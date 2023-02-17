США хочуть відправити аудиторів військової допомоги Україні в зону бойових дій, - The Wall Street Journal

Генеральні інспектори Пентагону, Державного департаменту та Агентства США з міжнародного розвитку кажуть, що не бачили доказів масштабного шахрайства, але хочу, щоб їхній персонал знаходився на місцях.

Про це пише The Wall Street Journal, повідомляє Цензор.НЕТ.

Інспектори повідомили виданню, що поки можуть виконувати наглядові завдання дистанційно за допомоги персоналу у Вашингтоні, а також в Польщі та Німеччині.

Але після поїздки до Києва наприкінці січня вони заявили, що наполягатимуть, щоб деякі з аудиторів та слідчих прибули в Україну.

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"Ми були креативними і нестендартними, налаштованими на майбутнє з оглядом на те, чого вже змогли досягти. Але справжній комплексний надійний нагляд неможливо здійснити дистанційно. Що ближче ми будемо, то більш комплесним буде нагляд", - сказала Ніколь Ангарелла, в/о заступника генінспектора USAID.

Генеральні інспектори кажуть, що поки не отримували жодних повідомлень про серйозне шахрайство чи порушення закону у зв’язку з допомогою США. Але сам її масштаб та швидкість надання є проблемою - працювати та надавати звіти потрібно в режимі живого часу, а не через місяці чи роки після надання та використання допомоги.

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"Один із моїх колег сказав: "Ми здійснюємо нагляд із швидкістю війни, чи не так?", - сказав генеральний інспектор Міністерства оборони Роберт Сторч. "Тому ми повинні бути гнучкими".

"Це неймовірно великий обсяг допомоги, який надходить до одного уряду заради однієї мети за дуже короткий час. Будь-яке шахрайство, марнотратство, зловживання, які відвернуть це фінансування від цільового призначення, ризикують поставити під загрозу безперервний потік цієї допомоги", - каже Діана Шоу, заступниця генерального інспектора Державного департаменту.

Видання нагадує, що протягом 2022 року Конгрес виділив Україні понад $113 млрд допомоги. Американські аудитори здебільшого відстежували використання цих коштів віддалено, за допомоги співробітників посольства США, а також партнерів з ЄС та Світового банку.

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"Частково причиною нашої недавньої поїздки до Києва було бажання зрозуміти, чи потребуємо ми безпосереднього перебування в країні. Повернувшись із тієї поїздки, ми зрозуміли, що потребуємо. Тож зараз ми в процесі організації цього перебування", - додала Діана Шоу.

Ще одним викликом для нагляду, за словами чиновників, є те, що характер допомоги США Україні швидко змінюється. Наприклад, кілька передових систем озброєння, якими Білий дім спочатку відмовлявся надати українським військовим, зараз або вже поставлені, або перебувають у дорозі.

В/о заступника генінспектора USAID Ангарелла каже, що інспекторів найбільше хвилює використанні понад 20 млрд доларів, які США через Світовий банк надсилають Україні для виплат зарплат держслужбовцям.