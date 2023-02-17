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Арештований співробітник розвідки Німеччини мав передати ФСБ координати поставлених Україні HIMARS, - ЗМІ

himars

Співробітник Федеральної розвідувальної служби Німеччини, якого раніше затримали за шпигунство на користь Росії, мав передати ФСБ координати поставлених Україні HIMARS.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це стало відомо Spiegel.

Зокрема, російська спецслужба ФСБ намагалася через співробітника BND, якого наразі заарештовано, отримати дані про місцезнаходження артилерійських позицій та позицій ППО української армії.

Відповідно, ФСБ доручила агенту BND зняти і передати їй GPS-дані з реактивних систем залпового вогню HIMARS, поставлених США, і системи протиповітряної оборони IRIS-T, поставленої Берліном.

Як винагороду за послуги співробітник отримав шестизначну суму, гроші були знайдені у нього під час затримання.

Однак, за словами джерел, малоймовірно, що такі дані були передані.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що співробітника розвідки Німеччини затримали за шпигунство на користь Росії. За даними ЗМІ, розвідник міг передавати Росії дані про Україну.

Читайте: Агентство Reuters ідентифікувало шістьох російських агентів впливу в Німеччині. ФОТОрепортаж

Автор: 

Німеччина (7374) шпигунство (996) HIMARS (308)


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Топ коментарі
+22
Як таке можливо??? Корпуція ж тільки у нас!
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17.02.2023 13:12
+15
на гіляку запроданця !!!
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17.02.2023 13:12
+13
это не коррупция, а продажа военной тайны
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17.02.2023 13:15
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на гіляку запроданця !!!
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17.02.2023 13:12 Відповісти
Як таке можливо??? Корпуція ж тільки у нас!
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17.02.2023 13:12 Відповісти
это не коррупция, а продажа военной тайны
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17.02.2023 13:15 Відповісти
корупція це коли чинуші беруть лівака в принципі.
не важливо звідки і за що.
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17.02.2023 13:19 Відповісти
це тяжчий злочин, ніж корупція
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17.02.2023 15:04 Відповісти
треба звертати увагу на рівень корукції - у нас вона усюди !!!!
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17.02.2023 13:29 Відповісти
Це не корупціонер, а завербована потвора.
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17.02.2023 13:43 Відповісти
Звідки йому відомо де їх розмістили в Україні. І вони ж не стоять на місці.
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17.02.2023 13:13 Відповісти
може по GPRS-трекеру ... ???
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17.02.2023 13:17 Відповісти
В нахрена його вмикати на подібній техніці?
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17.02.2023 13:20 Відповісти
це може бути умовою від постачальника цієї техніки (США, Німетчина, В.Британія) ...
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17.02.2023 13:21 Відповісти
Але ж це ідиотизм.😕
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17.02.2023 13:27 Відповісти
А прив'язуватись для стрільби як? По бусолі?
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17.02.2023 13:39 Відповісти
Ну так відстрілявся та відключай. Вантажся,та петляй.
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17.02.2023 14:01 Відповісти
Думаю, так і роблять. Інших варіантів нема. HIMARS - то ж не Airpods
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17.02.2023 14:50 Відповісти
RTK станцію поставити, вона не передає дані стороннім особам, якщо не налаштувати передачу і інтернет не підключати. Хоча вже давно можна використовувати супутникові диференційні поправки від геостаціонарного супутника. Точність до 2,5 см.
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17.02.2023 14:02 Відповісти
"GPRS-трекер"? у Хаймарсов передача данных осуществляется в сотовой сети? когда же вы убогие начнёте понимать разницу между GPRS и GPS...
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17.02.2023 14:01 Відповісти
Як ти визначаєш "убогість" ? З такою ж долею вірогідності, припускаю, що ти убогий. Чому? Бо ти або москвин, або довбень, який не розуміє, що свинояз - то ганьба!
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17.02.2023 14:53 Відповісти
придурошне, я українською володію не гірше за тебе, а мабуть й краще! хоча українська не є моєю рідною мовою, до того ще володію англійською та івритом, так що стули пельку та не ганьбись
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17.02.2023 14:57 Відповісти
Це ж треба! Обісратись прилюдно, і доказувати, що обісрався опонент! Поведінка, яка притамання москвосвинам. Йолопе, якби ти "володів" українською, то ти не писав би з помилками. Я не володію, на жаль, англійською, але в українській ти мені фори не даси, йолопе!
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17.02.2023 18:43 Відповісти
кретине, "...то ти не писав би з помилками", "Поведінка, яка притамання" - українською буде "притаманна"
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17.02.2023 19:49 Відповісти
слово "убогій" вживалось стосовно знань того, хто не знає різницю між GPRS та GPS! "убогість" може бути матеріальна, фізична, духовна, освітня...
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17.02.2023 15:03 Відповісти
Слова "убогій" в українській не існує. Дятел!
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17.02.2023 18:45 Відповісти
тупориле, я навмисно написав "убогій" з українською "і", в україській мові це слово теж є пишеться "убогий/вбогий" -

УБО́ГИЙ (ВБО́ГИЙ), а, е.

1. Який живе в нестатках, злиднях; бідний; протилежне багатий. Він був убогий собі сирота, усе ходив по наймах, у чумаках да в чабанах (Ганна Барвінок, Опов.., 1902, 5); [Виборний:] Тілько нігде правди дівати, трудненько тепер убогій дівці замуж [заміж] вийти (Іван Котляревський, II, 1953, 20); Та царські упадуть чертоги, І правда кривду спопелить, Коли навчиться люд убогий Громадою обух сталить (Максим Рильський, III, 1961, 33); Іван і Франка, тримаючись за руки, стояли біля стіжка, найубогіші за всіх у Селі Руському своїм маєтком і найбугатші в світі вірністю своєї любові (Степан Чорнобривець, Потік.., 1956, 306);
так що ти знову обісрався, "знаток" української мови
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17.02.2023 19:08 Відповісти
Якщо ти єврей, то євреям має бути соромно, за такий екземпляр. Ти щось про відмінки чув?
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17.02.2023 19:11 Відповісти
дебіле, де мова йшла про відмінки?
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17.02.2023 19:50 Відповісти
Ти в адекваті ? Хто тебе з божевільні випустив?
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17.02.2023 20:07 Відповісти
Ти двічі убогий: ти здатен спілкуватись на свиноязі, і ти , за твоєю ж класифікацією, освітньо убогий !
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17.02.2023 18:48 Відповісти
яке ж ти кончене, зливайся, ти вже добряче зашкварилось
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17.02.2023 19:11 Відповісти
Не дождешся, йолопе! Хоча ти ще й шлімазл, мабуть
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17.02.2023 19:14 Відповісти
і до речі, якого чорта ти розвело флуд? я писав не тобі і писав конкретне зауваження стосовно незнання багатьма, різниці між GPRS та GPS! так, я писав в грубій формі! але саме тебе ідіота це зачепило і в тебе дуже підгоріло, з цього висновок - ти той самий убогий, про якого я й писав
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17.02.2023 19:45 Відповісти
Паланням пердака задоволений!
Давай, песику, гавкни ще!
Голос, песику!
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17.02.2023 20:10 Відповісти
"Не дождешся" - ще один зашквар клінічний дебіл "українознавець", українською буде "не дочекаєшся" давай продовжуй
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17.02.2023 19:54 Відповісти
ти дуже близько до почесного титула "дебіл дня на цензорі"
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17.02.2023 19:56 Відповісти
ти роздаєш титули? Прямо з палати?
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17.02.2023 20:08 Відповісти
тобі скільки років? є хоч 16?
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17.02.2023 20:22 Відповісти
*передати їй GPS-дані*
Якось так
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17.02.2023 14:11 Відповісти
Москалі грошей наперед не дають...
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17.02.2023 13:14 Відповісти
А после тем более.
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17.02.2023 13:33 Відповісти
Семье горе-шпиона даст пачку пельменей.
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17.02.2023 14:00 Відповісти
Тобто??? З якого дива у Німеччині мають знати розташування ХАймарсів??? Хіба таку інформацію можна розповсюджувати??
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17.02.2023 13:14 Відповісти
в Україїні не тільки Хаймарси, в Україні ще поставлено їх німецькі аналоги під назвою MARS2, якщо не помиляюсь ...
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17.02.2023 13:23 Відповісти
І що? Чому розташування позицій ЗСУ має знати хтось у Німеччині?? Це ж ризики! Чим менше людей знає - тим спокійнійше!
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17.02.2023 13:46 Відповісти
Шукайте руска курву.
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17.02.2023 13:14 Відповісти
Головне - не вийти на себе.
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17.02.2023 13:16 Відповісти
Ну так ось і результат - затримання.
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17.02.2023 13:21 Відповісти
Ага, внєзапно, бл... перший раз дані кислобздіям передав не Єрмак
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17.02.2023 13:24 Відповісти
Да это же Штирлиц,все еще работающий на "матушку-рассею".
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17.02.2023 13:19 Відповісти
Якщо велику суму грошей знайшли вже в німецькому дивані, то скоріш за все інформацію він вже встиг передати. Каци платять лише за результат.
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17.02.2023 13:19 Відповісти
дуже ймовірно що таких як затриманий в Німеччині є багато, та й в Європі в цілому, у кожного є своя ціна, кацапи грошей не пожаліють, щоб получити таку цінну для них інформацію
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17.02.2023 13:24 Відповісти
Німець кацапню кинув на бабки)
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17.02.2023 13:21 Відповісти
координаты поставлених Україні HIMARS, - Широта: 55°45′07″ с.ш. Долгота: 37°36′56″ в.д. Высота над уровнем моря: 144 м.
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17.02.2023 13:22 Відповісти
Чекаєш шестизначної суми?!
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17.02.2023 13:27 Відповісти
🤣
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17.02.2023 13:28 Відповісти
Гадаю, ми всі разом могли б скинутись і на семизначну цифру заради такої справи. І щоб туди щось дуже гарне "прилетіло"
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17.02.2023 14:40 Відповісти
було б непогано що б той кремль нарешті вже роздовбали бо це справжня домівка зла як у тих фільмах про всяку нечисть .
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17.02.2023 13:34 Відповісти
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17.02.2023 13:44 Відповісти
Классное место, то что надо.
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17.02.2023 14:46 Відповісти
Він з технічного підрозділу, тому, мабуть, мав відповідні можливості....
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17.02.2023 13:23 Відповісти
Ашан" постачав товари російським військовим під видом "гумдопомоги" - розслідування

Від початку повномасштабного вторгнення російська "дочка" французького "Ашану" постачав товари російським військовим на окупованих українських територіях під виглядом гуманітарної допомоги цивільним, а також допомагав військкоматам набирати мобілізованих.
Про це йдеться у спільному розслідуванні The Insider, Le Monde і Bellingcat.
Поставки складалися як із товарів з "ашанівських" складів, так і з товарів, зібраних волонтерами на території магазинів "Ашан" у різних регіонах країни-агресора.
У розслідуванні згадується лист, який був надісланий співробітникам магазинів у Санкт-Петербурзі: "Колеги, прошу зібрати цесію для гуманітарної допомоги (за списком у вкладенні) і сьогодні вночі відправити на магазин Північний, дайте знати, коли палети будуть зібрані".
Товари у згаданому вкладенні не схожі на "гуманітарну допомогу": шкарпетки для чоловіків 40-го розміру взуття, є цигарки (які ніколи не постачають як гуманітарну допомогу), запальнички, бритви, але немає нічого для жінок і дітей. Кількість товарів (1000 тюбиків зубної пасти, 500 запальничок) свідчить про те, що одержувачів було багато, цього вистачило б на один-два батальйони.
Далі цю "гумдопомогу" оформлюють як закупівлю з боку десяти юросіб. Ці компанії пов'язані між собою: всі вони обслуговують петербурзький "Пассажиравтотранс", який, своєю чергою, належить до міського Комітету з транспорту. Деякі з цих юросіб на запит журналістів не стали приховувати, що товари прямують російським військовим.
Крім того, "Ашан" задіяв у поставках для окупаційних військ не тільки свої пітерські магазини. Про це свідчить те, що поставки узгоджувалися з московським офісом, і те, що в інших регіонах також було помічено збір допомоги на території торгових центрів, що належать "Ашану". Так, наприклад, у Самарі, Рибінську та Володимирі на територіях магазинів "Ашан" розташовувалися пункти збору "гуманітарної допомоги для Донбасу".
Судячи з усього, не тільки "Ашан", а й "Леруа Мерлен", який належить до того ж холдингу, займався постачанням товарів на окуповані російськими військами українські території. Наприклад, на опублікованому в грудні відео з Маріуполя можна побачити, як члени "Молодої Гвардії Єдиної Росії" розвантажують однакові палети з фірмовим знаком "Леруа Мерлен".
Також "Ашан" допомагав владі РФ боротися з ухильниками від призову: компанія збирала і передавала до військкоматів дані про своїх співробітників і після оголошення мобілізації допомагав військкоматам виконувати норму: на робочому місці співробітникам вручали повістки і пропонували звільнитися.
https://theins.ru/politika/259454
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17.02.2023 13:35 Відповісти
Ну…. після того як арахам висловився щодо глиноземного…. :

На думку Давида Арахамії, цей завод стане проблемою для держави, оскільки наразі немає змоги завозити туди сировину і відправляти глинозем на експорт.

- На жаль, для держави цей завод стане не перлиною, а проблемою. Більше 7 тисяч працівників, яким немає з чого сплачувати ЗП. Завод працював наступним чином: завозив морем боксити з родовищ Дерипаски в Південній Гвінеї (зараз морських перевезень вже немає, як немає і контрактів з родовищами) - далі переробляли в глинозем і відправляли морем на експорт на заводи Дерипаски. Як зараз буде це працювати ніхто не знає, але витратна частина велика і тепер держава матиме цю проблему замість Дерипаски, - відзначив Давид Арахамія.

На його думку, забирати завод треба було тільки після розробки зрозумілої бізнес-моделі або наявності інвестора, готового ним займатися. Конфіскацію підприємства зараз він назвав «ура-патріотизмом».

- Я ще тоді казав, поки не з'явиться зрозуміла бізнес модель, або інвестор для цього підприємства - не треба його чіпати - але ура-патріотизм переміг. До таких «активів» має бути застосована «смарт стратегія», але, на жаль, не всі це розуміють, - додав він.

Давид Арахамія також поки не бачить можливості виготовляти алюміній із сировини МГЗ на Запорізькому алюмінієвому комбінаті.

- ЗАЛК мені здається це утопія, з електрикою все погано, сподіваюся, поки що. Боксити можна купувати, згоден, але поки що їх нема чим привозити, а витрати вже із завтрашнього дня, на зарплати, на підтримку нормального стану шламових полів. Гроші чималі, бюджету нема. Тому я казав, давайте цей актив забирати тоді, коли ми матимемо план його утримання хоча б у беззбитковому стані, а зараз тупо отримаємо видаткову статтю та соціальну кризу (це цілий мікрорайон міста), - резюмував він.
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17.02.2023 13:48 Відповісти
Его самого можно отдать ФСБ - по частям в отдельных бандеролях.
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17.02.2023 13:54 Відповісти
Кацапських шпигунів розвелося,мов бліх у Сірка.Є дуже інформативне інтерв'ю ексрозвідника Зеленько на цю тему.
Цікава там інфа ,рекомендую обов'язково подивитись.Особливо мене вразило,що високопосадовці Німеччини перші дні великої війни ховалися від контактів з Україною,бо чекали на "нову владу" від пуйла.Так спрацювала їх розвідка.Там багато цікавого і про розвідки,і про шпигунів,і про сьогоднішні викрутаси і страхи Європи перед пуйлом.

https://www.youtube.com/watch?v=Tjf1Rs4IRgs&ab_channel=%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD Экс-разведчик КГБ ЗЕЛЕНЬКО
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17.02.2023 14:09 Відповісти
Так а где он задержан?В Украине или в Германии?
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17.02.2023 14:22 Відповісти
В Україні таких не затримують !
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17.02.2023 16:53 Відповісти
А якщо й затримують, то першим ж рейсом відправляють до господаря на парашу на заслужений отдих або для нової спроби знищення України.
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17.02.2023 20:45 Відповісти
Какие слова инсайдеров, о чем речь, яйца в дверь и быстро расскажет давал или не давал данные.
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17.02.2023 14:40 Відповісти
Тоже ,мне Штирлиц, в гестапо умели работать и передавать свой опыт...
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17.02.2023 14:44 Відповісти
В Україні йому нічого б не було. Може пішов би на підвищення !
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17.02.2023 16:51 Відповісти
 
 