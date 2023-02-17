Час для діалогу між Україною та РФ ще не настав, Росія обирає ескалацію, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що на сьогодні час для діалогу між Україною та РФ ще не настав, тому що Росія обрала війну та ескалацію.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив на Мюнхенській безпековій конференції.
"Коли почався цей конфлікт, ми демонстрували єдність та солідарність, активно діяли та намагалися сприяти діалогу там, де можливо. Але зараз час діалогу ще не настав, тому що Росія обирає війну, обирає ескалацію війни. Росія вирішила завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та вчиняти воєнні злочини", - зазначив французький лідер.
Він наголосив, що це не лише європейська війна, це війна, яка стосується всього світу.
"Немає виправдання цієї агресії", - сказав Макрон.
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@sprotiv
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https://twitter.com/sprotiv/status/1626145914329899014 16 февр.
Виступ Порошенка 16.02.22 Він не лише зміг передбачити напрямки ударів російської армії, а і розповів, що треба робити, щоб дати відсіч російсько-путінським загарбникам Але Зеленський та гниди не хотіли слухати ні розвідки НАТО ні Порошенка Тому що вони зрадники та казнокради
https://twitter.com/i/status/1626145914329899014
Буде «мир», зняття санкцій з рф, та «бізнес аз южал»…
«Історія дуже добрий викладач, але у неї пошані учні».
Своя сорочка ближче до тіла…
Подвійна мораль:
»Гранде де франс» ( «величчя Франції») та «Доцчланд, дойчланд юбер аллес»
привалюе над ЕвроАтлантичним цінностями.