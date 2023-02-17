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Закликав до геноциду українців: за матеріалами СБУ тюремний строк отримав директор Russia Today Красовський

красовський

Служба безпеки системно притягує до відповідальності російських пропагандистів, які публічно виступають на підтримку збройної агресії рф.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Служба безпеки України.

"У ході слідчо-оперативних дій зібрано обґрунтовані докази вини колишнього директора з мовлення прокремлівського телеканалу "Russia Today" Антона Кузнєцова-Красовського у злочинах проти України. З лютого минулого року він публічно підтримував повномасштабне вторгнення рф, виправдовував злочини рашистів та закликав до геноциду українського народу. Свої "тези" російський пропагандист поширював під час ефірів на "RT", а також через підконтрольні телеграм-канали", - ідеться в повідомленні.

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Як зазначають у відомстві, на підставі зібраних Службою безпеки доказів та проведених експертиз суд визнав Кузнєцова-Красовського винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, вчинених з використанням засобів масової інформації);
▪️ ч. 2 ст. 442 (публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів).

Таким чином зловмиснику призначено 5 років ув’язнення з конфіскацією майна. Це максимальний термін позбавлення волі, передбачений санкціями обох статей. Наразі злочинець переховується від правосуддя за кордоном.

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Втім співробітники СБУ знають про його місцезнаходження і проводять комплексні заходи для притягнення винного до відповідальності.

Автор: 

ув’язнення (116) пропаганда (2807) СБУ (12842)


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Топ коментарі
+18
Хоч би не ганьбилися зі своїми 5 роками. МОССАД зі сміху помирає.
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17.02.2023 14:47
+11
в России семье погибшего в Лисичанске участника "спецоперации" вручили пакет пельменей"
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17.02.2023 14:45
+10
Це той СНІДозний пропагандон, якого їбуть в сраку?
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17.02.2023 14:42
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Вже зловили, шолі?
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17.02.2023 14:40 Відповісти
Раша тудей-сюдей...
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17.02.2023 14:41 Відповісти
Це той СНІДозний пропагандон, якого їбуть в сраку?
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17.02.2023 14:42 Відповісти
Там усіх їб*ть у сраку - націАНАЛЬНИЙ вид спорту...
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17.02.2023 15:04 Відповісти
Кацапам , які пи.дять про гейропу , відсилати фото цього півня .
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17.02.2023 15:15 Відповісти
Ну хоч щось, але краще, щоб цього виродка наші спецслужби ліквідували.
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17.02.2023 14:43 Відповісти
в России семье погибшего в Лисичанске участника "спецоперации" вручили пакет пельменей"
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17.02.2023 14:45 Відповісти
Это со сдохшего налепили и вручили?)
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17.02.2023 14:48 Відповісти
Хоть пожрут...., а какая разница
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17.02.2023 14:58 Відповісти
на пакет пельменей- всё что удалось собрать из фарша чмобика. за тесто будут высчитывать из гробовых ))
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17.02.2023 15:02 Відповісти
Хоч би не ганьбилися зі своїми 5 роками. МОССАД зі сміху помирає.
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17.02.2023 14:47 Відповісти
Це тей мерзенний покидьок що обіцяв спалити українську Конституцію на Хрещатику. Можна його (Красовського)спалити біля стіни зруйнованого Кремля.
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17.02.2023 14:48 Відповісти
рептилю зловити і в клітку...
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17.02.2023 14:50 Відповісти
Заднеприводный спидозный ****** ,вряд ли доживёт до суда
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17.02.2023 14:52 Відповісти
Зачем обижать человека, не зная точно его технические характеристики?
А может он полноприводный проходимец с сосально-отсасывательным вафлеприемником?
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17.02.2023 14:57 Відповісти
Человека я как раз и не обижал,он не человек он рюське
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17.02.2023 15:12 Відповісти
👍👍
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17.02.2023 14:58 Відповісти
Може колись Красовський про це узнає !
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17.02.2023 14:55 Відповісти
За геноцид проти українського народу ,за пропаганду війни і ненависті ,всю погань рашиських пропагандонів повісити треба : соловйов ,сімонян ,скабеєва ,попов та інша мерзота заслуговують лише смерті.
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17.02.2023 14:59 Відповісти
Теж заочно ?
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17.02.2023 16:16 Відповісти
будет разминкой для украинского "кидона".
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17.02.2023 15:17 Відповісти
Якщо порахувати кошти витрачені на віртуальне засудження цього дегенерата суддям, адвокатам, прокурорам і слідчим, то було б дешевше замовити його фізичне знищення у кримінальників **********.
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17.02.2023 15:35 Відповісти
Хоть в розшук через інтерпол оголосіть, а то їздить спокійно у Європі...
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17.02.2023 17:09 Відповісти
Тоді і узнає !
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18.02.2023 13:04 Відповісти
 
 