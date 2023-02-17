Закликав до геноциду українців: за матеріалами СБУ тюремний строк отримав директор Russia Today Красовський
Служба безпеки системно притягує до відповідальності російських пропагандистів, які публічно виступають на підтримку збройної агресії рф.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Служба безпеки України.
"У ході слідчо-оперативних дій зібрано обґрунтовані докази вини колишнього директора з мовлення прокремлівського телеканалу "Russia Today" Антона Кузнєцова-Красовського у злочинах проти України. З лютого минулого року він публічно підтримував повномасштабне вторгнення рф, виправдовував злочини рашистів та закликав до геноциду українського народу. Свої "тези" російський пропагандист поширював під час ефірів на "RT", а також через підконтрольні телеграм-канали", - ідеться в повідомленні.
Як зазначають у відомстві, на підставі зібраних Службою безпеки доказів та проведених експертиз суд визнав Кузнєцова-Красовського винним за двома статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, вчинених з використанням засобів масової інформації);
▪️ ч. 2 ст. 442 (публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів).
Таким чином зловмиснику призначено 5 років ув’язнення з конфіскацією майна. Це максимальний термін позбавлення волі, передбачений санкціями обох статей. Наразі злочинець переховується від правосуддя за кордоном.
Втім співробітники СБУ знають про його місцезнаходження і проводять комплексні заходи для притягнення винного до відповідальності.
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А может он полноприводный проходимец с сосально-отсасывательным вафлеприемником?