"Не вірте пропагандистам, вірте в те, що на полі бою": Зеленський щодо "анонсів" росіян про масовані авіаудари

Президент Володимир Зеленський запевняє, що не варто боятися повідомлень щодо масованих авіаційних атак росіян, і слід розглядати їх як ще одну психологічну операцію ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це він заявив під час спільної пресконференції з Прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте у Києві, відповідаючи за запитання кореспондента Укрінформу.

"Боятися немає сенсу. Очікувати від них (росіян, – ред.) квітів немає бажання і також немає сенсу. Вірити в те, що вони говорять, – точно немає практики довіряти їм. Тому розраховувати на себе і відноситись до цих заяв як просто ще до однієї психологічної атаки з боку Російської Федерації", – зауважив Президент.

Він нагадав, що Росія атакує Україну з використанням різних варіантів та інструментів – авіації, дій на полі бою, ракетних ударів.

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Водночас глава держави наголосив, що наша держава нині з точки зору ППО і захисту – на найкращому рівні, ніж будь-коли за всі часи нашої незалежності.

"Вірте у наші сили. Ми найскладніший етап у нашому з вами житті, я впевнений, змогли пройти тоді, коли не так багато у нас було партнерів – 24-го числа. Зараз точно нас більше і точно ми сильніші. І, я впевнений, що Росія тоді була набагато сильнішою, а зараз вона не така потужна і не має такої кількості сил. Мені здається, що в цьому і є наша перевага. Тож, не вірте пропагандистам, вірте в те, що на полі бою", – закликав Зеленський.

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