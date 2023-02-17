Військові навчання у Білорусі продовжили як мінімум до 27 лютого, - "Беларускі Гаюн"
Військові навчання у Білорусі безперервно тривають уже 43 тижні, з 29 квітня минулого року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Беларускі Гаюн".
За даними моніторингової групи частина білоруських полігонів, де сконцентровані ЗС РФ, працюватимуть без перерви - "Осиповичський", "Доманово", "Лепельський", "Обуз-Лісновський".
У "Беларускі Гаюн" фіксують чергове продовження навчань на тиждень на білоруських полігонах, які безперервно тривають з 29 квітня 2022 року.
"Загальна кількість продовжень склала 43 тижні", - йдеться у повідомленні.
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lammer ya
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