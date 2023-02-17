Поблизу кордону з Сумщиною зосереджено 10 тисяч російських військових, – The Times
На території Росії поблизу з Сумською областю окупанти сконцентрували велике угруповання військ, налічується 10 тисяч військових. Це найбільша концентрація, яка коли-небудь була в цій точці.
Про це йдеться в матеріалі The Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Захисники, які охороняють кордони Сумщини, повідомили про велике угрупування військ у Росії поблизу з регіоном.
"По той бік кордону із Сумами зосереджено 10 000 російських військових. Це найбільша концентрація, яка тут коли-небудь була",- зазначає старший лейтенант ЗСУ Андрій Гулаков.
Також, за спостереженнями прикордонників, росіяни побудували у своєму розташуванні польовий госпіталь. За словами старшого лейтенанта, це є показником, що рашисти планують наступальні дії. Минулого року так і сталося, і базування військ поблизу кордону з Україною "для навчань" було блефом.
Також російські військові гравієм засипали дорогу, котра веде до кордону – завдяки цьому там може рухатися бронетехніка. Минулого року грязюка заважала окупантам оперативно просуватися.
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- А-а-а, - догадалась Демусика, - когда рак свистом подасть сигнал...
И чему там вас, тролей, учат. Википедию хотя бы смотрели. "Сумы" - одна "м".
Трошки їх фЕЕсбЕ на фронтах потріпали, гуззкуйу хфардійу підсмажили, тепер феки нікому робити. Школоту тупу та неосвічену понабирали ))) тому й трапляються такі епічні факапи з «підлогами» та «сечами»…
Кого тоді треба підсумувати на осику?
Здешней ************* ботве, пигдоговским ипсошным троллям невдомёк, что официальные комментарии и тем более всякого рода «интервью» выдуманных безымянных лейтенантов - это строго регламентированная и требующая обязательного согласования с вышестоящим командованием процедура. Тем более, что для этого есть пресс-офицеры. )))
е@али гузню, е@ем и продолжим это делать с еще большим удовольствием ))
Це з сьогоднішнього ранкового зведення нашого Генштабу.
І по друге - 10 000 це не так вже і *****! Півтори неділі праці стрілкотнею, або два пакети хаймарсу)))
А то , що вони дорогу щебнем відсилали, то ще краще - означає що нічому їх життя не навчило ))) Колони добре наші хлопці палять!
Ну то таке...
И где вас находят...
1)"Не сійте паніку та готуйтесь до шашликів"
2) "Увесь світ нам повинен допомагати, бо ми знову все про...бали."
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У бомбосховищі чи на обіді?
цей гівно вкид одночасно десь годину тому почали першими поширювати бєніни та опзжшні (ригівські) помийні «змі»…
перепровіряйте інфу та джерела її походження. Дбайте про особисту інфогігієну.
Шутка ли: был помоечной молью, а превратилось в лысое ху@ло )) вот где настоящая зрада! ))