В Україні з березня виростуть пенсії більш ніж у 10 мільйонів українців
У 2023 році пенсії для українців будуть підвищені. Вже цього березня уряд проведе індексацію пенсій на 20%.
Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, індексація виплат торкнеться більш ніж 10 мільйонів українців. Під індексацію підпадатимуть усі категорії, визначені в законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
"Ми робимо індексацію пенсій попри те, що законом України про державний бюджет на 2023 рік така індексація не є обов'язковою", - сказав він.
Крім того, уряд вирішив зберегти всі доплати до пенсії за віком. Пенсіонери віком понад 80 років продовжать отримувати щомісячну доплату в 500 гривень Для пенсіонерів віком 75-80 років - це доплата до 400 грн на місяць, а для пенсіонерів 70-75 років така доплата становить до 300 грн.
За словами Шмигаля, загалом видатки на пенсії становитимуть понад 700 млрд гривень.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а жаба задавила... да Вова и Шмыгайло..суки... вам тварям на венок и белые тапочки и халатик для Ленки с перламутровыми пуговицами...
Мабуть не були ви в окупації, тому і висер такий, гидко читати
до тещиних 3200 +600 юуде 3800
все по чесному!!!!!!!!!
А для пенсіонерів і так сайдьот.
Вірно, Європа, бо сирітки при владі розікрали бюджет.
Утримати від корупції й крадівництва може тільки смертна кара. А ми йдемо до ЄС, тому відмінили.
Моє посилання на москву має на увазі, що зараз ви маєте лише дві альтернативи. Або корумпована, бідна, з дуже обмеженими соціальними програмами, з високими військовими витатами. У вас не буде грошей. Вже мабуть ніколи за життя ви не отримуватимете гарних пенсій. Але Україна виживе. І ваші нащадки виживуть. Або ні. не буде ані пенсій, ані України. І корупціонери тут ні до чого.
З Вашої відповіді тільки - не сподобалось слово блін (підставьте замість нього будь який матюк). Вам дуже подобається писати довгі пости ні про що.
І тільки коли запахло виборами порошенко вніс зміни у порядок індексації.
І зараз захищаємо Україну у лавах ЗСУ, а не ,,патриотично" брешемо на Україну і її керівництво під проксі з Японським прапором.
Можна навіть сказати що ,,папередники" пенсію НЕІНДЕКСІВАЛИ.
От і ти, уважно читай пенсійний закон, повертайся в Україну, пиши заяву, і тобі повернуть виплати.
От і мені незрозуміло, ЯК УСЕ ЖИТТЯ МОЖНА БУЛО МОВЧКИ ЖИТИ НА МІНІМАЛЬНУ ЗАРПЛАТУ ???????
АБО, ЯК МОЖНА БУЛО ЖИТИ І НЕ ПРАЦЮВАТИ, А ЗАРАЗ ЖАЛІТИСЬ НА ПЕНСІЮ ???????