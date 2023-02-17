Росія через війну та санкції втратить $190 млрд до 2026 року, - Bloomberg
Росія змогла уникнути економічної катастрофи через санкції, але вони впливатимуть на її ВВП протягом кількох років.
Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.
За оцінкою видання, до до 2026 року розмір ВВП Росії буде на 8% меншим, ніж міг би бути, якби Путін не віддав наказ атакувати Україну. У грошах це $190 млрд, що приблизно дорівнює всьому річному ВВП таких країн, як Угорщина або Кувейт.
"Дія санкцій має тривалий ефект. І санкційний процес ще не завершився. Буде все більше й більше нових", - заявив агентству колишній високопосадовець російського Центробанку та Мінфіну Олег В'югін.
Підтримка економіки, яка все більше скочується в режим виживання, цього року стане для РФ ще складнішою: доходи від продажу нафти й газу падають, а мобілізація серйозно вплинула на ринок праці.
За оцінками Bloomberg Economics, поповнення окупаційних сил скоротило пропозицію робочої сили в Росії та зменшить на 0,5 в.п. зростання приватного сектору у 2023 році.
І відбувається це на тлі підвищення видатків російського уряду на оборону та соціальні програми.
"Обмеження імпорту технологій скорочує потенціал зростання економіки в довгостроковій перспективі, а не призводить до одноразового спаду, який матеріалізується протягом одного року", - заявила Наталія Лаврова, головна економістка BCS Financial Group.
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для *****, це 5-6 місяців хорошої ціни на енергоносії
Це означає, що навіть якщо світова ціна підскочить до $200, Окурку ніхто більше $60 не дасть.
слабо. паРаша должна потерять не менее 1.000 миллиардов $, т.е. триллион баксов.
только замороженные активы сейчас - 330 ярдов. их изъять и направить Украине.
нефтегазовые доходы паРаши в 2022 году 338 миллиардов. их нужно уполовинить хотя бы, т.е. минус 160 ярдов за 23,24,25,26 год - 160*4=640 ярдов.
имеем по минимуму - 330 млрд.+ 640 млрд., т.е. почти искомый триллион баксов.
а пока очень слабенько...