісти
Та ні. Я розумію, що вроджена, можеш тату на лобі не робити, здалеку і так видно.
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17.02.2023 20:47 Відповісти
Ні! Не хочу! Я ж тебе як "фізичну особу" не знаю А якщо ти - ВІЛ-інфікований? Почну "тату" набивать і випадково можу отримать зараження? Тому ходи без татуювання Тебе й так пізнають! Пам"ятаєш фольклор кацапський "А я милава узнаю па паходке!"? Так і тебе всі пізнають по дурних коментарях
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17.02.2023 21:10 Відповісти
Вам же написали, що ні ума ні фантазії. Грозев між іншим співпрацює зі спецслужбами, тому його не "ганяють", а обмежують в можливості присутності в місцях підвищеної небезпеки. Напевно його попередили і про необхідність зміни місця перебування, і про небажаність його присутності на церемонії.
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17.02.2023 14:58 Відповісти
Тобто знають, що балалайня - держава-терорист, але законодавчо чомусь це не визнають.
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17.02.2023 12:56 Відповісти
МІ-5 вважає грозєва подвійним агентом - тільки й усього
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17.02.2023 14:31 Відповісти
I pravilno , on drug "haroshih "ruskih , a eta uzhe padazritelnii fakt . Na rashke vsegda sapernicali raznie klanovie strukturi za vlast , i u vseh mnoga gibridnih agentov v Eirope i netolka .
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17.02.2023 14:51 Відповісти
Максимально мутний тип.
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17.02.2023 15:04 Відповісти
Навіщо уряду Великобританії платити після можливого замаху?Вони ще до цих пір,напевне,не відійшли від отруєння Скрипалів.А ті були під програмою захисту свідків.Був же Ковід-привітають з премією заочно,чи онлайн.Чи йому хочеться на дітях попробувати роботу кацапських спецслужб?
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17.02.2023 16:02 Відповісти
Зачем личное присутствие, если всё будет в интернете ?
Грозев столько обнимался с Навальным, что теперь пусть не обижается.
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17.02.2023 17:46 Відповісти
 
 