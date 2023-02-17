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Новини
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Український "Ашан" шокований розслідуванням про допомогу російських магазинів армії РФ та вимагає у центрального офісу пояснень

ашан

Auchan Україна вимагає у центрального французького офісу коментарів щодо розслідування про те, як російські магазини мережі передавали допомогу армії РФ.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці компанії у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Аuchan Україна вимагає пояснень від французького офісу! Ми шоковані інформацією, яка була опублікована в журналістському розслідуванні щодо допомоги армії країни-агресорки", - заявили в компанії.

Там повідомили, що звернулися до офісу у Франції, який спростовує інформацію розслідувачів.

Також читайте: Російський "Ашан" під виглядом гумдопомоги постачав товари військовим РФ на окупованих територіях, - розслідування

"Ми очікуємо на офіційну комунікацію", - додали в компанії.

Нагадаємо, раніше журналісти-розслідувачі з’ясували, що "Ашан" в Росії надсилав "гуманітарну допомогу" російським військовим на тимчасово окупованих територіях України.

Автор: 

армія рф (17482) допомога (8367) Auchan (42)


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Топ коментарі
+15
Якого х@я ходить в той ашан?
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17.02.2023 14:36
+15
шлангами гофрированными прикидываются.....
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17.02.2023 14:38
+9
Жабоїди скоріше з України втечуть,ніж підуть з кацапстану. Підари.
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17.02.2023 14:41
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Швидка реакція, чи вже вікна лесь прбили?
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17.02.2023 14:35 Відповісти
"Український "Ашан" шокований ..."
https://www.youtube.com/watch?v=CdbXwhOxRfA
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17.02.2023 14:46 Відповісти
саме так, мабуть, це все клятий Порошенко підстроїв
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17.02.2023 14:53 Відповісти
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17.02.2023 14:36 Відповісти
Якого х@я ходить в той ашан?
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17.02.2023 14:36 Відповісти
щоб гроші виносити на непотріб. хто хоче економити той йде на ринок
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17.02.2023 14:52 Відповісти
шлангами гофрированными прикидываются.....
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17.02.2023 14:38 Відповісти
Кулеба обговорить з главою МЗС Франції допомогу армії РФ з боку мережі "Ашан"
 Глава МЗС Дмитро Кулеба має намір обговорити зі своєю французькою колегою Катрін Колонною дані розслідування, яке показало, що російська "дочка" французького Auchan постачала товари російським військовим.
Минулого року я закликав світ бойкотувати "Ашан" за те, що він не вийшов з Росії і не припинив фінансування воєнних злочинів. Однак реальність, схоже, набагато гірша: "Ашан" перетворився на повноцінну зброю російської агресії. Я маю намір обговорити це з моєю французькою колегою", - написав Кулеба.
https://mobile.twitter.com/DmytroKuleba/status/1626552398977069058?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1626552398977069058%7Ctwgr%5E0a45605a1d037d51acdfcff8c254eb7fb3c55f12%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Fnews%2F2023%2F02%2F17%2F7389803%2F
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17.02.2023 14:38 Відповісти
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17.02.2023 14:39 Відповісти
Відвідувачам ашана квиток до московії в подарунок.... в одну сторону!
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17.02.2023 14:40 Відповісти
О!
Ауцхан добивсь-таки того, що про нього заговорили!
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17.02.2023 14:40 Відповісти
Жабоїди скоріше з України втечуть,ніж підуть з кацапстану. Підари.
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17.02.2023 14:41 Відповісти
Судячи з наданої інформації це такі було, але центральний охвіс вирішив з'їхати на філії, які вже повинні бути закриті
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17.02.2023 14:45 Відповісти
Мразота.
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17.02.2023 14:48 Відповісти
Чомусь згадався Людвіг Арістархович з "нашої раши"
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17.02.2023 15:00 Відповісти
Лідером у чому саме стане Польща? В космосі, в машинобудівництві, в технологіях?
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17.02.2023 15:56 Відповісти
В гонорі
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17.02.2023 16:15 Відповісти
Я дійсно дуже вдячний Польщі та її громадянам за їх чітку позицію щодо рашистів та за допомогу, проте треба бути реалістом.
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17.02.2023 16:30 Відповісти
Притворяются великими?) Вы хотя бы смотрели, сколько ваша Румыния получает от этих, кто по вашему мнению претворяется?

Франция, Германия и Италия величайшие страны фабрики ЕС. Да, все их могущество и развитие во многом строилось на самых дешевых углеводородах из рф. Но послушайте, газ и нефть это не уникальный продукт, купят не у русских, так у арабов или индусов или казахов или еще где. Никто не заберет их мощности и технологии. А что Польша может? Может быть для вас будет новостью, но почти весь успех Польши стоит исключительно за самыми большими дотациями от США и ЕС за всю историю человеческой цивилизации. Вы понимаете? Ни одна страна в мире, ни одна нация не получала такое количество финансовой без процентной помощи, как Польша. Не только получила, но и продолжает получать. Не верите? Нагуглите смету фин помощи США и ЕС за 20 и 21 год. Удивитесь. Поляки молодцы только в том, что отменили комунистическую партию и сильно задавили корупцию. На этом все. Хотите спорить? Ну назовите мне хотя бы одиного крупного бизнес игрока Польши. Хотя бы одного, любого, из мира торговли, it, нефтянки или газа. Ну хоть одного, способного сравнится с такими монстрами как BASF, Sap, VAG, Total, Allianz, AXA, Exor, Benetton.

То что вы говорите, что США хочет что бы Польша возглавила ЕС. Это правда, чистая правда. Но малоли, что хочет США, у старой ЕС тоже есть свое мнение. И пока они отправляют финансовую помощь Польше, а не наоборот, очень смешно говорить про какие то там польские амбции. Вся их амбиция это просить деньги у США и ЕС. Вот и все.
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17.02.2023 18:13 Відповісти
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17.02.2023 15:15 Відповісти
це якби москальскі попи в Україні були здивовані , що робить "керівництво" москальскої православної церкви на болотах? Я все вірно розумію ?
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17.02.2023 15:46 Відповісти
рАшан та рАшаншисти!
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17.02.2023 17:28 Відповісти
20 долярів завжди 20 долярів! Власникам Ашану напевно не вистачає на брюліки до трусів коханок!
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17.02.2023 17:40 Відповісти
закрити нах,
хай якийсь новус буде
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17.02.2023 18:35 Відповісти
 
 