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В Україні з березня виростуть пенсії більш ніж у 10 мільйонів українців

пенсія

У 2023 році пенсії для українців будуть підвищені. Вже цього березня уряд проведе індексацію пенсій на 20%.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. 

За його словами, індексація виплат торкнеться більш ніж 10 мільйонів українців. Під індексацію підпадатимуть усі категорії, визначені в законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

"Ми робимо індексацію пенсій попри те, що законом України про державний бюджет на 2023 рік така індексація не є обов'язковою", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні планують припинити виплачувати пенсії тим, кого звинувачують у держзраді та співпраці з окупантами, - Мінсоцполітики

Крім того, уряд вирішив зберегти всі доплати до пенсії за віком. Пенсіонери віком понад 80 років продовжать отримувати щомісячну доплату в 500 гривень Для пенсіонерів віком 75-80 років - це доплата до 400 грн на місяць, а для пенсіонерів 70-75 років така доплата становить до 300 грн.

За словами Шмигаля, загалом видатки на пенсії становитимуть понад 700 млрд гривень.

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Автор: 

Кабмін (14099) пенсія (1586) підвищення (88) Шмигаль Денис (4597)


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Топ коментарі
+23
Це у вас, зельоних" підвищення пенсій не є обов'язковим. При минулих це було прописали в законі. В кінець року, і в березні. Раз в рік індексація по інфляції, і раз планове підвищення по категоріям. Прийшли зельони, і все відмінили. Ібо велике Крадівництво понад усе.
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17.02.2023 14:27
+18
инфляция на 72 процента обещали на 24 процента проиндексировать
а жаба задавила... да Вова и Шмыгайло..суки... вам тварям на венок и белые тапочки и халатик для Ленки с перламутровыми пуговицами...
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17.02.2023 14:23
+15
Знов брешуть?
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17.02.2023 14:23
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инфляция на 72 процента обещали на 24 процента проиндексировать
а жаба задавила... да Вова и Шмыгайло..суки... вам тварям на венок и белые тапочки и халатик для Ленки с перламутровыми пуговицами...
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17.02.2023 14:23 Відповісти
Так ще й тільки віковим категоріям, всім іншим - зась..а у нас рідко пенсіонери до 80 років дотягують
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17.02.2023 14:29 Відповісти
Зараз не пенсії треба підвищувати, а забезпечення армії. Там куди прийшли кацапи не можливо замінити пенсіями відсутність води, тепла, електрики, ліків, медицини.
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17.02.2023 14:33 Відповісти
Не сплатимо комуналку й у нас не буде, а ліки й медицина в Україні платна, якщо Ви не в курсі.
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17.02.2023 14:48 Відповісти
Ліки, медицина і комуналка у вас є поки до вас не вдерлися кацапи. Час порозумнішати.
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17.02.2023 15:00 Відповісти
Ну то повертайтесь. Неюх повчати. І розповідати що в кого є.
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17.02.2023 15:10 Відповісти
Дурник зрозуміє, коли сліпий прозріє.
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17.02.2023 15:13 Відповісти
це ти розкажи тим хто розкрадає військовий бюджет.
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17.02.2023 15:30 Відповісти
Скажи військовим, що тобі до сраки їх жертви.
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17.02.2023 15:36 Відповісти
Треба бути вдячним за те, що вільні.
Мабуть не були ви в окупації, тому і висер такий, гидко читати
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17.02.2023 15:24 Відповісти
до суддівської пенсії 150000 + 20000 буде 170000
до тещиних 3200 +600 юуде 3800
все по чесному!!!!!!!!!
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17.02.2023 15:28 Відповісти
Знов брешуть?
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17.02.2023 14:23 Відповісти
Коли вде від брехні в них носи повідростають..
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17.02.2023 14:30 Відповісти
У брехливого Буратіни вже відріс.
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17.02.2023 14:33 Відповісти
Носы вряд ли. А вот Хари растут как на дрожжах
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17.02.2023 14:50 Відповісти
Подивимось.....щоб не було говорили балакали, а сіли заплакали
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17.02.2023 14:26 Відповісти
ціни виросли давно в 2 рази- чмигаль не сказав?
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17.02.2023 14:26 Відповісти
Скумбрія в ціні незмінна
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17.02.2023 14:31 Відповісти
Вони можуть тільки яйця для армії по 17 грн/літр купувати.
А для пенсіонерів і так сайдьот.
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17.02.2023 15:19 Відповісти
Це у вас, зельоних" підвищення пенсій не є обов'язковим. При минулих це було прописали в законі. В кінець року, і в березні. Раз в рік індексація по інфляції, і раз планове підвищення по категоріям. Прийшли зельони, і все відмінили. Ібо велике Крадівництво понад усе.
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17.02.2023 14:27 Відповісти
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17.02.2023 14:36 Відповісти
Закон має силу лише тоді, коли може бути забезпечений. ВВП впав вдвічі, а витрати на армію зросли вп'ятеро. "Зельоні" вони, чи голубі, ви можете отримати або надруковані емісійні гроші, або ті, що не отримають на фронті військові.
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17.02.2023 14:37 Відповісти
Якби менше крали, вистачило б на все.
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17.02.2023 14:45 Відповісти
Пожалійтеся на це до москви. Там зрозуміють.
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17.02.2023 15:01 Відповісти
До чого тут мацква? І так, я Вас нікуди не посилала, чи може послати?
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17.02.2023 15:08 Відповісти
Я вас не посилав. Але якщо ви не розумієте написаного, то що я можу зробити? Хіба що зайвий раз нагадати, що пенсії в Україні наразі забезпечуються не українською економікою, а зовнішніми надходженнями від США і ЄС. Решта грошей іде на фінансування війни. А крадуть всюди, де суспільство не створило умови, які здатні утримати злодіїв від спокуси.
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17.02.2023 15:21 Відповісти
Ото не меліть хню тоді, куди кому жалітись. Блін, ото обговорюєте про Україну, знаходячись не в Україні й краще знаєте про все.

Вірно, Європа, бо сирітки при владі розікрали бюджет.

Утримати від корупції й крадівництва може тільки смертна кара. А ми йдемо до ЄС, тому відмінили.
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17.02.2023 18:18 Відповісти
Не буду зважати на ту "хню", але ви помиляєтеся щодо смертної кари. І то слава богу, що ми йдемо до ЄС. Хоча поки нікуди не йдемо.
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20.02.2023 01:20 Відповісти
Про величезні гроши в диванах та ін. теж до московії? І це коли війна. Таможню за корупцію усю звильнили, бо це москали їх так катували, що вони хабарів набралися як кіт блох? МО у корупції по самое немогу, бо путлер вимагал красти на броніках та їжі? І це коли ми останню копейчину на армію донатимо???
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17.02.2023 16:08 Відповісти
Москалі їх не катували. Це п'ята колона, що вважає нормальним красти, бо на їх погляд вони не отримують того, на що заслуговують. З моральної точки зору це схоже на те, коли пенсіонер вважає, що під час війни він не отримує належного соціального забезпечення. Вимагати подолання корупції це не те саме, що вимагати на збільшення пенсій, якщо ви розумієте, що це буде відбуватися саме за рахунок військових. Скажу більше: влада, яка відверто сміялася над проявами патріотизму, не має морального права очікувати на нього від українців. Але окрім українських військових нема нікого, хто може захистити українських пенсіонерів.
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17.02.2023 16:33 Відповісти
Нормально Ви порівняли..пенсіонерів, які хочуть отримати за законом і крадіїв при владі, що гроші на офшори тонами перевозять і замість гаманців у них дивани, яйця по 17...якщо все йде на війну, то чому ми постійно на щось скидуємось? Вже до ручки дійшло - на пелюшки, памперси й засоби гігієни для шпиталів!
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17.02.2023 18:24 Відповісти
Про закон я написав . То не скидуйтесь, якщо не бажаєте. Але й не жалійтесь потім.
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18.02.2023 12:36 Відповісти
По по-перше - перекладіть у контексті оте скидуйтесь. А по-друге про закон Ви нічого не писали. Який закон, про що? Блін, ото рельно треба заборонити писати тим, хто з інших країн строчить, відірваний від реалій.
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18.02.2023 13:43 Відповісти
Ну то як на мене, то треба заборонити писати пнсіонерам. Бо дурню пишуть здебільшого. Емоції. Які може комусь і цікаві, але не мають відношення до питань, з яких висловлюються. Такий варіант вас вас влаштує? До речі, "Блін" у вас як перекладається в контекті?
Моє посилання на москву має на увазі, що зараз ви маєте лише дві альтернативи. Або корумпована, бідна, з дуже обмеженими соціальними програмами, з високими військовими витатами. У вас не буде грошей. Вже мабуть ніколи за життя ви не отримуватимете гарних пенсій. Але Україна виживе. І ваші нащадки виживуть. Або ні. не буде ані пенсій, ані України. І корупціонери тут ні до чого.
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20.02.2023 00:10 Відповісти
Ну Ви тоді просуваєте політику Гітлера. Заборонити, стерелізувати, утилізувати у газовій камері.
З Вашої відповіді тільки - не сподобалось слово блін (підставьте замість нього будь який матюк). Вам дуже подобається писати довгі пости ні про що.
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20.02.2023 00:25 Відповісти
Справа не в моїй на вашу думку логіці. А в реальному житті, яке настало. Та і я б давно припинив. Але звик відповідати старшим чемно, і сподіваючись на розуміння.
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20.02.2023 00:43 Відповісти
Думаєте набагато старша? Може, ще й молодша від Вас )) Зараз пенсіонером можна стати у будь якому віці))
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20.02.2023 01:00 Відповісти
У подружки набиваєтесь? ) Все можливо. Я до Марин прихильний.
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20.02.2023 01:06 Відповісти
Боже збав. Мабудь з вечора магнітні бурі, що Вам щось вважається.
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20.02.2023 01:59 Відповісти
Не бреши. При ,,минулих" папередниках індексація пенсій була на ,,розгляд" прем"єр міністра. І не індексувалась зовсім.
І тільки коли запахло виборами порошенко вніс зміни у порядок індексації.
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17.02.2023 15:04 Відповісти
Натомість ви обрали Зеленського, щоби він зупинив війну. Я правильно вас розумію?
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17.02.2023 15:38 Відповісти
НЄ. Ми обрали Зеленського тому що він небреше.
І зараз захищаємо Україну у лавах ЗСУ, а не ,,патриотично" брешемо на Україну і її керівництво під проксі з Японським прапором.
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17.02.2023 17:12 Відповісти
Ти б, школота, вивчив спочатку, що було, і хто чим займався. Президент до пенсій не має ніякого відношення. І уряд був не його, а коаліції. Ні Яценюк, ні Гройсман не були в його партії. І на вибори йшли не з Порохом. І рішення приймались не в "Офісі". Ніхто навіть не пам'ятав хто там Голова Адміністрації. А приймались в Уряді коаліції. І специ там були, а не набір артистів, ветеринарів, та піарщиків.
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17.02.2023 17:01 Відповісти
І яке відношення твоя простиня має до того, що до 2019 року пенсії в Україні неіндексувалися ???????
Можна навіть сказати що ,,папередники" пенсію НЕІНДЕКСІВАЛИ.
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17.02.2023 17:07 Відповісти
То це напевно Зеля в "кварталі" пенсійну реформу запровадив? В перервах між обсиранням всього українства. І декілька разів підвищив пенсії з 2018. В березні 2020 мали зробити перерахунок пенсій тим, у кого великий стаж, але була мала зарплатня. Але зельониє на це тихо насрали. І в кінець 2020 не зробили чергову індексацію. Хоча це було прописано в законі з 2018. Ти б хоч тут на весь білий світ невігласом не світився. Щоб бовдуром не виглядати.
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17.02.2023 22:13 Відповісти
В сложившейся ситуации 20% это конечно мало, но хоть так. Другие бы просто заявили, что украинцы слишком много едят..
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17.02.2023 14:35 Відповісти
Ну жаб ми не їмо, це точно.
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17.02.2023 14:37 Відповісти
Ну да, вы ж только бананы из Дубая.
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17.02.2023 14:42 Відповісти
Угу..20% від мінімалки?? Он написали ТІЛЬКИ віковим категоріям. Існують ще інші, якщо Ви не знали.
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17.02.2023 14:38 Відповісти
Де написано,що ТІЛЬКИ віковим категоріям?
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17.02.2023 16:50 Відповісти
Ото набридло сперечатись. Отримаю - подивлюсь. Все одно буде якась уразеновина про пенсії, тоді й напишу.
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17.02.2023 18:28 Відповісти
этим гандонам пожить бы на такую...
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17.02.2023 14:40 Відповісти
У Миколаєві з мешканців вимагають оплату за опалення під'їздів та підвалів без батарей
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17.02.2023 14:42 Відповісти
Тю, хіба тільки в Миколаєві. Таке скрізь.
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17.02.2023 17:26 Відповісти
шо везде за водй надо ходить по морозу с ветром )
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17.02.2023 18:26 Відповісти
нет слов! а тем кому 60 -75 бабло не нада с теми ценами на все? за 3 года 107 грн добавили, позорище
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17.02.2023 14:42 Відповісти
На шість курячих яєчок вистачить. Що вам ще треба?
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17.02.2023 15:22 Відповісти
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17.02.2023 14:43 Відповісти
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17.02.2023 14:45 Відповісти
мають понад 20 років індивідуальне опалення з дозволами на відключення ТЕЦ. Їм надіслали повідомлення про борги, а також щомісяця нараховують по 500 грн. за опалення громадських місць: під'їздів та підвалів.
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17.02.2023 14:48 Відповісти
Крім того, платіжки приходять людям з автономним опаленням, з якими ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ», не укладало жодних договорів. За неіснуючу послугу мені за грудень прийшла платіжка у сумі 331 грн. Тобто загалом на неопалювальний під'їзд нараховано близько 5000 грн. Нарахування близько 5000 грн. за під'їзд, в якому не існує системи опалення, вважаємо незаконним. Просимо перевірити та скасувати нарахування за неіснуючу послугу.
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17.02.2023 14:53 Відповісти
У 2018 році цей закон прийняли, при сивочолому.
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17.02.2023 15:18 Відповісти
О як би я хотів щоб вернулися часи 2018 разом з сивочолим
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17.02.2023 15:51 Відповісти
А я хочу, щоби подохли усі що були та є при владі.
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17.02.2023 15:54 Відповісти
Підвал то аще аут..там від труб жара постійно
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17.02.2023 18:30 Відповісти
на улице тоже трубы проходят солнце греет так давайте и за это будем платить )
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17.02.2023 18:37 Відповісти
Креативно)) не підказуйте їм)) і так вже ща воду, за водовідведення за газ, за транзит..капець. отак і дурять, й підіймають..там 10 гривень, там 50..і виходить очуєть цифра до сплати..а вода з кранів не питна, гаряча тільки на папері..
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17.02.2023 18:44 Відповісти
уже бы лучше эвтаназию разрешили, и нас не мучить и стране легче
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17.02.2023 14:49 Відповісти
Може все ж таки зростуть, а не виростуть? Це по-перше, ну а про по-друге тут вже достатньо сказали інші.
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17.02.2023 14:51 Відповісти
До начала войны в Украине было в лучшем случае 38М начеления. Сейчас, только официально, 8М в Европе. То есть максимум 30М осталось и из них 10М пенсионеры? .... 2:1 мда, бл#т% ... без оперативного вступления в ЕС, уничтожения коррупции через расстрелы и плана Маршалла ... без всего этого Украине конец ... исход из бывшей Югославии в Европу будет просто цветочками ... после открытия границ останутся одни вечно голодные пенсионеры здесь
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17.02.2023 14:53 Відповісти
Чую Зеленский на американских миллиардах будет керувать не один срок.
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17.02.2023 14:56 Відповісти
Це тільки балачки. За 10 років моя пенсія зменьшилась в дол.еквіваленті майже в 2 рази.
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17.02.2023 15:02 Відповісти
А за 15років($5.5) так взагалі ...нема таких слів.
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17.02.2023 15:26 Відповісти
Я думаю, що про пенсії...КРАЩЕ Б БЛ.... ЗОВСІМ ПОМОВЧАЛИ!
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17.02.2023 15:13 Відповісти
"В 11 пятілєткє савєцкиє люді будут жить єщьо лучше!" (с)
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17.02.2023 15:22 Відповісти
Це не індексація пенсій, це велике друківництво грошей заради піару. Через тиждень побачите, як ціни виростуть у супермаркетах, бо запущений маховик інфляції. Економіку треба піднімати і зупинити дєрєбан бюджетних коштів аби безболісно збільшувати пенсії.
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17.02.2023 15:29 Відповісти
Я вже три місяці не отримую пенсію. Зеленський на звернення морозиться.
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17.02.2023 16:50 Відповісти
Коли до війни я їздив у Польшчу на заробітки, мені її теж перестали виплачувати. Повернувся, написав заяву, мені повернули заборгованість.
От і ти, уважно читай пенсійний закон, повертайся в Україну, пиши заяву, і тобі повернуть виплати.
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17.02.2023 17:32 Відповісти
Мені взагалі не зрозуміло,як можна прожити на мініиальну пенсію..хіба це житття,це існування...
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17.02.2023 17:04 Відповісти
Мінімальну пенсію платять тім у кого була мінімальна зарплата, або людина не відпрацьовала свій трудовий стаж.
От і мені незрозуміло, ЯК УСЕ ЖИТТЯ МОЖНА БУЛО МОВЧКИ ЖИТИ НА МІНІМАЛЬНУ ЗАРПЛАТУ ???????
АБО, ЯК МОЖНА БУЛО ЖИТИ І НЕ ПРАЦЮВАТИ, А ЗАРАЗ ЖАЛІТИСЬ НА ПЕНСІЮ ???????
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17.02.2023 17:36 Відповісти
А втім, правильно формулюйте своє питання.
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17.02.2023 17:37 Відповісти
"Доплата до 300 гривень" має триста значень...
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17.02.2023 17:21 Відповісти
Тридцять тисяч (300х100) значень.
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17.02.2023 17:32 Відповісти
я пенсіонер але головне армія і не пишіть тупі коментарі а будьмо едині і не підігравайте ворогу
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17.02.2023 17:49 Відповісти
У сраку собі засунь ті 300грн.тварюкі зелені...
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17.02.2023 18:36 Відповісти
За чий кошт банкет?
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17.02.2023 18:49 Відповісти
За все платить Захід !
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18.02.2023 13:06 Відповісти
 
 