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Росія через війну та санкції втратить $190 млрд до 2026 року, - Bloomberg

росія,санкції

Росія змогла уникнути економічної катастрофи через санкції, але вони впливатимуть на її ВВП протягом кількох років.

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

За оцінкою видання, до до 2026 року розмір ВВП Росії буде на 8% меншим, ніж міг би бути, якби Путін не віддав наказ атакувати Україну. У грошах це $190 млрд, що приблизно дорівнює всьому річному ВВП таких країн, як Угорщина або Кувейт.

"Дія санкцій має тривалий ефект. І санкційний процес ще не завершився. Буде все більше й більше нових", - заявив агентству колишній високопосадовець російського Центробанку та Мінфіну Олег В'югін.

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Підтримка економіки, яка все більше скочується в режим виживання, цього року стане для РФ ще складнішою: доходи від продажу нафти й газу падають, а мобілізація серйозно вплинула на ринок праці.

За оцінками Bloomberg Economics, поповнення окупаційних сил скоротило пропозицію робочої сили в Росії та зменшить на 0,5 в.п. зростання приватного сектору у 2023 році.

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І відбувається це на тлі підвищення видатків російського уряду на оборону та соціальні програми.

"Обмеження імпорту технологій скорочує потенціал зростання економіки в довгостроковій перспективі, а не призводить до одноразового спаду, який матеріалізується протягом одного року", - заявила Наталія Лаврова, головна економістка BCS Financial Group.

Автор: 

ВВП (1364) росія (65316) санкції (11865) економіка (930) Bloomberg (235)


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Топ коментарі
+7
Слабовато. Гандоны должны щи с лапухов варить после того как жопу повытирают.
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17.02.2023 15:36
+5
Якщо росія змогла уникнути економічної катастрофи через санкції, то тоді це - не санкції, а повна профанація! Жалюгідна пародія на них! Скільки там вже санкційних "пакетів було за рік - десять? На черзі одинадцятий? Гидота та срмота!
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17.02.2023 15:42
+5
ось такі вони санкції ,про які більше західні бюрорати 3,14стякають,як вони роблять рашисту шкоди
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17.02.2023 15:42
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17.02.2023 15:36 Відповісти
Слабовато. Гандоны должны щи с лапухов варить после того как жопу повытирают.
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17.02.2023 15:36 Відповісти
90% военных с крыма сразу присягнули на верность РФ. И ты думаешь они бы воевали против РФ?
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17.02.2023 15:42 Відповісти
може для таких держав як Україна це астрономічна сума
для *****, це 5-6 місяців хорошої ціни на енергоносії
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17.02.2023 15:41 Відповісти
Росії ввели обмеження цін на енергоносії на рівні $60 за барель.
Це означає, що навіть якщо світова ціна підскочить до $200, Окурку ніхто більше $60 не дасть.
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17.02.2023 17:32 Відповісти
Якщо росія змогла уникнути економічної катастрофи через санкції, то тоді це - не санкції, а повна профанація! Жалюгідна пародія на них! Скільки там вже санкційних "пакетів було за рік - десять? На черзі одинадцятий? Гидота та срмота!
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17.02.2023 15:42 Відповісти
ось такі вони санкції ,про які більше західні бюрорати 3,14стякають,як вони роблять рашисту шкоди
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17.02.2023 15:42 Відповісти
.

слабо. паРаша должна потерять не менее 1.000 миллиардов $, т.е. триллион баксов.

только замороженные активы сейчас - 330 ярдов. их изъять и направить Украине.

нефтегазовые доходы паРаши в 2022 году 338 миллиардов. их нужно уполовинить хотя бы, т.е. минус 160 ярдов за 23,24,25,26 год - 160*4=640 ярдов.

имеем по минимуму - 330 млрд.+ 640 млрд., т.е. почти искомый триллион баксов.

а пока очень слабенько...
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17.02.2023 16:19 Відповісти
Все эти санкций не имеют смысла, они ни как не влияют на рашу. Во первых все санкций а не поочерёдно надо было вводить ещё лет 5 назад тогда бы и воины бы не
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17.02.2023 18:54 Відповісти
 
 