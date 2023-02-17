Поблизу кордону з Сумщиною зосереджено 10 тисяч російських військових, – The Times

На території Росії поблизу з Сумською областю окупанти сконцентрували велике угруповання військ, налічується 10 тисяч військових. Це найбільша концентрація, яка коли-небудь була в цій точці.

Про це йдеться в матеріалі The Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Захисники, які охороняють кордони Сумщини, повідомили про велике угрупування військ у Росії поблизу з регіоном.

"По той бік кордону із Сумами зосереджено 10 000 російських військових. Це найбільша концентрація, яка тут коли-небудь була",- зазначає старший лейтенант ЗСУ Андрій Гулаков.

Також, за спостереженнями прикордонників, росіяни побудували у своєму розташуванні польовий госпіталь. За словами старшого лейтенанта, це є показником, що рашисти планують наступальні дії. Минулого року так і сталося, і базування військ поблизу кордону з Україною "для навчань" було блефом.

Також російські військові гравієм засипали дорогу, котра веде до кордону – завдяки цьому там може рухатися бронетехніка. Минулого року грязюка заважала окупантам оперативно просуватися.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Для підтримки нового наступу Росія стягує до кордонів з Україною літаки, - Financial Times