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Новини Агресія Росії проти України
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Інформація про 10-тисячне угруповування ворога на кордоні Сумщини не відповідає дійсності, - ОВА

кордон

На російсько-українському кордоні у Сумській області ударного угруповання ворога не зафіксовано.

Про це заявили у Сумській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Інформація про 10 тис. російських військових на кордоні з м. Суми не відповідає дійсності. Станом на сьогодні, за інформацією військових, ударного угруповання ворога на кордоні з Сумщиною не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Сумська ОВА вже звернулася до правоохоронних органів щодо перевірки джерела цих даних.

"За попередньою інформацією, це не що інше, як ІПСО", - зазначили в ОВА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поблизу кордону з Сумщиною зосереджено 10 тисяч російських військових, – The Times

Автор: 

армія рф (17482) кордон (4773) Сумська область (3709)


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Топ коментарі
+9
Готуємося до шашликів.
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17.02.2023 16:07
+9
Дежа вю прям. Це мені шось нагаду
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17.02.2023 16:08
+6
Редакція, так що будемо робити?
Будемо далі передруковувати мутняк тіпа "діспетчера Карлоса" та "старшого лейтенанта ЗСУ Гулакова" чи перевіряти джерела інформації?
Бо брехня вже по селу пішла...
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17.02.2023 16:31
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Готуємося до шашликів.
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17.02.2023 16:07 Відповісти
Дежа вю прям. Це мені шось нагаду
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17.02.2023 16:08 Відповісти
Редакція, так що будемо робити?
Будемо далі передруковувати мутняк тіпа "діспетчера Карлоса" та "старшого лейтенанта ЗСУ Гулакова" чи перевіряти джерела інформації?
Бо брехня вже по селу пішла...
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17.02.2023 16:31 Відповісти
Цензор за своєю сутністю такий самий «агрегатор новин», як і інші подібні. Тільки з ілюзією присутності живого модератора. Тому, нема кому цим займатися. Окрім того, забуваєте про алгоритми утворення привабливості та «популярності» ресурсу: це клікбейтні «всепропалівські» заголовки, на які багато переходів. А щодо змісту новин…ну, то таке - «виправлять/спростують». Не вперше.
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17.02.2023 16:44 Відповісти
В області знайшли час для якогось реформування ДФТГ, забирають зброю і кажуть що потім видадуть коли укрупнять ці формування. А тут бетеру їхати від кордону менш години. І навіть голови обласної адміністрації немає. Мабуть "стрьомне" місце і як казав Жванецький " на эти деньги никто не хочет".
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17.02.2023 16:38 Відповісти
Будьласка вкажіть прізвища, посади, підрозділи. Додайте скарги Ваших звернень до облдержадміністрації, військової частини, мо та го. Не забудьте вказати посилання на Вашу петицію щодо «неправомірних» дій службових осіб. А так - це одна ватна бабка шароварній зрадовишиваті сказала.

або факти, або це компанія по поширенню вкидів

і по друге: чого особисто Ви цим хочете конкретно тутдосягти? Щоби зрадо@обчики на форумі та гебешні іпсошники вирішили ваші питання???
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17.02.2023 16:50 Відповісти
Про це знає вся область бо це добровольчі формування територіальних громад. Як Вам треба посадову особу, яка про це пише то це цілий генерал-майор Нестеренко.
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17.02.2023 17:00 Відповісти
https://ibb.co/8rvLjX6
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17.02.2023 16:40 Відповісти
Рік тому ці теж на кордоні не бачили 4-ої Кантемирівської танкової дивізії а 24-го ми її побачили в Тростянці. Живицький, після того як орки під'їхали до ОВА, відступив аж в Тернопіль і з якогось погрібу розказував про все хороше. Коли вже ці андерсони кінчаться.
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17.02.2023 16:54 Відповісти
Цікаво - ОВА має свої засоби розвідки чи просто 3.14здять?????
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17.02.2023 16:58 Відповісти
Аякже, звичайно віримо. Все буде так само як і 24.02.22, коли в деяких містах Сумщини із влади лишилась лише тероборона та ЗСУ, які з ходу лупили асвабадітєлєй.
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17.02.2023 17:12 Відповісти
Поблизу кордону з Сумщиною зосереджено 10 тисяч російських військових, - The Times Джерело:
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17.02.2023 17:26 Відповісти
нема там ніяких 10 тис, там тільки 100 тис
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17.02.2023 18:29 Відповісти
Сумська ОВА проти The Times...? ***** батл...інтріга аднако... пошті усік-джошуа.. спать не піду... буду считати орків в голові ..до 10000 , якщо зібьюся, винувато СОВА... а якщо серьйозно - хтось читав саме першоджерело ..The Times? Там воно, ц е таймс посилається на слова лейтенанта ЗСУ... ЛЕЙТЕНАНТА...карл. з яких пір лейтенанти стали комментувати позиції і сили своїх і чужих військ? якщо ти не генерал-лейтенант, а просто лейтенант, то твоя задача - організувати наступ або оборону ВЗВОДУ.. макс. роти, якщо всі капітани і майори скінчилися... якщо ти не лейтенант американської або британської армії....Ще б *** у ефрейтора спросили... Або у "тополя - где моя любімая" або **** у табурєтки.. у неї ж 4 ножки як не як...більше ніж у лейтенанта рівно вдвічі.
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17.02.2023 23:00 Відповісти
 
 