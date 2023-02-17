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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Минулого тижня морпіхи знищили 278 окупантів, 14 бойових бронемашин, 14 артсистем, 1 сховище з боєприпасами. ІНФОГРАФІКА

Підрозділи ВМС у складі створених угрупувань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВМС ЗСУ. 

"За минулий тиждень нашим військовим вдалось знищити: 278 окупантів, 14 бойових броньованих машин, 8 танків, 14 артилерійських систем, 2 міномети, 13 одиниць автомобільної техніки, 1 засіб ППО, 2 одиниці спеціальної техніки, 2 крилаті ракети та 1 сховище з боєприпасами", - йдеться в повідомленні. 

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Минулого тижня морпіхи знищили 278 окупантів, 14 бойових бронемашин, 14 артсистем, 1 сховище з боєприпасами 01

Автор: 

армія рф (17482) ВМС (1388) втрати (4408)


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Гарна робота!
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17.02.2023 12:38 Відповісти
Героям слава !!!
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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17.02.2023 13:09 Відповісти
Наші котики , найліпші котики в світі ,
МОЛОДЦІ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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17.02.2023 15:45 Відповісти
 
 