Інформація про 10-тисячне угруповування ворога на кордоні Сумщини не відповідає дійсності, - ОВА
На російсько-українському кордоні у Сумській області ударного угруповання ворога не зафіксовано.
Про це заявили у Сумській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Інформація про 10 тис. російських військових на кордоні з м. Суми не відповідає дійсності. Станом на сьогодні, за інформацією військових, ударного угруповання ворога на кордоні з Сумщиною не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.
Сумська ОВА вже звернулася до правоохоронних органів щодо перевірки джерела цих даних.
"За попередньою інформацією, це не що інше, як ІПСО", - зазначили в ОВА.
Топ коментарі
+9 Порохобандерівець
показати весь коментар17.02.2023 16:07
+9 Стас Петров #423214
показати весь коментар17.02.2023 16:08
+6 Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар17.02.2023 16:31
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Будемо далі передруковувати мутняк тіпа "діспетчера Карлоса" та "старшого лейтенанта ЗСУ Гулакова" чи перевіряти джерела інформації?
Бо брехня вже по селу пішла...
або факти, або це компанія по поширенню вкидів
і по друге: чого особисто Ви цим хочете конкретно тутдосягти? Щоби зрадо@обчики на форумі та гебешні іпсошники вирішили ваші питання???