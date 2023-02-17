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Новини Війна
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Час для діалогу між Україною та РФ ще не настав, Росія обирає ескалацію, - Макрон

макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що на сьогодні час для діалогу між Україною та РФ ще не настав, тому що Росія обрала війну та ескалацію.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив на Мюнхенській безпековій конференції.

"Коли почався цей конфлікт, ми демонстрували єдність та солідарність, активно діяли та намагалися сприяти діалогу там, де можливо. Але зараз час діалогу ще не настав, тому що Росія обирає війну, обирає ескалацію війни. Росія вирішила завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та вчиняти воєнні злочини", - зазначив французький лідер.

Він наголосив, що це не лише європейська війна, це війна, яка стосується всього світу.

"Немає виправдання цієї агресії", - сказав Макрон.

Читайте: В основі переговорів з РФ може бути лише повне відновлення територіальної цілісності України, - Кулеба

Автор: 

росія (65316) Макрон Емманюель (1465) переговори з Росією (1098)


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Топ коментарі
+19
Sprotiv

@sprotiv

·

https://twitter.com/sprotiv/status/1626145914329899014 16 февр.

Виступ Порошенка 16.02.22 Він не лише зміг передбачити напрямки ударів російської армії, а і розповів, що треба робити, щоб дати відсіч російсько-путінським загарбникам Але Зеленський та гниди не хотіли слухати ні розвідки НАТО ні Порошенка Тому що вони зрадники та казнокради

https://twitter.com/i/status/1626145914329899014
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17.02.2023 17:03
+11
Не удивительно. Когда карлик видит, что после всего что оно творит, с ним все равно в будущем собираются говорить, то оно будет кидать все возможные силы, не боясь последствий. А вот если бы сказали, что для карлика остался последний вагон, потом только ликвидация, то карлик бы ненашутку обоссался, гляди и война закончилась бы.
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17.02.2023 17:02
+6
Неужели)
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17.02.2023 17:01
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17.02.2023 17:01 Відповісти
Спасибо КЭП
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17.02.2023 17:02 Відповісти
Не удивительно. Когда карлик видит, что после всего что оно творит, с ним все равно в будущем собираются говорить, то оно будет кидать все возможные силы, не боясь последствий. А вот если бы сказали, что для карлика остался последний вагон, потом только ликвидация, то карлик бы ненашутку обоссался, гляди и война закончилась бы.
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17.02.2023 17:02 Відповісти
💯
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17.02.2023 17:09 Відповісти
В шизоїдів такої реакції не буває...
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18.02.2023 08:43 Відповісти
В перекладі з дипломатичної це означає: "Піжмо підора гуртом!"
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17.02.2023 17:03 Відповісти
Макрон - сиди, мовчи! Час ще не настав....
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17.02.2023 17:03 Відповісти
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17.02.2023 17:42 Відповісти
Sprotiv

@sprotiv

·

https://twitter.com/sprotiv/status/1626145914329899014 16 февр.

Виступ Порошенка 16.02.22 Він не лише зміг передбачити напрямки ударів російської армії, а і розповів, що треба робити, щоб дати відсіч російсько-путінським загарбникам Але Зеленський та гниди не хотіли слухати ні розвідки НАТО ні Порошенка Тому що вони зрадники та казнокради

https://twitter.com/i/status/1626145914329899014
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17.02.2023 17:03 Відповісти
сивочоле мурло ніколи не буде Президентом. Не дякуйте.
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17.02.2023 17:27 Відповісти
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17.02.2023 17:12 Відповісти
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17.02.2023 17:36 Відповісти
Та не будет с ****** никакого диалога!
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17.02.2023 17:18 Відповісти
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17.02.2023 20:42 Відповісти
Ну то вже можна давати потужну зброю не боячись збільшення ескалації. *уйло вже і без вашої зброї збільшив. Тепер нам потрібна потужна зброя щоб ескалацію зменшувати!
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17.02.2023 17:19 Відповісти
Він , як і Шольц, хоче зберегти на майбутнє « добрі відношення» з кацапстаном…

Буде «мир», зняття санкцій з рф, та «бізнес аз южал»…

«Історія дуже добрий викладач, але у неї пошані учні».

Своя сорочка ближче до тіла…

Подвійна мораль:
»Гранде де франс» ( «величчя Франції») та «Доцчланд, дойчланд юбер аллес»
привалюе над ЕвроАтлантичним цінностями.
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17.02.2023 17:22 Відповісти
Містер очевидність.
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17.02.2023 17:23 Відповісти
100%
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17.02.2023 18:13 Відповісти
Ну а евроторгашня все о переговорах....за счет земель Украины....
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17.02.2023 20:32 Відповісти
 
 