Інформація про 10-тисячне угруповування ворога на кордоні Сумщини не відповідає дійсності, - ОВА

На російсько-українському кордоні у Сумській області ударного угруповання ворога не зафіксовано.

Про це заявили у Сумській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Інформація про 10 тис. російських військових на кордоні з м. Суми не відповідає дійсності. Станом на сьогодні, за інформацією військових, ударного угруповання ворога на кордоні з Сумщиною не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Сумська ОВА вже звернулася до правоохоронних органів щодо перевірки джерела цих даних.

"За попередньою інформацією, це не що інше, як ІПСО", - зазначили в ОВА.

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