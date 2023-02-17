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Новини Війна
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Сі Цзіньпін планує виступити з "мирною промовою" до річниці вторгнення РФ в Україну

сі,цзіньпін

Лідер Китаю Сі Цзіньпін має намір виступити з "мирною промовою" в річницю початку війни в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, який сказав, що про це йому сказав головний дипломат Китаю Ван Ї.

Вони зустрілися в четвер в Римі.

Під час війни Китай взяв тонку лінію, прагнучи збалансувати свої зв'язки із Заходом, підтримуючи при цьому Москву.

Він загалом відмовився продавати зброю Росії і не брав безпосередньої участі у війні сподіваючись зберегти доступ до світового ринку.

Але водночас Китай координує свої дії з Росією на дипломатичному рівні і користується перевагами знижок на російську нафту.

Також читайте: Байден планує переговори з Сі Цзіньпіном

Автор: 

Китай (4618) Сі Цзіньпін (316) Таяні Антоніо (70) Ван Ї (77)


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Топ коментарі
+62
Поки вони допомогають рашці, їх промови не коштують ані цента.
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17.02.2023 12:48
+47
миротворець х*єв
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17.02.2023 12:48
+42
Хитрожопые хотят между капелек....
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17.02.2023 12:46
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Хитрожопые хотят между капелек....
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17.02.2023 12:46 Відповісти
как бы не упал СИ между каменей в бездну.. а то ведь можно попробовать прошмыгнуть если выйдет и между пуль снарядов и ракет..наверное китайцам неизвестна поговорка- что справлять нужду между 2 унитаз-ов не комефлю ...все одно упадет между унитазами и
сам будешь в испражнениях..
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17.02.2023 13:42 Відповісти
Турки такие же хитрожопые. Не ангажированных и имеющих при этом влияние в мире вообще нет.
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18.02.2023 00:26 Відповісти
Поки вони допомогають рашці, їх промови не коштують ані цента.
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17.02.2023 12:48 Відповісти
миротворець х*єв
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17.02.2023 12:48 Відповісти
Ну і що він скаже? "Мізамір"? Йшов би нах.Краще б на Сибір напав.
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17.02.2023 12:50 Відповісти
Краще б Сибір напав повернув істиним господарям....
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17.02.2023 12:53 Відповісти
Тобто ти хочеш, щоб Китай отримав доступ до ресурсів рашки? Китай - диктатура, а диктатура - це війна. якщо є ресурси.
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17.02.2023 14:57 Відповісти
Я хочу щоб Україна мала СПІЛЬНИЙ кордон з китаєм так...років 40-50-ть...

а там хай Люди вирішують що далі робити...тільки, надіюсь, щоб вирішили НЕ "па-пріколу..."
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17.02.2023 15:29 Відповісти
Я вже знаю про що буде заява Сі дзінь пині - дайтє путєну сохраніть літсо .
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17.02.2023 12:51 Відповісти
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17.02.2023 20:56 Відповісти
розстрілять при хвістня )(уйла! тайвань незалежна! сі хунь винь на гіляку!
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17.02.2023 12:52 Відповісти
давня консерва - взірвалася. + 9 зомбі
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17.02.2023 21:41 Відповісти
Випий отрути ***** китайське!
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17.02.2023 12:53 Відповісти
Комуняцька мерзота. Ще один диктатор «за мир».
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17.02.2023 12:54 Відповісти
Він там головний, убер *****. Всі інші у нього на побігеньках.
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17.02.2023 13:01 Відповісти
рвать надо все отношения с вонючим китаем... и лет на 20-30 предать эту вонь забвению... надо пробудить рукойводителя украинской дипломатии, находящегося в полнейшей прострации и полностью занятого своими никому не нужными видосиками, которые делают его все более неприятным, к тому, чтобы он дал команду полнейшему нулю куляйбе начать процедуру разрыва отношений... министр сам не догадается вследствие "глубины" знаний и мировоззрения, а наивеличайший не знает что делать...
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17.02.2023 12:58 Відповісти
почни з доступного тобі на єреф - Янека
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17.02.2023 21:43 Відповісти
речь должна быть короткой - Пора делить рашку......
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17.02.2023 13:01 Відповісти
Треба послати Китаю сигнал, повісивши Арахамію на Майдані.
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17.02.2023 13:03 Відповісти
И д'ермака.
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17.02.2023 13:41 Відповісти
лучше вешать пуйло и шойгу с лавровым )))
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17.02.2023 14:18 Відповісти
А що там у нас з послом в КНР вже 2 роки? Ще не знайшли "сексологиню", яка б робила це в ************* традиціях?
Так агрохімію туди послицею - він же так захоплювався Китаєм ще рік тому!
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17.02.2023 13:04 Відповісти
Дайте вгадаю - і цей буде говорити про переговори?
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17.02.2023 13:05 Відповісти
и про отдачу шанхая россии )))
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17.02.2023 14:19 Відповісти
Уж кому кому, а китаёзкой падле война на территории Европы очень выгодна. Вообще, они своими действиями давно объявили войну всему западному миру и претендуют на мировое господство. Взяли в союзники диктаторские режимы, помогают не сдохнуть от санкций рашисткой *********. По факту имеем ось зла диктаторских стран против демократических стран запада.
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17.02.2023 13:06 Відповісти
пора устраивать в чайне демократическую революцию
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17.02.2023 14:20 Відповісти
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17.02.2023 13:06 Відповісти
О! с язика сорвал!
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18.02.2023 00:22 Відповісти
пошел на ***
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17.02.2023 13:10 Відповісти
головні саппортери рашистів які поставляють їм все шо завгодно, а в Україні забороняють купувати беспілотники. Пішли вони нахєр
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17.02.2023 13:15 Відповісти
Підаре хитрожопий, "місамір" не проканає.
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17.02.2023 13:16 Відповісти
Треба перестати купувати китайські товари, навіть якщо вони дешевше. Пора валити економіку хитродупих.
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17.02.2023 13:18 Відповісти
Невже Сі Цзіньпін скаже, що Кон Чен Ий має забрати свої лапті з України, А Зауралля перелати Китаю.
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17.02.2023 13:18 Відповісти
председатель хоче запропонувати Тибет і Хейлуцзян взамін на мир, а різницю поставками нафти з мордору ? Не ?
Більших потвор ніж жовта небезпека важко уявити.
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17.02.2023 13:25 Відповісти
виродки косоокі
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17.02.2023 13:28 Відповісти
Всё, где используется "мирные инициативы", "мирная речь" и т.п. - можно даже не слушать.
Любые реальные "инициативы" должны начинаться со слов: "Требуем от россии ...". Всё другое - от лукавого.
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17.02.2023 13:37 Відповісти
Вийде Сі і скаже :

親愛的烏克蘭人！ 浸泡這些俄羅斯禮物，這樣即使他們的精神也不會發臭！ 烏克蘭的榮耀！😅
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17.02.2023 13:52 Відповісти
Було би весело.
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18.02.2023 06:11 Відповісти
Хто знає, як буде китайською ПІШОВ *****?!
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17.02.2023 13:54 Відповісти
це буде - до Спаму
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17.02.2023 21:48 Відповісти
І х@йло і Сі - два чоботи пара .Китай аж пищить , щоб хапанути Тайвань , і хто його зна щоб було , зложися карта в мокшів інакше в Україні .
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17.02.2023 13:57 Відповісти
І що тут нового?
BRICS мимотворець?
Цей серіал стартував ще в березні минулого року, воно нудне і нецікаве.
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17.02.2023 14:02 Відповісти
в общем то время пуйлоаферы с захватнической войной эта краснозадая обьезьяна некисло на дурашке наварилась и пуйло перед этим чайнизом в долгах как в шелках.
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17.02.2023 14:16 Відповісти
Дзень Дзелень!
Колись ваші кеди та термоси найліпшими були!
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17.02.2023 14:19 Відповісти
Китай мог бы надавить на РФ и заставить х=ло закончить эту войну...
Но для этого с китайцами нужно 24\7 работать нашим дипломатам.
Хотя бы эту, сексологиню в Пекин послать чтоль )
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17.02.2023 14:28 Відповісти
Т.е. ты не допускаешь мысли, что Китай уже надавил на рашку, чтоб она начала войну в Европе, которая Китаю очень выгодна?
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17.02.2023 15:04 Відповісти
во-первых, дело было год назад, когда все были уверены, что Киевзатридня, а Украиназанеделю и вот такой оборот дел возможно и был бы выгоден Китаю. И именно это и рассказал х=ло товарищу СИ.
во-вторых, но всё пошло совсем не так, и в итоге Украина держится, НАТО проснулось и лихорадочно объединяется вокруг... США, которому данная война и оказалась максимально выгодна, потому что...
в-третьих, газовый рынок Европы теперь лёг под США, система безопасности тоже целиком в руках США, рынок вооружений - ну тут просто флешрояль и для ВПК США рай и море возможностей и денег.
А что же Китай с этого всего кина поимел? Да собственно ничего кроме дешевого газа, который итак шёл в Китай. Зато тяжелейший экономический кризис на фоне пандемии которая внезапно закончилась везде кроме Китая.
Китаю на данном этапе нужно топить за окончание войны, иначе позиции США будут становится еще сильнее, а торговля Европы с Китаем всё слабее, т.к. для неё нужен мир.
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17.02.2023 17:04 Відповісти
Які можуть бути промови про мир, якщо ціль війни росіян це знищення українців і України.
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17.02.2023 14:29 Відповісти
Шановне товариство! Цей китайський царь веде себе так, тому, що( на моє глибоке переконання) впевнений, що ********** кацапії наступає звіздець( на велику літеру П). Як у того кацапського прислів`я: "Звиздец подкрался незаметно, хоть виден был издалека". Так от: він і розраховує на те, що кацапія буде переможена у цій віні, яку затіяв кремлівський педофіл, недокурок кегебістський - ***** в Україні та в недалекому майбутньому вона безоглядно стане китайським придатком сировини та викопних копалин. Тому і поводить себе так китайський очільник, так би мовити - це китайська много - ходов- очка. І "вашим і - нашим". Ну от якось так.
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17.02.2023 14:41 Відповісти
А війскові борти з раші до Китаю просто так літають постійно, офіційно за касками і бронижелетами

А ще чайна компанії як і амер чи ЄС які мають там виробництво, добре заробляють на дешевих ресурсах з раші... які орки туди поставляють нижче ринкової ціни і ще й за юані
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17.02.2023 14:44 Відповісти
Та хай цей балабол не перенапружуїться, один чорт нах*й пошлемо далі сидіти на своїй сраці рівно, на березі тої (ОЙ)баної "річки" й чекати поки вздута та виї*ана в усі дірки тушка х*йла повз нього пропливе...
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17.02.2023 14:54 Відповісти
всі комунізди-.андони!
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17.02.2023 15:09 Відповісти
китайське позорне у,бище .Краще повтори своє "китайське благословення" рашиста-куйла, на війну в в Україні перед олімпіадою,не маючи котрохо,рашист не починав би війну в Україні від слова "ніколи" --лицемірна китайська суч,ра .
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17.02.2023 15:39 Відповісти
Кетайцы хотят половить рыбку в этой воде. Ничего у них не выйдет. Если Запад конечно хочет выжить то предпмиет все заклади чтобы не дать Кетаю помогать парашке оружием или деньгами.
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17.02.2023 15:54 Відповісти
не вчи українську мову (все заклади) - вчи китайську!
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17.02.2023 21:53 Відповісти
Китай хоче відтяпати ласий шматок росії і, при цьому не отримати ****.лєй. США і Японія мріють про таке ж і щоб теж не отримати п-лєй. Україна мріє вернути свої землі і повернути історичні і теж, щоб не отримати пізд.лєй. Європа хоче просто не отримати піздюлє...
Інтереси усіх тут співпадають. Лише для цього треба виснажити росію у війні і санкціями і дождатися, коли знебіжчиться ***** і внутрішнього бунту (чергового "вєлікого октября").
Дуже печально, що Україні тут відведена роля "сиру у мишоловці". Але, судячи з усього, по-інакшому не вийде...
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17.02.2023 16:06 Відповісти
Бунту в РФ бути не може, немає підгрунтя на сьогодні .
Війна сама по собі завжди об'єднувала росіян, це історичний факт, а не призводила до бунту, тим більш зараз абсолютна більшість з них впевнена що вони не нападають на Україну, а захищають " свои исторические земли" та якщо програють в Україні то далі війна буде вже на їх території. Тож навіть ті хто проти "сво" не мають на меті бунт, коли кажуть ми проти, а мають на меті мирні перемовини та гуманне ставлення до українців та полонених ВСУ. Але навіть серед них немає тих хто скаже давайте віддамо Крим та Донбас. А про інших і казати нема що, вони вважають що треба воювати до кордону з Польщею, а потім ще поляків покарати
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17.02.2023 16:23 Відповісти
Насамперед, Ви, мабуть призабулисьте що Перша Світова війна саме і призвела до бунту в росії, котрий вони згодом назвали "вєлікім октябрьом".
А по-друге, бунт (можете це назвати державним переворотом) здійснять самі москалі за гроші російських мільонерів і олігархів, капітали і вклади та активи котрих знаходяться в американських і європейських банках. Їх просто там прихлопнуть" і скажуть фрідманам-абрамовичам-дерипаскам та ін "гусскім" - або ви робите революцію, приводите до влади якогось "Васю" (ми вам скажемо кого), - або залишитеся і без бабла, і без штанів.
PS А "Вася", на якого вкажуть з берегів Потомака, зробить все решту (як йому скажуть з берегів Потомака).
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17.02.2023 18:56 Відповісти
, полная каша у тебя в голове
«Китай хоче відтяпати ласий шматок росії і, при цьому не отримати ****.лєй.
США і Японія мріють про таке ж і щоб теж не отримати п-лєй»???

Ты с какого дуба упал?
Может назовешь, каки-таки не принадлежащие США и Японии территории хотят оттяпать США и Япония?
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17.02.2023 16:39 Відповісти
Читай книжки. Почни з "Букваря".
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17.02.2023 19:52 Відповісти
Яке їхало, таке і здибало. "Абетка".
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18.02.2023 06:14 Відповісти
Тавалиса подождёт, когда северный брат ослабнет,а потом нападет, Сибильнаса!
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17.02.2023 16:17 Відповісти
СіЦзіньПінь, йди зі своїм "мирним планом" на концерт до вашого МаоЦзедуна, за "рускім карабльом"...
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17.02.2023 16:21 Відповісти
За ним стоїть 1.5 мільярда китайців, він абсолютний володар ціх людей, там же авторитарна влада, як ні як, це треба поважати.
Побачимо, що він запропонує.
Скоріш за все щоб Україна віддала частину своєї території та підписала мир.
А якщо ні, ну то ні, Китай впринципі влаштовує ситуація коли РФ слабшає руками України, в певний момент жовті человечкі можуть зробити щось таке на кшталт "днрлнр" тіки в Сибиру, а до того моменту будуть нафту та газ за собівартістю забирати
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17.02.2023 16:31 Відповісти
Мир - это когда фашистская раша уйдет с непринадлежащей ей территории.

А Си пусть решает свои проблемы у себя и не лезет с советами к Украине.
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17.02.2023 16:29 Відповісти
Фак Ю Сі
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17.02.2023 18:19 Відповісти
Жопа ******* чувствует??
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17.02.2023 18:22 Відповісти
здохнув би з х!йлом разом
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17.02.2023 18:40 Відповісти
Скажіть йому хто-небудь китайською "Йди на ***"!
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17.02.2023 21:41 Відповісти
Читайте между строк что он хочет сказать
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17.02.2023 21:49 Відповісти
хазяїну поднєбєсной потрібний хазяїн прєісподнєй
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18.02.2023 00:48 Відповісти
виступи з мирною промовою по примиренню з Тайванем
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18.02.2023 02:23 Відповісти
 
 