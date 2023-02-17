Український "Ашан" шокований розслідуванням про допомогу російських магазинів армії РФ та вимагає у центрального офісу пояснень

Auchan Україна вимагає у центрального французького офісу коментарів щодо розслідування про те, як російські магазини мережі передавали допомогу армії РФ.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці компанії у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Аuchan Україна вимагає пояснень від французького офісу! Ми шоковані інформацією, яка була опублікована в журналістському розслідуванні щодо допомоги армії країни-агресорки", - заявили в компанії.

Там повідомили, що звернулися до офісу у Франції, який спростовує інформацію розслідувачів.

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"Ми очікуємо на офіційну комунікацію", - додали в компанії.

Нагадаємо, раніше журналісти-розслідувачі з’ясували, що "Ашан" в Росії надсилав "гуманітарну допомогу" російським військовим на тимчасово окупованих територіях України.