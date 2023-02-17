Російський "Ашан" під виглядом гумдопомоги постачав товари військовим РФ на окупованих територіях, - розслідування

Російський "Ашан" від початку повномасштабного вторгнення РФ до України постачав товари для російських військових на тимчасово окупованих територіях нашої країни. Постачання позиціонували як "гуманітарну допомогу".

Про це йдеться в спільному розслідуванні The Insider, Le Monde та Bellingcat, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ця так звана "гуманітарна допомога" складалася і з товарів зі складів "Ашану", і з того, що волонтери окупантів збирали в магазинах "Ашан" у різних регіонах РФ. Інколи збір "допомоги" був організований за участі місцевих органів влади.

Всі товари "гуманітарної допомоги" призначені для чоловіків (наприклад, мінімальний розмір шкарпеток - 40-й), є сигарети (які взагалі ніколи не постачаються як гуманітарна допомога), запальнички, бритви. Товари для жінок та дітей в переліку "гуманітарки" відсутні.

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Число товарів - приміром, тисяча тюбиків зубної пасти й 500 запальничок - вказує, що одержувачів було багато. За даними розслідувачів, цього вистачило б на один-два батальйони.

Загальна вартість лише однієї березневої партії "допомоги" становила 2 млн рублів.

"Гуманітарну допомогу" оформлювали як закупівлю з боку різних юридичних осіб. Керівники деяких із них визнали, що "допомога" надходила саме російській армії.

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"Ашан" залучив у постачаннях для окупаційних військ не тільки свої пітерські магазини. Наприклад, у Самарі, Рибінську та Володимирі на територіях магазинів "Ашан" розташовувалися пункти збору "гуманітарної допомоги для Донбасу".

"Зазначимо, що, згідно з міжнародним правом, гуманітарною допомогою під час міжнародних конфліктів вважається лише допомога мирному населенню. Підтримка однієї зі сторін, що воює, може підвести "Ашан" під санкції й призвести до відходу компанії з російського ринку", - пишуть журналісти.

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Крім постачання товарів, "Ашан" допомагав військкоматам набирати мобілізованих з-поміж своїх співробітників. Компанія збирала і передавала до військкоматыв дані про своїх співробітників, а після оголошення мобілізації допомагала військкоматам виконувати норму: просто на робочому місці співробітникам вручали повістки та пропонували звільнитися.

Російське керівництво "Ашана" від коментарів відмовилося, а у пресслужбі французького "Ашана" заявили, що компанія перебуває "поза політикою і жодною підтримкою військовослужбовців не займається".