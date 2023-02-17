Минулого тижня морпіхи знищили 278 окупантів, 14 бойових бронемашин, 14 артсистем, 1 сховище з боєприпасами. ІНФОГРАФІКА

Підрозділи ВМС у складі створених угрупувань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВМС ЗСУ.

"За минулий тиждень нашим військовим вдалось знищити: 278 окупантів, 14 бойових броньованих машин, 8 танків, 14 артилерійських систем, 2 міномети, 13 одиниць автомобільної техніки, 1 засіб ППО, 2 одиниці спеціальної техніки, 2 крилаті ракети та 1 сховище з боєприпасами", - йдеться в повідомленні.

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