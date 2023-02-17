Арештований співробітник розвідки Німеччини мав передати ФСБ координати поставлених Україні HIMARS, - ЗМІ

Співробітник Федеральної розвідувальної служби Німеччини, якого раніше затримали за шпигунство на користь Росії, мав передати ФСБ координати поставлених Україні HIMARS.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це стало відомо Spiegel.

Зокрема, російська спецслужба ФСБ намагалася через співробітника BND, якого наразі заарештовано, отримати дані про місцезнаходження артилерійських позицій та позицій ППО української армії.

Відповідно, ФСБ доручила агенту BND зняти і передати їй GPS-дані з реактивних систем залпового вогню HIMARS, поставлених США, і системи протиповітряної оборони IRIS-T, поставленої Берліном.

Як винагороду за послуги співробітник отримав шестизначну суму, гроші були знайдені у нього під час затримання.

Однак, за словами джерел, малоймовірно, що такі дані були передані.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що співробітника розвідки Німеччини затримали за шпигунство на користь Росії. За даними ЗМІ, розвідник міг передавати Росії дані про Україну.

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