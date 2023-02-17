Глава республіканців у Сенаті США Макконнел: Китай разом з Іраном допомагає РФ у війні

Лідер Республіканської партії у Сенаті США Мітч Макконнел заявив, що Китай об’єднався з Іраном, щоб допомагати РФ у війні проти України.

Про це він сказав в інтерв'ю каналу Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, Китай є явним противником США, зокрема через інцидент з аеростатом-шпигуном КНР над американською територією.

Він зазначив, що Пекін об'єднався з Іраном, щоб підтримувати Росію у війні проти України.

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"Звичайно, у нас із ними були давні проблеми, з нашою комерційною взаємодією, з крадіжкою нашої інтелектуальної власності. Китайці нам не друзі", - сказав Макконнел.