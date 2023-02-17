В Україні з березня виростуть пенсії більш ніж у 10 мільйонів українців

У 2023 році пенсії для українців будуть підвищені. Вже цього березня уряд проведе індексацію пенсій на 20%.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, індексація виплат торкнеться більш ніж 10 мільйонів українців. Під індексацію підпадатимуть усі категорії, визначені в законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

"Ми робимо індексацію пенсій попри те, що законом України про державний бюджет на 2023 рік така індексація не є обов'язковою", - сказав він.

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Крім того, уряд вирішив зберегти всі доплати до пенсії за віком. Пенсіонери віком понад 80 років продовжать отримувати щомісячну доплату в 500 гривень Для пенсіонерів віком 75-80 років - це доплата до 400 грн на місяць, а для пенсіонерів 70-75 років така доплата становить до 300 грн.

За словами Шмигаля, загалом видатки на пенсії становитимуть понад 700 млрд гривень.

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