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Військові навчання у Білорусі продовжили як мінімум до 27 лютого, - "Беларускі Гаюн"

рф,білорусь

Військові навчання у Білорусі безперервно тривають уже 43 тижні, з 29 квітня минулого року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Беларускі Гаюн".

За даними моніторингової групи частина білоруських полігонів, де сконцентровані ЗС РФ, працюватимуть без перерви - "Осиповичський", "Доманово", "Лепельський", "Обуз-Лісновський".

У "Беларускі Гаюн" фіксують чергове продовження навчань на тиждень на білоруських полігонах, які безперервно тривають з 29 квітня 2022 року.

"Загальна кількість продовжень склала 43 тижні", - йдеться у повідомленні.

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Автор: 

Білорусь (7937) росія (65316) військові навчання (2776)


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Ті що їхали на місяць-два на "учєнія" минулого року, зараз мабуть, реально офуївші)
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17.02.2023 13:08 Відповісти
Шел третий год краткосрочных учений.
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17.02.2023 13:14 Відповісти
не,ну нафига смеяца,чтобы был ламанш за 2 дня взять надо старано учиться,а там лукашенко к деревяной обивке мазов и бтров еще искуственой гомельский интелехт засунет в эти боевые машины аля безумный макс,и трепещи нато,пересыхай ламанш)))
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17.02.2023 13:17 Відповісти
чіпсовий недобульбофюрер трохи підсикує ...
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17.02.2023 13:14 Відповісти
Сподіваюсь, що до програми навчань ввели новий норматив: укладка в сміттєвий пакет на швидкість.
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17.02.2023 13:17 Відповісти
Доучиться те стерво...
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17.02.2023 13:45 Відповісти
Певно, картопляники на сьогодні - найвченіші воїни на планеті!
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17.02.2023 14:18 Відповісти
 
 