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Новини Агресія Росії проти України
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Поблизу кордону з Сумщиною зосереджено 10 тисяч російських військових, – The Times

рф,армія

На території Росії поблизу з Сумською областю окупанти сконцентрували велике угруповання військ, налічується 10 тисяч військових. Це найбільша концентрація, яка коли-небудь була в цій точці.

Про це йдеться в матеріалі The Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Захисники, які охороняють кордони Сумщини, повідомили про велике угрупування військ у Росії поблизу з регіоном.

"По той бік кордону із Сумами зосереджено 10 000 російських військових. Це найбільша концентрація, яка тут коли-небудь була",- зазначає старший лейтенант ЗСУ Андрій Гулаков.

Також, за спостереженнями прикордонників, росіяни побудували у своєму розташуванні польовий госпіталь. За словами старшого лейтенанта, це є показником, що рашисти планують наступальні дії. Минулого року так і сталося, і базування військ поблизу кордону з Україною "для навчань" було блефом.

Також російські військові гравієм засипали дорогу, котра веде до кордону – завдяки цьому там може рухатися бронетехніка. Минулого року грязюка заважала окупантам оперативно просуватися.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Для підтримки нового наступу Росія стягує до кордонів з Україною літаки, - Financial Times

Автор: 

армія рф (17482) кордон (4773) Сумська область (3709) наступ (230)


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Топ коментарі
+7
Які ще сюрпризи чекають українців? Чого ми ще не знаємо? Знову, "щоб не було паніки"?
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17.02.2023 14:58
+7
Чернобаївка довела, що кількість повторів не обмежена
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17.02.2023 15:10
+6
Річ не в тім. А в тім, що влада знову вважає людей за недорозвинених дітей, і не говорить їм правду. Саме така брехлива політика призвела до того, що народ не евакувався з Бучі.
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17.02.2023 15:03
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Туда завєзлі унітази і віагру.
)
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17.02.2023 14:47 Відповісти
Туда завезли пакєти.
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17.02.2023 16:11 Відповісти
вангую- десь там сховався пан хаймерс... шось відбудеться
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17.02.2023 14:51 Відповісти
хаймарс за парєбрік ні-ні. Домовленість перед країнами які їх поставляють нам
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17.02.2023 15:15 Відповісти
А чого про це повідомляє Таймс, а не наші речники? Люди повинні знати про можливу загрозу.
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17.02.2023 14:54 Відповісти
А якщо Генштаб не хотів щоб усі знали, що вони знають?
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17.02.2023 14:56 Відповісти
Якщо це вже знає Таймс, то це усім відомо. Дивно не помітити на своєму кордоні 10 штук кацапів.
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17.02.2023 14:57 Відповісти
олександр генріхович просив буданова конкретно про це не ляпати язиком.
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17.02.2023 15:05 Відповісти
Переляканий!))) Почитай уважніше, хто повідомляє!))) Таймс, тільки опубліковало!
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17.02.2023 15:31 Відповісти
наші рахують кораблі в морі часу нема
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17.02.2023 14:55 Відповісти
а у нас про це взагалі ніхто і словом не обмовився
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17.02.2023 14:57 Відповісти
Нахіба? Скоро весна шашлики...
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17.02.2023 15:28 Відповісти
Які ще сюрпризи чекають українців? Чого ми ще не знаємо? Знову, "щоб не було паніки"?
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17.02.2023 14:58 Відповісти
А ви думаєте наших меньше біля кордону?
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17.02.2023 15:02 Відповісти
Річ не в тім. А в тім, що влада знову вважає людей за недорозвинених дітей, і не говорить їм правду. Саме така брехлива політика призвела до того, що народ не евакувався з Бучі.
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17.02.2023 15:03 Відповісти
А навіть більше скажу, а ви впевнені, що саме цей воїн говорить правду? Я точно знаю, що інколи наші спеціально перебільшують для швидшого постачання зброї. Якщо розвідка США скаже про це значить на 99 відсотків так і є
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17.02.2023 15:07 Відповісти
Так правда це чи ні - легко перевірити. Таке стадо видно з супутнику.
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17.02.2023 15:10 Відповісти
Ну так де спутникові знімки? Я не бачив поки що
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17.02.2023 15:13 Відповісти
В області із населенням 1,1 млн. осіб легко побачити 10 тис. військових?
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17.02.2023 15:50 Відповісти
людина немає думати чи додумувати скільки там є наших військ,її має повідомити про це влада і сказати чи є небезпека її життю чи немає
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17.02.2023 15:05 Відповісти
Влада може ще має повідомити де саме наші війська стоять і де і яка техніка?
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17.02.2023 15:08 Відповісти
я про це писав?
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17.02.2023 15:09 Відповісти
Ви написали, що влада має повідомити скільки наших військ. Для чого? Щоб допомогти кацапам? В них розвідка лайно, хай самі спробують порахувати
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17.02.2023 15:12 Відповісти
я мав еа увазі що якщо є загроза то влада має повідомити жителів тих територій, планують вони якусь оборону чи ні, евакуюватися людям чи ні і так далі,людям це вкарй важливо тому що це їхнє життя,а не людей в кабінетах, до 24 також до останнього не говорили що буде наступ і коли він відбувся то багато людей загинуло при навалі кацапів і багато хто залишився в окупації і потім загинув чи до сих пір під окупацією сидить,а якщоб сказали то люди б щось думали і вирішували
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17.02.2023 15:15 Відповісти
Так раз не повідомляють може намає загрози. Дивітся я розумію ваше занепокоєння. Нажаль те що влада обісралась на початку війни тепер кацапи будуть дуже потужно використовувати для власних ІПСО проти українців. Я знаю на 100 відсотків, що більше кацапи нас нічим не здивують, ми знаємо повністю всю інформацію завдяки міжнародним партнерамм.
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17.02.2023 15:19 Відповісти
У вас мабуть ніхто з близьких вам людей там не живе тому вам і по.... Може б варто було хоч сім'ям з дітьми порекомендувати тимчасово виїхати.Чи ні.Чи більша паніка буде якщо полетять снаряди?
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17.02.2023 15:32 Відповісти
Андрюша, евакуюйся. Бо я бачу, для тебе і три кацапи - це загроза.
Евакуюйся і не піднимай хвилі...
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17.02.2023 15:52 Відповісти
та ти мені не розказуй що робити,без твоїх "екцпердних" порад розберуся
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17.02.2023 15:58 Відповісти
Ну-у-у, и чего ждём?
- А-а-а, - догадалась Демусика, - когда рак свистом подасть сигнал...
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17.02.2023 15:01 Відповісти
Я давно знаю,что рф готовит клещи и пойдёт в атаку на Запорожье с одной стороны и на Суммы и Полтаву с другой стороны и буду пытаться взять всю группировку зсу в окружение! Надеюсь об этом знают и в ставке и готовы к этому!
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17.02.2023 15:03 Відповісти
Нет, не знают Украине конец!!! ААААА спасите, путен нипабедим!!!!
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17.02.2023 15:04 Відповісти
Вони ж з таким планом обісралися ще рік тому. Знову лізуть на ті ж граблі?
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17.02.2023 15:05 Відповісти
Чернобаївка довела, що кількість повторів не обмежена
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17.02.2023 15:10 Відповісти
как погода в Курске?
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17.02.2023 15:07 Відповісти
Суммы? Це де?
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17.02.2023 15:17 Відповісти
Біля Полттави і Харковва.
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17.02.2023 15:31 Відповісти
В ставке про это не знают, этой эксклюзивной информацией владеешь только ты.
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17.02.2023 15:30 Відповісти
На СуММы, еще перережут трасу Киев-Львов и высадят морской десант в Тернополе...
И чему там вас, тролей, учат. Википедию хотя бы смотрели. "Сумы" - одна "м".
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17.02.2023 15:55 Відповісти
Ну так «штирлиц упорно не замечал волокущегося за ним парашюта шагая по улицам Берлина» ))
Трошки їх фЕЕсбЕ на фронтах потріпали, гуззкуйу хфардійу підсмажили, тепер феки нікому робити. Школоту тупу та неосвічену понабирали ))) тому й трапляються такі епічні факапи з «підлогами» та «сечами»…
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17.02.2023 16:32 Відповісти
Уже не казали. В Бучі. Результат відомий, нажаль. Обов'язки влади інформувати населення про загрози, і підготувати евакуацію, якщо потрібно.
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17.02.2023 15:08 Відповісти
Так немає може загрози?
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17.02.2023 15:10 Відповісти
Дивні якісь ігри... Головне, що б трагедії не сталося і люди знову не опинилися під навалою рашні.
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17.02.2023 15:13 Відповісти
Вже ми всі опинилися під навалої рашні. У кацапів втрати санітарні плюс здохші 1000+ кожень день. 80 відсотків за рахунок Бахмута та навколо нього. Якщо скажімо вони полізуть на Сумщину, тотально укріплену за десь півроку. Як думаєте на скільки днів вистачить їм 10000 свинособак?
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17.02.2023 15:16 Відповісти
Ну, якщо мочити десь по 1000, як зараз робить ЗСУ, то днів на 10.
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17.02.2023 15:19 Відповісти
Ось і відповідь на ваше запитання. Який сенс туди лізти кацапам тоді?
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17.02.2023 15:20 Відповісти
Таки так, це по суті самогубство. Але ж вони ідіоти. Сподіваюся, їх заткнуть на кордоні, і там і поховають.
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17.02.2023 15:24 Відповісти
А хто конкретно понесе відповідальність якщо помилились і загроза є?
Кого тоді треба підсумувати на осику?
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17.02.2023 15:36 Відповісти
«авторитетные»: Таймс, политико, ваш_пост - в погоне за сенсациями уже не единожды обосрамшись.

Здешней ************* ботве, пигдоговским ипсошным троллям невдомёк, что официальные комментарии и тем более всякого рода «интервью» выдуманных безымянных лейтенантов - это строго регламентированная и требующая обязательного согласования с вышестоящим командованием процедура. Тем более, что для этого есть пресс-офицеры. )))
е@али гузню, е@ем и продолжим это делать с еще большим удовольствием ))
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17.02.2023 16:15 Відповісти
чому туди ще досі не підігнали умовний Хаймарс? чому там досі нічого не горить, цеж не білорусь яку ми типу не провокуємо! це наш прямий ворог!!!! чого чекаємо?
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17.02.2023 15:13 Відповісти
Ти з Марса? Хаймарсами не можна по кацапстану. Про це вже триста разів говорилося, де ти був в цей час?
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17.02.2023 15:18 Відповісти
ти взагалі читати вмієш? що тобі каже слово "УМОВНИЙ"? прочитай триста разів, може дійде
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17.02.2023 17:37 Відповісти
/На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати визначені підрозділи у прикордонних з Україною районах, однак його наступальних угруповань не виявлено. На полігонах республіки білорусь триває підготовка підрозділів російських військ. Противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів позицій наших підрозділів, а також населених пунктів вздовж державного кордону України. Протягом минулої доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Попівка, Бачівськ та Партизанське Сумської області, а також Ветеринарне, Гранів, Світличне, Стрілеча і Вовчанськ на Харківщині./( с)

Це з сьогоднішнього ранкового зведення нашого Генштабу.
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17.02.2023 15:24 Відповісти
10к это даже в расчет брать не надо,вот если бы 30 к стояло и в беларашке 70-120 к русни с бульбоныками вот тогда надо б но было задуматься,а 10-15 в бульбаленде и 10 у сум,это ниочем мягко говоря.
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17.02.2023 15:28 Відповісти
!0 тисяч - це не хухри-мухри! Це - дві повноцінні бригади, або по рашистському виміру - дві повноцінні дивізії! А якщо ще й з повним озброєнням - то це може бути дуже серйозним аргументом для нападу, як це вже було майже рік тому!
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17.02.2023 15:32 Відповісти
По перше - рік тому , було 170 000!
І по друге - 10 000 це не так вже і *****! Півтори неділі праці стрілкотнею, або два пакети хаймарсу)))
А то , що вони дорогу щебнем відсилали, то ще краще - означає що нічому їх життя не навчило ))) Колони добре наші хлопці палять!
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17.02.2023 15:37 Відповісти
До зубьев ваарушины Т34-85, пряма с лаосу.
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17.02.2023 15:46 Відповісти
Та да, Пашенька. 10 - це докуя. Правда, 24.02.22 с курского улуса на Сумскую область заходило 25-30 тыс.
Ну то таке...
И где вас находят...
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17.02.2023 15:58 Відповісти
Будет где то так:
1)"Не сійте паніку та готуйтесь до шашликів"
2) "Увесь світ нам повинен допомагати, бо ми знову все про...бали."
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17.02.2023 15:54 Відповісти
Уже не будет
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17.02.2023 16:25 Відповісти


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17.02.2023 16:04 Відповісти
Адмін, мені самому з кацапськими тролями боротись?
У бомбосховищі чи на обіді?
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17.02.2023 16:06 Відповісти
Ок: а хтось з читачів хоча б спромігся перейти по посиланням на сам «таймс»? Особисто я - так… і з того, що зміг там прочитати там навіть й згадки про цей зрадо-наратив не має.

цей гівно вкид одночасно десь годину тому почали першими поширювати бєніни та опзжшні (ригівські) помийні «змі»…

перепровіряйте інфу та джерела її походження. Дбайте про особисту інфогігієну.
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17.02.2023 16:06 Відповісти
надеюсь хотя бы заминировали продолжение трассы, которую они посыпали гравием
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17.02.2023 16:08 Відповісти
не будет парадного шествия как на Харьков
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17.02.2023 16:09 Відповісти
вообще не понимаю! почему всё разминируют в приграничных областях-когда наоборот всё надо минировать,чтобы ни одна мышь не пролезла! Зрада
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17.02.2023 16:12 Відповісти
А те що пуйло сидить в бункері і сциться від усього та усіх чи не зрада?! ))
Шутка ли: был помоечной молью, а превратилось в лысое ху@ло )) вот где настоящая зрада! ))
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17.02.2023 16:24 Відповісти
"Не вірте пропагандистам, вірте в те, що на полі бою": Зеленський щодо "анонсів" росіян про масовані авіаудари Джерело:
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17.02.2023 16:18 Відповісти
Ну…. Що?! Хто тут із зрадойо@ів лайна кацапського поїв ? А деякі навіть і за добавкою порції по форуму бігали ))
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17.02.2023 16:20 Відповісти
Інформація про багатотисячне угруповування ворога на кордоні Сумщини не відповідає дійсності, - ОВАДжерело:
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17.02.2023 16:21 Відповісти
эх-были бы у меня целые ноги-я бы **.шил бы этих кацапов и белорусую сволочь
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17.02.2023 16:43 Відповісти
Насипте їм пока вони там в гурті і не почали наступ на Суми
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17.02.2023 16:59 Відповісти
Может быть все и стоит к такому конечно быть готовыми... Но, что мне вот кинулось в глаза в этой новости: "Також російські військові гравієм засипали дорогу, котра веде до кордону - завдяки цьому там може рухатися бронетехніка. Минулого року грязюка заважала окупантам оперативно просуватися." - А со стороны Украины, грязи нету? Или они перед наступающими войсками будут гравий раскидывать? Год назад десятки единиц техники по полям были брошены из-за этого. Потом тракторным войскам была работа.
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17.02.2023 18:37 Відповісти
Довжина кордону на Сумщині 560 км. У орків там і прикордонники і прикриття кордону і ті що обстрілюють наші населенні пункти. Там по мінімуму і є 10000. У ОВА щось не гаразд з арифметикою.
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17.02.2023 18:48 Відповісти
 
 