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Глава республіканців у Сенаті США Макконнел: Китай разом з Іраном допомагає РФ у війні

макконнел

Лідер Республіканської партії у Сенаті США Мітч Макконнел заявив, що Китай об’єднався з Іраном, щоб допомагати РФ у війні проти України.

Про це він сказав в інтерв'ю каналу Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, Китай є явним противником США, зокрема через інцидент з аеростатом-шпигуном КНР над американською територією.

Він зазначив, що Пекін об'єднався з Іраном, щоб підтримувати Росію у війні проти України.

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"Звичайно, у нас із ними були давні проблеми, з нашою комерційною взаємодією, з крадіжкою нашої інтелектуальної власності. Китайці нам не друзі", - сказав Макконнел.

Автор: 

Іран (2044) Китай (4618) росія (65316) США (22979) Сенат США (600)


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Топ коментарі
+5
Вісь зла-КНР-КНДР-РФ-Іран
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17.02.2023 15:21
+3
Китайці нікому не друзі. Тільки самим собі.
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17.02.2023 15:26
+2
Виростили китайоз, так само як і кацапів
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17.02.2023 15:35
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Вісь зла-КНР-КНДР-РФ-Іран
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17.02.2023 15:21 Відповісти
Китайці нікому не друзі. Тільки самим собі.
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17.02.2023 15:26 Відповісти
Рано, надо перехитрить Китай и сначала разобраться с рашкой, а потом и до китаез очередь дойдет.
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17.02.2023 15:27 Відповісти
Ти з Румунії?В якому місці зараз?
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17.02.2023 15:32 Відповісти
Очень плохо, что такие мощные политики как Митч, в свое время не остановили чуму под названием "трампизм", поразившую их партию.
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17.02.2023 15:30 Відповісти
Не пишіть дурниць. Саме Трамп розпочав конфронтацію з китаєм, а маконнел там мав, до речі, якісь бізнесові інтереси через свою дружину. Не знаєте - не триндіть.
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17.02.2023 15:47 Відповісти
Единственное, с чем Трамп "розпочав конфронтацию", так это здравый смысл. А про "бизнес интересы" сторонникам рыжего лучше помалкивать, после того как их кумир жрал из рук самой известной, кацапской ОПГ.
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17.02.2023 15:52 Відповісти
Вам теж Трамп у борщ н**рав?Але саме зараз в Конгрессі проводяться слухання про сімейний підряд Байденів. Про іх співпрацю із такими країнами, від яких краще триматись подалі. А із урахуванням позиції, що займав Байден, це тягне на державну зраду.
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17.02.2023 16:17 Відповісти
Таня, вы в паре с еще одной заокеанской поклонницей "ред ракуна" обычно по ночам выходите. То, что проводится или не проводится там в Конгрессе "по Байденам", как обычно закончится громким пшиком и воем некоторых, особо экзальтированных персонажей, из обоймы рыжего. А ваш кумир давно должен шконку грызть, за попытку гос. переворота, ну и дочурку свою с зятем туда же прихватить за незаконное получение нескольких сотен миллионов.
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17.02.2023 16:37 Відповісти
Я сама по себе. Как обычно закончились фейковые расследования в отношении Трампа. По инициативе демократов в пыль превратились миллионы налогоплательщиков. Я не поклонница, но реалистка. Я даже догадываюсь кто вам в уши вдул тот бред, который вы здесь транслируете. Подобные вам трансляторы стесняются приводить доказательства, ибо их нет
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17.02.2023 18:11 Відповісти
такі слухання звичайна муйня, яка ініціюється іншою партією, подивимось на результат
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17.02.2023 17:27 Відповісти
Тетяно, не сперечайтеся з істотами, які живуть у своїй придуманій бульбашці і не дружать з фактами. Не впевнений, що коли васью відправити зараз до першого класу і почати навчати з азів, то він прозріє і чомусь навчиться. Це такий психотип людей. З низьким коефіцієнтом сприйняття реальності.
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17.02.2023 17:27 Відповісти
Васья, вчить матчастину. І заодно ПНХ.
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17.02.2023 17:23 Відповісти
Виростили китайоз, так само як і кацапів
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17.02.2023 15:35 Відповісти
"Мамо! Що маю робити?" (с)

(Сестричка Віка)
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17.02.2023 15:37 Відповісти
С Китаем ссорится совсем не с руки сейчас.
Сейчас Китай помогает РФ тайно, не больших объемах и не вооружением/боеприпасами (надеюсь). Но если США и дальше будут усиливать наезды на Китай, то эта позиция может и поменяться. А оно нам надо?
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17.02.2023 16:19 Відповісти
Не смішіть що буде робити піднебесна із закритими для неї ринками ЄС і штатів, та з 2 млрд голодних ротів, юанями їх годувати, та без ресурсів з Австралії...
Плюс багато чого високотехнологічного не перенесли на аутсортинг в чайну і вони відкатяться по технологіям років на 5...
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17.02.2023 16:34 Відповісти
То же самое, что и РФ, Иран, КНДР и пр.
У диктаторов свои резоны. Рациональные рассуждения тут не работают.
Вот накуя Иран полез в эту кашу? Мало санкций? Или срать они хотели на все эти санкции? Или это такие "санкции" на которые можно и внимания не обращать?
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17.02.2023 16:49 Відповісти
Іран досить раціонально поступив, в замін допомоги отримав можливість доробити ядерну програму... Маючи ядерну бомбу з ним почнуть рахуватись...

А санкцій проти Ірану не існує, то фікція ... Іран спокійно продає свою нафту Китайским компаніям, так само звідки двигуни на Шахедах і електроніка, санкції тільки в телевізорі
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17.02.2023 17:15 Відповісти
Пфф. А що зміниться якщо китай зараз буде приховано помагати поки в рф не закінчиться весь доступний потенціал, весь металолом що є на зберіганні, а у нас за той час весь мобілізаційний резерв і потім почне китай помагати у відкрито. Що зміниться для нас? Імперія РФ відмовиться від війни?

Може максимальна ескалація як найшвидше це добре?

Час не на нашій стороні. У нас не армія дронів, інженерних військ що вміють будувати справжні фортеці в яких ніхто не гине та ссо що можуть штурмувати без значних втрат. У нас сама примітивна армія з піхоти яка швидкими темпами закінчується бо ця армія чисті поля та примітивніші окопи називає фортецями, і фортецями вони є лиш виключно за рахунок нашого м'яса. За штурмовиків мобіків я навіть писати не буду і так все зрозуміло.

Ми могли знищити ПМР в перші місяці. Чи можемо ми це зараз? Ми могли деокупувати Мінськ та посіяти хаос в рф. Чи можемо ми це зараз? Ми могли воювати в глибині рф на її території щоб рф бомбила свої міста та вбивала своє бидло мільйонами. Чи можемо ми це зараз?

Нам треба або армію негайно модернізувати з масовими стратами совків в тому числі молодих-совків (різних мясників які не бережуть наших солдат) або зводити ситуацію до такого стану щоб партнери не тягнули до осені з авіацією, не тягнули з ракетами, не тягнули з "санкціями" (ракетними ударами) по ірану, по китаю, по білорусі. Не треба цим країнам з диктаторами дозволяти готуватись до великої війни. Треба цю їх коаліцію знищувати вже - ставити перед фактом якщо ви помагаєте зараз рф і то ми негайно вас знищуємо за це, або ви вибуваєте з гри і ми вас лиш легко караємо за ваш не послух.
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17.02.2023 16:58 Відповісти
Ну не все так печально у нас, но в целом вы правы.
Внесу еще поправочку, что т.н. "металлолом" в РФ вряд ли закончится, т.к. ВПК работает в 3 смены.
Время, действительно, не на нашей стороне.

"Максимальная эскалация", с вашей точки зрения, от чего зависит?
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17.02.2023 17:31 Відповісти
"Ну не все так печально у нас" - треба завжди розглядати найгірший варіант і готуватись до нього, тоді не програти.

"вряд ли закончится, т.к. ВПК работает в 3 смены" - вважаю що на велику війну з часом просто перестане вистачати. Втрати рф неспівставні із їх виробництвом та металоломом у відстійниках. За пару років там буде голяк та один мусор, і вони це розуміють тому своє м'ясо не економлять, а ось техніку намагаються жаліти та спасати. Тобто резерву м'яса і мобілізованого м'яса у них дофіга но воно ще не навчене, все тут і зараз не кинуть, техніка під це м'ясо у них є їх власна, а навіть коли закінчиться то техніку дадуть їм їх партнери які допомагають зараз приховано.

Це звичайно не гарантія перемоги для рф, но і для нас українців втрати населення будуть критичними, і варіант кореї може стати реальністю.

" эскалация от чего зависит" - В основному від готовності наших партнерів нести втрати як економічні, бо після цього глобальній економіці може на певний час настати кінець, так і втрати людьми бо може навіть прийтись по справжньому трохи по воювати. Особисто від України в цьому плані залежить на порядок менше. Час втрачено. Україна ще поки може почати сіяти хаос в рф, створювати для рф інші проблеми (мор, падіж, голод, різні чп, епідемії) на які кремлю прийдеться тратити ресурс. Ще є час почати стимулювати царьків рф до непокори кремлю - відмови від мобілізації, появи внутрішніх війн, боротьби за владу та вплив і економічні ресурси. Україна ще поки здатна законно воювати спецслужбами на океанах та морях і топити торговий флот рф, ірану та інших чиї кораблі заходять в порти рф (і навіть інколи захоплювати та евакуйовувати цінні вантажі). Україна ще здатна знищувати виробництва які працюють на рф, страчувати цінних спеціалістів, власників, просто торговців-постачальників, в тому числі і на території інших не сильно ворожих нам країн, та взагалі сіяти хаос і створювати не придатні умови роботи для таких виробництв.

По факту доступних можливостей прямої дії для максимальної ескалації в України не так багато. Тому Україні залишається тільки стимулювати партнерів та викривати партнерів рф щоб вони між собою як найшвидше зчепились, або щоб російські партнери розуміючи що часу на підготовку до світової війни їм не дають і вони програють - просто відступили. Інакше якщо дати російським партнерам час то буде велика війна всіх з усіма. Якщо ж час не дати то глобальний світ та мир вціліє.
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17.02.2023 18:31 Відповісти
Накінець хтось почав про це говорити в штатах відкрито, але деми заявлять що після перевірки нічого не виявлено, тому що більшість заводів спонсорів їхньої партії в піднебесній...

одразу після приходу до влади вони зняли всі митні обмеження введені попередниками
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17.02.2023 16:32 Відповісти
Проснулись.

А тепер згадайте всіх хто писав чи казав що Китай просив рф не воювати або відкласти наступ - вони всі брехали або свідомо в інтересах наших противників або через своє повне не орієнтування в політиці.
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17.02.2023 16:32 Відповісти
 
 