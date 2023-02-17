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Новини
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"Не вірте пропагандистам, вірте в те, що на полі бою": Зеленський щодо "анонсів" росіян про масовані авіаудари

зеленський

Президент Володимир Зеленський запевняє, що не варто боятися повідомлень щодо масованих авіаційних атак росіян, і слід розглядати їх як ще одну психологічну операцію ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це він заявив під час спільної пресконференції з Прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте у Києві, відповідаючи за запитання кореспондента Укрінформу.

"Боятися немає сенсу. Очікувати від них (росіян, – ред.) квітів немає бажання і також немає сенсу. Вірити в те, що вони говорять, – точно немає практики довіряти їм. Тому розраховувати на себе і відноситись до цих заяв як просто ще до однієї психологічної атаки з боку Російської Федерації", – зауважив Президент.

Він нагадав, що Росія атакує Україну з використанням різних варіантів та інструментів – авіації, дій на полі бою, ракетних ударів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський впевнений у реальності перемоги протягом року: "Можемо й швидше"

Водночас глава держави наголосив, що наша держава нині з точки зору ППО і захисту – на найкращому рівні, ніж будь-коли за всі часи нашої незалежності.

"Вірте у наші сили. Ми найскладніший етап у нашому з вами житті, я впевнений, змогли пройти тоді, коли не так багато у нас було партнерів – 24-го числа. Зараз точно нас більше і точно ми сильніші. І, я впевнений, що Росія тоді була набагато сильнішою, а зараз вона не така потужна і не має такої кількості сил. Мені здається, що в цьому і є наша перевага. Тож, не вірте пропагандистам, вірте в те, що на полі бою", – закликав Зеленський.

Також читайте: ППО України наразі сильніша, ніж будь-коли, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23923) ППО (3208) пропаганда (2807) росія (65316)


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Топ коментарі
+8
Шашлики на яке число маринувати?
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17.02.2023 16:18
+8
Я вірю те що бачу - яйця в магазині продають не в кілограмах а по 10 шт 57 грн за десяток ..А в окоп особисто я полізу після Тартарова і Єрмака
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17.02.2023 16:18
+6
Уявляю, як на повідомленя про мінування мвс буде казати " не вірте, дивіться вибухне чи ні", замість того, щоб вживати заходи та бути готовим
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17.02.2023 16:21
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Знову почалося
Вірю, не вірю
А потім " чтобы не было паники..."
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17.02.2023 16:17 Відповісти
Шашлики на яке число маринувати?
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17.02.2023 16:18 Відповісти
Я вірю те що бачу - яйця в магазині продають не в кілограмах а по 10 шт 57 грн за десяток ..А в окоп особисто я полізу після Тартарова і Єрмака
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17.02.2023 16:18 Відповісти
Такі, як ти в окоп ніколи не полізуть. Їм завжди мішають ціни на яйца.
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17.02.2023 18:08 Відповісти
Так Данилов сьогодні ж сказав, що вони готовляться три хвилі пускати...
Ось і знайшли пропагандона
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17.02.2023 16:18 Відповісти
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17.02.2023 16:19 Відповісти
А ''зеленим пропаган**м із ЗЕбломарафону вірити?!!!
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17.02.2023 16:20 Відповісти
Уявляю, як на повідомленя про мінування мвс буде казати " не вірте, дивіться вибухне чи ні", замість того, щоб вживати заходи та бути готовим
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17.02.2023 16:21 Відповісти
Шашлички 2.0?
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17.02.2023 16:41 Відповісти
Не вірте гундовідосикам!
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17.02.2023 16:46 Відповісти
Так не все ж на поле боя.
То есть верить только ему,который с полей боёв не вылазит?
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17.02.2023 16:48 Відповісти
Я йому 23-го повірив уже.....
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17.02.2023 16:59 Відповісти
Ми найскладніший етап у нашому з вами житті

Та не збрехав. Ви точно "найскладніший етап у нашому житті".
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17.02.2023 17:19 Відповісти
Как показывает практика, "пропагандисту шашлыков" Зеленскому особо верить не стоит...
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17.02.2023 18:30 Відповісти
верить агенту фсб Єрмаку - себя не уважать
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17.02.2023 18:30 Відповісти
Я теж не міг повірити, що десант в Гастомелі висадять.... Тепер думаю сам за себе!
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17.02.2023 18:42 Відповісти
 
 