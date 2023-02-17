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Новини Агресія Росії проти України
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Ще один військовий РФ, який катував жителя села Ягідне на Чернігівщині, постане перед судом, - Офіс Генпрокурора

ягідне

Перед судом постане військовий російської федерації, який погрожував вбивством жителю села Ягідне Чернігівської області.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє Офіс генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ

"Обвинувачений проходив службу у військовій частині 55115, яка дислокується в м. Кизил Республіка Тива російської федерації. Молодший сержант збройних сил РФ вимагав від місцевого жителя інформацію про розташування Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.

Він відвів потерпілого за територію шкільного подвір’я та наказав стати спиною до бетонного паркана.

Військовослужбовець РФ, не отримавши бажаних відповідей на численні запитання, з метою викликати страх та реальну загрозу для життя чоловіка здійснив чергу пострілів з автомата Калашникова прямо над його головою.

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Продовжуючи такий "допит", обвинувачений зірвав бойову гранату зі свого поясу та кинув прямо під ноги потерпілому.

Такими діями він вчинив катування та завдав значних моральних страждань мирному жителю.

Після знущань військовий наказав потерпілому прослідувати до підвалу школи, де як "живий щит" утримувалося населення села.

Прокурори Чернігівської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця рф за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

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Автор: 

армія рф (17482) суд (11697) Чернігівщина (1584) Офіс Генпрокурора (3255)


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Да не перед судом ці виродки повинні повставати, а перед Кабздоном.
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17.02.2023 13:52 Відповісти
Він "предстане перед судом" реально чи віртуально?Якщо віртуально,то потрібно передбачити спосіб його покарання в рашці через направлення туди спеціальних груп,які вже в залежності від рішення суду будуть його або ліквідовувати,або шмагати канчуками до першої групи інвалідності.І нічого навіть придумувати не треба,просто вивчити досвід Ізраелю чи США...
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17.02.2023 13:52 Відповісти
Задрали вже заочними судами і покараннями. Посадіть вже вживу того поца з натиренними яйцями.
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17.02.2023 14:16 Відповісти
Він ніколи не узнає який суд, коли і куда бажає його визвати.
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17.02.2023 15:23 Відповісти
Заочно я їх усіх вішав би !
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17.02.2023 18:34 Відповісти
 
 