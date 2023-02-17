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Новини Війна
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Російський "Ашан" під виглядом гумдопомоги постачав товари військовим РФ на окупованих територіях, - розслідування

ашан,російський

Російський "Ашан" від початку повномасштабного вторгнення РФ до України постачав товари для російських військових на тимчасово окупованих територіях нашої країни. Постачання позиціонували як "гуманітарну допомогу".

Про це йдеться в спільному розслідуванні The Insider, Le Monde та Bellingcat, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ця так звана "гуманітарна допомога" складалася і з товарів зі складів "Ашану", і з того, що волонтери окупантів збирали в магазинах "Ашан" у різних регіонах РФ. Інколи збір "допомоги" був організований за участі місцевих органів влади.

Всі товари "гуманітарної допомоги" призначені для чоловіків (наприклад, мінімальний розмір шкарпеток - 40-й), є сигарети (які взагалі ніколи не постачаються як гуманітарна допомога), запальнички, бритви. Товари для жінок та дітей в переліку "гуманітарки" відсутні.

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Число товарів - приміром, тисяча тюбиків зубної пасти й 500 запальничок - вказує, що одержувачів було багато. За даними розслідувачів, цього вистачило б на один-два батальйони.

Загальна вартість лише однієї березневої партії "допомоги" становила 2 млн рублів.

"Гуманітарну допомогу" оформлювали як закупівлю з боку різних юридичних осіб. Керівники деяких із них визнали, що "допомога" надходила саме російській армії.

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"Ашан" залучив у постачаннях для окупаційних військ не тільки свої пітерські магазини. Наприклад, у Самарі, Рибінську та Володимирі на територіях магазинів "Ашан" розташовувалися пункти збору "гуманітарної допомоги для Донбасу".

"Зазначимо, що, згідно з міжнародним правом, гуманітарною допомогою під час міжнародних конфліктів вважається лише допомога мирному населенню. Підтримка однієї зі сторін, що воює, може підвести "Ашан" під санкції й призвести до відходу компанії з російського ринку", - пишуть журналісти.

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Крім постачання товарів, "Ашан" допомагав військкоматам набирати мобілізованих з-поміж своїх співробітників. Компанія збирала і передавала до військкоматыв дані про своїх співробітників, а після оголошення мобілізації допомагала військкоматам виконувати норму: просто на робочому місці співробітникам вручали повістки та пропонували звільнитися.

Російське керівництво "Ашана" від коментарів відмовилося, а у пресслужбі французького "Ашана" заявили, що компанія перебуває "поза політикою і жодною підтримкою військовослужбовців не займається".

Автор: 

армія рф (17482) допомога (8367) Auchan (42)


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Топ коментарі
+10
Ну, так час ввести проти цього Ашану санкції по всій Україні! Нехай торгують своїми жабами де-інде, тільки не в нас! І щоб навіть не в Польщі та в Прибалтиці! І просити Макрона (навіть так: вимагати) нехай вводить санкції проти Ашану в себе!
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17.02.2023 14:16
+7
нет такого преступления, на которое не пойдет капитал ради прибыли в 300%.....
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17.02.2023 14:16
+6
Я не здивуюся, коли виявиться подібна історія і із "МЕТРО", яке залишилося працювати у русні.
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17.02.2023 14:17
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нет такого преступления, на которое не пойдет капитал ради прибыли в 300%.....
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17.02.2023 14:16 Відповісти
Насправді не 300 відсотків прибутку, а 11 відсотків всіх надходжень за минулий рік.
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17.02.2023 14:19 Відповісти
Ну, так час ввести проти цього Ашану санкції по всій Україні! Нехай торгують своїми жабами де-інде, тільки не в нас! І щоб навіть не в Польщі та в Прибалтиці! І просити Макрона (навіть так: вимагати) нехай вводить санкції проти Ашану в себе!
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17.02.2023 14:16 Відповісти
Товари власного виробництва в них дешеві, але якось перетопчимось..

Хоч я постійно в Ашані замовляла, зміню магаз..бойкотували їх всі, нажаль не будуть
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17.02.2023 14:26 Відповісти
Я не здивуюся, коли виявиться подібна історія і із "МЕТРО", яке залишилося працювати у русні.
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17.02.2023 14:17 Відповісти
На волині теж э Ашани, чому вони ще працюють?!
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17.02.2023 14:17 Відповісти
"Водночас, ймовірно, що не тільки "Ашан", а й "Леруа Мерлен" (відноситься до того ж холдингу) також займався поставкою товарів на окуповані території. Журналісти спираються на опубліковане в грудні відео з Маріуполя, де можна побачити, як члени "Молодої Гвардії Єдиної Росії" розвантажують однакові палети з фірмовим знаком "Леруа Мерлен"."

Джерело: https://biz.censor.net/n3400353
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17.02.2023 14:21 Відповісти
просто платити податки в рфії це зашквар, а були там трусікі для мальчіков чи нє вже не так важливо
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17.02.2023 14:24 Відповісти
Аваль збільшив прибуток в хз скільки раз!
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17.02.2023 14:25 Відповісти
закрити назавжди.. спалити.. треба просто мати бажання
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17.02.2023 14:29 Відповісти
ожидаемо... на русне санкции отображаются не в сворачивании международных компании а ростом цен в том числе француженешан не исключение покосить с быдла ***** бабло...
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17.02.2023 14:31 Відповісти
Меркантильність деяких французьких контор - за межами добра і зла. Бодай їм довіку одних жаб їсти.
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17.02.2023 15:22 Відповісти
Пару штрафів у десятки міліонів євро приведуть до тями навіть ватний прокацапський ашан.
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17.02.2023 17:52 Відповісти
 
 