Росія через війну та санкції втратить $190 млрд до 2026 року, - Bloomberg

Росія змогла уникнути економічної катастрофи через санкції, але вони впливатимуть на її ВВП протягом кількох років.

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

За оцінкою видання, до до 2026 року розмір ВВП Росії буде на 8% меншим, ніж міг би бути, якби Путін не віддав наказ атакувати Україну. У грошах це $190 млрд, що приблизно дорівнює всьому річному ВВП таких країн, як Угорщина або Кувейт.

"Дія санкцій має тривалий ефект. І санкційний процес ще не завершився. Буде все більше й більше нових", - заявив агентству колишній високопосадовець російського Центробанку та Мінфіну Олег В'югін.

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Підтримка економіки, яка все більше скочується в режим виживання, цього року стане для РФ ще складнішою: доходи від продажу нафти й газу падають, а мобілізація серйозно вплинула на ринок праці.

За оцінками Bloomberg Economics, поповнення окупаційних сил скоротило пропозицію робочої сили в Росії та зменшить на 0,5 в.п. зростання приватного сектору у 2023 році.

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І відбувається це на тлі підвищення видатків російського уряду на оборону та соціальні програми.

"Обмеження імпорту технологій скорочує потенціал зростання економіки в довгостроковій перспективі, а не призводить до одноразового спаду, який матеріалізується протягом одного року", - заявила Наталія Лаврова, головна економістка BCS Financial Group.